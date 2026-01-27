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Zahngesundheit ‘Made in Germany’: Wir stehen europaweit auf dem Podium!

Die Deutschen legen viel Wert auf gesunde Zähne. Doch wie sieht es in anderen europäischen Ländern aus? Eine neue Studie offenbart, wie es um die Zahngesundheit in Europa steht, welche Unterschiede es in Leistungen und Präventionsmaßnahmen gibt — und wer es auf das Siegertreppchen geschafft hat.

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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf dem Zahnarztstuhl, blicken hinauf in das helle Licht und spüren das sanfte Vibrieren des Spiegels, während der Zahnarzt Ihre Zähne untersucht. Sie wissen, dass der Moment der Wahrheit naht. Der Zahnarzt zieht den Mundschutz ab, lächelt und sagt: “Ihre Zähne sind in hervorragendem Zustand! Exzellente Zahngesundheit.” Nichts kann das Gefühl von Erleichterung toppen, das Sie in diesem Moment verspüren.

Gesunde Zähne sind nicht nur ein Zeichen für gute Mundpflege, sondern auch ein Zeichen für allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden. Eine neue Studie, die vom digitalen Gesundheitsberater Qunomedical durchgeführt wurde, zeigt, dass Deutschland auf dem zweiten Platz in Europa steht, wenn es um Zahngesundheit geht.

Die Krone der Zahngesundheit: Ein europäischer Wettbewerb

Die Studie untersuchte wichtige Faktoren, die die Zahngesundheit beeinflussen, in 26 europäischen Ländern. Sie berücksichtigte sowohl zahnärztliche Grundversorgung und Ausbildungsstrukturen im zahnmedizinischen Bereich als auch die Rolle von Lebensgewohnheiten wie Zucker-, Alkohol- und Tabakkonsum. Dabei wurden Daten von renommierten Quellen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Universität Oxford und dem Statistischen Amt der Europäischen Union herangezogen.

Am Ende der Studie entstand ein Rangliste, die auf einem Punktesystem basierte, das die verschiedenen zahngesundheitlich relevanten Faktoren vergleichbar machte. Italien schaffte es auf den ersten Platz, dicht gefolgt von Deutschland, dann Spanien, Schweden und Portugal. Ein Siegertreppchen, auf dem sich die Deutschen definitiv wohlfühlen können.

Ein Lächeln, das in der Kindheit beginnt

Ein besonderer Aspekt der Studie war die Untersuchung der Zahngesundheit bei Zwölfjährigen. Hier konnte Deutschland mit einem bemerkenswerten zweiten Platz punkten, nur knapp hinter Dänemark. Diese Platzierung unterstreicht die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen in jungen Jahren, die die Grundlagen für gesunde Zähne im Erwachsenenalter legen. Es zeigt, dass eine gute Zahnpflege-Routine und regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen im Kindesalter Früchte tragen können.

Zahngesundheit Deutschland Zähneputzen

Trotz Höhenflügen: Gefahren lauern

Trotz dieser erfreulichen Nachrichten gibt es auch Schattenseiten. In Deutschland gibt es eine besorgniserregende Tendenz zum hohen Alkohol- und Zuckerkonsum sowie einen hohen Raucheranteil von 30,6 Prozent. Diese Faktoren stellen eine erhebliche Bedrohung für die Zahngesundheit dar und könnten die hervorragende Arbeit der zahnmedizinischen Fachkräfte zunichte machen. Um Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel zu schützen, nutzen viele Deutsche eine Zahnzusatzversicherung. Die besten Anbietern auf dem Markt sind:

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Europäische Nachbarn: Unterschiedliche Leistungen

Italien führt die Rangliste an, vor allem dank seiner gesunden Lebensweise und einer beeindruckenden Anzahl von zahnmedizinischen Fakultäten. Die Briten sichern sich dank einer hohen Anzahl an zahnmedizinischen Fakultäten den sechsten Platz und widerlegen den Mythos ihres übermäßigen Alkoholkonsums.

Andere Länder wie die Schweiz, die Niederlande und Österreich rangieren in den Top 10 beim Kariesrisiko, haben aber im Vergleich relativ wenige zahnärztliche Einrichtungen. Die Schweiz belegt insgesamt den 15. Platz und hat mit fast 50 kg pro Jahr den höchsten Zuckerkonsum — ein bemerkenswerter, wenn auch kein erstrebenswerter Rekord.

Deutschland: Ein glänzender Stern in der Zahngesundheit

Zurück zu Deutschland. Es schafft nicht nur einen Platz auf dem Treppchen, sondern glänzt auch durch die Qualität seiner zahnmedizinischen Einrichtungen. Mit 30 zahnmedizinischen Fakultäten und 81,6 Zahnärzten pro 100.000 Einwohnern zeigt sich, dass Deutschland einen starken Fokus auf die zahnmedizinische Versorgung seiner Bürger legt.

Zahngesundheit Deutschland Prävention

Die Zahngesundheit der Kinder ist ebenfalls beeindruckend, was auf die großen Präventionsbemühungen hinweist. Diese Tatsachen bieten eine solide Grundlage für schöne und gesunde Zähne. Allerdings birgt der hohe Alkoholkonsum (13,4 Liter pro Jahr), der übermäßige Zuckerkonsum (36,9 kg pro Jahr) und der hohe Raucheranteil (30,6 Prozent) Risiken, die nicht übersehen werden dürfen.

Der Weg nach vorne

Insgesamt bietet die Studie von Qunomedical viele positive Nachrichten für Deutschland. Sie betont, wie wichtig eine gute zahnmedizinische Grundversorgung und Prävention sind, vor allem in jungen Jahren. Allerdings wird auch deutlich, dass noch Raum für Verbesserungen besteht. Vor allem in Bezug auf den Alkohol-, Zucker- und Tabakkonsum könnte Deutschland von anderen Ländern lernen und Maßnahmen ergreifen, um diese Werte zu reduzieren.

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