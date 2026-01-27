So schützen Sie Ihre Katze im Winter: Tipps für Sicherheit und Wohlbefinden

Die Wintermonate bringen Herausforderungen mit sich – nicht nur für uns, sondern auch für unsere geliebten Vierbeiner. Katzen können zwar durch ihre natürlichen Instinkte und ihr Fell einiges ausgleichen, doch auch sie benötigen im Winter bes ondere Aufmerksamkeit. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Katze optimal vor Kälte und den Gefahren der kalten Jahreszeit schützen.

Wie kalt ist zu kalt für Katzen?

Katzen sind erstaunlich anpassungsfähig, aber auch sie haben ihre Grenzen. Temperaturen unter 7 Grad Celsius können bereits unangenehm sein, vor allem, wenn die Kälte über einen längeren Zeitraum anhält. Bei Werten unter 0 Grad Celsius steigt das Risiko für Unterkühlung und Erfrierungen erheblich. Besonders gefährdet sind:

Kätzchen und Senioren: Ihr kleinerer Körper oder gesundheitliche Einschränkungen machen sie anfälliger.

Ihr kleinerer Körper oder gesundheitliche Einschränkungen machen sie anfälliger. Kurzhaarige Katzen: Katzen ohne dichtes Fell können die Kälte schlechter abwehren.

Katzen ohne dichtes Fell können die Kälte schlechter abwehren. Kranke Katzen: Ein geschwächter Organismus kann die Körpertemperatur nicht so effektiv regulieren.

Faustregel: Wenn Sie draußen frieren, ist es Ihrer Katze wahrscheinlich ebenfalls zu kalt.

Häufige Fehler von Katzenhaltern im Winter

1. Ihre Katze bei Kälte nach draußen lassen

Auch wenn Ihre Katze gerne Ausflüge ins Freie unternimmt, sollten Sie sie bei Temperaturen unter 7 Grad Celsius besser im Haus behalten. Draußen lauern im Winter viele Gefahren:

Verlust: Katzen können sich verirren und nicht rechtzeitig in die Wärme zurückkehren.

Katzen können sich verirren und nicht rechtzeitig in die Wärme zurückkehren. Unterkühlung: Eine nasse Katze, z. B. durch Schnee oder Regen, verliert schnell an Körperwärme.

Eine nasse Katze, z. B. durch Schnee oder Regen, verliert schnell an Körperwärme. Vergiftung: Streusalz oder Frostschutzmittel, die Katzen aufnehmen können, sind hochgiftig.

2. Fehlende Fell- und Pfotenpflege

Ein gepflegtes Fell hilft Katzen, die Körperwärme zu halten. Verfilzungen hingegen vermindern diese Schutzfunktion. Auch die Pfoten sollten geschützt werden, da Streusalz und Kälte die empfindlichen Ballen schädigen können.

DIY-Pfotenbalsam:

80 ml Bio-Olivenöl

20 g Bienenwachs, Kakaobutter oder Kokosöl

2 TL getrocknete Ringelblumenblätter

Alle Zutaten in einem Wasserbad schmelzen, gut verrühren und in ein Marmeladenglas füllen. Nach dem Abkühlen auf die Pfoten auftragen.

3. Unsichere Schlafplätze

Katzen suchen sich instinktiv warme Orte. Leider können sie dabei in gefährliche Situationen geraten, z. B. unter der Motorhaube eines Autos. Wenn Sie in einer Gegend mit streunenden Katzen leben, klopfen Sie vor dem Starten des Motors an die Motorhaube, um Tiere zu vertreiben.

Im Haus sollten Sie darauf achten, dass:

Decken atmungsaktiv und nicht zu schwer sind.

und nicht zu schwer sind. Der Schlafplatz windgeschützt ist.

ist. Heizquellen wie Kamine gesichert werden.

4. Fehlende Pflege für Senior-Katzen

Ältere Katzen benötigen im Winter besondere Pflege, da ihr Stoffwechsel langsamer ist und ihre Fähigkeit, Wärme zu speichern, oft nachlässt. Hier sind einige Tipps, um Seniorenkatzen optimal zu unterstützen:

Gesundheitskontrolle: Da ältere Katzen anfälliger für Krankheiten sind, sollten regelmäßige Tierarztbesuche eingeplant werden. Überprüfen Sie auch ihr Verhalten – etwa wenn sie weniger fressen oder sich zurückziehen –, da dies auf gesundheitliche Probleme hinweisen kann.

Da ältere Katzen anfälliger für Krankheiten sind, sollten regelmäßige Tierarztbesuche eingeplant werden. Überprüfen Sie auch ihr Verhalten – etwa wenn sie weniger fressen oder sich zurückziehen –, da dies auf gesundheitliche Probleme hinweisen kann. Regelmäßiges Bürsten: Das Bürsten des Fells fördert die Durchblutung und entfernt lose Haare, die die Wärmespeicherung beeinträchtigen könnten. Es hilft auch dabei, die natürliche Schutzschicht des Fells zu erhalten.

Das Bürsten des Fells fördert die Durchblutung und entfernt lose Haare, die die Wärmespeicherung beeinträchtigen könnten. Es hilft auch dabei, die natürliche Schutzschicht des Fells zu erhalten. Zugang zu warmen Schlafplätzen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Senior-Katze ein kuscheliges und zugfreies Plätzchen hat. Wärmekissen oder beheizte Decken können hier sehr hilfreich sein.

5. Mangel an verfügbarem Futter und Wasser

Der Energiebedarf Ihrer Katze steigt im Winter, da ihr Körper mehr Energie aufwenden muss, um die Körpertemperatur zu halten. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Wasserquellen einfrieren, wenn sich Ihre Katze im Freien aufhält.

Wasser: Stellen Sie sicher, dass stets frisches Wasser zur Verfügung steht. Verwenden Sie im Freien eine isolierte oder beheizte Schüssel, um ein Einfrieren zu verhindern. Achten Sie darauf, dass Ihre Katze ausreichend trinkt, um Dehydrierung vorzubeugen.

Futter: Eine energiereiche Ernährung kann helfen, den höheren Kalorienbedarf Ihrer Katze im Winter zu decken. Besprechen Sie bei Bedarf mit Ihrem Tierarzt, ob es sinnvoll ist, das Futter anzupassen. Feste Fütterungszeiten und ein warmer Platz zum Fressen motivieren Ihre Katze, auch bei Kälte regelmäßig zu essen.



6. Unsichere Feiertagsdekorationen

Die festliche Jahreszeit bringt oft zusätzliche Gefahrenquellen für Katzen mit sich. Diese sollten unbedingt berücksichtigt werden:

Giftige Pflanzen: Pflanzen wie Mistel, Weihnachtsstern oder Stechpalme können für Katzen giftig sein und bei Verzehr zu Erbrechen, Durchfall oder Schlimmerem führen. Platzieren Sie diese Pflanzen außerhalb der Reichweite Ihrer Katze oder verzichten Sie ganz darauf.

Dekorationen: Lametta, Kugeln und glänzende Objekte wirken oft wie Spielzeug auf Katzen. Wenn sie verschluckt werden, können sie jedoch gefährliche Darmverschlüsse verursachen. Verwenden Sie unzerbrechliche Dekorationen oder dekorieren Sie Bereiche, die Ihre Katze nicht erreichen kann. Achten Sie auf Kabel von Lichterketten, die angeknabbert werden könnten, und sichern Sie diese, um Stromschläge zu vermeiden.

Feiertagsessen und Müll: Katzen sind neugierig und greifen gerne auf Essensreste im Müll oder offene Lebensmittel auf dem Tisch zurück. Halten Sie den Müll sicher verschlossen und bewahren Sie Essensreste außerhalb der Reichweite auf. Typische Weihnachtsleckereien wie Schokolade, Rosinen oder fettiges Essen können bei Katzen ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen.



Winterausstattung für Katzen

Im Winter kann spezielle Ausrüstung dazu beitragen, Ihre Katze warm und sicher zu halten:

Katzenpullover: Besonders für Senioren oder Katzen ohne Unterwolle geeignet.

Besonders für Senioren oder Katzen ohne Unterwolle geeignet. Wärmekissen: Bieten wohlige Wärme für drinnen.

Bieten wohlige Wärme für drinnen. Pfotenstiefel: Schützen die Ballen vor Kälte und Streusalz.

Unser Tipp: GPS-Tracker

Mit einem GPS-Tracker können Sie jederzeit den Aufenthaltsort Ihrer Katze überprüfen. Das ist besonders wichtig, falls Ihre Katze trotz Vorsichtsmaßnahmen entwischt oder sich draußen aufhält. Moderne Tracker sind klein, leicht und lassen sich einfach am Halsband befestigen. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch ein beruhigendes Gefühl für den Halter. Das sind die aktuell besten Anbieter auf dem Markt:

Warnzeichen: Unterkühlung und Erfrierungen

Unterkühlung

Ein Absinken der Körpertemperatur kann lebensgefährlich sein. Achten Sie auf Symptome wie:

Zittern

Lethargie

Kältegefühl bei Berührung

Verlangsamte Atmung

Erfrierungen

Besonders betroffen sind Ohren, Pfoten und Schwanzspitzen. Typische Anzeichen:

Rote oder verfärbte Haut

Schwellungen

Schwarze, abgestorbene Haut (bei schweren Erfrierungen)

Falls Sie diese Symptome bemerken, bringen Sie Ihre Katze sofort in einen warmen Raum und suchen Sie bei Bedarf einen Tierarzt auf.

Fazit: Wie Sie Ihre Katze im Winter warm und sicher halten

Die beste Möglichkeit, Ihre Katze im Winter zu schützen, ist, sie drinnen zu halten. Sorgen Sie für einen warmen Schlafplatz, ausreichend Futter und Wasser sowie die richtige Pflege. Mit der passenden Winterausstattung und einem GPS-Tracker haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Liebling auch in der kalten Jahreszeit sicher ist. So können Sie die Wintermonate entspannt und sorgenfrei genießen – gemeinsam mit Ihrer Katze.

Weitere Artikel und Tests