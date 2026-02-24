Fit im Urlaub: Wie Sie auf Reisen in Form bleiben

Endlich Urlaub! Das ganze Jahr haben Sie auf diesen Augenblick hingearbeitet – Sonne, Strand, Cocktails und pure Entspannung. Bei dem Gedanken steigt pure Vorfreude in Ihnen auf, und ein klein wenig schlechtes Gewissen. Mehrere Wochen ganz ohne Workouts – Gehen Ihre hart erarbeiteten Fitness-Fortschritte verloren? Kommen Sie vielleicht sogar mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen aus dem Urlaub zurück? Das muss nicht sein! Wir zeigen Ihnen, wie Sie Urlaub und Fitness unkompliziert kombinieren können.

Gute Gründe für einen aktiven Urlaub

Sollten Sie im Urlaub Sport machen? Die Meisten verbinden Urlaub nicht mit Workouts und Training — doch es gibt viele gute Gründe, besonders auf Reisen in Bewegung zu bleiben.

Während das Trainieren in unserem hektischen Alltag schonmal zu kurz kommen kann, ist im Urlaub genügend Zeit, um Ihrem Körper etwas Bewegung zu gönnen. Nutzen Sie die freien Tage und tun Sie sich etwas Gutes. Wenn Sie sich im Urlaub bewegen, schüttet Ihr Körper Stresshormone wie Cortisol aus, was dazu führt, dass Sie sich besser erholt fühlen. Physische Aktivität hilft nicht nur Ihrem Körper, sondern auch Ihrer Psyche und trägt zu einem gesunden, erholten Geist bei.

Wenn Sie in den Süden reisen oder viel Zeit draußen verbringen, werden Glückshormone wie Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet und Ihr Vitamin D Speicher wird aufgefüllt. Bewegung hat einen ähnlichen Effekt wie Sonne — so gönnen Sie sich sozusagen eine doppelte Ladung an Glück.

Fitness-Ziele für Ihren Urlaub

Sie haben sich dazu entschieden, Ihre Holidays aktiv zu gestalten — super! Sie können Ihre freien Tage nutzen, um unterschiedliche Fitness-Ziele zu erreichen.

1. Muskeln aufbauen

Sie müssen nicht viel tun, um Ihre Kraft und Muskeln zu erhalten, während Sie auf Reisen sind. Ein schnelles Workout mit Körpergewichtsübungen, Widerstandsbändern oder gefüllten Wasserflaschen hält Sie stark und fit, bis Sie zu Hause zu Ihrer gewohnten Routine zurückkehren. Außerdem haben Studien gezeigt, dass man mit geringeren Stress-Level besser Muskeln aufbaut.

2. Ausdauer verbessern

Wenn Sie Ihre Ausdauer verbessern und gleichzeitig Spaß im Urlaub haben wollen, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die Ihnen ein großartiges Training bieten, ohne dass es sich wie Sport anfühlt. Dazu gehören Beachvolleyball, Strandspaziergänge, Wandern, Fahrradfahren, Surfen oder Kajakfahren.

3. Abnehmen

Sie möchten das Buffet genießen und gleichzeitig Gewicht verlieren? Eine eher schwierige Kombi. Abnehmen im Urlaub ist eher unwahrscheinlich — deshalb sollten Sie sich lieber darauf konzentrieren, Ihr Gewicht zu halten. Chillen Sie nicht nur am Pool, sondern bleiben Sie aktiv und achten Sie darauf, was am Buffet auf Ihren Teller kommt. Wenn Sie Unterstützung brauchen, sind Abnehm-Apps eine tolle Möglichkeit, auch auf Reisen fit und gesund zu bleiben. Die besten Anbieter auf dem Markt:

Welcher Sport im Urlaub? Workout-Ideen auf Reisen

Egal ob am Strand, in der Stadt oder in den Bergen, Trainingsmöglichkeiten gibt es überall. Hier sind ein paar Ideen für Ihre nächste Reise:

Strandurlaub

Holidays am Strand müssen nicht nur Pool und Strandliege bedeuten. Sie können ganz einfach aktive Tätigkeiten in Ihren Alltag einbauen, ohne dass Ihre Erholung darunter leidet. Wie wäre es zum Beispiel mit einem langen Strandspaziergang im Sonnenuntergang? Oder einer Runde Beachvolleyball? Und da Sie bei der Hitze sowieso eine Abkühlung brauchen, können Sie auch gleich ein paar Runden schwimmen. Unsere aktiven Strand-Ideen:

Strandspaziergänge

Joggen

Beachvolleyball

Surfen, Schwimmen und Schnorcheln

Fahrrad fahren

Stand-up-Paddling

Badminton, Frisbee oder Tennis

Kajakfahren

Strand-Workout

Städteurlaub

Auch wenn Sie weniger Zeit in der Natur verbringen und ein kulturelles Programm bevorzugen, können Sie fit bleiben. So können Sie sich gegen Bus, Auto oder Schiff entscheiden und stattdessen die Sightseeing-Tour zu Fuß oder auf dem Fahrrad genießen. Außerdem gibt es ein großes Kursangebot und jede Menge Grünflächen und Parks, die Sie nutzen können. Weitere Ideen:

Spazieren gehen

Fahrradfahren

Joggen im Park

Kurse wie Yoga, Pilates oder Tanz

Fitnessstudio

Workout im Hotelzimmer

Urlaub in den Bergen

Outdoor-Urlaub ist generell mehr auf sportliche Aktivität ausgelegt. Wenn Sie sich für Aktivurlaub entscheiden, können Sie mit folgenden Ideen super einfach Ihr Fitness-Level halten:

Wintersport

Trekking

Klettern und Bergsteigen

Wandern

Fahrradfahren

Was es beim Sport im Urlaub zu beachten gibt

Zu viel Sonne ist ungesund. Ob im Liegestuhl oder beim Beachvolleyball — Sonnenschutz ist das A. und O. Nutzen Sie Sonnencreme und Kopfschutz. Trinken Sie genug Wasser und vermeiden Sie die Mittagssonne. Morgens und Abends sind die besten Zeiten zum Trainieren.

Nichtstun kann Ihrer Fitness schaden. Urlaub = Nichtstun? Phasen kompletter Inaktivität sind sehr gut für uns, aber nur, wenn wir das Nichtstun mit etwas Bewegung abwechseln. Studien zeigen, dass wir erst nach 1 bis 2 Wochen ohne Training Muskelmasse verlieren, unsere Ausdauer jedoch schon nach ein paar Tagen abnimmt. Eine Woche Auszeit wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, aber mehr als das, und es kann schwieriger sein, zu Ihrem früheren Niveau zurückzukehren.

Packen Sie das richtige Equipment. Der Aktivurlaub beginnt beim Kofferpacken. Denken Sie daran, Ihre Sportkleidung und Sneakers einzupacken. Kleine Sportgeräte wie Springseil, Yoga-Matte, Gymnastik-Ball oder Fitness-Bänder passen in jeden Koffer und eignen sich hervorragend für Urlaubs-Workouts.

Achten Sie auf Ihre Ernährung. Sport und gesunde Ernährung gehen Hand in Hand, und besonders am Hotelbuffet oder im Restaurant vergisst man die guten Vorsätze schonmal. Unser Tipp: Greifen Sie eher zu eiweißhaltigen Produkten und versuchen Sie, auf Weißmehl zu verzichten. Genießen Sie frische Salate, exotisches Obst und zuckerfreie Getränke.

Unser Fazit

Fakt ist: Bewegung trägt nicht nur zu Ihrer Gesundheit, sondern auch zur Erholung bei. Die Urlaubszeit ist eine tolle Möglichkeit, etwas Zeit in Ihre Fitness zu investieren. Dafür brauchen Sie kein Fitnessstudio, denn es gibt jede Menge Aktivitäten, die Sie fit halten und gleichzeitig Spaß machen. Wenn Sie Wege finden, so aktiv wie möglich zu bleiben, halten Sie sich fit, vermeiden eine Gewichtszunahme und machen den Übergang zurück ins wirkliche Leben etwas leichter.

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