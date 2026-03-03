Hörspaß im Urlaub: Die besten Hörbücher auf Reisen

Roadtrips können entweder super langweilig sein, oder richtig unterhaltsam! Denn was gibt es besseres, als stundenlanges Autofahren mit guter Unterhaltung zu überbrücken? Hörbücher, Hörspiele und Podcasts sind ideal für lange Reisen – egal ob im Auto, Zug oder Flugzeug. Und natürlich hängt die Art des Hörbuchs von der Reise und vom Hörer ab. Wir empfehlen Ihnen die besten Hörbücher für alle Gelegenheiten und Zuhörer – von langen Autofahrten bis kurze Roadtrips, für Einzelgänger und die ganze Familie.

Die besten Hörbücher für lange Fahrten

Für lange Reisen eignen sich besonders lange Hörbücher und Serien. Bei Audible, Bookbeat oder Legimi finden Sie eine große Auswahl. Wenn Sie mehrere Stunden Fahrt oder Flug vor sich haben, dann können Sie sich entspannt zurücklehnen und in die Welt der folgenden Hörbücher und Hörspiele eintauchen:

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonas Jonasson: Wenn Sie auf der Suche nach einem Hörbuch zum Lachen sind, bringt Ihnen Jonassons Geschichte über einen Hundertjährigen, der beschließt, sein Pflegeheim zu verlassen, um sich in ein großes Abenteuer zu stürzen, fast 14 Stunden Spaß.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Hörbuch zum Lachen sind, bringt Ihnen Jonassons Geschichte über einen Hundertjährigen, der beschließt, sein Pflegeheim zu verlassen, um sich in ein großes Abenteuer zu stürzen, fast 14 Stunden Spaß. Eine kurze Geschichte von fast allem von Bill Bryson: Ein faktenreiches und unterhaltsames Hörbuch über die Wunder der Welt. In mehr als 21 Stunden werden essenzielle Fragen der Menschheit beantwortet.

Ein faktenreiches und unterhaltsames Hörbuch über die Wunder der Welt. In mehr als 21 Stunden werden essenzielle Fragen der Menschheit beantwortet. Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams: Der erste Band der fünfteiligen Trilogie ist ein echter Klassiker und ein Muss für alle Science-Fiction-Freunde. Das 6-stündige Hörbuch sprüht nur so von Spaß, Spannung und Kreativität. Und wenn Ihnen noch Zeit übrig bleibt, können Sie die restlichen 4 Teile ebenfalls hören.

Empfehlungen für kurze Roadtrips

Für kürzere Reisen eignen sich besonders kurze Geschichten, interessante Sachbücher oder Podcast Folgen. Gute Gründe für Podcasts auf Reisen gibt es jede Menge. Wenn es um Sachbücher geht, steht der Anbieter Blinkist ganz oben auf der Liste. Hier bekommen Sie diverse Bücher in 15 Minuten zusammengefasst – und können so mehrere Bücher auf nur einer Fahrt hören. Die Top 3 Titel sind:

Die 1%-Methode von James Clear: Das eine Prozent macht den Unterschied – wie Sie maximale Wirkung mit minimaler Veränderung erzielen.

Das eine Prozent macht den Unterschied – wie Sie maximale Wirkung mit minimaler Veränderung erzielen. Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl: Finden Sie heraus, wie Ihre Kindheit Ihr Verhalten prägt und welche Strategien Sie anwenden können, um Probleme in Ihrem Leben zu lösen.

Finden Sie heraus, wie Ihre Kindheit Ihr Verhalten prägt und welche Strategien Sie anwenden können, um Probleme in Ihrem Leben zu lösen. Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahneman: Verstehen Sie die Fehleranfälligkeit Ihres Gehirns und wie Sie richtige Entscheidungen fällen können.

Sollten Sie nach guten Podcasts auf Reisen suchen, empfehlen sich Plattformen wie Podimo oder Spotify. Hier einige aktuelle Podcast Empfehlungen:

Kaffee mit Zitrone: Der perfekte Mood Booster mit witzigen Stories, spannenden Diskussionen und ein wenig Gossip.

Der perfekte Mood Booster mit witzigen Stories, spannenden Diskussionen und ein wenig Gossip. Lanz & Precht: Gesellschaftlich und politisch relevante Themen werden von Markus Lanz und Richard David Precht kontrovers und informativ auseinandergenommen.

Gesellschaftlich und politisch relevante Themen werden von Markus Lanz und Richard David Precht kontrovers und informativ auseinandergenommen. Kurt Krömer – Feelings: Ein lustiger Comedy-Podcast bei dem Kurt Krömer mit interessanten Überraschungsgästen plaudert.

Ein lustiger Comedy-Podcast bei dem Kurt Krömer mit interessanten Überraschungsgästen plaudert. Die Elon Musk Story: Ein Podcast über Milliardär, Visionär und Ikone Elon Musk.

Die besten Hörbuch-Apps für Ihre Reise

Jetzt fragen Sie sich, wo finden Sie die besten Hörbücher, Hörspiele und Podcasts zum Hören auf Reisen finden? Hörbuch-Apps sind exzellente Plattformen mit einer großen und vielfältigen Auswahl an Titeln für jedes Alter und jeden Geschmack. Die besten Anbieter auf dem Markt für jede Gelegenheit:

Die besten Hörbücher für Familienreisen

Wenn Sie mit den Kleinen unterwegs sind, dann gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam ein spannendes, lustiges oder lehrreiches Hörbuch zu genießen. Unsere Top Hörbücher für Kinder, die auch für die Eltern auf Reisen sehr unterhaltsam sind:

Harry Potter Saga von J. K. Rowling: Die zauberhaften Fantasy Romane sind nicht umsonst schon jahrelang unter den Top-Bestsellern für Jung und Alt.

Die zauberhaften Fantasy Romane sind nicht umsonst schon jahrelang unter den Top-Bestsellern für Jung und Alt. Die drei Fragezeichen : Mit über 100 Folgen eine der erfolgreichsten Kinder-Hörspiel-Serien, erzählt die Abenteuer von 3 jungen Detektiven.

: Mit über 100 Folgen eine der erfolgreichsten Kinder-Hörspiel-Serien, erzählt die Abenteuer von 3 jungen Detektiven. Griechische Sagen von Dimiter Inkiow: Die Nacherzählungen von Geschichten aus der griechischen Mythologie hält nicht nur für Kinder unzählige Weisheiten bereit.

Die Nacherzählungen von Geschichten aus der griechischen Mythologie hält nicht nur für Kinder unzählige Weisheiten bereit. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry: Ein modernes Märchen und zeitloses Meisterwerk über Freundschaft, welches jeden Hörer im Nu verzaubert.

Sie sollten mit Ihren Kleinen außerdem in unsere Top Kinder-Podcasts reinhören — hier können Groß und Klein noch jede Menge dazulernen.

Wir hoffen, Sie konnten sich ein wenig Inspiration für Ihren nächste Reise holen und freuen sich jetzt nicht nur auf das Ziel, sondern auch auf den Weg!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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