Diät-Studie deckt auf: Mehr als die Hälfte der Deutschen wollen abnehmen

Abnehmen ist Trend, aber wie wichtig ist das Thema Gewichtsreduzierung in unserer Gesellschaft wirklich? Wie nehmen die Deutschen Ihren eigenen Körper wahr? Und welche Erfahrungen haben Frauen und Männer mit Diäten gemacht? Eine Diät-Studie zeigt erstaunliche Ergebnisse.

Eine Diät-Studie der Marktforschungsplattform Appinio hat 1.000 Deutsche von 16 bis 44 Jahren zu Ernährungsgewohnheiten, Fitness und Erfahrungen mit Diäten befragt.

Der Diät-Trend setzt sich fort

Diäten sind seit der Einführung der ersten Diät im Jahre 1970 ein fortlaufendes Thema. Shred, Low Carb, Fasting, Eiweiß, Keto, Mittelmeer, Paleo, Clean Eating — Diäten gibt es viele und es kommen immer neue Trends dazu. Aber warum sind Diäten so erfolgreich? Die Appinio Diät-Studie hat gezeigt, dass mehr als 70 % der deutschen Frauen abnehmen wollen, bei den Männern ist es jeder Zweite.

Lediglich 20 % der Frauen und 30 % der Männer sind mit Ihrem Gewicht zufrieden. Die Unzufriedenheit der Deutschen mit ihrem Körper lässt den Diäten-Trend boomen. Auch interessant: Mehr verheiratete Frauen als Singles wollen abnehmen.

Der Diäten-Trend ist also im vollen Gange. Laut Statista gab es 2023 rund 3,99 Millionen Deutsche ab 14 Jahre, die besonderes Interesse an Diäten und Diätprodukten zeigten.

Was hilft wirklich beim Abnehmen: Ernährung oder Bewegung?

Diäten konzentrieren sich ausschließlich auf die Ernährung, doch dabei wird oft ein wichtiger Aspekt vergessen: Bewegung. Eine Studie des Robert Koch Institutes zeigte, dass fast 40 % der Deutschen keinen Sport treiben. Aber: Fast 70 % dieser Sportmuffel wollen derzeit abnehmen. Doch das Zusammenspiel von Bewegung und Diät scheint noch unklar — um die 50 % der Diät-Fans, die keinen Sport treiben, stuften ihre Diät-Versuche als Misserfolg ein. Nur 7 % der Frauen und 18 % der Männer haben bis jetzt versucht, lediglich mit Sport abzunehmen.

Die Zukunft des Abnehmens geht jedoch in eine ganzheitlichere Richtung, in der sowohl Bewegung als auch Ernährung eine wichtige Rolle spielen. Um diese beiden Welten zu vereinen, sind professionelle Ernährungsprogramme oder Abnehm-Apps eine hervorragende Unterstützung auf Ihrer Abnehm-Reise.

Die beliebtesten Diäten der Deutschen

Laut der Diät-Studie ist die Atkins Diät die beliebteste der Deutschen. Die Atkins-Diät ist eine Low Carb Diät, bei der die Gewichtsabnahme auf der Reduzierung von Kohlenhydraten basiert. Wie in der Keto Diät sind Fett und Protein der Hauptenergielieferant.

Die Weight Watchers Diät ist besonders bei den Frauen beliebt, gefolgt von Almased. In den letzten Jahren wurden diese klassischen Diätprogramme jedoch durch die Angebote der folgenden Anbietern überholt. Die neuesten Programme kombinieren Ernährung und Bewegung für optimale Ergebnisse:

Diäten helfen meist nur kurzfristig beim Abnehmen

Fast 60 % der Teilnehmer konnten Erfolg mit Diäten erzielen. Aber: Restriktive Diäten zeigen meist nur einen kurzfristigen Erfolg. Laut der Diät-Studie fällt es den meisten Frauen schwer, auf Kohlenhydrate und Getreideprodukte zu verzichten, während die meisten Männer ungern auf Alkohol verzichten. Langfristig bewerten fast 70 % der Deutschen den Ausgang der Diäten als negativ oder erfolglos.

Fazit der Diät-Studie: Die meisten Deutschen wollen aktuell abnehmen, und der beste Weg zum Wunschgewicht ist die Kombination von Bewegung und Ernährung. Entscheiden Sie sich für einen ganzheitlichen Ansatz, um auf Ihrem Weg zum Wunschgewicht Erfolg zu haben.

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