Firmenfeier einfach geplant: Dank Lieferservice und Co. zum Erfolg

Nicht nur während, sondern auch vor einer Firmenfeier können verschiedene Probleme auftreten. Diese können dazu führen, dass Ihrer Veranstaltung nicht wie geplant verläuft, Ihre Mitarbeiter unzufrieden nachhause gehen und das Unternehmensimage geschwächt wird. Um diese Probleme zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Organisation erforderlich. Hier können Dienstleister Aushilfe schaffen.

Mit Dienstleistern den Feierspaß sichern

Mit Dienstleistern den Feierspaß sichern: Dies bedeutet nicht unbedingt, dass spezielle Partyplaner eingesetzt werden müssen. Im Gegenteil, denn diese sind nicht für jede Eventgröße sowie Planung notwendig. Andere Dienstleister können Ihnen hingegen nützlicher zur Seite stehen. Denn sie können mehr als bloße Planung bieten. Sie garantieren einen reibungslosen Ablauf und bringen Struktur in das Event. In vielen Fällen sind sie sogar in den Preisen der Partyplaner verrechnet. Viele Eventkoordinatoren arbeiten eng mit anderen Dienstleistern zusammen. Wenn Sie nun Ihre Firmenfeier planen, können Sie auch direkt die anderen Dienste buchen, ohne Mehrkosten über den Partyplaner zu bezahlen.

Insgesamt können Sie durch eine eigenständige Buchung Geld sparen, währenddessen Sie von den Vorteilen der Dienstleister profitieren. Nehmen wir Lieferservice und Cateringservice als Beispiel. Diese Dienstleister liefern Ihnen ausgewählte Speisen für ein Buffet, BBQ oder Menü. Dadurch reduziert sich Ihr Aufwand für die Planung und Organisation der Verpflegung. Dies umfasst neben der Lieferung der Speisen Bereiche wie Menüauswahl, Einkauf, Zubereitung und Service während der Veranstaltung.

Der Lieferservice bietet Ihnen jedoch nicht nur Bequemlichkeit. Darüber hinaus kann das Event von Qualität und Vielfalt in der Speisenauswahl profitieren, ohne dass man sich um die logistischen Details kümmern muss. Die professionelle Unterstützung ermöglicht es somit den internen Organisatoren, sich auf andere Aspekte der Firmenfeier zu konzentrieren – wie die Unterhaltung der Gäste oder das Veranstaltungsprogramm.

Ein weiterer Dienstleister, der maßgeblich zur Struktur einer Firmenfeier beitragen kann, ist der Shuttleservice. Durch die Festlegung eines Treffpunkts im Unternehmen, können alle Mitarbeiter gemeinsam zur Veranstaltungslocation und zurück gefahren werden. Dies fördert nicht nur die Teambindung, sondern minimiert auch individuelle Anreise- und Parkprobleme.

Der Shuttleservice gewährleistet zudem die pünktliche und sichere Beförderung der Mitarbeiter, ohne dass sie sich um Transportmittel oder die Planung von Fahrgemeinschaften kümmern müssen. Dieser Service integriert sich nahtlos in die Gesamtorganisation der Firmenfeier und sorgt dafür, dass die Teilnehmer sich voll und ganz auf das Event konzentrieren können, ohne sich um praktische Details kümmern zu müssen. Buchungen der gewünschten Services, wie die Anmietung eines Bus mit Fahrer, können Online erfolgen. Somit können Sie auch hier Zeit sparen und sich um andere Maßnahmen kümmern.

So können Sie den Eventerfolg langfristig sichern

Die Integration von Lieferservices und Cateringservices als auch Shuttleservices ermöglicht es Ihnen, Struktur in die Firmenfeier zu bringen. Neben dieser Rubrik Dienstleister gibt es noch weitere Optionen, welche das Event stilvoll aufwerten können. Beispiels hierfür sind Unterhaltungsdienstleister sowie Fotografen und Videografen. Diese tragen nicht nur zum unmittelbaren Erfolg einer Firmenfeier bei, sondern sichern auch den langfristigen Erfolg des Events:

DJs, Bands und andere Unterhaltungskünstler können die Atmosphäre der Feier erheblich aufwerten und stilvoll gestalten. Ein professioneller DJ kann die richtige Musik für jede Stimmung spielen, während eine Live-Band das Event durch ihre Performance unvergesslich macht. Solche Erlebnisse sorgen dafür, dass die Teilnehmer beziehungsweise Mitarbeiter das Event positiv in Erinnerung behalten und die Bindung zum Unternehmen gestärkt wird.

Fotografen und Videografen können hier einen wichtigen Zusatz leisten, indem sie die besonderen Momente der Feier festhalten. Nach der Veranstaltung können die Mitarbeiter die Bilder und Videos einsehen, was nicht nur die Erinnerungen an das Event auffrischt, sondern auch die Wertschätzung für das Engagement des Unternehmens zeigt. Diese visuellen Erinnerungen können im Unternehmen einen Platz an den Wänden finden, wodurch die Firmenfeier nicht in Vergessenheit gerät. Solche Maßnahmen fördern zudem das Teambuilding, da gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit im Team stärken.

Darüber hinaus bieten die aufgenommenen Bilder und Videos wertvolle Inhalte für das Selfmarketing des Unternehmens. Durch das Teilen dieser Inhalte auf den unternehmenseigenen Social Media Profilen wie LinkedIn oder Instagram kann das Unternehmen seine Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung nach außen präsentieren. Dies stärkt nicht nur das Image des Unternehmens, sondern kann auch als attraktives Recruiting-Instrument dienen.

Nach der Firmenfeier: Verabschiedung und Eventcleaning

Irgendwann neigt sich die Feier dem Ende zu und es ist an der Zeit, die Belegschaft zu verabschieden. Nun steht Ihnen die Option offen, Ihren Mitarbeiter zum Abschied ein Geschenk zu machen – quasi als Dankeschön für den gemeinsamen Tag und Ihre Arbeitsleistungen. Wenn Sie sich hierfür entscheiden, sollten Sie jedoch die Sachbezugsfreigrenze berücksichtigen:

„Werden Geschenke an Mitarbeitende verteilt, kommt die monatliche Sachbezugsfreigrenze in Betracht. Sie liegt bei 50 Euro im Monat. Sofern diese Grenze im jeweiligen Monat noch nicht für andere Sachleistungen an die Mitarbeitenden genutzt wird, beispielsweise für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, können bis zu diesem Wert Sachgeschenke steuer- und sozialversicherungsfrei überlassen werden.“

Das Limit gilt pro Mitarbeiter und kann für besondere Anlässe wie Firmenfeiern genutzt werden. Zusätzlich zur Geschenkgebung können nach dem Event Aufräumarbeiten anstehen. Dies ist nicht zwingend erforderlich, insofern die Location keine speziellen Forderungen im Buchungsverfahren aufstellte.

Sollte die Verantwortung für die Reinigung der Veranstaltungslocation Ihrer Zuständigkeit unterliegen, so können Sie auch hier auf Dienstleister zurückgreifen. So können beispielsweise spezialisierte Reinigungsdienstleister helfen, indem sie nach der Feier die Location professionell reinigen. Diese Dienstleister sind darauf spezialisiert, Veranstaltungsorte schnell und effizient zu säubern, was Ihnen Zeit und Aufwand erspart.