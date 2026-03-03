Aufgedeckt: Lesegewohnheiten der erfolgreichsten Menschen der Welt

Die erfolgreichsten Menschen der Welt haben eines gemeinsam: ihre Liebe zum Lesen. Bücher sind ihre rentabelste Investition. Wir enthüllen die Lesegewohnheiten von Charlie Munger, Warren Buffett, Elon Musk und Bill Gates.

Vom Kaugummiverkäufer zum Milliardär

Zwei Teenager fanden eine Anstellung in einem Lebensmittelladen in Omaha, Nebraska. Der ältere Junge stammte aus einer armen Familie, die von der Weltwirtschaftskrise erschüttert wurde, und züchtete und verkaufte Hamster, um Geld zu verdienen. Der jüngere Junge, der Enkel des Ladenbesitzers, hatte das College aufgeschoben und arbeitete in Gelegenheitsjobs, wie dem Verkauf von Kaugummi und Colaflaschen.

Damals verdienten die beiden Jungen etwa 2 Dollar pro Tag. Nur wenige Jahrzehnte später würden sie mit ihrem Konglomerat Berkshire Hathaway 20 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr machen. Wer waren diese zwei Jungen? Niemand anderes als Charlie Munger und Warren Buffett. Wie wurden sie zu den erfolgreichsten Investoren, die Amerika je gesehen hat?

Wer verbringt schon 80 % seines Tages mit Lesen?

Im Jahr 2007 verrät der 84-jährige Charlie Munger einer Gruppe angehender Jurastudenten die Geheimnisse seines Erfolgs:

“Ich sehe immer wieder Menschen aufsteigen, die nicht die Klügsten sind, manchmal nicht einmal die Fleißigsten, aber sie sind Lernmaschinen. Sie gehen jeden Abend ein bisschen klüger ins Bett, als sie aufgestanden sind, und das hilft ungemein, vor allem, wenn man ein langes Leben vor sich hat.”

Auch Warren Buffet hat außergewöhnliche Lesegewohnheiten. Angeblich hat Buffett in den Anfängen seiner Investmentkarriere 600 bis 1000 Seiten an einem einzigen Tag gelesen. Auch heute noch widmet er 80 % seines Tages dem Lesen.

“Lies 500 Seiten… jeden Tag. So funktioniert Wissen. Es baut sich auf, wie Zinseszins. Jeder von euch kann das tun, aber ich garantiere, dass es nicht viele von euch tun werden.”

Sein Ratschlag für alle: Egal, wo Sie im Leben stehen, hören Sie nie auf zu lernen und Sie werden Erfolg haben.

Folgen Sie den Lesegewohnheiten erfolgreicher Menschen.

Der Milliardärs-Buchclub

Buffett und Munger sind nicht die einzigen, die ihren Erfolg dem Lesen verdanken. Der Tech-Unternehmer Elon Musk hat Berichten zufolge durch das Lesen von Büchern gelernt, wie man Raketen baut. Musk wurde als Kind in Südafrika oft schikaniert. Er fand Trost in Fantasy- und Science-Fiction-Büchern, die ihn dazu inspirierten, der Welt ein Vermächtnis zu hinterlassen.

Bill Gates, der reichste Mann der Welt und ein lebenslanger Bücherwurm, liest etwa 50 Bücher im Jahr, allerdings ausschließlich Sachbücher. Obwohl er viele Orte besucht und interessante Menschen kennenlernt, liest er lieber Bücher, um sich neues Wissen anzueignen. In ähnlicher Weise lud Mark Zuckerberg die ganze Welt ein, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen, im Jahr 2015 alle zwei Wochen ein Buch zu lesen.

Wie Sie heute Abend etwas schlauer ins Bett gehen

Obwohl Lesen wertvoll ist, empfinden die meisten Menschen es als lästige Pflicht. Warum lesen, wenn man den Tag mit seiner Lieblingssendung im Fernsehen ausklingen lassen kann? Oder mit einem Treffen mit Freunden? Was wäre, wenn Sie alle Vorteile des Lesens nutzen könnten, ohne Ihre anderen Interessen aufgeben zu müssen?

Hörbuch-Apps sind eine geniale Sache, mit der Sie sich jeder Zeit und von überall aus neues Wissen aneignen können. Sie können beim Frühstück etwas über Raketenwissenschaft, beim Mittagessen über Aktienhandel und beim Abendessen über die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen lernen. Mit Hörbüchern können Sie auch unterwegs lernen. Machen Sie Hörbücher zur Lesegewohnheit und werden Sie zur Lernmaschine!

Hörbücher sind eine exzellente Lesegewohnheit.

Egal, ob Sie wissenswerte Sachbücher in 15 zusammengefassten Minuten bei Blinkist hören, der Biografie von Warren Buffet bei Audible lauschen oder den neuesten New York Times Bestseller bei RTL+ verschlingen — es gibt für jeden Geschmack eine Hörbuch-App. Verbessern Sie noch heute Ihre Lesegewohnheiten mit den besten Anbietern auf dem Markt:

Hörbuch-Empfehlungen von Bill Gates

Microsoft machte Bill Gates zu einem bekannten Namen, aber es ist seine Arbeit außerhalb der Technologie, die ihn in den Schlagzeilen hält. Über verschiedene Stiftungen finanziert er Maßnahmen zur Armutsbekämpfung sowie Forschungen in den Bereichen Gesundheitswesen und saubere Energie. Er ist auch ein eifriger Verfechter von Selbstbildung und hat im Laufe der Jahre etwa 185 Titel empfohlen, die seiner Meinung nach Ihre Zeit wert sind. Die folgenden 15 Hörbücher stehen ganz oben auf seiner Liste:

The Bully Pulpit: Theodore Roosevelt, William H. Taft und das erste Jahrzehnt der progressiven Ära. Homo Deus: Eine Geschichte von Morgen. Sapiens: Eine kurze Geschichte der Menschheit. Aufklärung jetzt: Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Gewalt: Warum Gewalt zurückgegangen ist. Das sechste Sterben: Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt. Die Welt bis gestern: Was können wir von traditionellen Gesellschaften lernen? Überfluss: Die Zukunft ist besser, als Sie denken. How not to be wrong: Die Macht des mathematischen Denkens. Der Zauber der Wirklichkeit: Die faszinierende Wahrheit hinter den Rätseln der Natur. What if? Was wäre wenn: Antworten auf Fragen, die Sie sich vermutlich noch nie gestellt haben. Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Business Adventures: 12 Fallstudien der einflussreichsten Momente der Wirtschaftsgeschichte. Einstein his Life and Universe: Die biografische Analyse von Albert Einsteins Leben und Vermächtnis. Bevor ich jetzt gehe: Memoiren über das Leben des Neurochirurgen Paul Kalanithi.

Jetzt, da Sie die Lesegewohnheiten und Hörbuch-Empfehlungen der erfolgreichsten Menschen der Welt kennen, laden Sie sich noch heute eine Hörbuch-App herunter und machen Sie sich schlau!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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