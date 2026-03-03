Medienkooperation

Audible-Studie

Audible-Studie: Hörvergnügen in deutschen Kinderzimmern

Kinder (und Eltern) lieben Hörbücher. Das zeigt auch eine neue Studie des Hörbuch-Giganten Audible.

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Was gibt es Schöneres, als in die zauberhafte Welt fantastischer Wesen einzutauchen? Kinder haben eine blühende Fantasie und sollten diese auch ausleben. Eine tolle Möglichkeit, die kindliche Kreativität anzuregen, die sprachliche Entwicklung zu fördern und für Unterhaltung zu sorgen — und allemal besser als der Handybildschirm — sind Hörbücher. Eine Audible-Studie teilt aktuelle Zahlen zum Hörbuch- und Hörspielkonsum in deutschen Kinderzimmern.

Wir stellen die Ergebnisse einer bundesweiten EMNID-Umfrage im Auftrag von Audible vor. In der Audible-Studie wurden 1023 Eltern mit Kindern im Alter von drei bis 14 Jahren befragt.

Deutsche Kinder wachsen mit Hörbüchern auf

Hörbücher sind ein fester Bestandteil des Kinder-Alltags. Die Audible-Studie zeigt, dass acht von zehn Kindern in Deutschland mit Hörbüchern und Hörspielen aufwachsen. Mehr als die Hälfte aller 3 bis 14-Jährigen setzen mindestens einmal pro Woche die Kopfhörer auf und genießen eine gute Geschichte. Dabei haben die Eltern einen großen Einfluss: 88 % aller Kinder, deren Eltern Hörbücher hören, greifen ebenfalls zum Hörbuch.

Audible-Studie: Hörbücher im Kinder-Alltag
Audible-Studie: Deutsche Kinder lieben Hörbücher

Hörbücher sind gut für Kinder

Die positiven Auswirkungen von Audiobooks sind nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht erwiesen. Auch aus Elternsicht hat das Hörvergnügen viele positive Auswirkungen auf Kinder. Sie sind gut unterhalten und vor allem beschäftigt, können sich besser konzentrieren, verbessern ihre Sprachfähigkeiten und sind weniger gestresst und aufgewühlt. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Kind vor dem Fernseher oder Tablet Zeit verbringt, sind Hörbücher eine exzellente Möglichkeit, um Ihr Kind zu beschäftigen.

“Die Ergebnisse bestätigen unsere Erfahrung, dass Eltern die Vorteile von wunderbar vorgetragenen Geschichten für die Entwicklung ihrer Kinder bewusst sind. Unsere Hörer laden heute doppelt so viele Kinder- und Jugendhörbücher bei uns herunter als noch vor drei Jahren”

Nils Rauterberg, Geschäftsführer von Audible
Audible-Studie: Positive Wirkung von Hörspielen
Audible-Studie: Hörbücher sind gut für Kinder

Digitales Hören im Aufmarsch

Fast die Hälfte aller Kinder hören Hörbücher auf einem Smartphone, sogar neun von zehn Kindern bedienen Smartphone oder Tablet selber. Auch die ganz Kleinen (unter 6 Jahren) sind bereits Digitalhörer. Um Bücher auf das Smartphone herunterzuladen, benötigen Sie eine Hörbuch-App. Bei den folgenden Anbietern finden Sie garantiert das perfekte Hörbuch für Ihr Kind:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Die meisten Hörbuch-Apps bieten auch ein Familienpaket an, bei dem Sie Ihr Konto gemeinsam mit der Familie teilen — und wenn Sie möchten, sogar gemeinsam hören können. Obwohl laut der Audible-Studie die meisten Kinder lieber alleine hören, eignen sich Hörbücher sehr gut für die Familie, z. B. um die Zeit einer längeren Autofahrt zu überbrücken.

Audible-Studie: Hörbücher als Beschäftigung
Audible-Studie: Hörbücher sind eine exzellente Beschäftigungsform

Die aktuellen Top-Kinderhörbücher

Kinderhörbücher gibt es viele. Dabei kommt es ganz auf das Alter und den Geschmack des Kindes an. Zu den aktuellen Bestsellern für Kinder zählen:

  • Bibi Blocksberg
  • Das Sams
  • Pu der Bär
  • Der kleine Drache Kokosnuss
  • Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
  • Der Junge aus der letzen Reihe
  • Harry Potter
  • Das doppelte Lottchen
  • Findet Dorie
  • Minions
  • Zoomania
  • Die unendliche Geschichte
  • Eiskönigin 

Wenn Sie nach Empfehlungen für spezifische Altersgruppen suchen, dann werden Sie in unserem Artikel über Hörbücher für Kinder garantiert fündig.

Auch spannend: Kinder-Podcasts sind ebenfalls eine ideale Möglichkeit, Ihrem Kind spielend Neues beizubringen.

Unser Fazit

Die Audible-Studie hat gezeigt, dass Hörbücher ein fester Bestandteil des Alltags deutscher Kinder sind. Hörbücher bieten zahlreiche Vorteile für die Entwicklung des Kindes und sind eine exzellente Beschäftigungsform. Deutsche Kinder in jeder Altersstufe nutzen Hörbuch-Apps, um sich Hörspaß in ihre Kinderzimmer zu holen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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