Blinkist im Test: Verbessern Sie Ihre Allgemeinbildung in 15 Minuten!

John F. Kennedy sagte einst, dass nur eine Sache noch teurer sei als Bildung: keine Bildung. Der frühere US-Präsident unterstrich damit eindrucksvoll ihre besondere Bedeutung. Die wenigsten Personen haben jedoch Zeit, alle Fach- und Sachbücher zu lesen, für die sie sich interessieren. Eben hier setzt Blinkist an. Der Dienst bietet Zusammenfassungen von Sachbüchern in der Form von kurzen Hörbüchern. Der dazugehörige Text ist ebenfalls abrufbar. Wir haben das Angebot einem Test unterzogen und teilen hier unsere Erfahrungen mit Ihnen.

Was ist Blinkist?

Bill Gates liest mindestens 50 Bücher pro Jahr — wenn auch Sie die Lesegewohnheiten der erfolgreichsten Menschen der Welt umsetzen möchten, dann ist Ihnen Blinkist eine große Hilfe dabei.

Das Motto des Dienstes ist es, große Ideen auf den Punkt zu bringen. Die Zusammenfassungen der besten Sachbücher sind etwa 15 Minuten lang. Deren Kernaussagen werden hierfür von geschulten Autoren extrahiert.

Ziel ist es, dass Sie die kurzen Hörbücher möglichst gut in den Alltag integrieren können. Unsere Erfahrungen im Test zeigen, dass dies gut gelingt. Beispielsweise Busfahrten ließen sich auf diese Weise produktiv füllen.

Blinkist verspricht, dass die Kernaussagen “einprägsam und einfach umsetzbar” erklärt werden. Dies gelingt relativ gut. Nicht ohne Grund hat das Angebot schon Preise im Bereich der Bildung gewonnen. Abhängig vom individuellen Fall kann es aber naturgegeben Verständnisprobleme geben.

Was ist ein “Blink”?

Dieser Begriff taucht im Rahmen der Nutzung oft auf. “Blink” ist die englische Vokabel für “blinzeln”. Metaphorisch gesprochen sollen Sie sich während des Blinzelns eines Auges bilden können. Ein Blink ist deshalb eine der 15-minütigen Zusammenfassungen eines Sachbuchs.

Blinkist Webseite

Welche Hörbücher gibt es auf Blinkist?

Blinkist ist auf Sachbücher spezialisiert und bietet englische und deutsche Titel quer durch alle Genres an. Für die Kategorien stehen einzelne Sparten zur Verfügung. Diese heißen “Themen”. Für Geschichte sehen diese beispielsweise so aus:

Krisen & Sandale

Kriege

Europäische Geschichte

Der Kalte Krieg

Altertum

Politische Porträts

Afrikas Geschichte

Alternative Perspektiven

Das Angebot richtet sich speziell an Personen, die sich für Sachbücher interessieren, aber nicht die Zeit haben, diese komplett zu lesen oder zu hören. Studierende können durch Blinks beispielsweise Empfehlungen bekommen, ob sich Titel für ihre Hausarbeiten eignen.

Blinkist Branchen

Wer seine Allgemeinbildung schnell und in einfach verträglichen Lektionen vertiefen möchte, trifft mit diesem Angebot ebenfalls eine gute Entscheidung. Von Büchern rund um das Thema Ernährung, Abnehmen und Gesundheit über Achtsamkeitspraktiken bis zu Tipps in Sachen Partnerschaft und Business finden Sie auf der Plattform lehrreiche Inhalte. Blinkist generiert Listen zu spezifischen Themen und empfiehlt die besten Sachbücher. So werden zum Thema “Tiere” z. B. 19 ausgewählte Titel empfohlen, bei denen es von Ökosystemen und Diversität über die tiefe Bindung zwischen Mensch und Natur bis hin zu praktischen Tipps für Tierhalter wie die Notwendigkeit von Tierversicherungen oder hilfreiche Tools wie GPS-Tracker geht.

Das Angebot bietet eine Suchfunktion. Diese ist durch eine Lupe markiert. Hier können Sie gezielt nach einem Hörbuch suchen. Alternativ steht auch der Bereich “Entdecken” zur Verfügung. Hier können Sie aus allen Kategorien wählen.

Außerdem bietet Blinkist kuratierte Listen zu bestimmten Themen. Als Test haben wir “Klassiker in Bildung & Wissen” geprüft. Vor allem gute moderne Werke fanden Eingang. Was fehlte, waren Standardwerke aus der Erziehungswissenschaft. Sie sollten keine “perfekten” Listen erwarten.

Abgesehen von den kurzen Texten, die mit den Blinks zur Verfügung gestellt werden, können Sie auch Sachbücher direkt lesen. Über die App können überdies vollständige Hörbücher abgerufen werden. Über den Computer stehen diese nicht zur Verfügung. Es stehen englische und deutsche Bücher zur Verfügung—Blinkist eignet sich also auch, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.

Die Blinkist App

Es gibt eine App für Android und für iOS (bzw. iPad OS). Es ist auf diese Weise möglich, die Hörbücher auf mehreren Geräten zu hören. Wer möchte kann hierfür aber auch den eigenen Laptop oder Ihren sonstigen Computer nutzen.

Blinkist App

Dies gelingt über die Webseite. Sie können sich als registrierter Nutzer hier direkt einloggen und auf die Bibliothek zugreifen. Arbeiten Sie gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit, müssen Sie so nicht extra zum Smartphone wechseln, um Inhalte nachzuhören.

Technisch funktioniert das Angebot nach unseren Erfahrungen sehr gut. Insbesondere das Spulen innerhalb eines Titels sorgt für keine langen Wartezeiten.

Wie viel kostet Blinkist?

Es existieren drei Abo-Modelle. Die Abos rechnen die Kosten in den Intervallen ab, die sie im Namen tragen. Blinkist Business rechnet monatlich für die Zahl der Mitarbeiter (“Team-Größen”) ab, für die Sie als Unternehmen das Angebot gebucht haben.

Hier die Mitgliedschaften im Überblick:

Monatsabo Jahresabo Businessabo Preis pro Monat 12,99 € 6,67 € abhängig von Team Größe Preis pro Jahr 155,88 € 79,99 € abhängig von Team Größe Laufzeit 1 Monat 1 Jahr 1 Jahr

Eine Änderung der Aboart nicht möglich. Nach dem Ablauf oder dem Kündigen eines Abos können Sie allerdings ein anderes buchen. Zeigen Ihre Erfahrungen beispielsweise, dass ein Monatsabo nicht reicht, buchen Sie dann ein Abo für ein Jahr.

Blinkist unterstützt von Hause aus Zahlungen per Kreditkarte und PayPal. Über die App können alle Optionen genutzt werden, die der Apple bzw. Google App Store zur Verfügung stellt.

Blinkist kündigen

Sie kündigen dadurch, dass Sie die automatische Verlängerung deaktivieren. Dies gelingt über den App Store von Google oder Apple. Alternativ können Sie dies auch im Kundenkonto auf der Webseite von Blinkist erledigen.

Wenn Sie das Probeabo kündigen möchte, funktioniert dies genauso. Spezielle Fristen setzt Blinkist abgesehen von den sieben Tagen nicht, wenn es um das Kündigen geht.

Blinkist verschenken

Es ist möglich, ein Jahresabonnement des Dienstes zu verschenken. Dieses ist das einzige Angebot. Gutscheine lassen sich nicht erwerben.

Blinkist kostenlos testen

Mit dem Jahresabonnement können Sie Blinkist testen. Hier greift dann zuerst ein Probeabo. Sieben Tage lang können Sie alle Funktionen testen. Ohne Kündigung wechselt dieses dann zum Jahresabonnement und verursacht entsprechende Kosten.

Unser Fazit zum Test

Unsere Blinkist Bewertung fällt positiv aus. Dem Anbieter gelingt es sehr gut, Inhalte von mehr als 9.000 Sachbüchern und Podcasts so zusammenzufassen, dass diese in weniger als 15 Minuten gelesen oder angehört werden können. Der Service ist besonders für Vielbeschäftigte sehr hilfreich, die sich neues Wissen schnell aneignen wollen. Blinkist kann 7 Tage lang kostenlos getestet werden und das Abo gibt es ab 6,67 € pro Monat.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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