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Darmgesundheit

Kann die Verbesserung der Darmgesundheit beim Abnehmen helfen?

Abnehmen dank gesundem Darm? Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie die Darmgesundheit mit dem Gewicht zusammenhängt.

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Die Darmgesundheit ist wichtig für die Verdauung, das Immunsystem, die psychische Gesundheit und vieles mehr. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine Verbesserung der Darmgesundheit bei der Gewichtsabnahme helfen kann.

Wenn Sie an Ihren Darm denken, stellen Sie sich vielleicht ein großes Organ vor, dessen einziger Zweck es ist, die Abfälle zu beseitigen, die Sie aus den von Ihnen verzehrten Lebensmitteln produzieren. Die Forschung hat jedoch gezeigt, dass der Darm ein komplexes metabolisches Kraftwerk ist, das für unsere allgemeine Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist.

Er ist die Heimat von Billionen verschiedener Mikroorganismen, darunter Bakterien, Pilze, Viren und sogar Parasiten. Zusammen bilden sie Ihr Darmmikrobiom. Ein gesundes Darmmikrobiom mit vielen nützlichen Bakterien ist wichtig für eine gute Darmgesundheit — und dieses ist bei jedem Menschen anders.

Wir haben uns die weltweit größte Studie zum Thema Ernährung und Darmmikrobiom von ZOE angeschaut. Die Studie zeigt die Zusammenhänge zwischen der Wahl der Lebensmittel, den Darmbakterien und der allgemeinen Gesundheit und dem Gewicht.

Gesund Gewicht verlieren

Bevor Sie sich für eine Diät entscheiden, ist es wichtig, Ihr Ausgangsgewicht zu kennen. Wenn Ihr Body-Mass-Index (BMI) im Bereich des Untergewichts oder am unteren Ende des moderaten Bereichs liegt, müssen Sie nicht abnehmen. Es ist allgemein bekannt, dass restriktive Diäten zwar anfangs zu einer schnellen Gewichtsabnahme führen können, aber auf Dauer nicht funktionieren.

Die Studie zeigt, dass eine Ernährung, die auf Ihren individuellen Stoffwechsel und Ihre einzigartigen Darmmikroben abgestimmt ist, gut für Ihren Stoffwechsel und Ihr Gewicht ist. Vor allem aber ist es nachhaltiger für Sie und Ihre allgemeine Gesundheit.

Darmgesundheit und Abnehmen
Abnehmen dank Darmgesundheit

Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen, die eine darmgesunde Ernährung befolgt haben, nach 3 Monaten durchschnittlich 9,4 Pfund abgenommen haben, und etwa 80 % der Teilnehmer hatten kein Hungergefühl und mehr Energie.

Wie hängen Darmgesundheit und Gewicht zusammen?

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen mit Fettleibigkeit ganz andere und oft weniger Bakterien in ihrem Darm haben als Menschen mit einem moderaten Gewicht. Dies gilt sogar für Zwillinge und zeigt, dass das Darmmikrobiom eine größere Rolle als die Genetik spielt, wenn es um das Gewicht geht.

Wie genau das Darmmikrobiom das Gewicht beeinflusst, ist noch nicht ganz klar, aber Wissenschaftler arbeiten daran, die Details aufzudecken.

In einer Studie wurde Mäusen eine Sammlung von Darmwanzen von Menschen mit Fettleibigkeit verabreicht. Die Mäuse nahmen an Gewicht und Fett zu, und ihr Stoffwechsel und ihr Darmmikrobiom veränderten sich. Aber gibt es bestimmte Darmbakterien, die mit dem Gewicht in Verbindung stehen?

Darmbakterien und Abnehmen

Es gibt Hinweise darauf, dass die spezifischen Bakterien in Ihrem Darm ein guter Prädiktor für Ihre Chancen auf Gewichtsabnahme sein können. Andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Verhältnis der verschiedenen Arten von Darmbakterien in Ihrem Mikrobiom für das Gewichtsmanagement wichtig sein könnte.

In einer Studie untersuchten Forscher den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bakterien im Darm der Teilnehmer und der Gewichtsabnahme bei einer kalorienreduzierten Diät. Menschen, die mehr Bakterien der Gruppe Prevotella als der Gruppe Bacteroides aufwiesen, nahmen leichter ab und verloren mehr Körperfett als Menschen, die gleich viele dieser Bakterien aufwiesen.

In der ZOE Studie wurde festgestellt, dass viele unserer 15 “guten” Darmbakterien mit geringerem Gewicht und weniger Bauchfett in Verbindung stehen. Außerdem wurde festgestellt, dass ein Mitglied der Prevotella-Gruppe, Prevotella copri, mit einem niedrigeren Insulinspiegel in Verbindung gebracht wird. Das ist nicht nut gut für die Darmgesundheit, sondern fördert auch die allgemeine Gesundheit, denn zu viel Insulin erhöht das Risiko für Fettleibigkeit.

Probiotika und Gewichtsabnahme

Angesichts der Zusammenhänge zwischen Darmbakterien, Stoffwechselgesundheit und Gewichtsabnahme kann eine Veränderung des Gleichgewichts Ihres Darmmikrobioms hin zu mehr “guten” Bakterien auf natürliche Weise und nicht durch restriktive Diäten bei der Gewichtsabnahme helfen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, sind Probiotika.

Darmgesundheit durch Probiotika
Probiotika für eine bessere Darmgesundheit

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind Probiotika definiert als “lebende Mikroorganismen, die, wenn sie in ausreichender Menge verabreicht werden, dem Wirt einen gesundheitlichen Nutzen bringen”. Kurz gesagt, es handelt sich um lebende Mikroben, die gut für die Darmgesundheit sein könnten.

Zu ihren potenziellen Vorteilen gehören die Unterstützung der Verdauung sowie die Aufspaltung und Produktion nützlicher Nährstoffe und Chemikalien. Wenn Sie Ihr Mikrobiom so verändern, dass es mehr von den Keimen enthält, die mit moderatem Gewicht in Verbindung gebracht werden, kann Ihnen das auch helfen, auf natürliche Weise Gewicht zu verlieren.

Empfehlungen für eine gute Darmflora

Zuerst ist es natürlich wichtig, Ihren Darm regelmäßig zu entgiften. Sollten Sie Probleme mit Ihrer Verdauung haben, empfiehlt sich eine Darmreinigung, um Ihren Stoffwechsel zu normalisieren. Das können Sie z. B. mit ColonBroom machen, ein Nahrungsergänzungsmittel zur Darmreinigung, welches den Stoffwechsel begünstigt, die Darmgesundheit verbessert und die Immunabwehr verbessert.

Wir empfehlen, Probiotika in Ihre Ernährung aufzunehmen. Viele fermentierte Lebensmittel — wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut und einige gereifte Käsesorten — enthalten diese lebenden, probiotischen Bakterien. Es ist wichtig, dass Sie diese Lebensmittel regelmäßig essen, damit sie die besten Chancen haben, sich in Ihrem Darm anzusiedeln und dort zu bleiben. Zur Unterstützung Ihrer Darmgesundheit können Sie zusätzlich Shakes, die wertvolle Probiotika enthalten, zu sich nehmen.

Um Ihre guten Darmbakterien zu pflegen, müssen Sie diese auch mit Präbiotika füttern. Präbiotika sind Stoffe, die natürlicherweise in pflanzlichen und ballaststoffreichen Lebensmitteln vorkommen. Gute Quellen für Präbiotika, die Sie in Ihrer Küche finden können, sind Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Spargel, Topinambur, Hafer, Pilze und Vollkornprodukte.

Extra Tipp: Schwarzer Tee ist eines der besten Getränken zum Abnehmen. Warum? Der Tee enthält Polyphenole, die Gewichtsabnahme fördern, indem sie das Wachstum freundlicher Darmbakterien anregen.

Darmgesundheit durch Shakes
Shakes für eine bessere Darmgesundheit

Eine Ernährung, die Ihre Darmflora berücksichtigt, kann Ihre allgemeine Gesundheit und damit auch Ihr Gewicht verbessern. Wenn Sie Hilfe auf Ihrer Abnehmreise brauchen, unterstützen Sie Abnehm-Apps mit personalisierten Ernährungs- und Fitnessplänen. Wählen Sie aus den besten Anbietern auf dem Markt aus:

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
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Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
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Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
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Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

Unser Fazit

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen mit Fettleibigkeit eine geringere Anzahl von Darmbakterien haben als Menschen mit einem moderaten Gewicht. Dies ist mit einer schlechteren Darmgesundheit verbunden.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bestimmte Darmbakterien und das Gleichgewicht zwischen verschiedenen Arten von Bakterien einen Einfluss darauf haben können, wie leicht eine Person ihr Gewicht kontrollieren kann.

Die ZOE-Studie hat viele der “guten” Darmbakterien mit geringerem Gewicht und weniger Bauchfett und einige der “schlechten” Bakterien mit höherem Gewicht und Bauchfett in Verbindung gebracht. Das Gedeihen der “guten” Darmbakterien kann Ihre Darmgesundheit verbessern und auch Ihr Gewichtsmanagement unterstützen.

Der regelmäßige Verzehr von fermentierten Lebensmitteln, die reich an probiotischen Bakterien sind, und von Gemüse, die Präbiotika enthalten, ist eine Möglichkeit, Ihre Darmgesundheit zu fördern. Zur Unterstützung können Sie entgiftende Shakes und personalisierte Abnehm-Programme nutzen.

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