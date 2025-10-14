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Welpen-Chekliste

Welpen-Checkliste: 10 Must-Haves für neue Hundeeltern

Mit dieser Checkliste für Welpen können Sie sicherstellen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, wenn Sie Ihrem pelzigen Freund sein neues Zuhause zeigen.

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Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Welpeneltern! Sie haben sich für einen Hund entschieden, sind bereit, Ihren pelzigen Freund abzuholen, und fragen sich nun: “Okay, was kommt jetzt?” Wir sind hier, um zu helfen. Unsere Checkliste für neue Welpen enthält alles, was Sie zur Vorbereitung auf Ihren neuen besten Freund benötigen.

Diese Checkliste ist nicht nur für Neugeborene gedacht — diese Must-Haves sind auch wichtig, wenn Sie einen älteren Hund adoptieren. (Spoiler-Alarm: Das Wichtigste? Ihre bedingungslose Liebe. Klingt kitschig, ist aber wahr).

1. Verstellbares Halsband

Halsbänder sind heutzutage nur noch etwas, was Hunde zur Show tragen. Die meisten Experten sind sich einig, dass es für die Gesundheit Ihres Hundes sicherer ist, mit einem Geschirr statt mit einem Halsband spazieren zu gehen, und dass es sich positiv auf die Bindung zwischen Ihrem Hund und Ihnen auswirken kann. Ein Halsband eignet sich gut, wenn Ihr Hund kein Geschirr tragen muss, aber dennoch eine Kennzeichnung tragen soll — wie z. B. in der Tagesstätte oder im Hundesalon. Mehr zu den verschiedenen Halsbandarten in unseren Hundehalsband Ratgeber.

2. Bequemes Trainingsgeschirr

Die Wahl des richtigen Geschirrs für Ihren neuen Welpen kann zu sichereren und angenehmeren Spaziergängen (auch im Dunkeln) und Trainingseinheiten für Sie beide führen. Nehmen Sie ein verstellbares Hundegeschirr in Ihre Checkliste auf und geben Sie Ihrem Welpen Raum zum Wachsen.

Welpen-Checkliste: Hundegeschirr

Pro-Tipp: Überkopfgeschirre können für kleine Hunde beängstigend sein. Vermeiden Sie schlechte Assoziationen, indem Sie Leckerlis auf den Boden werfen und das Geschirr nicht von oben, sondern von unten über den Kopf Ihres Welpen streifen.

3. Die richtige Leine

Nicht alle Leinen sind gleich. Die meisten Welpen kauen, manche ziehen, und andere müssen an der Leine gehalten werden, damit sie nicht in Schwierigkeiten geraten. Die Wahl der richtigen Leine ist ein Muss für jede Welpen-Checkliste.

4. Hundemarken

Stellen Sie sicher, dass Ihr neuer Vierbeiner leicht zu identifizieren ist, falls er weglaufen sollte, und vergewissern Sie sich, dass er an Ihrem Wohnort ordnungsgemäß registriert ist. Die Hundemarke sollten am Halsband Ihres Hundes befestigt werden — für gute Sichtbarkeit und damit Sie sich weniger Sorgen machen müssen.

Einige Rettungsorganisationen und Züchter versehen Welpen mit einem Mikrochip, bevor sie adoptiert werden. Vergewissern Sie sich nur, dass die Registrierung unter Ihrem Namen erfolgt ist und dass alle Informationen korrekt sind, insbesondere Ihre Telefonnummer und Adresse. Wenn Ihr Hund noch nicht gechippt ist, sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt darüber.

Welpen-Checkliste: Hundemarke

5. GPS-Tracker

Neben einer guten Tierkrankenversicherung ist ein GPS-Tracker ein weiteres Must-Have für neue Hundeeltern, die sich keine Sorgen um Ihre kleine Fellnase machen wollen. Mit einem GPS-Hundetracker können Sie den Aufenthaltsort Ihres Welpen in Echtzeit verfolgen, sodass Sie beruhigt sein können, falls Ihr Hund während des Gassigehens weglaufen sollte. Die aktuell besten GPS-Tracker für Hunde sind:

Tractive: Das führende GPS für Hunde
Tractive: Das führende GPS für Hunde
Tractive ist der beliebteste GPS Tracker bei den Deutschen und überzeugt mit unbegrenzter Reichweite, Aktivitätsüberwachung und einem erschwinglichen Preis.
Der weltkleinste GPS Tracker für Haustiere
Der weltkleinste GPS Tracker für Haustiere
Weenect hat den kleinsten GPS Tracker für Hunde entwickelt, der Ihr Tier in Echtzeit verfolgt und mit einer Alarm- und Vibrationsfunktion trainiert.

6. Futter- und Wassernäpfe

Es scheint eine einfache Sache zu sein, aber manche Hunde benötigen aufgrund ihrer Größe, ihres Fressverhaltens oder sogar ihrer medizinischen Bedürfnisse spezielle Futternäpfe.

Wassernäpfe dürfen natürlich auf keiner Checkliste für einen neuen Welpen fehlen. Es gibt viele Optionen für Hundeeltern, darunter auch Reisehundenäpfe, damit Ihr Welpe auch unterwegs immer genug zu trinken hat.

7. Gesundes Welpenfutter

Das richtige Hundefutter für Ihren neuen Hund zu finden, kann schwierig sein. Entscheiden Sie sich für getreidefreies oder rohes Futter? Kaufen Sie Trockenfutter oder Dosenfutter? Wie immer sollten Sie mit Ihrem Tierarzt sprechen. Und geben Sie der Sache etwas Zeit. Sie werden bald herausfinden, was Ihren Vierbeiner dazu bringt, seinen Napf sauber zu lecken.

Welpen-Checkliste: Futter

8. Leckerlis

Neben der Hauptnahrung sind natürlich Snacks nicht zu vernachlässigen. Die Auswahl an Kauartikeln und Snacks für Hundezähne ist schier unendlich. Für die Belohnung Ihres neuen Hundes ist es ratsam, eine kleine Auswahl bereitzuhalten — so bleiben die Leckerlis frisch und Sie lernen, welche Geschmacksrichtungen Ihre Fellnase mag.

Trainingsleckerlis unterscheiden sich ein wenig von normalen Hundeleckerlis. Sie sollen “hochwertig” sein — etwas, das Ihr Welpe wirklich lieben wird —, damit sie als Anreiz zum Lernen dienen können.

9. Kotbeutel

Kotbeutel sind eine Notwendigkeit, egal wo man wohnt. Ein Spender und ein Halter helfen dabei, alles griffbereit zu haben, damit du nicht nach einem Beutel suchen musst, wenn du ihn am meisten brauchst. Natürlich gibt es auch nachhaltige Beutel, welche aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und biologisch abbaubar sind.

10. Hundebett

Jeder neue Welpe braucht einen Platz zum Schlafen. Je kuscheliger und wärmer, desto besser. Deswegen empfiehlt sich ein Bett aus isolierenden Material, am besten gefüllt mit hochwertigem Schaumstoff.

Welpen-Checkliste: Bett

11. Hundebox

Ganz gleich, ob Sie planen, mit Ihrem Hund zu verreisen oder ihn zu seinen Tierarztterminen zu fahren, eine gute Hundebox ist ein Muss.

12. Spielsachen

Jeder Welpe muss spielen, egal ob er einem Ball hinterherjagt oder auf seinem Lieblingskauspielzeug herumkaut. Es gibt jede Menge Spielzeugarten, die Ihren Hund glücklich machen:

  • Beruhigendes Spielzeug: Es gibt so viele neue Dinge, an die sich Ihr Welpe gewöhnen muss — vor allem in der ersten Nacht und in den ersten Wochen. Spielzeug, das Ängste abbaut, kann bei der Eingewöhnung Ihres neuen Hundes hilfreich sein.
  • Puzzle-Spielzeug: Puzzlespiele sind ideal, um Ihren neugierigen Welpen zu unterhalten. Sie sind eine lustige Möglichkeit, Trennungsangst abzubauen und den Tag Ihres Vierbeiners zu bereichern.
  • Kauspielzeug: Welpen lieben es, zu kauen. Langlebige Kauspielzeuge halten Ihren neuen Hund davon ab, an Ihren geliebten Schuhen herumzukauen.
  • Verfolgungsspielzeug: Haben Sie einen energiegeladenen Welpen, der viel Bewegung braucht? Jagdspielzeug kann Hunden dabei helfen, überschüssige Energie loszuwerden.
  • Interaktives Spielzeug: Manche Welpen haben einen Spieltrieb, der weit über das hinausgeht, was die meisten Menschen leisten können. Lassen Sie ein interaktives Spielzeug die Arbeit übernehmen, während Sie sich ausruhen.
  • Plüschtiere: Für Fellnasen, die gerne kuscheln, können Plüschtiere sehr beruhigend sein. Und sie machen Ihrem neuen Hund viel Spaß, vor allem, wenn sie einen Quietscher enthalten.
Welpen-Checkliste: Spielzeug

13. Pflegebedarfsartikel

Die Pflege ist Teil der allgemeinen Gesundheit eines Hundes. Mit den folgenden Tipps können Sie dafür sorgen, dass sich Ihr Welpe wohl fühlt, gut aussieht und gut riecht:

  • Pflegetücher: Für kleine Verschmutzungen sind Pflegetücher genau das Richtige.
  • Bürste: Manche Hunde haaren einfach zu viel, aber auch Rassen, die nur wenig haaren, müssen ab und zu gebürstet werden.
  • Zahnpasta und Zahnbürste: Die Zahngesundheit von Hunden ist wichtig. Je früher Sie Ihren Welpen an das tägliche Zähneputzen gewöhnen können, desto besser.
  • Hundeshampoo: Ganz gleich, ob Sie ein handelsübliches Welpenshampoo verwenden oder es selbst herstellen, es ist ganz einfach, Ihren Welpen frisch riechen zu lassen.
  • Nagelpflege: Das Trimmen der Nägel Ihres Welpen muss nicht traumatisch sein. Erkundigen Sie sich, wie Sie es richtig geht und was zu tun ist, wenn Sie einen Fehler machen. (Das kommt bei den besten Hundeeltern vor.)

Und denken Sie daran, das wichtigste, was Sie Ihrem Welpen geben können, ist Ihre Liebe.

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