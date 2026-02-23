GPS Tracker Test: Der beste GPS Tracker für Ihr Haustier

Ein GPS-Tracker für Tiere ist ein Gerät, das an das Halsband Ihres Haustieres angebracht wird und mithilfe von GPS-Technologie den Standort Ihres Tieres verfolgt. Die meisten Tracker für Tiere verfügen auch über eine App, mit der Sie den Standort Ihres Haustieres in Echtzeit überprüfen können. Einige Geräte verfügen über Funktionen wie die Überwachung der Aktivität Ihres Tieres und Warnungen, wenn es einen bestimmten Bereich verlässt. Wir erklären, worauf Sie bei der Wahl achten sollen und stellen die aktuell besten GPS Tracker vor.

Wie funktionieren GPS-Tracker für Tiere?

Solche GPS-Tracker verwenden das Global Positioning System (GPS), um den Standort des Tieres zu bestimmen. Das GPS-Signal wird vom Tracker empfangen und an eine App auf dem Smartphone des Tierbesitzers gesendet. Einige GPS-Tracker für Tiere verfügen auch über zusätzliche Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Aktivitäten des Tieres oder die Erstellung von Sicherheitszonen, um den Tierbesitzer zu warnen, wenn das Tier diese verlässt.

Welche Art von Tracker ist am besten für Ihr Tier geeignet?

Wenn es um Tracker für Tiere geht, gibt es zwei Haupttypen: aktive und passive Tracker. Aktive GPS-Tracker senden kontinuierlich Signale und können den Standort Ihres Tieres in Echtzeit verfolgen. Passive Tracker dazu im Vergleich speichern den Standort Ihres Haustieres und senden die Daten nur bei Bedarf. Welche Art von Tracker am besten für Ihr Haustier geeignet ist, hängt von Ihrem Lebensstil und den Bedürfnissen Ihres Tieres ab.

Wenn Sie ein aktives Haustier haben, das gerne draußen herumläuft, ist ein aktiver Tracker die beste Wahl. Diese Geräte können den Standort Ihres Tieres in Echtzeit verfolgen und Sie können schnell reagieren, wenn es verschwindet. Passive Tracker sind besser geeignet für Tiere, die hauptsächlich im Haus bleiben und nur gelegentlich nach draußen gehen.

Der beste GPS Tracker für kleine Hunde

Kleine Hunde können oft aus dem Blickfeld geraten, wenn sie draußen herumlaufen. Ein GPS-Tracker ist eine ideale Option, um Ihr kleines Haustier jederzeit im Auge behalten können.

Hier ist der beliebteste Tracker für kleine Hunde im GPS Tracker Test:

Tractive GPS Tracker

Dieser GPS Tracker ist im GPS Tracker Test zu anderen Produkten speziell für kleine Hunde entwickelt und ist sehr leicht und kompakt. Er verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen und kann den Standort Ihres Tieres in Echtzeit verfolgen.

Der beste GPS Tracker für Katzen

Katzen können oft unabhängig sein und ihren eigenen Weg gehen. Ein GPS-Tracker für Katzen kann jedoch dazu beitragen, dass Sie jederzeit den Standort Ihres Tieres im Auge behalten können.

Hier sind die besten Tracker für Katzen im GPS Tracker Vergleich:

Weenect GPS-Tracker

Dieser GPS-Tracker ist speziell für Katzen entwickelt und ist sehr leicht und kompakt. Er verfügt über eine Reichweite von bis zu 122 Metern und kann den Standort Ihrer Katze genau verfolgen. Zudem bietet er eine Rückruffunktion. Mit dieser können Sie Ihre Katze darauf trainieren, zu Fütterzeiten nach Hause zu kommen.

Tractive GPS-Tracker

Tractive ist auch für Katzen geeignet und verfügt über z.B. über einen Wellness-Score, der Ihnen anzeigt wie es Ihrer Katze gerade geht. Natürlich finden Sie auch hier eine Ortungsfunktion. Er ist klein, kompakt und wiegt gerade mal 25 Gramm. Also absolut katzenfreundlich.

Der beste GPS Tracker für große Hunde

Große Hunde benötigen oft robustere GPS-Tracker, um den Strapazen des täglichen Lebens standzuhalten. Egal ob Wurf- oder Rangelspiele oder ein Spaziergang, der vielleicht in einem Bach endet, all das sollte für ein passendes Produkt kein Problem sein.

Hier sind die besten Tracker für große Hunde im GPS Tracker Test:

Tractive Dog XL

Tractive Dog XL ist für große Hunde geeignet und zeichnet u.a. Aktivität und Schlaf Ihres Hundes auf. Diese Daten können Sie mit ähnlichen Hunden vergleichen und potenzielle gesundheitliche Probleme rechtzeitig entdecken. Mit der Tracker-Freigabe können auch Freunde oder andere Familienmitglieder genau checken wo sich Ihr Hund bewegt.

Was sind die wichtigsten Funktionen im GPS Tracker Vergleich?

Wenn Sie einen GPS-Tracker für Ihr Haustier kaufen möchten, gibt es einige Faktoren, die Sie im GPS Tracker Test berücksichtigen sollten. Wichtige Punkte sind unter anderem:

Größe und Gewicht des Trackers: Stellen Sie sicher, dass der Tracker für Ihr Haustier geeignet ist und nicht zu schwer oder unhandlich ist.

Stellen Sie sicher, dass der Tracker für Ihr Haustier geeignet ist und nicht zu schwer oder unhandlich ist. Batterielebensdauer: Überprüfen Sie, wie lange die Batterie des Trackers hält und wie oft sie aufgeladen werden muss.

Überprüfen Sie, wie lange die Batterie des Trackers hält und wie oft sie aufgeladen werden muss. Tracking-Funktionen: Stellen Sie sicher, dass der Tracker alle Funktionen bietet, die Sie benötigen, wie z. B. Echtzeit-Tracking und Alarmfunktionen.

Stellen Sie sicher, dass der Tracker alle Funktionen bietet, die Sie benötigen, wie z. B. Echtzeit-Tracking und Alarmfunktionen. Kompatibilität: Überprüfen Sie, ob der Tracker mit Ihrem Smartphone und den Betriebssystemen kompatibel ist.

Überprüfen Sie, ob der Tracker mit Ihrem Smartphone und den Betriebssystemen kompatibel ist. Wasserbeständigkeit: Wenn Ihr Haustier gerne schwimmt oder in nassen Umgebungen spielt, wählen Sie einen Tracker, der wasserbeständig ist.

Vorteile eines GPS Trackers für Ihr Tier

Im GPS Tracker Test haben wir folgende Vorteile von Haustiertrackern identifiziert:

Verlorene Tiere wiederfinden: Ein Tracker kann Ihnen schnell den Standort Ihres vermissten Haustieres anzeigen und Ihnen helfen, es schnell zu finden. Überwachung der Aktivität Ihres Tieres: Einige GPS-Tracker für Tiere bieten Funktionen zur Überwachung der Aktivität Ihres Tieres, die z. B. sicherstellen können, dass es genug Bewegung bekommt. Benachrichtigungen bei Verlassen einer bestimmten Zone: Einige Haustiertracker schicken Ihnen Benachrichtigungen, wenn Ihr Fellfreund einen bestimmten Bereich verlässt. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie verhindern möchten, dass Ihr Haustier entkommt oder in gefährliche Bereiche gelangt. Gesundheitsüberwachung: Einige Tracker für Tiere überwachen zudem den Gesundheitszustand Ihres Tieres und senden Benachrichtigungen, wenn etwas nicht stimmt. Stressfreier Spaziergang: Ein GPS-Tracker für Tiere kann Ihnen auch ein stressfreieres Gefühl beim Spazierengehen mit Ihrem Haustier geben. So können Sie in aller Ruhe die Aussicht genießen, entspannter Musik oder einem guten Hörbuch lauschen oder sich mit Ihren Freunden unterhalten. Wenn Ihr Haustier aus dem Blickfeld gerät, können Sie es schnell und einfach wiederfinden.

Häufig gestellte Fragen zum GPS-Tracker Vergleich

Welche GPS-Tracker-Anbieter gibt es in Deutschland? Zu den bekanntesten Anbietern in Deutschland zählen Tractive (Österreich), Weenect (Frankreich), Spotter und Kippy. Tractive ist Marktführer und besonders für Hunde verbreitet. Weenect punktet bei Katzenbesitzern. Alle Anbieter bieten Apps für Android und iOS sowie monatliche Abomodelle mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Was kostet ein GPS-Tracker für Haustiere im Vergleich? Die Anschaffungskosten liegen je nach Modell zwischen 30 und 80 €. Hinzu kommen monatliche Abogebühren von ca. 3–10 € für die Netznutzung. Tractive bietet z. B. ein Jahresabo ab ca. 5 € pro Monat. Im Drei-Jahres-Vergleich entstehen Gesamtkosten von ca. 200–400 € – deutlich günstiger als manche Tierarztrechnung nach einem Sucheinsatz. Tractive oder Weenect – welcher GPS-Tracker ist besser? Tractive überzeugt mit größerer App-Funktionalität, Aktivitätsmonitoring und weltweiter Abdeckung. Weenect punktet mit einer Rückruf-Vibrationsfunktion und ist besonders leicht – ideal für Katzen. Tractive eignet sich besser für aktive Hunde, Weenect für Freigänger-Katzen. Beide bieten Live-Tracking und Geofencing, unterscheiden sich aber in der App-Tiefe. Welche Funktionen sollte ein guter GPS-Tracker unbedingt haben? Ein guter Haustier-Tracker sollte mindestens bieten: Live-Ortung in Echtzeit, Geofencing mit Push-Benachrichtigungen, eine nutzerfreundliche App, wasserdichtes Gehäuse (mind. IP67) sowie eine Akkulaufzeit von mindestens 3 Tagen. Bonus-Features wie Aktivitätstracking oder ein Wellness-Score erhöhen den Mehrwert deutlich. Sind günstige GPS-Tracker genauso gut wie teure Modelle? Günstigere Tracker (unter 30 €) ohne Abo-Modell nutzen meist Bluetooth oder vereinfachtes GPS ohne Echtzeit-Tracking. Die Ortungsqualität ist deutlich schlechter. Für Freiläufer oder Hunde, die weglaufen können, empfehlen sich Modelle ab 50 € mit aktivem GPS und Mobilfunkanbindung. Bei der Sicherheit des Haustieres sollte man nicht am falschen Ende sparen. Kann ich einen GPS-Tracker mit mehreren Personen teilen? Ja, die meisten Anbieter ermöglichen das Teilen des Tracker-Zugangs über die App. Bei Tractive können z. B. Familienmitglieder oder Hundesitter eingeladen werden, den Standort gemeinsam einzusehen. Das ist besonders praktisch, wenn mehrere Personen auf das Tier aufpassen. Die Anzahl der gleichzeitig zugelassenen Nutzer variiert je nach Tarif. Wie schwer sind GPS-Tracker für Haustiere im Vergleich? Tractive GPS DOG 4 wiegt ca. 35 g, der Tractive GPS Cat ca. 25 g. Weenect Cats 2 wiegt ebenfalls rund 30 g. Kippy Evo liegt bei ca. 35 g. Für kleine Rassen oder Katzen unter 3 kg Körpergewicht sollte man besonders leichte Modelle wählen. Gewicht und Tragekomfort sind im Vergleich oft entscheidende Kaufkriterien. Welcher GPS-Tracker hat die beste App? Laut Nutzerbewertungen im App Store und Play Store schneidet die Tractive-App regelmäßig am besten ab – mit über 4,0 von 5 Sternen bei Hunderttausenden Bewertungen. Die App überzeugt durch intuitive Bedienung, Echtzeit-Karte, Verlaufsprotokoll und Wellness-Funktionen. Weenect und Kippy erhalten solide, aber etwas schwächere Bewertungen. Sind GPS-Tracker wasserdicht? Die meisten aktuellen Modelle sind wasserdicht nach IP67 oder IP68 Standard. Das bedeutet: kurzzeitiges Untertauchen (bis 1 m Tiefe für 30 Minuten) ist kein Problem. Für Hunde, die aktiv schwimmen, empfiehlt sich ein IP68-zertifiziertes Gerät. Bitte prüfen Sie die genaue Schutzklasse vor dem Kauf, da ältere Modelle teils nur spritzwassergeschützt sind.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Haustier-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie technisches Produktwissen mit praktischen Tipps zur sicheren Ortung von Haustieren.

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