Läufige Hündin: Phasen, Verhaltensweisen und Tipps

Der Läufigkeitszyklus einer Hündin dauert etwa fünf bis sieben Monate, und eine typische Läufigkeit mit Blutungen dauert zwei bis vier Wochen. Es gibt vier Phasen des Läufigkeitszyklus, jede mit ihren eigenen Anzeichen und Verhaltensweisen. Blutungen oder blutiger Ausfluss treten in zwei der vier Phasen auf. Möglicherweise müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass ihr Ausfluss auf die Möbel gelangt, oder um ein Problem wie eine Gebärmutterinfektion zu behandeln. Hier erfahren Sie, was Sie vor, während und nach dem Läufigkeitszyklus Ihrer Hündin erwarten können.

Wann werden Hündinnen läufig?

Das Alter, in dem eine Hündin zum ersten Mal läufig wird, ist von Rasse zu Rasse sehr unterschiedlich. Im Durchschnitt wird eine Hündin zwischen dem 6. und 15. Lebensmonat läufig. Kleine Hunderassen werden jedoch viel früher läufig als große Rassen und können bereits im Alter von vier Monaten läufig werden. Riesenrassen können zwei Jahre alt sein, bevor sie ihre erste Läufigkeit erleben. Läufigkeitszyklen wiederholen sich im Laufe eines Hundelebens etwa alle sechs Monate; Hunde kommen nicht wie Menschen in die Wechseljahre.

Die einzige Möglichkeit, die Läufigkeit Ihrer Hündin zu verhindern, besteht darin, sie kastrieren zu lassen. Die Kastration wird für alle Hündinnen dringend empfohlen, es sei denn, Sie wollen die Rasse durch verantwortungsvolle Zucht stärken. Wenn Ihre Hündin kastriert ist, hat sie ein geringeres Risiko für Brustkrebs und kann sich nicht mit Gebärmutterinfektionen (Pyometra) anstecken oder einen Läufigkeitszyklus durchlaufen.

Die meisten Tierärzte empfehlen, eine Hündin vor ihrer ersten oder zweiten Läufigkeit zu kastrieren. Sie können Ihre Hündin auch während der Läufigkeit kastrieren lassen, aber der Eingriff ist komplexer. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über den besten Zeitpunkt für die Kastration Ihrer Hündin.

Die vier Phasen des Läufigkeitszyklus einer Hündin

Während des gesamten Läufigkeitszyklus Ihrer Hündin, auch Brunst genannt, durchläuft sie vier Phasen. Eine typische Läufigkeit dauert etwa zwei bis vier Wochen, mit einer Trächtigkeits- oder Ruhephase im Anschluss an die Brunst. Die meisten Hunde haben etwa zwei Läufigkeitszyklen pro Jahr.

Wenn Sie wissen, was Sie erwartet, können Sie sich und Ihre Hündin auf abnormes Verhalten oder Probleme während der Läufigkeit vorbereiten. Während der Läufigkeit Ihrer Hündin werden Sie diese vier Phasen beobachten können:

Phase 1: Proöstrus (Vorbrunst)

Der Proöstrus ist der Beginn der Läufigkeit, in der sich der Körper Ihrer Hündin auf die Paarung vorbereitet. Er dauert im Durchschnitt etwa neun Tage, kann aber auch drei bis 17 Tage andauern. Ihre Vulva schwillt an, und Sie können einen blutigen Ausfluss bemerken, aber viele Hunde reinigen sich selbst, bevor Sie es überhaupt bemerken.

Es kann sein, dass Ihre Hündin den Schwanz eng an den Körper zieht und sich ebenso eng an Ihre Seite schmiegt und ein anhängliches Verhalten zeigt. In dieser Phase des Läufigkeitszyklus wird Ihre Hündin Rüden anlocken, aber sie ist nicht empfänglich für sie und kann aggressiv werden, wenn diese versuchen, sie zu besteigen.

Phase 2: Östrus (Brunst)

Die Östrusphase ist die Paarungsphase und dauert in der Regel etwa neun Tage, kann aber auch nur drei oder bis zu 21 Tage dauern. Während dieser Zeit nimmt der Blutfluss ab und hört dann auf, aber der Ausfluss kann eine strohfarbene Farbe annehmen. Hündinnen ziehen Rüden an und akzeptieren sie, wobei der Eisprung zwei bis drei Tage nach der Paarung stattfindet.

Vielleicht bemerken Sie, dass Ihre Hündin häufiger uriniert und Stellen innerhalb und außerhalb Ihres Hauses markiert, um Pheromonbotschaften zu verbreiten, die ihre Bereitschaft zur Paarung anzeigen. Wenn ein intakter Rüde anwesend ist, wird sich Ihre Hündin ihm wahrscheinlich mit dem Hinterteil voran präsentieren.

Phase 3: Diöstrus (Nachbrunst)

Die Diöstrus-Phase schließt sich direkt an die Östrusphase an und dauert etwa zwei Monate. Ihr Körper setzt die Trächtigkeit fort oder kehrt zur Ruhe zurück, während die Vulva wieder ihre normale Größe annimmt und der Ausfluss aus der Scheide verschwindet.

Phase 4: Anöstrus (Ruhephase)

Anöstrus ist die Reparaturphase der Gebärmutter, in der kein Sexual- oder Hormonverhalten vorhanden ist. Sie kann zwischen 90 und 150 Tagen dauern, bevor die nächste Proöstrusphase beginnt.

Wie Sie sich um eine läufige Hündin kümmern

Ihre Hündin sollte während der Läufigkeit nicht viel Hilfe benötigen, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten:

Wenn Ihre Hündin Flecken macht oder auf Möbel oder Böden blutet, können Sie ihr spezielle Windeln oder Kleidung anziehen, um den Ausfluss aufzufangen.

Läufige Hündinnen urinieren in der Regel häufiger, daher sollten Sie Ihrer Hündin in dieser Zeit besonders viele Pinkelpausen gönnen.

Während der Läufigkeit Ihrer Hündin können Sie Persönlichkeitsveränderungen, Unruhe oder Angstzustände feststellen. Bieten Sie Ihrer Hündin zusätzliche Spielzeit, Bewegung und Puzzlespielzeug, um sie zu beschäftigen.

Obwohl Hunde während ihrer ersten Läufigkeit trächtig werden können, wird dies nicht empfohlen, da eine sechs Monate alte Hündin noch nicht voll ausgewachsen oder reif ist und Komplikationen für die Mutter und die Welpen wahrscheinlicher sind.

Rüden können sich zu Ihrer Hündin hingezogen fühlen, bevor sie paarungsbereit ist, daher sollten Sie sie bei Spaziergängen oder im Garten vor anderen Hunden schützen.

Ihre läufige Hündin hat einen starken Paarungstrieb und kann versuchen, zu einem Rüden zu flüchten. Seien Sie in dieser Zeit vorsichtig, um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Ihre Hündin sollte im Haus bleiben, wenn Sie nicht da sind, und in eingezäunten Gärten beaufsichtigt werden. Nehmen Sie Ihre Hündin bei Spaziergängen an die Leine und meiden Sie intakte Rüden.

Um Ihre Hündin stets im Auge zu behalten und zu verhindern, dass sie wegläuft, empfiehlt sich ein GPS-Tracker. Dieser wird am Halsband Ihres Verbeiners angebracht und zeigt den genauen Standort in Echtzeit auf Ihrem Handy an. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den aktuell besten Hunde-Trackern:

Achtung: Um eine ungewollte Trächtigkeit während der Läufigkeit Ihrer Hündin zu verhindern, sollten Sie sie mindestens drei bis vier Wochen nach den ersten Anzeichen von Blutungen von männlichen Hunden getrennt halten. Und nur weil Ihre Hündin nicht mehr blutet, heißt das nicht, dass sie nicht mehr trächtig werden kann. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie sich von einem Rüden besteigen lässt, sobald der blutige Ausfluss aufhört.

Die Vorteile einer Kastration

Neben der Verhinderung von Welpenwürfen hat die Kastration Ihres Hundes auch mehrere gesundheitliche Vorteile:

In vielen Fällen kann sie dazu beitragen, dass Ihre Hündin ein längeres, glücklicheres und gesünderes Leben führt. Läufige Hündinnen können zu Ausreißern werden, die umherstreifen, in Kämpfe verwickelt werden und das Risiko von Unfällen mit Autos oder anderen Tieren eingehen.

Die Kastration verringert das Risiko von Gebärmutterinfektionen und reduziert das Risiko von Brusttumoren.

Oft ist die Hündin dadurch auch weniger gestresst. Ein Läufigkeitszyklus dauert vier bis fünf Tage — alle drei Wochen — während der Brutzeit.

Wenn Sie eine Trächtigkeit verhindern, tragen Sie nicht zur Obdachlosigkeit von Hunden bei und verhindern, dass die Tierheime überfüllt sind.

Wenn Sie sich fragen, wann der beste Zeitpunkt für die Kastration Ihrer Hündin ist, dann ist es im Allgemeinen vor der ersten Läufigkeit. Manchmal ist das nicht möglich. Sprechen Sie daher mit Ihrem Tierarzt darüber, wann der beste Zeitpunkt für Ihren Vierbeiner ist. Es hängt wirklich alles von der Rasse, dem Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand Ihrer Hündin ab.

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