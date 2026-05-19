Getsafe Versicherung: Personalisierter Schutz für Ihr Haustier
Tierarztbehandlungen und Operationen können sehr teuer sein, deswegen lohnt sich eine Tierversicherung. Getsafe ist Preis-Leistungs-Sieger unter den Versicherungen für Hunde und Katzen. Wir haben den Test gemacht und informieren über Leistungen und Kosten.
* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.
Wer einmal Erfahrungen mit einem verletzten oder kranken Tier gemacht hat, möchte eine Tierversicherung nicht mehr missen. Diese hilft bei der Deckung der hohen Kosten, die von Seiten des Tierarztes anfallen können. Um Sie bei der Entscheidung zu unterstützen, haben wir den Versicherer Getsafe einem Test unterzogen, der mit vier von fünf Sternen nicht nur eine gute Bewertung bei Google erhält.
Welche Leistungen bietet die Getsafe Tierkrankenversicherung?
Bei der Getsafe Tierkrankenversicherung können Sie eine Krankenversicherung für Hunde und Katzen abschließen. Dafür können Sie aus drei Tarifen wählen, der am besten zu Ihrer Situation und natürlich Ihrem Haustier passt.
Achtung: Die Luko Versicherung wurde dieses Jahr Teil der Getsafe Tierkrankenversicherung.
Was übernimmt die Getsafe Tierkrankenversicherung?
Welche Leistungen von der Getsafe Versicherung abgedeckt werden, hängt vom Tarif ab. In jedem Paket, das Getsafe anbietet, profitieren Sie von Auslandsschutz, der freien Tierarztwahl und einer jederzeit verfügbaren telemedizinischen Beratung.
Die übrigen Leistungen unterscheiden sich von Tarif zu Tarif. Der OP-Schutz deckt nur Operationen sowie die zugehörigen Vor- und Nachbehandlungen ab. Die Vollschutz-Tarife decken zusätzlich Heilbehandlungen und Vorsorgeleistungen wie Wurmkuren oder Impfungen ab.
Getsafe bietet folgende Tarife an:
OP-Schutz Comfort: Der OP-Schutz sichert Sie gegen Notfälle ab. Jährlich werden OP-Kosten in Höhe von bis zu 5.000 Euro (Hunde) bzw. 3.000 Euro (Katzen) übernommen. Sie haben freie Tierarztwahl und die Kosten für Online-Sprechstunden sind ebenfalls abgedeckt.
Vollschutz Comfort: Die Deckungssumme ähnelt hier der des OP-Schutzes, neben Operationen sind allerdings auch Heilbehandlungen enthalten. Zudem erhalten Sie einmalig 100 Euro für Vorsorgeleistungen.
Vollschutz Premium: Dieser Tarif übernimmt die Kosten für Tierarztrechnungen in unbegrenzter Höhe. Abgedeckt sind Operationen, Heilbehandlungen und Vorsorgeleistungen wie Impfungen, Wurmkuren oder die Entfernung von Zahnstein.
Diese Bedingungen gelten für die Getsafe Tierkrankenversicherung
Bei Getsafe können Katzen und Hunde versichert werden, die zu Versicherungsbeginn unter acht Jahre alt sind. Pro Besitzer kann aktuell nur eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen werden, der Versicherer gibt jedoch an, dies in Zukunft ändern zu wollen.
Wer Erfahrungen mit einer Tierversicherung hat, weiß, dass es für gewöhnliche eine Wartezeit gibt. Bei Getsafe beträgt diese für gewöhnlich einen Monat, bei bestimmten Erkrankungen gibt es eine spezielle Wartezeit von bis zu einem Jahr.
Wichtig: Dringende Behandlungen wie beispielsweise medizinische Hilfe nach einem Unfall unterliegen bei der Getsafe Versicherung keiner Wartezeit. Der Versicherungsschutz greift hier sofort. Dasselbe gilt für die Telemedizin und das Chippen.
Welche Leistungen übernimmt die Getsafe Versicherung für Tiere nicht?
Der Anbieter übernimmt keine Kosten für kosmetische Eingriffe oder die Zucht. Auch Tierarztbesuche aufgrund von Beschwerden und Erkrankungen, die zu Versicherungsbeginn bereits bestanden, werden nicht übernommen. Dazu zählen auch Behandlungen, die schon vor Versicherungsbeginn angeraten oder begonnen wurden.
Schützt mich Getsafe vor hohen Behandlungskosten beim Tierarzt?
Im Vollschutz-Premium-Tarif übernimmt Getsafe die Kosten für Ihre Tierarztrechnungen in unbegrenzter Höhe. Die Tarife OP-Schutz und Vollschutz Comfort setzen eine Grenze von 5.000 Euro jährlich für einen Hund und 3.000 Euro jährlich für eine Katze.
Da Sie zwischen null, 10 und 20 Prozent Selbstbeteiligung wählen können, ist es Ihnen möglich, die Kosten für Ihre Tierarztrechnungen um 80 bis 100 Prozent zu reduzieren.
Wie sind die Preise für eine Getsafe Versicherung im Durchschnitt?
Die Preise einer Tierkrankenversicherung sind in erster Linie vom Versicherungsumfang abhängig. Außerdem spielen die Tierart, das Alter und die Rasse eine Rolle. Indem Sie zwischen 0, 10 und 20 Prozent Selbstbeteiligung wählen, können Sie die Kosten für die Getsafe Versicherung weiter beeinflussen. Die Tierversicherung bei Getsafe schließen Sie schon ab 6 Euro pro Monat ab.
Damit Ihnen die Bewertung leichter fällt, haben wir im Preisrechner einen Test mit einigen Beispielen vorgenommen:
Labrador Retriever, 3 Jahre alt, 0% Selbstbeteiligung, monatliche Zahlung: Im günstigsten Tarif 24,07 Euro pro Monat, im Vollschutz-Premium-Tarif 101,02 Euro.
Shiba Inu, 1 Jahr alt, 20% Selbstbeteiligung, jährliche Zahlung: Im günstigsten Tarif 18,11 Euro, im Vollschutz-Premium-Tarif 71,55 Euro.
Mischlings-Katze, Hauskatze, 2 Jahre alt, 20% Selbstbeteiligung, monatliche Zahlung: Im günstigsten Tarif 6,00 Euro im Monat, im Vollschutz-Premium-Tarif 30,57 Euro.
Welche Besonderheiten bietet die Getsafe Tierkrankenversicherung?
Für die Bewertung einer Tierkrankenversicherung ist es wichtig, was sie von anderen Dienstleistern abhebt. In diesem Falle sind das unter Anderem die folgenden drei Punkte.
Weltweit geschützt: Die Getsafe Versicherung für Tiere ist für weltweite Aufenthalte gültig, wenn diese nicht länger andauern als zwölf Monate. Als Referenz für die Erstattungen gilt weiterhin die deutsche Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte.
Im Notfall für Sie da: Mit der 24/7 erreichbaren Telefonsprechstunde von FirstVet können Sie jederzeit von den Erfahrungen echter Tierärzte profitieren. Außerdem entfällt die Wartezeit bei der Getsafe Tierkrankenversicherung für einige Leistungen wie die Unfallversorgung oder das Chippen.
Interessante Zuschüsse: Wählen Sie den Leistungsumfang Vollschutz Premium, erhalten Sie Zuschüsse für Prothesen, Zahnkorrekturen, Unterbringungen im Notfall, Suchkosten oder Bestattungen.
Was sind die Top Alternativen zu Getsafe?
Wenn Sie nach einer Alternative zu Getsafe suchen, dann sind diese Anbieter eine exzellente Wahl:
Lassie ist die erste Haustierversicherung, die nicht nur kompletten Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall bietet, sondern zusätzlich spielerisch zur Vorsorge beiträgt. In der App erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Haustieres. Sichern Sie sich jetzt 10 € Rabatt mit dem Code: 10MAI.
Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15.
Barkibu ist die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot und erstattet Ihnen bis zu 100 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Sichern Sie sich 25 € Rabatt mit dem Code: HAUSTIER25.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kastrationen und Sterilisationen wahrnehmen.
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Fazit unseres Tests der Getsafe Versicherung für Tiere
Der Anbieter punktet mit mehr als 500.000 positiven Kundenerfahrungen. Dabei werden vor allem die Einfachheit, Schnelligkeit und der günstige Preis gelobt. Getsafe ist ein umfassender Versicherungsschutz für Hunde und Katzen, der besonders in Notfällen schnell behandelt.
Im Vergleich mit anderen Tierversicherungen spricht die 24/7 tierärztliche Onlineberatung und die günstigen Preise für den Anbieter. Insgesamt bietet Getsafe einen zufriedenstellenden Tierversicherungsschutz an.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
Welche Tierversicherung eignet sich für mich und mein Haustier? Welche Leistungen werden angeboten? Gibt es Wartezeiten bis der Versicherungsschutz greift? Wir haben die bekanntesten Anbieter im Test für Sie verglichen.
Mit der Dalma Tierversicherung schützen Sie Ihren Hund oder Ihre Katze vor Unfällen und Krankheiten und vermeiden hohe Tierarztrechnungen. Tarife sind flexibel anpassbar und Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet.
Sie sind Tierhalter oder planen ein neues tierisches Familienmitglied aufzunehmen? Wir informieren Sie über die unterschiedlichen Arten von Tierversicherungen, warum diese sinnvoll sind und worauf Sie bei der Wahl besonders Acht geben sollten.
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Haustiere beeinflussen können. In diesem Artikel finden Sie einige wichtige Wellness-Tipps und Ratschläge, die Ihnen dabei helfen, das Leben Ihres Haustieres noch besser zu gestalten.
Die Allianz steht seit Jahrzehnten für optimalen Versicherungsschutz rund um die Familie. Im Test untersuchen wir ob auch die Krankenversicherung für Tiere überzeugen kann und welche Leistungen Tierhalter erwarten können.
Kurz mal nicht aufgepasst und schon hat Ihre Katze etwas kaputt gemacht? Oder wurde Ihr Hund in einen Unfall verwickelt? Eine Tierhaftpflichtversicherung kann Sie im Schadensfall vor den finanziellen Folgen bewahren.
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können bei Figo auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
Sie möchten die Gesundheit Ihrer Katze absichern, und gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen? Im Dschungel der Tierversicherungen kann man sich leicht verirren. Wir haben für Sie alles Wissenswerte über Katzenkrankenversicherungen zusammengestellt.
Haustiere fördern emotionales Wohlbefinden, reduzieren Stress und tragen zu einem gesünderen Lebensstil bei. Aktuelle Studien zeigen, dass Haustiere das Familienglück steigern und eine zentrale Rolle im familiären Zusammenleben spielen. Hier erfahren Sie mehr.
Wir lieben unsere Haustiere. Ob Hund, Katze oder Kaninchen – sie sind für uns wie Familienmitglieder. Doch was ist bei der Auswahl und dem Umgang mit Haustieren zu beachten? Hier finden Sie interessante Artikel und Studien rund ums Thema Haustiere.
Die jüngere Generation zeigt eine ungewöhnliche Vorliebe für ihre Haustiere. Und: Sie möchten lieber ein Haustier als eigene Kinder. Mehr als die Hälfte der jungen Menschen setzt auf tierische Gefährten. Das zeigte jetzt eine amerikanische Studie.
Deutschland ist ein Heimtierland. In jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Tier. Doch worauf wird bei der Pflege und Haltung von Haustieren Wert gelegt? Wie stehen Tierhalter zu Umweltschutz? Eine aktuelle Studie zum Thema verrät es!
Die Hundeversicherung von Ergo bietet mit Haus & Gassi einen tollen Schutz, wenn Sie häufig mit Ihrem Hund auf Reisen sind. Im Test checken wir das Preis-Leistungs-Verhältnis des Versicherers und welche Besonderheiten Ergo für Sie bietet.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen und Medikamente abgedeckt.
Wenn Sie einen Welpen mit nach Hause bringen, scheinen Unfälle überall zu lauern. Sie als Besitzer sind dafür verantwortlich, Ihren Welpen vor diesen Gefahren zu schützen. Mit dieser Checkliste machen Sie Ihr Zuhause garantiert welpensicher!
Auch wenn sie ein dickes Fell haben, wird es Katzen im Winter kalt. Hier erhalten Sie die besten Tipps für die Pflege von Katzen im Winter, wie z. B. die Absicherung Ihres Zuhauses, das Erkennen von Erkältungssymptomen, die Anpassung von Ernährung sowie Vorbeugung.
Der Traum von einem Haustier klingt so verlockend! Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es wirklich bedeutet, ein Haustier zu haben – nicht nur emotional, sondern auch finanziell? Haustiere sind eine Bereicherung, aber sie bringen auch Kosten mit sich.
Ihre Katze verdient nur das Beste – doch welches Futter ist wirklich optimal für die Gesundheit Ihres Vierbeiners? Eine falsche Ernährung kann zu ernsthaften Problemen führen, während die richtige Wahl Ihrem Stubentiger ein langes, vitales Leben schenkt.
Die meisten Kinder träumen früher oder später von einem eigenen Haustier – doch wie gelingt das Zusammenleben sicher und harmonisch? Tipps für Sicherheit, Vorteile für die Entwicklung & wichtige Regeln. Hunde, Katzen & Co. im Familienalltag.
Die EU plant eine weitreichende Änderung für alle Haustierbesitzer: Was kostet das Chippen? Welche Fristen gelten? Wir klären alle Fragen rund um die neue EU-Verordnung und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Haustier optimal schützen können.