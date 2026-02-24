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Die aktuellen News rund ums Abnehmen

In unserem Blog finden Sie die aktuellsten Neuigkeiten rund um das Thema Gewichtsverlust und Abnehmen. Wir informieren Sie über neue Produkte, Diäten und Studien zum Thema.

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Abnehmen ist für viele Menschen eine Herausforderung, aber es ist eine wichtige Komponente für die Gesundheit. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung können dazu beitragen, überschüssiges Körperfett zu reduzieren und das Risiko von Krankheiten zu verringern. Es gibt jedoch auch viele Mythen und Fehlinformationen rund um das Abnehmen, die es schwierig machen, die richtige Methode zu finden. Hier zeigen wir Ihnen einige der neuesten News und Tipps zum Abnehmen.

In regelmäßigen Abständen finden Sie bei uns aktuelle Informationen und Rabatte zu den beliebtesten Ernährungsprogrammen und Studien. Wenn Sie an Gewichtsverlust und Abnehmen interessiert sind, dann sind Sie in den folgenden News richtig. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Themen wie Ernährung, Bewegung und Motivation. Viel Spaß beim Lesen!

News und Studien

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Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

Viele Leute verbinden übrigens ihre Ernährungsumstellung mit einer regelmäßigen Kochbox im Abo oder nutzen Lieferservice für Lebensmittel, um gar nicht in die Versuchung am Süßigkeitenregal im Supermarkt zu kommen.

Häufig gestellte Fragen

Was sagen aktuelle Studien über die wirksamsten Methoden zum Abnehmen?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und eine 2025 in Nature Medicine veröffentlichte Studie kommen zum gleichen Ergebnis: Hochverarbeitete Lebensmittel bremsen den Gewichtsverlust – selbst bei identischer Kalorienzufuhr. Was dauerhaft wirkt, ist die Kombination aus moderatem Kaloriendefizit (300–500 kcal täglich), ausreichend Protein und regelmäßiger Bewegung. Crashdiäten hingegen lösen den Jo-Jo-Effekt aus, weil der Körper in den Hungermodus schaltet und den Grundumsatz drosselt.

Sind Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy eine sinnvolle Option?

Abnehmspritzen auf GLP-1-Basis zeigen klinisch beeindruckende Ergebnisse: In einer 2024 publizierten Vergleichsstudie (Rodriguez et al.) nahmen über 80 % der Teilnehmenden mit Tirzepatid mindestens 5 % ihres Körpergewichts ab. Allerdings übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten von bis zu 4.000 € pro Jahr in der Regel nicht – und der Gewichtsverlust kehrt sich nach Absetzen häufig um. Experten empfehlen diese Mittel ausschließlich unter ärztlicher Aufsicht und in Kombination mit einer Ernährungsumstellung.

Helfen digitale Abnehm-Programme und Apps wirklich?

Ja – wenn sie strukturiert genutzt werden. Eine Umfrage von ZAVA (2024, n = 500) ergab, dass 65 % der Befragten beim Abnehmen bislang keine professionelle Unterstützung in Anspruch genommen haben. Dabei zeigen Studien: Programme mit personalisierten Ernährungsplänen, Verhaltens-Coaching und Bewegungsanleitungen erzielen deutlich bessere Ergebnisse als reine Kalorienzähler. Anbieter wie Noom, Reverse Health oder Gymondo verbinden psychologische Ansätze mit alltagstauglichen Tipps – meist günstiger als persönliche Ernährungsberatung.

Kann eine Kochbox beim Abnehmen helfen?

Indirekt ja. Kochboxen liefern frische, portionierte Zutaten mit klaren Rezepten – das verhindert Impulskäufe und erleichtert kalorienarmes Kochen. Wer seinen Einkauf nicht spontan im Supermarkt erledigt, umgeht auch den Griff zur Süßigkeit an der Kasse. Ähnliches gilt für Lebensmittellieferdienste. Ein Kochbox-Abo ersetzt keine Ernährungsberatung, kann aber als praktische Alltagshilfe den Einstieg in eine bewusstere Ernährung erleichtern.

Wie erkenne ich seriöse Abnehm-Programme?

Seriöse Programme verzichten auf Versprechen wie „10 Kilo in 2 Wochen” oder „ohne Sport und Diät”. Sie basieren auf wissenschaftlich fundierten Methoden, nennen klare Programminhalte und bieten Testphasen oder Geld-zurück-Garantien an. Unseriöse Angebote werben oft mit prominenten Testimonials oder teuren Supplements ohne nachgewiesene Wirkung. Die DGE empfiehlt als Orientierung: maximal 0,5 bis 1 kg Gewichtsverlust pro Woche – alles darüber ist ein Warnsignal.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Ernährungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie, einem Master in Marketing & Advertising und einem ausgeprägten Interesse an Ernährungswissenschaft verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps für nachhaltiges Abnehmen.