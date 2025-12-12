Abnehm-App Noom: Mit dem Smartphone easy abnehmen

Noom ist weniger eine Diät als vielmehr eine Lebensstiländerung. Mit der Noom-App können Sie abnehmen und sich gleichzeitig um Ihre Gesundheit kümmern – körperlich und geistig. Das Abnehmprogramm von Noom ist in einer mobilen App enthalten, die auf ein Smartphone oder Tablet kostenlos heruntergeladen werden kann. Wir stellen Ihnen diese besondere Abnehm-App näher vor.

Was ist Noom überhaupt?

Noom ist eine App, die 2008 das Licht der Welt erblickte und seitdem die Herzen vieler Menschen erobert hat, die schon lange versuchen, erfolgreich online abzunehmen. Es handelt sich um einen personalisierten Diätplan, der über eine App auf dem Smartphone verfügbar ist. Die Nutzer können nicht nur von einer individuell gestalteten Programm profitieren, sondern auch von der Unterstützung und den Erfahrungen von Ernährungsspezialisten.

Die App bewertet bestimmte Lebensmittel nach der Anzahl der darin enthaltenen Kalorien. Bei der Noom Bewertung werden Lebensmittel nach Farben aufgeteilt: Grünzeug wie Brokkoli und Spinat hat die geringste Kaloriendichte, während Rot die höchste hat und daher in kleineren Portionen verzehrt werden sollte. Der Anbieter erstellt einen individuellen Diätplan, der auf den Daten basiert, welche man angibt. (verzehrte Lebensmittel)

Wie funktioniert das Abnehmen mit Noom?

Das Noom-Programm ist nicht nur ein einfaches Kalorien-Zählprogramm. Die Blockade für die Gewichtsabnahme sitzt sehr oft im Kopf. Kalorienzählen nützt nichts, wenn man geistig nicht auf eine Ernährungsumstellung vorbereitet ist. Die App funktioniert, indem einerseits Empfehlungen für gesunde Mahlzeiten für jeden Tag gegeben werden und gleichzeitig auch zum Abnehmprogramm anregt. Die doppelte Wirkung von gutem Essen und Motivation ist ein Garant für Erfolg.

Obwohl die Nutzer keinen direkten Kontakt zu Ernährungswissenschaftlern haben, werden die Diätpläne von Spezialisten erstellt. Das Unternehmen rühmt sich damit, dass es nur mit den besten Ernährungswissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammenarbeitet.

Die App arbeitet effizient und vor allem transparent. Nach der Registrierung eines Kontos muss der Nutzer einen speziellen Fragebogen ausfüllen. Er ist recht lang und erfordert eine Menge Informationen, aber die Mühe lohnt sich.

Das Programm ist eigentlich eine Anti-Diät.

Anhand all dieser Daten kann das Abnehmprogramm Noom dann einen Ernährungsplan erstellen, der perfekt auf die individuellen und spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Anwendung präsentiert kontinuierlich eigene Essensvorschläge für jeden Tag und bietet viele wertvolle Tipps zum Abnehmen.

Keine Diät, sondern eine Lebensstiländerung Noom Erfahrungen von Marie, 35 Jahre Die Noom-App hat mir geholfen, mein Leben zu ändern und endlich gesünder zu leben. Anstatt mich auf das Kalorienzählen zu konzentrieren, habe ich gelernt, mich auf die Qualität der Lebensmittel zu konzentrieren und bewusstere Entscheidungen zu treffen. Der personalisierte Diätplan und die täglichen Empfehlungen haben mir geholfen, meine Ziele zu erreichen und langfristig abzunehmen. Eine klare Empfehlung! *Starten Sie noch heute!

Der Anbieter hat aber zudem auch eine Datenbank mit fast 4 Millionen verschiedenen Lebensmitteln und Essensvorschlägen für jede Tageszeit. Zu bemerken ist, dass diese Datenbank ständig erweitert wird.

Wie genau funktioniert das Abnehmen mit Noom? Zunächst muss man die App auf ein Smartphone herunterladen, sich registrieren und dann einen Fragebogen ausfüllen. Dort muss man angeben, welches Gewicht man anstrebt. Auf dieser Grundlage bietet die App Benutzern jeden Tag eine neuen Ideen zum Abnehmprogramm. Dabei handelt es sich nicht nur um Fertiggerichte, sondern auch um einfache Vorschläge, welche Lebensmittel am besten geeignet sind.

Natürlich hat der Nutzer hier alle Freiheiten. Wenn ein Vorschlag nicht den Erwartungen entspricht, kann man jederzeit einen anderen verwenden – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Die App ist auch eine Fundgrube an Wissen über Lebensmittel. Man kann die Nährwerte, Kaloriengehalt und vieles mehr überprüfen. Viele Noom-Nutzer entscheiden sich für den einfachen Weg beim Kochen und wählen einfach kalorienreduzierte Rezepte bei einem Kochbox-Anbieter wie Hello Fresh. Die eingesparte Zeit für das Einkaufen kann dann in Sport investiert werden.

Mit Hilfe der Anwendung kann man eigene Fortschritte bei der Gewichtsabnahme effektiv überwachen. Das Programm wurde so vorbereitet, dass es nicht nur trockene Daten ausgibt. Es motiviert seine Nutzer zum Durchhalten, so dass die Wirksamkeit der Gewichtsabnahme einfach viel besser ist.

Für wen eignet sich Noom und gibt es Bewertungen und Erfahrungen?

Der Anbieter hilft dabei, herauszufinden, welche Lebensmittel an erster Stelle auf dem Speiseplan stehen sollten und auf welche man besser verzichten sollte. Die Erziehung basiert auf dem Prinzip, die verzehrten Lebensmittel einzutragen, die Menge der aufgenommenen Energie (kcal) zu beobachten und den erreichten Sättigungsgrad selbst zu bestimmen.

Viele Noom Bewertungen im Internet sprechen insbesondere von der Attraktivität der App. Attraktiv, weil sie bewegliche Elemente und farbige Informationen enthält und den Nutzer in den Mittelpunkt stellt, was zur Motivation beiträgt. Viele Bewertungen meinen auch, das Abnehmprogramm ist praktisch, weil das online abnehmen via Noom, überall genutzt werden kann, ohne dass man einen Termin bei einem Facharzt vereinbart oder in einer Warteschlange warten muss. Ernährungs-Apps lehren, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen.

Dass die Noom-App wirklich Aufmerksamkeit verdient, zeigt sich am besten an den positiven Erfahrungsberichten zu ihr. Millionen von Menschen haben dieses Diätprogramm bereits genutzt und die große Mehrheit der Noom Bewertungen ist sehr positiv. Die Nutzer empfehlen das Noom-Programm vor allem wegen seiner Vielfalt.

Für mich die beste Abnehm-App Noom Erfahrungen von Laura, 28 Jahre Ich wollte langfristig und gesund abnehmen und hab die Noom-App ausprobiert. Beste Entscheidung! Es geht nicht nur ums Abnehmen, sondern auch um die mentale Einstellung. Die App gibt Empfehlungen für leckere, gesunde Mahlzeiten und motiviert mich jeden Tag. Ich bin so happy mit den Ergebnissen. Definitiv mehr als nur ne Diät-App! *Was ist für Sie möglich?

Die Mahlzeiten sind schmackhaft und nahrhaft, und es ist leicht, sie an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Das Programm wird in vielen Erfahrungsberichten und Bewertungen auch für dessen Transparenz gelobt. Wie viele Leute betonen, ist die App sehr angenehm zu bedienen und man braucht buchstäblich überhaupt keine Zeit, um es zu erlernen. Am wichtigsten ist jedoch, dass das System einfach wegen seiner Effizienz empfohlen wird.

Wie gut funktioniert das Abnehmen mit Noom?

Jeder Mensch ist anders, hat einen anders funktionierenden Körper und einen anderen Lebensstil. Geringes Wissen über gesunde Ernährung und dazu ein Mangel an echter Motivation, wirklich abzunehmen – sind die Hauptgründe, warum viele Menschen beim Abnehmen sehr schnell aufgeben. Aus diesem Grund muss die Ernährung auf die jeweilige Situation abgestimmt werden.

Mit Hilfe eines Ernährungsberaters ist es zwar möglich, sich gesund, diätetisch und obendrein schmackhaft zu ernähren. Das Problem sind die Noom Kosten. Leider kostet die Inanspruchnahme eines Spezialisten immer Geld, weshalb sich nicht viele Menschen dafür entscheiden. Zu allem Überfluss müssen Sie ständig zum Arzt gehen, alles nachschlagen und verschwenden so Ihre Zeit.

Im Fall der Noom-App können die Nutzer tatsächlich beides bekommen, Kosten sparen und Ihre eigenen Noom Erfahrungen sammeln. Die Diätpläne sind auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten. Wichtig ist, dass auch spezielle Diäten für Menschen mit Diabetes verwendet werden können. Da diese Pläne nicht starr sind, besteht keine Verpflichtung, sich an eine bestimmte Vorgabe zu halten.

Das Angebot beweist, dass gesunde Ernährung schmackhaft und auf den Geschmack der individuellen Person, zugeschnitten sein kann. Alle Diäten werden von einem Team erfahrener Spezialisten vorbereitet, die die Datenbank ständig überwachen und bei Bedarf aktualisieren.

Ein weiterer Vorteil des Programms ist das Coaching. Die Nutzer profitieren von professioneller Unterstützung und sammeln mit Noom, neue Erfahrungen, die ihnen die Eigenmotivation erleichtert. Die gut aufbereitete App regt zum Experimentieren mit verschiedenen Produkten an und zeigt viele interessante Ernährungsmöglichkeiten auf. Da die Diäten, von Fachleuten zubereitet werden, sind die Ergebnisse wirklich sehr schnell zu sehen. Das spornt an, sich noch mehr anzustrengen.

Endlich dauerhaft abnehmen! Noom Erfahrungen von Manuel, 34 Jahre Dank der Noom-App habe ich endlich eine Lösung gefunden, um langfristig und gesund abzunehmen. Die App ist leicht zu bedienen und führt einen Schritt für Schritt durch den gesamten Abnehmprozess. Der individuelle Diätplan und die Bewertung der Lebensmittel nach Farben helfen mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mich täglich zu motivieren. Ich bin sehr zufrieden und empfehle die Noom-App uneingeschränkt weiter! *Holen Sie sich Unterstützung beim Abnehmen

Selbstverständlich garantiert das Unternehmen seinen Kunden die Wirksamkeit der erstellten Diätpläne. Sie kann jedoch nicht vollständig für die Handlungen ihrer Nutzer verantwortlich gemacht werden. Wird der Startfragebogen nicht korrekt ausgefüllt oder werden die Ernährungsempfehlungen nicht befolgt, kann dies die Wirksamkeit der Gewichtsabnahme erheblich beeinträchtigen und dann könnte auch das Abnehmen mit Noom, nicht funktionieren.

Was sind die Noom Kosten für eine Mitgliedschaft?

Die App selbst kann kostenlos auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen werden. Die kostenfreie App von Noom ist für die Betriebssysteme, Android- und iOS verfügbar.

Um die Diät nutzen zu können und erste eigene Noom Erfahrungen mit dem Programm zu sammeln, muss jedoch ein Abonnement abgeschlossen und eine Reihe von Fragen beantwortet werden. Anschließend wird ein Diät-Coach auf die Person abgestimmt, welcher den gesamten Abnehmprozess begleitet und unterstützt.

Bezahlt wird das Abonnement, mit dem man Zugang zu den Diätplänen erhält. Die Noom Kosten hängen von der Laufzeit des Abonnements ab, und je länger, desto billiger. Ein einmonatiger Zugang kostet derzeit 50 €. Es gibt auch Optionen für 2, 4, 6, 8 und 12 Monate. So kostet ein sechsmonatiges Abonnement derzeit 119 €, während ein Jahresabonnement 164 € kostet.

Kann ich Noom kostenlos nutzen?

Jeder Nutzer kann die Vorteile der kostenlosen 14-tägigen Testphase nutzen. Eine großartige Option, um die Möglichkeiten von Noom ohne einen Aufpreis zu testen und erste eigene Noom Erfahrungen mit der App, zu sammeln.

Wenn man unzufrieden ist und schlechte Noom Erfahrungen sammeln sollte, kann man jederzeit von seinem im Voraus gekauften Abonnement zurücktreten. In einem solchen Fall erstattet der Dienst das Geld für den nicht genutzten Zeitraum.

Wie erhalte ich bei Noom Angebote?

Aber auch wenn es hin und wieder keine Rabattcodes gibt, kann man Noom Kosten sparen. Wie oben bereits beschrieben kann man das Abnehmprogramm für 14 Tage kostenlos nutzen, um die eigenen ersten Noom Erfahrungen mit der App zu sammeln. Dies bietet also Möglichkeit, ohne Gutscheincodes, in den Genuss eines vollumfänglichen Noom-Plans zu kommen. Sollte man aber trotz alledem bei Noom schlechte Erfahrungen machen, hat man trotzdem so die Möglichkeit das Abo zu kündigen.

Da die meisten Nutzer jedoch gute Noom Erfahrungen gemacht haben – was man in zahlreichen Bewertungen im Internet festmachen kann — sollten man zuerst selbst die eigene, persönliche Erfahrung mit Noom machen. Der Preis für Noom ist billiger als zu einem Ernährungscoach zu gehen und wenn man schlechte Noom Erfahrungen macht, verliert man nichts, sondern gewinnt neue Erfahrung dazu.

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