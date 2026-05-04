Vorsicht, giftig! Diese 13 Lebensmittel sind gefährlich für Ihr Haustier

Sie sitzen beim Abendessen und Ihr geliebter Vierbeiner schaut Sie mit großen Augen an. Alle Hunde- und Katzeneltern wissen, wie schwer es ist, nein zu sagen, wenn unsere Haustiere um Futter betteln — aber um ihrer Gesundheit willen sollten wir es lernen. Unsere Haustiere haben nicht nur andere Ernährungsbedürfnisse als wir, sondern viele menschliche Lebensmittel sind für sie giftig.

1. Alkohol

Wenn er in großen Mengen aufgenommen wird, kann Alkohol für unsere Haustiere giftig sein und Erbrechen, Durchfall, Koordinationsstörungen, Atembeschwerden und Zittern verursachen.

2. Avocado

Die Schale und die Blätter der Avocado enthalten Persin, das für Tiere, insbesondere Vögel, giftig sein kann. Katzen und Hunde sind zwar nicht so anfällig wie andere Tiere, aber dennoch sollte man sich dessen bewusst sein. Avocados enthalten außerdem viel Fett und können bei Hunden zu Entzündungen in der Bauchspeicheldrüse führen.

3. Koffein

Vor allem Hunde reagieren empfindlicher auf Koffein als wir Menschen. Während eine oder zwei Schlecker Kaffee ihnen wahrscheinlich nicht schaden, kann die Einnahme großer Mengen tödlich sein. Zu den Symptomen einer Koffeinvergiftung gehören Erbrechen, Durchfall, Unruhe, Zittern, schnelle Atmung und Herzklopfen.

Lassen Sie Ihre Mietz nicht von Ihrem Kaffee schlecken!

4. Zitrusfrüchte

Alle Teile von Zitrusfrüchten (Früchte, Schalen, Kerne, Blätter und Stängel) enthalten Zitronensäure, die für unsere Haustiere schädlich sein kann. Wenn nur eine kleine Menge verschluckt wird, sollte Ihr Haustier nur leichte Symptome wie eine Magenverstimmung verspüren. Wird jedoch eine große Menge verschluckt, kann dies zu Durchfall und Erbrechen führen. Zu den zu meidenden Zitrusfrüchten gehören Zitronen, Limetten, Orangen und Grapefruits.

5. Knoblauch und Schnittlauch

Während Knoblauch und Schnittlauch in kleinen Mengen keine Probleme verursachen, können sie in großen Mengen Magen-Darm-Reizungen und Schäden an den roten Blutkörperchen verursachen.

6. Schokolade

Es ist allgemein bekannt, dass Schokolade für Katzen und Hunde giftig ist, aber trotzdem kommen immer mehr Haustiere mit einer Schokovergiftung ins Krankenhaus. Schokolade enthält die Giftstoffe Koffein und Theobromin, die im leichten Fall Erbrechen und Durchfall und im schweren Fall Krampfanfälle und Herzrhythmusstörungen verursachen.

Verstecken Sie Ihre Schoki vor Ihrer Fellnase!

7. Trauben

Weintrauben, Rosinen, Sultaninen und Korinthen enthalten ein Toxin, das schwere Leberschäden und Nierenversagen verursachen kann. Es braucht nicht viel, damit Hunde schwer krank werden. Zu den Symptomen gehören Erbrechen, Durchfall, übermäßiger Durst, übermäßiges Wasserlassen, Lethargie, Bauchschmerzen, Zittern und Krampfanfälle. Wenn die ersten klinischen Anzeichen auftreten, hat das Tier bereits ein Nierenversagen erlitten.

8. Macadamianüsse

Macadamianüsse sind für Hunde giftig. Es ist nicht bekannt, welcher Teil der Macadamia die Vergiftung verursacht. Zu den Symptomen gehören Lethargie, Erbrechen, Zittern, Bauchschmerzen, Gelenksteifigkeit und blasses Zahnfleisch.

Besser: Vorsorge statt Nachsorge

Wenn Sie für den Ernstfall vorbereitet sein wollen, dann kann Sie eine Tierkrankenversicherung vor hohen Tierarztkosten schützen, sollte Ihre Pelznase doch einmal etwas naschen, was ihm schaden könnte.

Darüber hinaus können Sie von zahlreichen präventiven Maßnahmen profitieren, um die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Katze oder Ihres Hundes zu gewährleisten. Schauen Sie sich die besten Anbieter auf dem Markt noch heute unverbindlich an:

9. Milch

Wussten Sie, dass Katzen und Hunde laktoseintolerant sind? Vermeiden Sie es, Ihren pelzigen Freunden Kuhmilch zu geben, da das Trinken von Kuhmilch zu Durchfall, Erbrechen und Verdauungsstörungen führen kann.

Katzen lieben Milch, sind aber laktoseintolerant!

10. Zwiebeln

Wussten Sie, dass Zwiebeln tödlich sein können? Zwiebeln enthalten Thiosulfat, das sowohl für Katzen als auch für Hunde giftig ist. Der Verzehr dieses Nahrungsmittels verursacht eine hämolytische Anämie, bei der die roten Blutkörperchen im ganzen Körper platzen. Dieser Zustand kann tödlich sein, daher sollten Sie Ihre pelzigen Familienmitglieder immer im Auge behalten.

11. Salz

Wie wir Menschen können auch unsere Haustiere, wenn sie zu viel Salz zu sich nehmen, unter übermäßigem Durst und Urinieren und möglicherweise unter einer Natriumionenvergiftung leiden. Zu den Symptomen nach dem Verzehr einer großen Menge gehören Depressionen, Durchfall, erhöhte Körpertemperatur, Krampfanfälle, Zittern und Erbrechen.

12. Xylit

Xylit ist ein Süßstoff, der in erschreckend vielen Lebensmitteln enthalten ist, darunter Süßigkeiten und Leckereien, Kaugummi und Erdnussbutter. Es ist für unsere Haustiere giftig und kann zu Leberversagen und Krampfanfällen führen. Wenn Sie also vorhaben, Ihrem Haustier einen leckeren Snack zu geben, überprüfen Sie das Etikett, um sicherzustellen, dass die Produkte kein Xylit enthalten.

Halten Sie Süßigkeiten von Ihrem geliebten Vierbeiner fern!

13. Hefeteig

Wenn unsere Haustiere rohen Hefeteig essen, kann dieser zu Gasansammlungen in ihrem Verdauungssystem führen. Dies ist nicht nur schmerzhaft für sie, sondern kann auch dazu führen, dass sich ihr Magen aufbläht und möglicherweise verdreht. Hefe produziert außerdem Ethanol (eine Art von Alkohol), das ebenfalls giftig für unsere Haustiere ist.

Passen Sie also in Zukunft genau auf, was Sie Ihrem Haustier als Leckerli geben und zu welchen Lebensmitteln es Zugang hat.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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