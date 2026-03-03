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Englisch hörbuch

Englische Hörbücher: Spielerisch Sprachkenntnisse verbessern

Fühlen Sie sich beim Englischlernen überfordert? Englische Hörbücher können eine große Hilfe sein. Erfahren Sie, wie Sie das richtige Sprachlevel finden, welche Bücher besonders empfehlenswert sind und welche Apps sich am besten für englische Hörbücher eignen.

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Englische Hörbücher sind eine hervorragende Möglichkeit, Englisch zu lernen. Nicht nur, weil Sie Ihr Hörverständnis verbessern, sondern auch, weil Sie gleichzeitig Ihre Aussprache trainieren und Ihr Vokabular erweitern. Doch nicht jedes Buch eignet sich zum Englisch lernen. Die Auswahl des richtigen Buches und der richtigen Plattform hängt von Ihrem Level und Ihren Vorlieben ab.

6 Vorteile von englischen Hörbüchern

Englische Hörbücher sind ohne Zweifel sehr hilfreich, wenn es darum geht, eine neue Sprache zu lernen. Sie sind noch nicht überzeugt? Dann haben wir hier die wichtigsten Vorteile für Sie im Überblick:

1. Sie lernen neues Vokabular.

Englische Hörbücher sind eine tolle Möglichkeit, um Ihre Sprachkenntnisse auf spielerische Weise zu verbessern. Durch das Anhören der Geschichten können Sie neue Wörter und Redewendungen in ihrem ursprünglichen Kontext lernen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Sinn der Wörter wirklich zu verstehen und somit effektiver zu lernen. Es ist viel leichter, sich die Bedeutung von Wörtern zu merken, wenn Sie diese in einem Kontext hören. Und: Englisch lernen mit Hörbüchern macht auch noch Spaß.

2. Sie können Bücher an Ihr Sprachniveau anpassen.

Audiobook bieten Ihnen die Möglichkeit, sich auf das Niveau Ihrer persönlichen Sprachkompetenz zu konzentrieren. Sie können Ihre Kenntnisse bewusst testen und erweitern, indem Sie Bücher für diverese Englischniveaus anhören. Es gibt leichtere Bücher für Anfänger sowie komplexere Bücher für Fortgeschrittene. 

3. Sie lernen verschiedene Dialekte und Akzente kennen.

Zudem kann es auch hilfreich sein, wenn Sie verschiedene Dialekte oder Aussprachen hören. Je mehr Sie hören und verstehen, desto besser können Sie die Aussprache der Wörter nachahmen. Dies gibt Ihnen außerdem einen Einblick in die Vielfältigkeit der englischen Sprache, sodass Sie – je nachdem aus welchem Teil der Welt Sie gerade hören – unterschiedliche Akzente und Slang-Wörter kennen lernen.

4. Sie können von überall aus Englisch lernen.

Sie können gleichzeitig ein Hörbuch anhören und anderen Aktivitäten nachgehen, wie Spazierengehen oder putzen. Mithilfe des richtigen Kopfhörers oder Lautsprechers können Sie Ihr Hörbuch sogar überall hin mitnehmen und somit jederzeit und überall Englisch lernen. Auf diese Weise erhalten Sie auch die Möglichkeit neue Wörter in verschiedensten Situationen anzuwenden – dies macht das Lernen noch interessanter! 

5. Sie bestimmen das Tempo.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Häufigkeit bestimmen kann, in der Sie Hörbücher hören. Egal ob Sie schneller oder langsamer lernen — es ist immer möglich, das Tempo an Ihre Bedürfnisse anzupassen und so mehr Spaß am Lernprozess zu haben.

Englisch lernen mit Hörbüchern

6. Sie verbessern Ihre Grammatik.

Durch das Anhören von Hörspielbüchern haben Sie den Vorteil, die Sprache in ihrem jeweiligen Kontext zu verstehen – was letztendlich bedeutet, dass Sie ein besseres Verständnis für die Grammatikregeln entwickeln. Deswegen sind vor allem Hörspiele eine gute Ergänzung für alle, die ihr Englisch verbessern möchten – ganz gleich ob für Unterrichtszwecke oder privatem Interesse!

Die besten Hörbuch-Apps zum Englisch Lernen

Wenn Sie nach einem englischen Hörbuch suchen, werden Sie auf diesen Hörbuch-Apps garantiert fündig:

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Unsere Empfehlungen für Hörbücher auf Englisch

Englische Hörbücher gibt es in vielen Genres. Egal, ob Sie klassische Literatur bevorzugen oder neuere Bestseller, es gibt viele großartige Bücher auf dem Markt. Wenn Sie sich für Englisch als Fremdsprache interessieren, bieten Hörbücher eine effektive Methode, um Ihre Fertigkeiten zu verbessern. 

Klassische Literatur

Klassische Literatur ist eines der bekanntesten Genres in der Welt der englischen Hörbücher. Autoren wie Charles Dickens und Jane Austen stehen stellvertretend für die großartigen Werke von früheren Generationen. Nicht nur ältere Klassiker werden geschätzt, moderne Autoren wie J. K. Rowling und Harper Lee sorgen dafür, dass diese Art der Literatur weiterhin populär bleibt.

Fantasy

Fantasy-Hörbücher sind bei vielen Menschen sehr beliebt. Dieses Genre bietet Abenteuer und Magie in seinen Geschichten — perfekt für jeden, der an Welten voller Magie und Spannung interessiert ist! Autoren wie J. R. R. Tolkien und George R. R. Martin überzeugen mit packenden Geschichten, die Spannung garantieren.

Science Fiction 

Es gibt auch zahlreiche Science-Fiction-Autoren, die englische Hörbücher veröffentlichen. Autoren wie Arthur C. Clarke oder Isaac Asimov haben Epen geschaffen, die Jahrzehnte überdauern und immer noch Erfolg haben! Diese Art von Büchern ermöglicht es den Lesern, in eine andere Welt einzutauchen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. 

Thriller

Wenn Sie lieber etwas Realistischeres suchen, dann sollten Sie sich Krimi-Hörbücher anhören. Autoren wie Agatha Christie oder Patricia Cornwell schreiben spannende Geschichten mit unerwartetem Ende — ideal für alle Krimi-Fans. Auch Thriller-Hörbücher von Autoren wie John Grisham sind sehr beliebt – hier kommt garantiert keine Langeweile auf. 

Englisch lernen mit Hörbuch Mann

Es gibt noch viel mehr tolle englische Hörbücher zur Auswahl: Kinderbuchautoren wie Roald Dahl oder Dr. Seuss, aber auch Romane von moderneren Autoren wie Stephen King oder Jodi Picoult bieten spannende Unterhaltung für jedermann! Natürlich können Sie auch Sachbücher zu allen Themen anhören — von Content Creation über History Lessons bis Climate Change.

Wie Sie das richtige Buch für Ihr Sprachniveau finden 

Um das Beste aus englischen Hörbüchern herauszuholen, sollten Sie sich für ein Hörbuch entscheiden, das Ihrem Sprachniveau entspricht. Wenn das Level des Hörbuchs zu schwierig ist, kann es schwerfallen, der Handlung zu folgen. Wenn das Buch zu einfach ist, werden Sie vielleicht nicht so viel lernen, wie Sie könnten.

Um das richtige Buch für Ihre Englischkenntnisse zu finden, ist es wichtig, zu aller erst Ihr Sprachniveau herauszufinden: Sind Sie Anfänger oder Fortgeschrittener? Mit dieser Information im Hinterkopf können Sie leichter die richtige Auswahl treffen. Es gibt viele verschiedene Ressourcen im Internet, die Informationen über verschiedene Level bereitstellen — beispielsweise Blogs oder Online-Tests — um herauszufinden, welches Level am besten zu Ihnen passt. 

Es gibt viele großartige englische Hörbücher, die für verschiedene Sprachniveaus geeignet sind. Hier sind drei Empfehlungen:

  • Für Anfänger: “The Cat in the Hat” von Dr. Seuss
  • Für Fortgeschrittene: “The Great Gatsby” von F. Scott Fitzgerald
  • Für Fortgeschrittene: “1984” von George Orwell

Unser Fazit

Englische Hörbücher sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, Ihr Hörverständnis zu trainieren und gleichzeitig eine spannende Geschichte zu genießen. Des Weiteren helfen Hörbücher, Grammatikstrukturen zu verstehen und Aussprache sowie akustisches Gedächtnis zu trainieren.

Mithilfe von Tests oder Ressourcen im Internet findet jeder ganz leicht das passende Niveau für seine Bedürfnisse heraus — egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene — um so noch effektiver lernen zu können!

Wählen Sie ein Hörbuch, das Ihren Kenntnissen entspricht, hören Sie es in einer ruhigen Umgebung und lesen Sie den Text gleichzeitig, um das Vokabular und die Grammatik zu lernen. Probieren Sie einige der empfohlenen Hörbücher aus, um Ihre Sprachkenntnisse Schritt für Schritt zu verbessern.

In jedem Fall sind Hörbücher eine angenehme Möglichkeit, sich in die Welt der Literatur zu vertiefen und gleichzeitig Ihr Sprachniveau zu verbessern.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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