Nur noch ein Kapitel: So anstrengend ist langes Lesen für das Auge

Ein gutes Buch lässt uns alles um uns herum vergessen. Spannung, Emotionen, neue Eindrücke, ein Buch ist wie eine Reise in eine andere Welt. Doch während das Gehirn in fiktive Welten abtaucht und wunderbar vom Alltag abschalten kann, müssen die Augen unermüdlich Höchstleistungen erbringen. Ein genauer Blick auf die Prozesse im Auge zeigt, wie anspruchsvoll das Lesen tatsächlich ist – und wie man die visuelle Belastung deutlich reduzieren kann.

Vom Blatt ins Kopfkino: So komplex ist Lesen für das Auge

Nur noch ein Kapitel, versprochen: Während wir beim Lesemarathon genüsslich zwischen den Seiten verschwinden, verlangen wir unseren Augen einiges ab. Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, welche enorme Anstrengung vor allem ausgiebige Lesesessions für ihre Sehfähigkeit bedeuten.

Lesen ist ein hoch komplexer und koordinierter Prozess, bei dem das Auge und das Gehirn eng zusammenarbeiten. Der Vorgang beginnt mit der Lichtaufnahme: Wenn wir auf einen Text blicken, treffen Lichtstrahlen von der Seite oder direkt von einer Lichtquelle auf das gedruckte oder digitale Schriftbild. Diese Lichtstrahlen passieren zunächst die Hornhaut und die Pupille, die sich je nach Helligkeit weiter oder enger stellt, um die Lichtmenge zu regulieren.

Das Besondere am Lesen: Das Auge muss über längere Zeiträume hinweg auf einen sehr nahen Punkt fokussieren. Diese Fähigkeit, als Akkommodation bezeichnet, wird durch den Ziliarmuskel gesteuert, der die Linse fortlaufend anpasst. Diese dauerhafte Nahfokussierung beansprucht die Augenmuskulatur stark, vor allem dann, wenn keine optimalen Lesevoraussetzungen herrschen.

Ein weiterer Kraftakt, den unser Auge beim Lesen vollbringen muss, sind die sogenannten Sakkaden, die ruckartigen Bewegungen, mit denen die Augen von Wort zu Wort springt und immer wieder kurz innehalten muss, um den Textabschnitt zu erfassen. Diese kurzen Momente, in denen das Auge einen Punkt im Schriftbild festhält, um ihn bewusst zu verarbeiten, nennen Augenärzte Fixation. Pro Sekunde geschieht das bis zu viermal. Diese komplexe Leistung erbringt das Auge ganz unbewusst, muss dafür aber hohe Konzentration und visuelle Präzision aufwenden.

Warum Lesen für die Augen so anstrengend sein kann

Dass die Augen nach einem langen Leseabend ermüden, ist kein Zufall. Vielmehr handelt es sich um eine typische Reaktion auf Überlastung, die sogenannte visuelle Ermüdung oder Asthenopie. Dabei kommt es zu Symptomen wie brennenden oder tränenden Augen, Kopfschmerzen, verschwommenem Sehen oder einem allgemeinen Spannungsgefühl im Stirnbereich.

Die Ermüdungserscheinungen entstehen meist nicht durch das Lesen selbst, sondern durch die äußeren Einflussfaktoren, die den Lesemarathon begleiten. Viele dieser Gegebenheiten werden gerne unterschätzt. Wer häufig und lange liest, sollte sie jedoch im Blick behalten.

Lichtverhältnisse

Eine der häufigsten Ursachen für visuelle Ermüdung beim Lesen ist eine unzureichende oder ungesunde Beleuchtung. Ist das Umgebungslicht zu schwach, muss das Auge stärker arbeiten, um Kontraste zu erkennen. Grelles Licht hingegen, wie zum Beispiel eine direkt auf den Text gerichtete Lampe, kann blenden und so ebenfalls das Sehen erschweren. Für ideale Lichtverhältnisse sorgt ist eine gleichmäßige, indirekte Beleuchtung, die auf dem Schriftbild weder Schatten noch Reflexionen erzeugt.

Schriftbild und Schriftgröße

Die grundsätzliche Lesbarkeit eines Textes ist der zweite wesentliche Faktor, der beim Lesen zum Tragen kommt. Kleine oder verschnörkelte Schriftarten, ein zu enger Zeilenabstand oder unzureichender Kontrast zwischen Text und Hintergrund zwingen das Auge zu erhöhter Konzentration. Besonders digitale Texte auf Displays mit geringer Auflösung oder schlechter Farbdarstellung können die visuelle Belastung verstärken.

Körperhaltung und Leseabstand

Wer längere Zeit in unbequemer Position liest, zum Beispiel mit gesenktem Kopf im Bett oder mit stark gekrümmtem Rücken auf der Couch, zwingt auch die Augen in eine unnatürliche Haltung.

Beim Leseabstand spielen vielfältige Faktoren mit. „Im Nahbereich (Nahabstand) wird der Leseabstand durch Körpergröße (z.B. Armlänge), Schriftmedium (z.B. computerbasierte Lesesysteme), Lebensgewohnheiten (z.B. Lesen im Liegen), abiotische Umweltfaktoren (z.B. Licht) und der Leistungsfähigkeit der Augen (z.B. Akkommodationsfähigkeit) bestimmt“, erklärt Wolfgang Beinert vom Fachmagazin typolexikon.de. „Im Fernbereich kommen noch die vorgegebene räumliche Distanz und ggf. Bewegungsunschärfen hinzu, beispielsweise beim Lesen eines Autobahnschildes in der Dämmerung während der Fahrt.“

Ein ungünstiger Abstand zwischen dem Schriftträger oder Schriftmedium und dem Auge kann die Linse überfordern und den gesamten Sehapparat zusätzlich belasten. Experten empfehlen einen Leseabstand von 30 bis 40 Zentimetern und eine möglichst aufrechte, entspannte Sitzposition, um sowohl die Augen als auch den Bewegungsapparat bei langen Lesesessions zu entlasten. Diese Faustregel passt aber nur zu einem klassischen Schriftträger in gedruckter Form. Die multimedialen Schriftquellen, die in unserer digitalen Welt in die Beurteilung von gesunden Lesegewohnheiten miteinfließen müssen, haben für eine komplexere Ausgangssituation gesorgt.

Papier und Bildschirm schaffen gravierende Unterschiede

Unterschiedliche Schriftmedien verändern die Einflussfaktoren, mit denen das Auge beim Lesen umgehen muss, maßgeblich. Eine einschneidende Veränderung hat der Wechsel auf den Bildschirm mit sich gebracht.

Während gedruckte Bücher kein eigenes Licht abstrahlen, wirken Bildschirme in Form von Tablets, Smartphones oder Laptops sehr viel komplexer auf den Sehapparat. Die Hintergrundbeleuchtung, insbesondere mit hohem Blauanteil, kann das Auge zusätzlich beanspruchen und zu schnellerer Ermüdung führen. Darüber hinaus blinzeln Menschen beim Lesen am Bildschirm deutlich seltener als beim Blick auf gedruckte Schriftträger. Das führt dazu, dass die Augen beim Lesen schneller trocken werden und sich stark beansprucht und erschöpft anfühlen.

„Unterschiedliche Schriftmedien generieren bei ein und derselben Person unterschiedliche Lesegewohnheiten und Leseabstände“, erläutert Beinert die Herausforderungen, denen unsere Augen heute ausgesetzt sind.

Ein echter Gamechanger insbesondere für häufiges und ausgedehntes Lesen am Bildschirm kann eine spezielle Bildschirmbrille sein. Diese cleveren Sehhilfen sind mit hochwertigen Blaulichtfiltern ausgestattet und verhindern, dass das Auge durch die kurzwellige Blaulichtstrahlung, die Bildschirmlicht konzentriert enthält, stark belastet wird. Unter eyesandmore.de gibt es mehr zur Bildschirmbrille, ihrer Funktionsweise und den Entlastungen, die sie bei langen Lesesessions am Bildschirm bringen kann.

Die Lesedauer

Entscheidend für die Belastung der Augen ist auch, wie lange wir ohne Pause lesen. Bereits nach 20 bis 30 Minuten Unterbrechung lässt die Fähigkeit der Augen zur Akkommodation nach und die visuelle Leistungsfähigkeit sinkt. Brennende oder trockene Augen oder ein Gefühl von Ermüdung im Bereich der Augen und der Stirn sind häufige Begleiterscheinungen, die signalisieren, dass eine kurze Erholungspause den Augen guttun könnte. Bedeutet das, dass wir unseren Augen zuliebe auf ausgedehnte Lesemarathons verzichten müssen? Glücklicherweise nicht. Wer rechtzeitig gegensteuert und auf gute Lesebedingungen achtet, kann die Augen auch bei langen Lesesessions entlasten und Beschwerden effektiv vorbeugen.

Ungetrübter Lesegenuss: So lässt sich das Auge beim Lesen entlasten

Wer gerne und viel liest, sollte für möglichst gute Lesebedingungen sorgen. So können die Augen diese Herausforderung meistern und für ungetrübten Lesegenuss sorgen:

Eine gute Beleuchtung ist das A und O

Für eine gesunde Lesebeleuchtung kommt das Licht idealerweise von der Seite und erzeugt weder harte Schatten noch einen blendenden Effekt auf dem Text oder dem Display. Besonders empfehlenswert für die Abendstunden bei künstlichem Licht sind Schreibtischlampen mit dimmbarem, warmweißem Licht (ca. 4000 Kelvin), das dem natürlichen Tageslicht nahekommt.

Das Schriftbild sollte stimmen

Beim digitalen Lesen helfen klare, serifenlose Schriftarten mit ausreichendem Zeilenabstand, die Augen zu entlasten. Eine größere Schriftgröße ab 12 Punkt (oder individuell angepasst am E-Reader) sorgt für zusätzliche Lesefreundlichkeit. Hochwertige E-Book-Reader mit E-Ink-Displays bieten hier eine gute Alternative zu Tablets, da sie ohne Hintergrundbeleuchtung arbeiten und kaum visuelle Ermüdung hervorrufen.

Regelmäßige Erholungspausen für das Auge

Beim Lesen vollbringt das Auge Höchstleistungen. Deshalb sollte es regelmäßig eine Pause zur Entlastung bekommen. Hilfreich ist die sogenannte 20-20-20-Regel. Sie besagt, dass es dem Auge guttut, alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf einen Punkt in etwa 6 Meter Entfernung zu schauen. Diese einfache, aber effektive Technik entspannt die Augenmuskulatur und beugt Überlastung vor. Auch bewusstes Blinzeln hilft, die Tränenflüssigkeit zu regenerieren und das Auge feucht zu halten.

Eine hochwertige Lesebrille als Unterstützung

Manchmal braucht das Auge mehr Unterstützung, als wir denken. Gerade bei beginnender Alterssichtigkeit oder Asthenopie entlastet eine individuell angepasste Lesebrille das Auge erheblich. Moderne Gläser bieten zusätzlich Blaulichtfilter für digitale Geräte und spezielle Beschichtungen gegen Reflexionen oder Blendung. Wichtig ist, die Sehstärke regelmäßig beim Augenarzt oder Optiker überprüfen zu lassen. Ideal ist ein Check alle zwei Jahre, damit Veränderungen frühzeitig erkannt werden und das Auge Fehlsichtigkeiten nicht automatisch ausgleicht und dadurch dauerhaft überanstrengt wird.

Den Augen eine Pause gönnen: Hörbücher als Alternative

Wer merkt, dass die Augen überlastet sind oder einfach mal eine Pause brauchen, muss auf gute Geschichten nicht verzichten. Hörbücher bieten eine reizvolle Alternative, um in literarische Welten einzutauchen, und das ganz ohne visuelle Anstrengung. Ob beim Spazierengehen, beim Kochen oder auf dem Sofa: Mit Hörbüchern können wir unser Lieblingsbuch einfach weiter genießen und den Augen dabei ihre wohlverdiente Pause gönnen.

Zahlreiche Streaming-Dienste und Apps wie Audible, BookBeat oder Spotify bieten eine riesige Auswahl an Titeln in allen Genres, die von echten Profis am Mikro eingelesen werden und so für echte Spannung und Gänsehautmomente sorgen. Hörbücher sind die idealen Begleiter für alle, die von guten Büchern nie genug bekommen.