Medienkooperation

Hörbücher auf Reisen

Hörspaß im Urlaub: Die besten Hörbücher auf Reisen

Mit unserer Liste der besten Hörbücher auf Reisen vergehen die Kilometer garantiert wie im Flug! Von lustigen Geschichten über gruselige Krimis bis hin zu epischer Science-Fiction und Fantasy – machen Sie sich bereit für großartige Unterhaltung für lange Fahrten und Flüge. Viel Spaß beim Hören!

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Roadtrips können entweder super langweilig sein, oder richtig unterhaltsam! Denn was gibt es besseres, als stundenlanges Autofahren mit guter Unterhaltung zu überbrücken? Hörbücher, Hörspiele und Podcasts sind ideal für lange Reisen – egal ob im Auto, Zug oder Flugzeug. Und natürlich hängt die Art des Hörbuchs von der Reise und vom Hörer ab. Wir empfehlen Ihnen die besten Hörbücher für alle Gelegenheiten und Zuhörer – von langen Autofahrten bis kurze Roadtrips, für Einzelgänger und die ganze Familie.

Die besten Hörbücher für lange Fahrten

Für lange Reisen eignen sich besonders lange Hörbücher und Serien. Bei Audible, Bookbeat oder Legimi finden Sie eine große Auswahl. Wenn Sie mehrere Stunden Fahrt oder Flug vor sich haben, dann können Sie sich entspannt zurücklehnen und in die Welt der folgenden Hörbücher und Hörspiele eintauchen:

  • Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonas Jonasson: Wenn Sie auf der Suche nach einem Hörbuch zum Lachen sind, bringt Ihnen Jonassons Geschichte über einen Hundertjährigen, der beschließt, sein Pflegeheim zu verlassen, um sich in ein großes Abenteuer zu stürzen, fast 14 Stunden Spaß.
  • Eine kurze Geschichte von fast allem von Bill Bryson: Ein faktenreiches und unterhaltsames Hörbuch über die Wunder der Welt. In mehr als 21 Stunden werden essenzielle Fragen der Menschheit beantwortet.
  • Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams: Der erste Band der fünfteiligen Trilogie ist ein echter Klassiker und ein Muss für alle Science-Fiction-Freunde. Das 6-stündige Hörbuch sprüht nur so von Spaß, Spannung und Kreativität. Und wenn Ihnen noch Zeit übrig bleibt, können Sie die restlichen 4 Teile ebenfalls hören.
Hörbücher auf Reisen Flug

Empfehlungen für kurze Roadtrips

Für kürzere Reisen eignen sich besonders kurze Geschichten, interessante Sachbücher oder Podcast Folgen. Gute Gründe für Podcasts auf Reisen gibt es jede Menge. Wenn es um Sachbücher geht, steht der Anbieter Blinkist ganz oben auf der Liste. Hier bekommen Sie diverse Bücher in 15 Minuten zusammengefasst – und können so mehrere Bücher auf nur einer Fahrt hören. Die Top 3 Titel sind:

  • Die 1%-Methode von James Clear: Das eine Prozent macht den Unterschied – wie Sie maximale Wirkung mit minimaler Veränderung erzielen.
  • Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl: Finden Sie heraus, wie Ihre Kindheit Ihr Verhalten prägt und welche Strategien Sie anwenden können, um Probleme in Ihrem Leben zu lösen.
  • Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahneman: Verstehen Sie die Fehleranfälligkeit Ihres Gehirns und wie Sie richtige Entscheidungen fällen können.

Sollten Sie nach guten Podcasts auf Reisen suchen, empfehlen sich Plattformen wie Podimo oder Spotify. Hier einige aktuelle Podcast Empfehlungen:

  • Kaffee mit Zitrone: Der perfekte Mood Booster mit witzigen Stories, spannenden Diskussionen und ein wenig Gossip.
  • Lanz & Precht: Gesellschaftlich und politisch relevante Themen werden von Markus Lanz und Richard David Precht kontrovers und informativ auseinandergenommen.
  • Kurt Krömer – Feelings: Ein lustiger Comedy-Podcast bei dem Kurt Krömer mit interessanten Überraschungsgästen plaudert.
  • Die Elon Musk Story: Ein Podcast über Milliardär, Visionär und Ikone Elon Musk.
Hörbücher auf Reisen Auto

Die besten Hörbuch-Apps für Ihre Reise

Jetzt fragen Sie sich, wo finden Sie die besten Hörbücher, Hörspiele und Podcasts zum Hören auf Reisen finden? Hörbuch-Apps sind exzellente Plattformen mit einer großen und vielfältigen Auswahl an Titeln für jedes Alter und jeden Geschmack. Die besten Anbieter auf dem Markt für jede Gelegenheit:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 100.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Die besten Hörbücher für Familienreisen

Wenn Sie mit den Kleinen unterwegs sind, dann gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam ein spannendes, lustiges oder lehrreiches Hörbuch zu genießen. Unsere Top Hörbücher für Kinder, die auch für die Eltern auf Reisen sehr unterhaltsam sind:

  • Harry Potter Saga von J. K. Rowling: Die zauberhaften Fantasy Romane sind nicht umsonst schon jahrelang unter den Top-Bestsellern für Jung und Alt.
  • Die drei Fragezeichen: Mit über 100 Folgen eine der erfolgreichsten Kinder-Hörspiel-Serien, erzählt die Abenteuer von 3 jungen Detektiven.
  • Griechische Sagen von Dimiter Inkiow: Die Nacherzählungen von Geschichten aus der griechischen Mythologie hält nicht nur für Kinder unzählige Weisheiten bereit.
  • Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry: Ein modernes Märchen und zeitloses Meisterwerk über Freundschaft, welches jeden Hörer im Nu verzaubert.

Sie sollten mit Ihren Kleinen außerdem in unsere Top Kinder-Podcasts reinhören — hier können Groß und Klein noch jede Menge dazulernen.

Wir hoffen, Sie konnten sich ein wenig Inspiration für Ihren nächste Reise holen und freuen sich jetzt nicht nur auf das Ziel, sondern auch auf den Weg!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

Weitere Artikel und Tests

hoerbuch-app
Die besten Apps für mehr Hörvergnügen
Hörbuch-Apps sind toll, um Literatur auf eine bequeme Weise zu genießen. Wir stellen die besten Hörbuch-Apps vor und helfen Ihnen, die passende App auszuwählen.
Hörbuch verschenken
Hörspaß verschenken
Auf der Suche nach einer ausgefallenen Geschenkidee? Mit Hörbüchern verschenken Sie nicht nur Unterhaltung, sondern auch Zeit für sich. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Audiobook verschenken.
audible hoerer
Erfahrungen mit Audible im Test
Audible ist unumstritten die beliebteste Hörbuch-App der Deutschen. Sie finden eine große Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Wie gut ist der Marktführer wirklich?
hoerbuch legimi
Legimi im Test
Entdecken Sie E-Books, Hörbücher und Synchrobooks zum günstigen Flatrate-Preis auf bis zu vier Geräten. Einen E-Book Reader bekommen Sie bei Legimi schon ab 1 Euro zum Abo dazu.
hoerbuch nextory
Nextory im Test
Tauchen Sie in die Welt von mehr als 200.000 Hörbüchern und E-Books ein. Nextory richtet sich an Vielleser und ist auch im Familien-Abo erhältlich! So sind alle mit Hörgenuss versorgt.
hoerbuch bookbeat
Bookbeat im Test
Mit der schwedischen App Bookbeat können Sie monatlich aus mehr als 800.000 Titeln wählen und unbegrenzt hören – bei Bookbeat bezahlen Sie keine Bücher, sondern Hörstunden!
blinkist hoererin
Blinkist im Test
Keine Zeit zum Lesen? Mit Blinkist können Sie Ihre Allgemeinbildung in nur 15 Minuten am Tag verbessern. Entdecken Sie die besten Ideen aus mehr als 5.500 Sachbüchern.
Hoerbuch Podimo
Podimo im Test
Mit dem Schwerpunkt auf Podcasts bietet Podimo unbegrenzten Hörspaß für Groß und Klein. Starten Sie mit einer 60 Tage Probemitgliedschaft und überzeugen Sie sich selbst.
RTL+ Hörbücher
RTL+ im Test
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt von RTL+ und erfahren Sie, warum dieser Anbieter nicht nur für Fernsehliebhaber, sondern auch für Hörbuch-Enthusiasten ein absolutes Muss ist.
Hörbücher für Kinder
Hörbücher für Kinder
Endlose Zeit am Bildschirm war gestern — unterhaltsame und lehrreiche Hörbücher sind die Zukunft. Erfahren Sie, welche Vorteile digitales Hören bringt und woran Sie gute Hörspiele für Kinder erkennen.
Hörbuch bestseller
Die Top 3 Hörbuch Bestseller dieses Jahres
Sie suchen nach einem guten Audiobook, welches Sie von der ersten Minute an fesselt? Finden Sie heraus, welche Bücher es unter die Top 3 geschafft haben!
Studie Lesen
Digitale Revolution
Lesen und hören Sie auch schon digital? Eine aktuelle Studie zeigt, dass eBooks und Audiobooks immer beliebter werden. Was sind die Herausforderungen und Chancen für den eCommerce?
queere Hörbücher
Queere Hörbuch Tipps
Keine Lust, ein Buch zu lesen? Dafür gibt es queere Hörbücher! In unserer Sammlung der besten LGBTQIA+-Romane, -Memoiren, -Sachbücher und -Podcasts werden Sie fündig.
selbstliebe hörbücher
Mindfulness und Selbstliebe
Unsere Top Hörbücher für Achtsamkeit und Selbstliebe bieten ehrliche Ratschläge, hilfreiche Tipps und jede Menge Motivation für ein erfülltes Leben.
hoerbuch-hoerbuecher
Eine neue Form des Lesens entdecken
Hörbücher sind eine großartige Möglichkeit, um eine Geschichte zu erleben, ohne ein Buch in der Hand halten zu müssen. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema.
Podcast
5 Gründe, warum wir Podcasts lieben
Im Jahr 2024 hören 43 % der Deutschen Podcasts. Doch warum ist dieses Hörformat so beliebt? Wir haben die Antwort gefunden, warum das Phänomen unsere Welt erobert.
Klimawandel Hörbücher
Die besten Hörbücher zum Thema Klimawandel
Klimawandel ist Realität. Sie möchten verstehen, wie sich die Welt verändert? Sie wollen aktiv zu einer besseren Zukunft beitragen? Dann informieren Sie sich jetzt!
Audible-Studie
Studie: Hörvergnügen in deutschen Kinderzimmern
Kinder (und Eltern) lieben Hörbücher. Eine neue Studie des Hörbuch-Giganten Audible teilt aktuelle Zahlen zum Hörbuchkonsum in deutschen Kinderzimmern.
Buch zu Ende lesen
Warum Sie kein Buch zuende lesen
Passiert es Ihnen manchmal, dass Sie ein Buch anfangen, aber es einfach nicht schaffen, es zu Ende zu lesen? Doch was sind die Gründe dafür — und noch wichtiger: die Lösung?
Podcast Trends 2025
Podcast Trends 2025
Dieses Jahr startet mit spannenden Trends in der Podcast-Welt: Neue Genres, wachsende Hörgewohnheiten und technische Innovationen prägen die Szene. Hier erfahren Sie mehr!
hören hörbücher
20 entspannte Aktivitäten mit Hörbuch
Hörbücher machen nicht nur langweilige Aufgaben besser, sondern helfen Ihnen, sich bei diversen Tätigkeiten zu entspannen. Hier sind einige Ideen für Sie.
Kreativität Kinder
Wie Hörbücher die Kreativität von Kindern fördern
Hörbücher sind mehr als nur schöne Geschichten. Sie können die Fantasie beflügeln, das Lesen erleichtern und kreative Lernprozesse fördern.
DDR Hörbücher
Die besten DDR-Hörbücher und Podcasts
Die besten DDR-Hörbücher und Podcasts im Überblick. Von bewegenden Romanen bis zu fesselnden Zeitzeugen-Gesprächen – hier finden Sie Geschichte zum Hören.
Hörbücher für gemütliche Winterabende
Die besten Hörbücher für gemütliche Winterabende
Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, gibt es kaum etwas Schöneres, als es sich mit einem guten Hörbuch auf dem Sofa gemütlich zu machen.