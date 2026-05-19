Getsafe Versicherung: Personalisierter Schutz für Ihr Haustier

Wer einmal Erfahrungen mit einem verletzten oder kranken Tier gemacht hat, möchte eine Tierversicherung nicht mehr missen. Diese hilft bei der Deckung der hohen Kosten, die von Seiten des Tierarztes anfallen können. Um Sie bei der Entscheidung zu unterstützen, haben wir den Versicherer Getsafe einem Test unterzogen, der mit vier von fünf Sternen nicht nur eine gute Bewertung bei Google erhält.

Welche Leistungen bietet die Getsafe Tierkrankenversicherung?

Bei der Getsafe Tierkrankenversicherung können Sie eine Krankenversicherung für Hunde und Katzen abschließen. Dafür können Sie aus drei Tarifen wählen, der am besten zu Ihrer Situation und natürlich Ihrem Haustier passt.

Achtung: Die Luko Versicherung wurde dieses Jahr Teil der Getsafe Tierkrankenversicherung.

Getsafe Webseite

Was übernimmt die Getsafe Tierkrankenversicherung?

Welche Leistungen von der Getsafe Versicherung abgedeckt werden, hängt vom Tarif ab. In jedem Paket, das Getsafe anbietet, profitieren Sie von Auslandsschutz, der freien Tierarztwahl und einer jederzeit verfügbaren telemedizinischen Beratung.

Die übrigen Leistungen unterscheiden sich von Tarif zu Tarif. Der OP-Schutz deckt nur Operationen sowie die zugehörigen Vor- und Nachbehandlungen ab. Die Vollschutz-Tarife decken zusätzlich Heilbehandlungen und Vorsorgeleistungen wie Wurmkuren oder Impfungen ab.

Getsafe bietet folgende Tarife an:

OP-Schutz Comfort: Der OP-Schutz sichert Sie gegen Notfälle ab. Jährlich werden OP-Kosten in Höhe von bis zu 5.000 Euro (Hunde) bzw. 3.000 Euro (Katzen) übernommen. Sie haben freie Tierarztwahl und die Kosten für Online-Sprechstunden sind ebenfalls abgedeckt.

Der OP-Schutz sichert Sie gegen Notfälle ab. Jährlich werden OP-Kosten in Höhe von bis zu 5.000 Euro (Hunde) bzw. 3.000 Euro (Katzen) übernommen. Sie haben freie Tierarztwahl und die Kosten für Online-Sprechstunden sind ebenfalls abgedeckt. Vollschutz Comfort: Die Deckungssumme ähnelt hier der des OP-Schutzes, neben Operationen sind allerdings auch Heilbehandlungen enthalten. Zudem erhalten Sie einmalig 100 Euro für Vorsorgeleistungen.

Die Deckungssumme ähnelt hier der des OP-Schutzes, neben Operationen sind allerdings auch Heilbehandlungen enthalten. Zudem erhalten Sie einmalig 100 Euro für Vorsorgeleistungen. Vollschutz Premium: Dieser Tarif übernimmt die Kosten für Tierarztrechnungen in unbegrenzter Höhe. Abgedeckt sind Operationen, Heilbehandlungen und Vorsorgeleistungen wie Impfungen, Wurmkuren oder die Entfernung von Zahnstein.

Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen Die Getsafe Tierversicherung bietet personalisierten Schutz für Hund und Katze und garantiert bis zu 100 % Kostenübernahme. Zusätzlich profitieren Sie von 24/7 tiermedizinischer Beratung im Notfall. *Jetzt von Leistungen profitieren!

Diese Bedingungen gelten für die Getsafe Tierkrankenversicherung

Bei Getsafe können Katzen und Hunde versichert werden, die zu Versicherungsbeginn unter acht Jahre alt sind. Pro Besitzer kann aktuell nur eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen werden, der Versicherer gibt jedoch an, dies in Zukunft ändern zu wollen.

Wer Erfahrungen mit einer Tierversicherung hat, weiß, dass es für gewöhnliche eine Wartezeit gibt. Bei Getsafe beträgt diese für gewöhnlich einen Monat, bei bestimmten Erkrankungen gibt es eine spezielle Wartezeit von bis zu einem Jahr.

Wichtig: Dringende Behandlungen wie beispielsweise medizinische Hilfe nach einem Unfall unterliegen bei der Getsafe Versicherung keiner Wartezeit. Der Versicherungsschutz greift hier sofort. Dasselbe gilt für die Telemedizin und das Chippen.

Welche Leistungen übernimmt die Getsafe Versicherung für Tiere nicht?

Der Anbieter übernimmt keine Kosten für kosmetische Eingriffe oder die Zucht. Auch Tierarztbesuche aufgrund von Beschwerden und Erkrankungen, die zu Versicherungsbeginn bereits bestanden, werden nicht übernommen. Dazu zählen auch Behandlungen, die schon vor Versicherungsbeginn angeraten oder begonnen wurden.

Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen Die Getsafe Tierversicherung bietet personalisierten Schutz für Hund und Katze und garantiert bis zu 100 % Kostenübernahme. Zusätzlich profitieren Sie von 24/7 tiermedizinischer Beratung im Notfall. *Jetzt von Leistungen profitieren!

Schützt mich Getsafe vor hohen Behandlungskosten beim Tierarzt?

Im Vollschutz-Premium-Tarif übernimmt Getsafe die Kosten für Ihre Tierarztrechnungen in unbegrenzter Höhe. Die Tarife OP-Schutz und Vollschutz Comfort setzen eine Grenze von 5.000 Euro jährlich für einen Hund und 3.000 Euro jährlich für eine Katze.

Da Sie zwischen null, 10 und 20 Prozent Selbstbeteiligung wählen können, ist es Ihnen möglich, die Kosten für Ihre Tierarztrechnungen um 80 bis 100 Prozent zu reduzieren.

Wie sind die Preise für eine Getsafe Versicherung im Durchschnitt?

Die Preise einer Tierkrankenversicherung sind in erster Linie vom Versicherungsumfang abhängig. Außerdem spielen die Tierart, das Alter und die Rasse eine Rolle. Indem Sie zwischen 0, 10 und 20 Prozent Selbstbeteiligung wählen, können Sie die Kosten für die Getsafe Versicherung weiter beeinflussen. Die Tierversicherung bei Getsafe schließen Sie schon ab 6 Euro pro Monat ab.

Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen Die Getsafe Tierversicherung bietet personalisierten Schutz für Hund und Katze und garantiert bis zu 100 % Kostenübernahme. Zusätzlich profitieren Sie von 24/7 tiermedizinischer Beratung im Notfall. *Jetzt von Leistungen profitieren!

Damit Ihnen die Bewertung leichter fällt, haben wir im Preisrechner einen Test mit einigen Beispielen vorgenommen:

Labrador Retriever, 3 Jahre alt, 0% Selbstbeteiligung, monatliche Zahlung: Im günstigsten Tarif 24,07 Euro pro Monat, im Vollschutz-Premium-Tarif 101,02 Euro.

Shiba Inu, 1 Jahr alt, 20% Selbstbeteiligung, jährliche Zahlung: Im günstigsten Tarif 18,11 Euro, im Vollschutz-Premium-Tarif 71,55 Euro.

Mischlings-Katze, Hauskatze, 2 Jahre alt, 20% Selbstbeteiligung, monatliche Zahlung: Im günstigsten Tarif 6,00 Euro im Monat, im Vollschutz-Premium-Tarif 30,57 Euro.

Welche Besonderheiten bietet die Getsafe Tierkrankenversicherung?

Für die Bewertung einer Tierkrankenversicherung ist es wichtig, was sie von anderen Dienstleistern abhebt. In diesem Falle sind das unter Anderem die folgenden drei Punkte.

Weltweit geschützt: Die Getsafe Versicherung für Tiere ist für weltweite Aufenthalte gültig, wenn diese nicht länger andauern als zwölf Monate. Als Referenz für die Erstattungen gilt weiterhin die deutsche Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte.

Im Notfall für Sie da: Mit der 24/7 erreichbaren Telefonsprechstunde von FirstVet können Sie jederzeit von den Erfahrungen echter Tierärzte profitieren. Außerdem entfällt die Wartezeit bei der Getsafe Tierkrankenversicherung für einige Leistungen wie die Unfallversorgung oder das Chippen.

Interessante Zuschüsse: Wählen Sie den Leistungsumfang Vollschutz Premium, erhalten Sie Zuschüsse für Prothesen, Zahnkorrekturen, Unterbringungen im Notfall, Suchkosten oder Bestattungen.

Was sind die Top Alternativen zu Getsafe?

Wenn Sie nach einer Alternative zu Getsafe suchen, dann sind diese Anbieter eine exzellente Wahl:

Fazit unseres Tests der Getsafe Versicherung für Tiere

Der Anbieter punktet mit mehr als 500.000 positiven Kundenerfahrungen. Dabei werden vor allem die Einfachheit, Schnelligkeit und der günstige Preis gelobt. Getsafe ist ein umfassender Versicherungsschutz für Hunde und Katzen, der besonders in Notfällen schnell behandelt.

Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen Die Getsafe Tierversicherung bietet personalisierten Schutz für Hund und Katze und garantiert bis zu 100 % Kostenübernahme. Zusätzlich profitieren Sie von 24/7 tiermedizinischer Beratung im Notfall. *Jetzt von Leistungen profitieren!

Im Vergleich mit anderen Tierversicherungen spricht die 24/7 tierärztliche Onlineberatung und die günstigen Preise für den Anbieter. Insgesamt bietet Getsafe einen zufriedenstellenden Tierversicherungsschutz an.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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