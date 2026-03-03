Die besten Selbstliebe und Mindfulness Hörbücher für mehr Achtsamkeit

Viele von uns verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, sich um andere zu kümmern und sich Gedanken darüber zu machen, was andere von uns denken. Wir nehmen uns kaum die Zeit für uns und das, was uns zurückhält oder beschäftigt. Achtsamkeit und Selbstliebe sind in Wirklichkeit absolut entscheidend für ein gesundes, glückliches Leben und unsere Kapazität, uns um andere zu kümmern und diese zu lieben. Wenn Sie mehr Freude, Erfüllung und Zufriedenheit in Ihrem Leben suchen, dann könnten unsere Hörbuch-Empfehlungen genau die Richtigen für Sie sein.

Die Top 3 Selbstliebe Hörbücher

Selbstliebe ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten. Wenn Sie auf der Suche nach einer Anleitung zur Selbstreflexion sind und gleichzeitig hilfreiche Methoden der Selbstliebe erlernen möchten, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Die folgenden Hörbücher helfen Ihnen, Gefühle der Wertschätzung, Fürsorge und Liebe zu sich selbst zu entwickeln und bieten zudem praktische Tipps, wie Sie Selbstliebe in Ihren Alltag einbauen können. Wir stellen Ihnen die 3 beliebtesten Selbstliebe-Hörbücher unserer Zeit vor:

Platz 3: “Heirate dich selbst” von Veit Lindau

Sie möchten endlich Konflikte Ihrer Vergangenheit heilen, Ihre eigenen Schwächen annehmen und das loslassen, was Ihnen schadet? Dieses Hörbuch zeigt Ihnen, wie Sie sich voll und ganz selbst lieben können — und das in allen Bereichen des Lebens. Transformieren Sie Berufung, Beruf, Beziehungen und Finanzen mit der Kraft der Selbstliebe.

Platz 2: “Du darfst nicht alles glauben, was du denkst” von Kurt Krömer

Alexander Bojcan war 30 Jahre lang depressiv, alleinerziehender Vater und trockener Alkoholiker. Auf der Bühne spielt er Kurt Krömer, doch bis jetzt wusste sein Publikum nur wenig Privates über den Künstler. Dieses Hörbuch ist nicht nur eine große Hilfe für Menschen mit psychischen Krankheiten, sondern gleichzeitig eine komische und extrem charmante Liebeserklärung an das Leben und die Kunst.

Platz 1: “Das Kind in dir muss Heimat finden” von Stefanie Stahl

Die Nummer 1 der Selbstliebe Hörbücher geht an Stefanie Stahl. Die Erfahrungen unserer Kindheit prägen unser gesamtes Leben. Das Buch erklärt einen neuen Ansatz zur Arbeit mit dem inneren Kind, um erfolgreich Konflikte zu lösen, Beziehungen zu verbessern und ein glücklicheres Leben zu führen.

Die besten Hörbuch-Apps für mehr Achtsamkeit

Wenn Sie nach den besten Hörbüchern, E-Books und Podcasts zum Thema Selbstliebe und Achtsamkeit suchen, dann stehen Ihnen die folgenden Hörbuch-Apps zur Verfügung:

Die Top 3 Mindfulness Hörbücher

Achtsamkeit hilft Ihnen, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Entspannen Sie sich und fokussieren Sie Ihr Bewusstsein mit bewährten Methoden und Übungen auf den gegenwärtigen Moment. Diese Hörbücher sind eine Inspiration, ein glücklicheres und bewussteres Leben zu führen:

Platz 3: “Mögest du glücklich sein” von Laura Malina Seiler

Laura ist erfolgreiche Podcasterin, Coach und Mama und ihr Buch ist ein Nummer 1 Bestseller der modernen Spiritualität. Erfahren Sie in diesem praktischen Ratgeber, wie Sie sich mit Ihrem höheren Selbst verbinden, Blockaden lösen, Ängste loslassen und in Ihrer wahren Essenz leben.

Platz 2: “Der Alchemist” von Paulo Coelho

Der Alchemist ist ein wahrer Schatz unter den Mindfulness Büchern, mit weltweit über 8 Millionen verkaufte Exemplaren, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden. Im Hörbuch, gelesen von Christian Brückner, begibt sich der Hörer auf eine Reise ins ferne Ägypten und begleiten einen andalusischen Hirten, der die wahren Schätze des Lebens entdeckt.

Platz 1: “Jetzt! Die Kraft der Gegenwart” von Eckhart Tolle

Dieses spirituelle Buch ist ein echter Kassenschlager, der von Millionen Lesern gelobt und geliebt wird. E. Tolle spricht eine Sprache, die garantiert auch Ihr Herz berühren wird und eine spirituelle Transformation einleitet. Das Hörbuch wird von Eckhart Tolle selbst gelesen, welcher besonders für den Klang seiner Stimme berühmt ist.

Unsere Selbstliebe und Mindfulness Podcast Empfehlungen

Zum Schluss wollen wir noch die besten Podcasts vorstellen, die Mindfulness und Selbstliebe vereinen:

Yoga beyond the Asana, Wandaful Podcast: Die leidenschaftliche Yogini Wanda Badwal gibt einen Einblick in die Weisheiten der Yoga Lehre mit spannenden Geschichten, geführten Meditationen und interessanten Interviews.

Die leidenschaftliche Yogini Wanda Badwal gibt einen Einblick in die Weisheiten der Yoga Lehre mit spannenden Geschichten, geführten Meditationen und interessanten Interviews. Happy, holy & confident von Laura Malina Seiler: Laura Malina Seiler ist eine Inspiration in Sachen moderne Spiritualität und in den Experten-Interviews bekommen Sie konkrete Ratschläge für Ihre persönliche Weiterentwicklung.

Laura Malina Seiler ist eine Inspiration in Sachen moderne Spiritualität und in den Experten-Interviews bekommen Sie konkrete Ratschläge für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Der 6-Minuten Podcast von Dominik Spenst: Das beliebteste und meistverkaufte Tagebuch zum Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit, in dem jeden Tag kurze, praktische und wissenschaftlich fundierte Tipps für ein achtsameres Leben gegeben werden.

Das beliebteste und meistverkaufte Tagebuch zum Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit, in dem jeden Tag kurze, praktische und wissenschaftlich fundierte Tipps für ein achtsameres Leben gegeben werden. Schokolade für die Seele mit Biyon Kattilathu: Biyon hat sich zur Aufgabe gemacht, uns daran zu erinnern, was es bedeutet, ein glückliches Leben zu führen. Es erwarten Sie jede Menge Motivation, Lebesnfreude und praktische Tipps für einen glücklichen Alltag.

Biyon hat sich zur Aufgabe gemacht, uns daran zu erinnern, was es bedeutet, ein glückliches Leben zu führen. Es erwarten Sie jede Menge Motivation, Lebesnfreude und praktische Tipps für einen glücklichen Alltag. 7Mind Podcast mit René Träder: Erfahren Sie, wie Sie Momente der Achtsamkeit in Ihr Leben bringen — basierend auf Wissenschaft und Psychologie.

Erfahren Sie, wie Sie Momente der Achtsamkeit in Ihr Leben bringen — basierend auf Wissenschaft und Psychologie. The Mindful Sessions für mehr Achtsamkeit und Soulpower: Sarah Desai hilft Ihnen mit konkreten Coaching-Tipps, heilenden Meditationen und Experteninterviews, Mindful Living in Ihren Alltag einzubauen.

Begeben Sie sich auf eine Reise zu sich selbst! Viel Spaß beim Entspannen, Lernen und glücklich sein!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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