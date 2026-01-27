Was tun gegen Mundgeruch? Ursache, Behandlung und Vorbeugung

Mundgeruch ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch ein Anzeichen für etwas Ernsteres sein. Hier sind die wichtigsten Informationen darüber, was Mundgeruch verursacht und wie Sie Ihren Mundgeruch loswerden.

Lassen Sie uns zuerst eines klarstellen: Mundgeruch ist nichts, wofür man sich schämen muss. Lassen Sie sich niemals von einer Werbung vom Gegenteil überzeugen. Unternehmen verdienen viel Geld damit, Menschen davon zu überzeugen, dass Mundgeruch eine Schande ist. Wenn Sie sich schämen, werden Sie Ihren Arzt nie darauf ansprechen und stattdessen Ihr Geld für eine schnelle Lösung ausgeben.

Was Sie NICHT tun sollten

Es wird dringend davon abgeraten, Mundgeruch mit Mundwasser, Kaugummi oder Mundgeruchs-Strips zu überdecken. Diese Produkte enthalten starke antibakterielle Inhaltsstoffe, die das empfindliche Gleichgewicht der Bakterien im Mund stören, was zu noch schlimmerem Mundgeruch führt.

Die meisten Mundgerüche entstehen durch ein Ungleichgewicht im oralen Mikrobiom, der Mikrobengemeinschaft, die sich in Ihrem Mund befindet. Genau wie das Darm-, Vaginal- und Hautmikrobiom ist auch das orale Mikrobiom unglaublich vielfältig und besteht aus Hunderten verschiedener Bakterienarten.

Nicht alle diese Bakterien sind schlecht — viele von ihnen sind sogar gut. Es heißt zwar, dass man Mundgeruch bekämpfen kann, indem man alle diese Bakterien abtötet, aber das ist nicht der richtige Weg.

Wenn das orale Mikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten ist, kommt es nicht nur zu Mundgeruch, sondern auch zu einer Störung der Darmgesundheit, einer Zunahme von Karies und sogar zu Auswirkungen auf die psychische Gesundheit wie Depressionen und Angstzustände.

Es ist empfehlenswert, keine antibakteriellen Mundpflegeprodukte, einschließlich Mundwasser und antibakterieller Zahnpasta, mehr zu verwenden. Und denken Sie daran, dass ätherische Öle eine starke antibakterielle Wirkung im Mund haben können.

Wie Sie feststellen können, ob Sie Mundgeruch haben

Der beste Weg, es herauszufinden, ist ein Test. Hierfür könne Sie einen sogenannten Mundgeruch-Indikator verwenden. Dieser testet das orale Mikrobiom und hilft Ihnen zu verstehen, welche Mikroben für Ihren schlechten Atem verantwortlich sind. Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach einem solchen Test.

Andere (weniger präzise) Möglichkeiten, um festzustellen, ob Sie Mundgeruch haben:

Lecken Sie an der Innenseite Ihres Handgelenks und schnuppern Sie. Wenn es schlecht riecht, riecht wahrscheinlich auch Ihr Atem schlecht.

Schauen Sie sich im Spiegel Ihre Zunge an. Eine gelbe oder weiße Zunge kann ein Hinweis auf Mundgeruch sein.

Fragen Sie eine dritte Person, z. B. einen Freund oder eine nahestehende Person — aber seien Sie sich bewusst, dass wir uns oft an den Körpergeruch unserer Mitbewohner und Angehörigen gewöhnen, so dass dies auch nicht ganz objektiv ist.

Welche Mundspülung sollte ich verwenden, um Mundgeruch loszuwerden?

Die beste Mundspülung gegen Mundgeruch ist keine Mundspülung. Mundwasser trocknet den Mund aus, was das Gegenteil von dem ist, was Sie brauchen, um Mundgeruch loszuwerden — viel Speichel ist das, was Plaque auflöst und verhindert, dass Bakterien in Ihrem Mund außer Kontrolle geraten. Mundwasser kann zudem das normale Verhältnis von guten und schlechten Bakterien im Mund stören und so für schlechten Geruch sorgen.

Es ist egal, wie minzig Ihr Mundwasser ist oder wie sehr es in Ihrem Mund kribbelt — das sind lediglich Maskierungsmittel, die Ihren Mundgeruch nicht lindern, sondern sogar noch verschlimmern. Lassen Sie die Mundspülung weg und spülen Sie stattdessen nach dem Zähneputzen mit Wasser.

Ist es Ihnen peinlich, mit Ihrem Zahnarzt über Mundgeruch zu sprechen?

Das muss nicht sein. Zahnärzte wollen darüber bescheid wissen, und vorallem wollen Sie Ihnen helfen — es ist sogar ihre Aufgabe, denn Mundgeruch kann ein Anzeichen für ein Problem an anderer Stelle im Körper sein, z. B. eine Infektion, Nasenpolypen, Nierenprobleme, Diabetes, Lebererkrankungen, Mangelernährung oder sogar Krebs. Die Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältig — jedoch nicht immer billig. Um hohe Zahnarztrechnungen zu vermeiden, empfehlen sich Zahnzusatzversicherungen. Die Top-Anbieter auf dem Markt sind:

Mundgeruch: Ursachen

Wo kommt Mundgeruch eigentlich her? Hier sind die häufigsten Ursachen:

Trockener Mund: Mundtrockenheit ist der Feind Nummer eins bei Mundgeruch! Ein trockener Mund ist ein schlecht riechender Mund. Wenn man dehydriert ist, wird die Speichelproduktion behindert.

Mundtrockenheit ist der Feind Nummer eins bei Mundgeruch! Ein trockener Mund ist ein schlecht riechender Mund. Wenn man dehydriert ist, wird die Speichelproduktion behindert. Gingivitis und Parodontalerkrankungen: Dies ist die häufigste Ursache für Mundgeruch. Diese Art von Mundgeruch wird oft als schlechter Geschmack im Mund beschrieben.

Dies ist die häufigste Ursache für Mundgeruch. Diese Art von Mundgeruch wird oft als schlechter Geschmack im Mund beschrieben. Unzureichende Mundhygiene: Mundgeruch kann durch unzureichende Mundhygiene verursacht werden, d. h. wenn man nicht täglich Zahnseide benutzt und mindestens zweimal am Tag die Zähne putzt, oder durch eine falsche Technik.

Mundgeruch kann durch unzureichende Mundhygiene verursacht werden, d. h. wenn man nicht täglich Zahnseide benutzt und mindestens zweimal am Tag die Zähne putzt, oder durch eine falsche Technik. Knoblauch und Zwiebeln: Es gibt viele stark riechende Lebensmittel wie Kombucha, Zwiebeln und Knoblauch, die sehr gut für die Mundgesundheit sind, auch wenn sie die Ursache für schlechten Atem sind. Die Öle von stinkenden Lebensmitteln wie Zwiebeln und Knoblauch können bis zu drei Tage nach dem Verzehr im Atem nachgewiesen werden.

Es gibt viele stark riechende Lebensmittel wie Kombucha, Zwiebeln und Knoblauch, die sehr gut für die Mundgesundheit sind, auch wenn sie die Ursache für schlechten Atem sind. Die Öle von stinkenden Lebensmitteln wie Zwiebeln und Knoblauch können bis zu drei Tage nach dem Verzehr im Atem nachgewiesen werden. Mundgeruch aus den Nebenhöhlen, dem Mund oder dem Rachen: Mundgeruch kann ein Hinweis auf eine Infektion sein.

Mundgeruch kann ein Hinweis auf eine Infektion sein. Mundgeruch aus dem Magen: GERD, SIBO, Morbus Crohn und Zöliakie können alle eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Mundgeruch spielen.

8 Tipps gegen Mundgeruch

Was tun gegen Mundgeruch? Als allererstes denken Sie daran, dass es keine schnellen Lösungen gibt. Mit diesen 8 Tipps können Sie noch heute damit beginnen, Ihren Mundgeruch loszuwerden:

1. Beginnen Sie mit dem oralen Mikrobiom

Wir sind darauf konditioniert worden zu denken, dass wir den Mund sterilisieren müssen, obwohl dies eigentlich kontraproduktiv ist, nicht nur für die Heilung von Mundgeruch, sondern für die Mundgesundheit insgesamt! Verzichten Sie auf alles, was antibakteriell ist, wie z. B. antibakterielle Mundspülungen oder Zahnpasta.

2. Kleben Sie sich nachts den Mund zu

Mundtrockenheit ist der Feind Nummer eins, wenn es um Mundgeruch geht. Wenn wir mit dem Mund atmen, trocknet der Mund aus, der Speichelfluss kommt ins Stocken, und das orale Mikrobiom wird gestört, weil sich in dieser ausgetrockneten, anaeroben Umgebung die falschen Mikroben ansiedeln.

3. Nehmen Sie präbiotische und probiotische Lebensmittel in Ihre Ernährung auf

Ein häufiger Fehler, den ich beobachte, ist, nur Probiotika, aber keine Präbiotika einzunehmen. Wir brauchen beides; Probiotika sind die „Saat“ und Präbiotika sind das „Futter“. Nehmen Sie fermentierte Produkte in Ihre Ernährung auf: Kimchi, Kefir und Sauerkraut sind fantastisch.

4. Zungenschaber

Sie werden erstaunt sein, wie viel Schleim Sie von Ihrer Zunge abschaben. Wer zum ersten Mal seine Zunge abschabt, kann sogar sehen, wie etwas Blut und später eine gelbe Flüssigkeit am Schaber klebt. Es kann bis zu 6 Monate dauern, bis Sie keine Rückstände mehr auf Ihrem Schaber sehen, was normal ist, wenn Sie noch nie einen Zungenschaber genutzt haben.

Nehmen Sie genügend Flüssigkeit zu sich

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ermöglicht es Ihrem Mund, Speichel zu produzieren, ein feuchtes Milieu im Mund aufrechtzuerhalten und das kritische Gleichgewicht der Bakterien im Mund zu bewahren. Das sorgt nicht nur für guten Atem, sondern auch für eine gute Mundgesundheit.

Werden Sie ein Grünteetrinker

Ergänzen Sie Ihre Ernährung mit Verdauungsenzymen: Schlechter Atem kann aus dem Magen kommen, und die Einnahme von Verdauungsenzymen kann dabei helfen.

Verbessern Sie Ihre Putztechnik mit Zahnseide

Wenn Sie keine Zahnseide benutzen, verpassen Sie es, Mundgeruch verursachenden Zahnbelag und Bakterien von 30 % der Zahnoberfläche zu entfernen — diese 30 % können leicht zu Mundgeruch führen!

Verzichten Sie nicht auf Zwiebeln und Knoblauch

Es ist empfehlenswert, einen Apfel zu essen oder einen Kaugummi zu kauen, um die Speichelproduktion im Mund zu erhöhen. Verwenden Sie eine elektrische Zahnbürste und Zahnseide, spülen Sie Ihren Mund mit Wasser und Backpulver oder essen Sie einen Apfel, um Geruchsstoffe zu neutralisieren.

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