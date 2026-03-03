Warum Sie mehr Bücher lesen sollten und wie es Ihnen gelingt (kompletter Leitfaden)

Denken Sie auch manchmal, dass Sie mehr lesen sollten, weil es eine gute Angewohnheit ist? Wenn Sie sich jedoch weniger auf den “sollte”-Aspekt des Lesens konzentrieren, sondern mehr darauf, wie Sie sich mehr Zeit für das Lesen nehmen und es auch tatsächlich genießen können — dann öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Wenn Sie diesen 5 Schritten folgen, werden Sie garantiert in Zukunft mehr Büchern lesen (und Spaß daran haben).

Ein Leser durchlebt tausend Leben, ehe er stirbt […]. Der Mensch, der nie liest, lebt nur sein eigenes. George R.R. Martin

1. Motivation finden

Ihre Lesemotivation ist wahrscheinlich sehr persönlich. Aber um mehr zu lesen, sollten Sie zu aller erst Klarheit über Ihre instrinsische Motivation bekommen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um herauszufinden, welche der folgenden Vorteile Sie am meisten ansprechen:

Erweitetes Wissen

Menschen haben ihr Wissen seit mehr als 5.000 Jahren in Buchform festgehalten. Das bedeutet, dass das, woran Sie gerade arbeiten, das Problem, mit dem Sie zu kämpfen haben, wahrscheinlich irgendwo in einem Buch von jemandem beantwortet wird, der viel klüger ist als Sie. Ersparen Sie sich die Mühe, durch Versuch und Irrtum zu lernen. Ryan Holliday

Wenn man liest, baut man sich einen Wissensschatz auf, auf den man im täglichen Leben zurückgreifen kann — bei der Arbeit, in Gesprächen, bei persönlichen Entscheidungen. Praktisch jede Frage, mit der Sie sich täglich herumschlagen, wird in einem Buch intelligent und durchdacht beantwortet.

Verbessertes Gedächtnis

Das Lesen von Büchern ist für das Gehirn so nützlich wie Bewegung für den Körper. Es fördert die kognitiven Funktionen, stärkt die Sprachverarbeitung, verlangsamt den Gedächtnisschwund und erweitert den Wortschatz.

Aber nur weil Lesen (oder Sport) gut für uns ist, ist es nicht leichter umzusetzen. Tatsache ist, dass sich Ihr Gehirn verändert, wenn Sie lesen. Die Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf beschreibt diese einzigartige Erfahrung wie folgt:

Es gibt nur wenige stärkere Ausdrucksformen der erstaunlichen Fähigkeit des menschlichen Gehirns, sich neu zu organisieren, um eine neue intellektuelle Funktion zu erlernen, als das Lesen. Die Fähigkeit des Gehirns, das Lesen zu erlernen, beruht auf seiner außerordentlichen Fähigkeit, neue Verbindungen zwischen Strukturen und Schaltkreisen herzustellen, die ursprünglich für andere, grundlegendere Gehirnprozesse zuständig waren, welche in der menschlichen Evolution eine längere Lebensdauer hatten — wie etwa das Sehen und die gesprochene Sprache.

Stressabbau und Entspannung

In ein Buch vertieft zu sein, befreit uns von der Hektik, die uns die ständige Erreichbarkeit beschert. Schon nach sechs Minuten Lesen eines Buches sinkt der Stresspegel deutlich — stärker noch als bei anderen entspannenden Aktivitäten wie Musik hören, eine Tasse Tee trinken oder spazieren gehen.

Weniger Einsamkeit

Du denkst, dass dein Schmerz und dein Liebeskummer in der Geschichte der Welt beispiellos sind, aber dann liest du. Es waren Bücher, die mich lehrten, dass die Dinge, die mich am meisten quälten, genau die Dinge waren, die mich mit all den Menschen verbanden, die jemals am Leben waren. James Baldwin

Bücher bekämpfen die Einsamkeit, weil sie uns — vielleicht mehr als jede andere Tätigkeit — das Innenleben eines anderen Menschen nahebringen und Gefühle von kollektiver Identität und Zugehörigkeit wecken.

Wenn wir lesen, haben wir zudem die Möglichkeit, uns mit anderen über etwas Sinnvolles auszutauschen — eine der sichersten Methoden, um Einsamkeit zu verringern. Dies kann durch Buchklubs, Kurse oder literarische Veranstaltungen geschehen. Lesen wird sogar mit verbesserten sozialen Fähigkeiten in Verbindung gebracht, z. B. dem Verständnis für andere und engeren Beziehungen.

Mehr Kreativität

Indem wir uns in das Innenleben anderer hineinversetzen, macht uns das Lesen, insbesondere von literarischen Werken, einfühlsamer, was wiederum mit Kreativität zu tun hat. Es inspiriert uns auch dazu, die Welt und uns selbst auf neue und andere Weise zu sehen, was uns aus dem kreativen Trott befreien kann.

Besser Einschlafen

Für diejenigen, die Probleme mit dem Einschlafen haben, ist das Lesen eines Buches eine der effektivsten Methoden, denn es ermüdet unsere Augen und entspannt uns. Die Nutzung digitaler Geräte vor dem Schlafengehen hingegen stört den zirkadianen Rhythmus unseres Körpers und hält uns wach. Auch Hörbücher eignen sich hervorragend zum Einschlafen.

2. Zugang schaffen

Eine der effektivsten Möglichkeiten, weniger Zeit mit Gewohnheiten wie sozialen Medien, Online-Shopping oder Videospielen zu verbringen, besteht darin, “Reibung” in die Art und Weise, wie Sie darauf zugreifen, einzubauen. Sie können dieses Prinzip auch in umgekehrter Weise für das Lesen nutzen. Verringern Sie die Reibung beim Lesen, indem Sie es so einfach wie möglich machen, Bücher zu lesen. Planen Sie, wie Sie Bücher kaufen oder ausleihen und welche Hilfsmittel Sie zum Lesen verwenden, z. B. E-Reader und Hörbuch-Apps.

Bibliotheken

Bibliotheken sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, zu lesen, und Bibliothekssysteme auf der ganzen Welt verfügen zunehmend über E-Reader- und Hörbuchsammlungen. Wenn Sie noch keinen Bibliotheksausweis haben, beantragen Sie einen. Verwenden Sie dann Ihren Bibliotheksausweis, um ein Konto einzurichten, mit dem Sie sich in den virtuellen Katalog Ihrer Bibliothek einloggen können, wo Sie nach gedruckten Büchern, Hörbüchern und E-Books suchen und diese ausleihen können.

Auch Freunde und Verwandte sind eine gute Möglichkeit, Bücher auszuleihen oder zu tauschen und sich neue Anregungen zu holen.

Gedruckte Bücher

Der Vorteil des Kaufs von gedruckten Büchern gegenüber dem Ausleihen besteht darin, dass man in sie hineinschreiben kann, dass man leicht auf sie zurückgreifen kann und dass man die Autoren unterstützt.

E-books



Bücher sind von Kindle genauso wenig bedroht wie Treppen von Fahrstühlen. Stephen Fry

Der Vorteil von E-Books ist, dass E-Reader leicht und kompakt sind und sich hervorragend für Reisen eignen (vergessen Sie nicht, dass Sie auch unterwegs Bücher herunterladen können). Auf E-Books wird in der Regel mit einem E-Reader zugegriffen, aber Sie können auch mit einem Tablet lesen. Teurere Versionen bieten Funktionen wie ergonomisches Design, wasserdichtes Material und mehr Speicherplatz.

Kindle: Amazons Kindle bietet mehrere Versionen mit unterschiedlichen Funktionen, darunter den einfachen Kindle, Paperwhite und Oasis. Sie haben Zugriff auf die große Amazon-Bibliothek und können E-Books aus Ihrer Bibliothek ausleihen.

Amazons Kindle bietet mehrere Versionen mit unterschiedlichen Funktionen, darunter den einfachen Kindle, Paperwhite und Oasis. Sie haben Zugriff auf die große Amazon-Bibliothek und können E-Books aus Ihrer Bibliothek ausleihen. Legimi: Beim günstigen Streaming-Dienst Legimi können Sie dank Flatrate-Preis so viele E-Books lesen wie Sie wollen. Das Leseabo ist besonders für Vielleser ein echtes Schnäppchen.

Beim günstigen Streaming-Dienst Legimi können Sie dank Flatrate-Preis so viele E-Books lesen wie Sie wollen. Das Leseabo ist besonders für Vielleser ein echtes Schnäppchen. Nextory: Nextory ist ein digitaler Hörbuch- und E-Book-Streamingdienst aus Schweden. Die digitale Plattform hat hunderttausende E-Books für die ganze Familie auf Lager.

Nextory ist ein digitaler Hörbuch- und E-Book-Streamingdienst aus Schweden. Die digitale Plattform hat hunderttausende E-Books für die ganze Familie auf Lager. Tablet: Sie können ein Buch auf Ihrem iPad oder einem anderen Tablet-Gerät lesen, wenn Sie eine E-Reading-App auf Ihr Gerät herunterladen.

Hörbücher

Das Anhören von Hörbüchern zählt definitiv als Lesen eines Buches. In der Tat hat jedes Format seine Stärken (Text ist besser geeignet, um komplexe Themen zu verstehen, Audio, um Betonungen zu erkennen), aber der Zugang zu Hörbüchern macht es möglich, mehr zu lesen (beim Laufen, Kochen, Autofahren, Putzen, Gassi gehen mit dem Hund usw.). Oder wie der Psychologe Daniel T. Willingham sagt: “Hörbücher fügen Lesekompetenz in Momenten hinzu, in denen es sonst keine gäbe.”

Sie benötigen eine Hörbuch-App für Ihr(e) Hörgerät(e), in der Regel ein Smartphone. Hörbücher können à la carte oder im Abonnement erworben werden. Hier sind die besten Hörbuch-Apps, die alle über große Bibliotheken verfügen:

3. Leseliste erstellen

Der sicherste Weg, mehr zu lesen: Bücher auf Lager haben, die man lesen will. Jetzt, wo Sie mehr über die Vorteile des Lesens und den Zugang zu Büchern wissen, erfahren Sie, wie Sie eine Bücherliste erstellen können, damit Sie immer etwas zu lesen haben.

Inspiration

Wenn Sie in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit dem Lesen hatten, haben Sie vielleicht einen Stil oder ein Genre gelesen, das Sie nicht begeistert hat. Lesen Sie, was immer Sie wollen, und fühlen Sie sich nicht schuldig, wenn Sie das Gefühl haben, dass das, was Sie lesen, nicht anspruchsvoll genug ist. Hier sind einige Ideen, um neue Bücher zu entdecken:

Probieren Sie verschiedene Genres aus, zum Beispiel:

Belletristik: Fantasy, Graphic Novel, Historische Romane, Literarische Romane, Krimis, Romantik, Science Fiction, Junge Erwachsene

Sachbücher: Biografie (und Autobiografie und Memoiren), Geschichte, Humor, Journalismus, persönliche Entwicklung, Philosophie, Reiseberichte

Schauen Sie sich die folgenden Bestseller-Listen an:

New York Times

Goodreads

Amazon

SPIEGEL

Thalia

Holen Sie Empfehlungen ein:

Fragen Sie Freunde oder Familienmitglieder mit ähnlichem Geschmack nach ihren Top-Empfehlungen.

Treten Sie Goodreads bei oder machen Sie bei #Bookstagram mit, um zu sehen, was Ihre Freunde gerade lesen.

Folgen Sie Blogs oder abonnieren Sie Newsletter.

Bücherliste

Wenn Sie eine Liste der Bücher führen, die Sie lesen möchten, haben Sie immer genügend Bücher zur Hand, wenn Sie etwas Neues brauchen. Erstellen Sie Ihre Liste mit einer der folgenden Methoden:

Notizen-App: Erstellen Sie eine Notiz in Ihrem Telefon mit dem Namen “Bücher” und fügen Sie Bücher, die Sie lesen möchten, hinzu. Sie können außerdem die Seite des Buchladens als Link hinzufügen, so dass Sie schnell darauf zugreifen können, wenn Sie das Buch kaufen und lesen möchten.

Erstellen Sie eine Notiz in Ihrem Telefon mit dem Namen “Bücher” und fügen Sie Bücher, die Sie lesen möchten, hinzu. Sie können außerdem die Seite des Buchladens als Link hinzufügen, so dass Sie schnell darauf zugreifen können, wenn Sie das Buch kaufen und lesen möchten. Goodreads: Goodreads ist eine Social-Media-Plattform für Bücher, auf der Sie nicht nur mit Ihren Freunden und Lieblingsautoren auf dem Laufenden bleiben, sondern auch Bücher hinzufügen und sie in eine von drei Standardgruppen einordnen können: “Möchte ich lesen”, “Lese ich gerade” und “Gelesen”. Sie können auch eine benutzerdefinierte Liste hinzufügen.

Goodreads ist eine Social-Media-Plattform für Bücher, auf der Sie nicht nur mit Ihren Freunden und Lieblingsautoren auf dem Laufenden bleiben, sondern auch Bücher hinzufügen und sie in eine von drei Standardgruppen einordnen können: “Möchte ich lesen”, “Lese ich gerade” und “Gelesen”. Sie können auch eine benutzerdefinierte Liste hinzufügen. Stift und Papier: Verwenden Sie ein Notizbuch oder einen Schreibblock, um festzuhalten, was Sie lesen möchten.

Stimmungslage

Ganz gleich, ob Sie mehr über eine bestimmte historische Epoche erfahren, einen neuen Beruf erlernen oder in eine fiktive Welt eintauchen möchten — die Bücher die zu Ihrer Stimmung, Ihrer Umgebung oder dem, was Sie am meisten beschäftigt, passen, werden Sie zum Lesen motivieren.

Leseprobe

Sie können oft kostenlose Leseproben für Ihren E-Reader oder Ihre Hörbuch-App herunterladen oder den ersten Teil eines Buches auf Amazon lesen. Selbst wenn Sie gerne Taschenbücher und gebundene Bücher lesen, können Sie mit digitalen Leseproben Geld und Zeit sparen.

Zugang

Wenn es darum geht, Musik zu hören oder fernzusehen, haben wir unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man liest, steigt, wenn man Bücher auf die gleiche Weise betrachtet. In diesem Fall ist es sehr hilfreich, wenn man mehrere Zugangsmöglichkeiten zu Büchern hat, z. B. einen E-Reader, eine Hörbuch-App, eine Bibliothek oder eine Buchhandlung vor Ort.

4. Leseziele setzen

Auch wenn es am effektivsten ist, sich das Lesen zur Gewohnheit zu machen und Freude daran zu haben, mehr Bücher zu lesen, kann das Setzen von Lesezielen helfen, Sie zu motivieren.

Zahlen-Ziel

Um mehr zu lesen, können Sie sich zum Beispiel das Ziel setzen, eine bestimmte Anzahl von Büchern pro Jahr zu lesen. Seien Sie ehrgeizig, aber realistisch. Setzen Sie sich nicht die Anzahl der Bücher als Ziel, die Sie Ihrer Meinung nach lesen “sollten” (oder die Anzahl der Bücher, die Bill Gates liest), sondern nur ein wenig mehr als die Anzahl der Bücher, die Sie im letzten Jahr oder im letzten Monat gelesen haben.

Wenn Sie viel zu tun haben und eine Weile nicht lesen, ist das in Ordnung. Steigen Sie wieder ein, wenn Sie können, und setzen Sie Ihr Ziel neu, wenn es nötig ist.

Ein Nachteil eines konkreten Ziels besteht darin, dass es dazu verleiten kann, Bücher auszuwählen, weil sie kürzer oder einfacher sind, sich durch die Bücher zu hetzen oder sich nicht mehr auf andere Gründe für das Lesen zu konzentrieren — was als “Unaufmerksamkeitsblindheit” bezeichnet wird. Selbst wenn das Ziel erreicht wird, kann es dazu führen, dass das Lesen eher zu einem Wettlauf als zu einem angenehmen Erlebnis wird.

Andere Arten von Zielen

Wenn Sie sich gerne Ziele setzen, sich aber nicht an eine Zahl binden wollen, finden Sie hier einige andere Möglichkeiten:

Seiten: Verpflichten Sie sich, eine bestimmte Anzahl von Seiten pro Tag zu lesen.

Verpflichten Sie sich, eine bestimmte Anzahl von Seiten pro Tag zu lesen. Buchlcubs: Lesen ist normalerweise eine einsame Angelegenheit, aber das bedeutet nicht, dass man es allein tun muss. Die Mitgliedschaft in einem Buchclub hilft Ihnen, Ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich mit anderen auszutauschen. Sie können dem Buchclub eines Freundes beitreten, sich bei Ihrer örtlichen Bibliothek erkundigen oder online nach Buchclubs suchen, die Ihren Interessen entsprechen.

Lesen ist normalerweise eine einsame Angelegenheit, aber das bedeutet nicht, dass man es allein tun muss. Die Mitgliedschaft in einem Buchclub hilft Ihnen, Ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich mit anderen auszutauschen. Sie können dem Buchclub eines Freundes beitreten, sich bei Ihrer örtlichen Bibliothek erkundigen oder online nach Buchclubs suchen, die Ihren Interessen entsprechen. Lese-Challenge: Nehmen Sie an einer Lese-Challenge teil.

5. Lesegewohnheit aufbauen

Die einzige Möglichkeit, ein Ziel wie das Lesen von mehr Büchern dauerhaft zu erreichen, ist, es zur Gewohnheit zu machen. Um eine neue Gewohnheit zu entwickeln, sollten Sie klein anfangen; bleiben Sie konsequent in Bezug auf Zeit, und Einstellung; seien Sie geduldig und freuen Sie sich über kleine Fortschritte; verzeihen Sie sich Fehler; und verbinden Sie sich mit der Freude, die das Lesen bereitet.

Einfacher Start

Der Anfang ist oft der schwierigste Teil eines jeden Ziels. Sie können versuchen, was James Clear eine “Einstiegsgewohnheit” nennt, eine einfache Geste, die eine Gewohnheit in Gang setzt, wie das Anziehen der Laufschuhe vor dem Laufen:

Je mehr man den Beginn eines Prozesses ritualisiert, desto wahrscheinlicher wird es, dass man in den Zustand tiefer Konzentration gerät, der erforderlich ist, um Großes zu leisten… Machen Sie den Anfang leicht, und der Rest wird folgen.

Im Falle des Lesens eines Buches könnte eine Einstiegsgewohnheit darin bestehen, sich eine Tasse Kaffee oder Tee zu machen.

Klein anfangen

Mit dem Aufbau einer Gewohnheit ist es wie mit dem Autofahren: Sie können nicht sofort von 0 auf 100 gehen. Es ist wichtiger, konsequent zu lesen als einen Lesemarathon zu absolvieren, auf den lange Phasen des Nichtstuns folgen.

Setzen Sie sich das Ziel, jeden Tag ein wenig mehr zu lesen, als Sie es normalerweise tun. Wenn Sie überhaupt nicht lesen, können Sie sich das Ziel setzen, 3-5 Seiten pro Tag zu lesen. Wenn Sie normalerweise jeden Tag etwa 25 Minuten lesen, nehmen Sie sich vor, 30 Minuten lang zu lesen.

Lesen Sie zu einer bestimmten Tageszeit

Wenn Sie eine bestimmte Tageszeit festlegen, zu der Sie lesen, können Sie dies zu einer Routine machen. Der Abend ist eine gute Wahl, weil es eine Möglichkeit ist, sich am Ende des Tages zu entspannen und das Einschlafen zu erleichtern. Sie können es auch am Morgen versuchen, dann kommen die Dringlichkeiten des Tages nicht in die Quere. Lesen ist zudem ein guter Ersatz für das Handy am Morgen.

Multitasking mit Hörbüchern

Multitasking funktioniert in der Regel nicht, vor allem, wenn Sie versuchen, mehrere Aufgaben zu erledigen, die kognitiv anspruchsvoll sind. Wenn jedoch eine Aufgabe eher körperlicher als geistiger Natur ist, wie z. B. Sport oder Gemüseschneiden, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um ein Hörbuch zu hören.

Wenn Sie eine Aufgabe, auf die Sie sich nicht besonders freuen, wie das Putzen des Badezimmers oder das Zusammenlegen der Wäsche, mit dem Hören eines guten Buches verbinden, wird die Aufgabe sogar noch attraktiver.

Nehmen Sie sich Zeit

Der Versuch, die Lektüre in einen vollen Terminkalender zu packen, führt zu Versagensgefühlen, wenn man es nicht schafft, sie unterzubringen. Aber es gibt Möglichkeiten, wie wir in unserem hektischen Alltag Zeit zurückgewinnen können.

Soziale Medien sind eine leicht zu ersetzende Gewohnheit. Wie Cal Newport in seinem Buch Digital Minimalism vorschlägt, können Sie das Scrollen erschweren, indem Sie Apps auf Ihrem Telefon löschen und die Anzahl der von Ihnen genutzten Social-Media-Tools reduzieren.

Eine weitere Möglichkeit, mehr Zeit zu gewinnen, besteht darin, weniger Nachrichten zu lesen. Es ist zwar wichtig, informiert zu sein, aber ein paar Minuten am Tag reichen aus.

Und wenn Sie schneller Informationen erfassen wollen, probieren Sie Schnelllesen und Speed Listening aus!

Schaffen Sie eine Umgebung ohne Ablenkung

Lesen fällt uns am leichtesten, wenn wir uns in einer Umgebung aufhalten, die frei von Ablenkungen ist. Doch unsere Computer und Telefon lenken uns standardmäßig ab. So mancher unschuldige Blick auf das Smartphone führt dazu, dass man abgelenkt wird, auch wenn man das eigentlich nicht wollte.

Um konzentriert genug zu sein, ein Buch wirklich genießen zu können, sollten Sie die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass Ihre Geräte Sie ablenken, indem Sie Benachrichtigungen ausschalten, problematische Apps von Ihrem Telefon löschen oder Ihre Geräte in einem völlig anderen Raum aufbewahren.

Visuelle Anreize

So wie ein sauberer und schön eingerichteter Arbeitsplatz die Lust am Arbeiten erhöht, so erhöht eine gut sichtbare und ansprechende Präsentation Ihrer Bücher die Lust am Lesen. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Bücher so zu organisieren, dass sie attraktiv, inspirierend und sichtbar sind.

Notizen machen

Eine der Freuden des Lesens ist es, auf ein großartiges Zitat, eine Passage oder eine Perle der Weisheit zu stoßen, die einen inspiriert oder das eigene Denken verändert. In How to Read a Book (Wie man ein Buch liest) rät Mortimer Adler, die Lektüre als ein Gespräch mit dem Autor zu betrachten, das Sie als Leser führen können, indem Sie sich Notizen machen. Sie können Tools wie Notion, Evernote, OneNote oder einfach doe Notizenapp in Ihrem Handy benutzen. Natürlich können Sie auch auf die altmodische Kombo Stift und Papier zurückgreifen.

Rezensionen schreiben

Eines der schönsten Erlebnisse beim Lesen ist es, das Gelesene mit anderen zu teilen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Rezensionen mit einer Online-Community teilen können:

Ein Buchblog: Starten Sie einen Blog über die Bücher, die Sie lesen, und teilen Sie mit den Lesern kurze oder ausführliche Zusammenfassungen und Rezensionen.

Starten Sie einen Blog über die Bücher, die Sie lesen, und teilen Sie mit den Lesern kurze oder ausführliche Zusammenfassungen und Rezensionen. Bookstagram: Richten Sie ein Instagram-Konto ein, auf dem Sie Minibuchrezensionen veröffentlichen.

Richten Sie ein Instagram-Konto ein, auf dem Sie Minibuchrezensionen veröffentlichen. Goodreads: Bewerten Sie ein Buch mit einem Stern oder schreiben Sie eine Rezension, an der sich andere Nutzer beteiligen können.

Bewerten Sie ein Buch mit einem Stern oder schreiben Sie eine Rezension, an der sich andere Nutzer beteiligen können. Twitter: Starten Sie einen Twitter-Thread, in dem Sie jedes Buch, das Sie lesen, zusammenfassen.

Wechseln Sie das Buch

Lesen Sie ein schlechtes Buch nicht weiter. Geben Sie sich zwischen 20 und 50 Seiten (oder 20-30 Minuten bei Hörbüchern) Zeit, um zu entscheiden, ob Sie weiter lesen möchten. Wechseln Sie zu einem anderen Buch, und fühlen Sie sich nicht zum Weiterlesen gezwungen. Wir neigen dazu, etwas zu beenden, das wir angefangen haben, aber wenn Sie das Buch, das Sie lesen, nicht mögen, werden Sie sich nicht motiviert fühlen, weiterzulesen!

Machen Sie das Lesen zum Vergnügen (nicht zu einer Pflicht)

Das Gefühl, dass Sie lesen “sollten”, verdrängt oft die innere Motivation zum Lesen und die Freude, die dabei empfunden wird. Weil Lesen so gut für uns ist, betrachten wir es oft als eine Verpflichtung, aber das kann paradoxerweise dazu führen, dass wir weniger Lust darauf haben.

Sie sollen keine Angst vor dem Lesen haben, sondern sich darauf freuen. Der beste Weg, etwas zur Gewohnheit zu machen, ist, es als angenehm und lohnend zu empfinden. Greifen Sie auf das zurück, was Sie an Ihrer Lektüre reizt, sei es, dass Sie bei einem Krimi/Thriller mit der Zunge schnalzen, bei einer Romanze in den Wolken schweben oder bei einem Geschichtsbuch über den schieren Einfallsreichtum der Menschheit staunen.

Machen Sie die Umgebung, in der Sie lesen, so angenehm wie möglich, damit Sie sich darauf freuen. Lesen Sie auf einer bequemen Couch oder einem Sessel, unter einer kuscheligen Decke, mit einer Tasse Tee, einer heißen Schokolade oder einem Glas Wein. Mit einer unendlichen Anzahl von Geschichten, die es zu entdecken und zu verschlingen gilt, machen Sie das Lesen zu einer vergnüglichen Flucht in unerforschtes Terrain und weit entfernte Welten.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

Weitere Artikel und Tests