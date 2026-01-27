Unerwartete Schmerzen oder Unbehagen beim Verzehr von heißen oder kalten Speisen und Getränken oder beim Atmen durch den Mund sind häufige Symptome für schmerzempfindliche Zähne. Die gute Nachricht ist, dass diese behandelbar sind — und in unserem Leitfaden entdecken Sie die Hauptursachen, Symptome und besten Möglichkeiten zur Behandlung von Zahnempfindlichkeit.

Was ist Zahnempfindlichkeit?

Zahnempfindlichkeit tritt in der Regel auf, wenn die darunter liegende Schicht der Zähne — das Dentin — freigelegt wird. Dies kann durch Erosion (Abnutzung) und Zahnfleischrückgang (wenn sich das Zahnfleisch von den Zähnen zurückzieht und die Wurzeln freilegt) geschehen.

Die Zahnwurzeln, die nicht von hartem Zahnschmelz bedeckt sind, enthalten Tausende von winzigen Röhrchen, die zum Zentrum des Zahns (dem Zahnmark) führen. Durch diese Dentinkanälchen (oder Kanäle) können Reize — z. B. heiße, kalte oder süße Speisen — den Nerv im Zahn erreichen, was zu den Schmerzen führt, die Sie empfinden.

Schmerzempfindlichkeit kann auch ein Symptom für andere Probleme sein, z. B. für Karies, Zahnfleischerkrankungen oder einen abgebrochenen Zahn.

Symptome schmerzempfindlicher Zähne

Menschen mit schmerzempfindlichen Zähnen können als Reaktion auf bestimmte Auslöser Schmerzen oder Unbehagen empfinden. Diese Schmerzen können sich an den Wurzeln der betroffenen Zähne bemerkbar machen. Zu den häufigsten Auslösern gehören:

heiße, süße oder saure Nahrungsmittel und Getränke

sehr kalte Nahrungsmittel und Getränke

kalte Luft

kaltes Wasser, insbesondere bei routinemäßigen Zahnreinigungen

Zähneputzen

Verwendung von Zahnseide

alkoholische Mundspülungen

Die Symptome können im Laufe der Zeit ohne ersichtlichen Grund kommen und gehen. Sie können von leicht bis stark reichen.

Ursachen schmerzempfindlicher Zähne

Viele Faktoren können zur Entwicklung schmerzempfindlicher Zähne führen, darunter:

Zu starkes Zähneputzen: Zu starkes Zähneputzen ist eine schlechte Angewohnheit, die Ihre Zähne schädigen kann. Mit der Zeit kann zu hartes Zähneputzen oder die Verwendung einer Zahnbürste mit harten Borsten den Zahnschmelz abnutzen und das Dentin freilegen. Dies kann zu Zahnfleischrückgang führen. Richtiges Zähneputzen soll gelernt sein.

Zu starkes Zähneputzen ist eine schlechte Angewohnheit, die Ihre Zähne schädigen kann. Mit der Zeit kann zu hartes Zähneputzen oder die Verwendung einer Zahnbürste mit harten Borsten den Zahnschmelz abnutzen und das Dentin freilegen. Dies kann zu Zahnfleischrückgang führen. Richtiges Zähneputzen soll gelernt sein. Zahnfleischrückgang: Manche Menschen neigen genetisch bedingt zu dünnem Zahnfleischgewebe. Andere Menschen entwickeln Zahnfleischrückgang als Folge einer Parodontalerkrankung. Bei Zahnfleischrückgang zieht sich das Zahnfleisch von den Zähnen zurück und legt die Wurzeln frei.

Manche Menschen neigen genetisch bedingt zu dünnem Zahnfleischgewebe. Andere Menschen entwickeln Zahnfleischrückgang als Folge einer Parodontalerkrankung. Bei Zahnfleischrückgang zieht sich das Zahnfleisch von den Zähnen zurück und legt die Wurzeln frei. Zahnfleischerkrankung: Entzündetes und wundes Zahnfleisch kann zu Empfindlichkeit führen, da die stützenden Bänder verloren gehen und die Wurzeloberfläche freigelegt wird, die direkt zum Zahnnerv führt.

Entzündetes und wundes Zahnfleisch kann zu Empfindlichkeit führen, da die stützenden Bänder verloren gehen und die Wurzeloberfläche freigelegt wird, die direkt zum Zahnnerv führt. Abgebrochene Zähne: Abgesplitterte oder abgebrochene Zähne können sich mit Bakterien aus dem Zahnbelag füllen und in das Zahnmark eindringen, was zu Entzündungen führt.

Abgesplitterte oder abgebrochene Zähne können sich mit Bakterien aus dem Zahnbelag füllen und in das Zahnmark eindringen, was zu Entzündungen führt. Zähneknirschen: Zähneknirschen oder Zähnepressen kann den Zahnschmelz abnutzen und das darunter liegende Dentin freilegen.

Zähneknirschen oder Zähnepressen kann den Zahnschmelz abnutzen und das darunter liegende Dentin freilegen. Zahnaufhellungsprodukte: Diese Produkte tragen wesentlich zur Schmerzempfindlichkeit der Zähne bei. Wenn Sie Ihr Lächeln aufhellen möchten, sollten Sie mit einem Zahnarzt über Zahnaufhellung für schmerzempfindliche Zähne sprechen.

Diese Produkte tragen wesentlich zur Schmerzempfindlichkeit der Zähne bei. Wenn Sie Ihr Lächeln aufhellen möchten, sollten Sie mit einem Zahnarzt über Zahnaufhellung für schmerzempfindliche Zähne sprechen. Alter: Am empfindlichsten sind die Zähne im Alter zwischen 25 und 30 Jahren.

Am empfindlichsten sind die Zähne im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Ablagerung von Plaque: Das Vorhandensein von Plaque auf den Wurzeloberflächen kann zu Schmerzempfindlichkeit führen.

Das Vorhandensein von Plaque auf den Wurzeloberflächen kann zu Schmerzempfindlichkeit führen. Verwendung von Mundspülungen: Einige freiverkäufliche Mundspülungen enthalten Säuren, die die Empfindlichkeit der Zähne verschlimmern können, wenn das Dentin (die mittlere Schicht des Zahns) freiliegt. Die Säuren schädigen die Dentinschicht des Zahns.

Behandlungsmöglichkeiten

Die Behandlung hängt von der Ursache ab. Wenn Sie anhaltende Zahnempfindlichkeit oder Beschwerden haben, sollten Sie unbedingt einen Termin bei Ihrem Zahnarzt vereinbaren. Er muss ernsthafte Erkrankungen ausschließen, damit er eine geeignete Behandlung empfehlen kann.

So verringern Sie das Risiko einer durch normale Abnutzung verursachten Zahnempfindlichkeit:

Verwenden Sie desensibilisierende Zahnpasta

Es gibt verschiedene Marken von Zahnpasta für schmerzempfindliche Zähne. Bei regelmäßiger Anwendung sollten Sie einen Rückgang der Empfindlichkeit feststellen. Möglicherweise müssen Sie verschiedene Marken ausprobieren, um das Produkt zu finden, das für Sie am besten geeignet ist.

Ein weiterer Tipp: Tragen Sie eine dünne Schicht der Zahnpasta mit dem Finger oder einem Wattestäbchen auf die freiliegenden Zahnwurzeln auf, bevor Sie zu Bett gehen. Achten Sie darauf, dass Sie fluoridierte Zahnpasta verwenden.

Achten Sie auf eine gute Mundhygiene

Halten Sie sich an die richtige Technik des Zähneputzens und der Verwendung von Zahnseide, um alle Teile Ihrer Zähne und Ihres Mundes gründlich zu reinigen.

Verwenden Sie außerdem eine Zahnbürste mit weichen Borsten. Dadurch wird die Zahnbürste weniger an der Zahnoberfläche abreiben und Ihr Zahnfleisch weniger reizen.

Achten Sie darauf, was Sie essen. Häufiger Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Säuregehalt kann den Zahnschmelz allmählich auflösen und das Dentin freilegen. Sie können außerdem die Empfindlichkeit verschlimmern und die Schmerzreaktion auslösen.

Verwenden Sie fluoridhaltige Zahnpflegeprodukte. Die tägliche Verwendung einer fluoridhaltigen Mundspülung kann die Schmerzempfindlichkeit verringern. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Zahnarzt nach Produkten, die Sie zu Hause verwenden können.

Und: Vermeiden Sie Zähneknirschen. Wenn Sie mit den Zähnen knirschen oder sie zusammenbeißen, tragen Sie nachts einen Mundschutz.

Gehen Sie regelmäßig zu Ihrem Zahnarzt

Lassen Sie sich regelmäßig professionell untersuchen, reinigen und mit Fluorid behandeln. Wenn Sie weiterhin Beschwerden haben, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt. Es gibt einige zahnärztliche Verfahren, die helfen können, die Schmerzempfindlichkeit zu verringern, darunter:

Zahnklebungen zur Abdeckung freiliegender Wurzeloberflächen.

Fluoridlacke, die auf die freiliegenden Wurzeloberflächen aufgetragen werden.

Dentinversiegler, die auf die freiliegende Wurzeloberfläche aufgetragen werden.

Diese Art von Spezialbehandlungen werden nicht von Ihrer Krankenkasse übernommen. Wenn Sie sich keine Sorgen um kostspielige Untersuchungen und Behandlungen machen möchten, empfiehlt sich eine gute Zahnzusatzversicherung. Diese übernimmt bis zu 100 % der Kosten für Prophylaxe und Behandlung im Ernstfall. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den besten Versicherungen aus:

Fragen und Antworten

Kann Zahnempfindlichkeit verschwinden?

Ja. In einigen Fällen verschwindet die Empfindlichkeit der Zähne von selbst — vor allem, wenn sie auf einen kürzlich durchgeführten zahnärztlichen Eingriff wie eine Füllung oder eine Wurzelbehandlung zurückzuführen ist. Wenn Ihre Zahnempfindlichkeit anhält und nicht verschwindet, sollten Sie einen Zahnarzt aufsuchen. Möglicherweise ist Ihr Zahnschmelz abgenutzt oder Ihre Zahnwurzeln liegen frei. In diesen Fällen benötigen Sie möglicherweise eine Behandlung, um das Problem zu beheben.

Ist es normal, empfindliche Zähne zu haben?

Schmerzempfindliche Zähne sind ziemlich häufig, vor allem bei Menschen zwischen 20 und 40 Jahren (obwohl sie Menschen jeden Alters betreffen können). Wenn Sie Schmerzen haben, die von einem leichten Stechen bis hin zu starken Schmerzen reichen, wenn Ihre Zähne unterschiedlichen Temperaturen oder Druck ausgesetzt sind, sollten Sie etwas dagegen tun.

Was sind die Ursachen für empfindliche Zähne?

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die zu schmerzempfindlichen Zähnen führen können, aber es gibt zwei Hauptursachen: Zahnschmelzverlust und Zahnfleischrückgang.

Ist ein einziger schmerzempfindlicher Zahn Grund zur Sorge?

Wenn nur einer Ihrer Zähne schmerzempfindlich reagiert, könnte das ein Anzeichen für ein ernsteres Problem sein. Zähneknirschen oder Zähnepressen kann die Nerven reizen, und das auch in lokal begrenzten Bereichen, wenn Ihr Biss nicht perfekt ist. Bei einer Parodontalerkrankung, die zu einem Rückgang des Zahnfleisches aufgrund eines Abszesses an einer Stelle geführt hat, kann der freiliegende Zahnhals oder Wurzelbereich ebenso empfindlich auf Heißes oder Kaltes reagieren.

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