News & Studien zu Haustieren

Wir lieben unsere Haustiere. Ob Hund, Katze oder Kaninchen – sie sind für viele von uns wie Familienmitglieder. Doch was ist eigentlich bei der Auswahl und dem Umgang mit Haustieren zu beachten? In dieser Rubrik finden Sie interessante Artikel und Studien rund um das Thema Haustiere.
* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Anwesenheit von Haustieren den Menschen dabei helfen kann, Stress abzubauen und ihre Emotionen zu regulieren. Doch wussten Sie schon, dass laut News und Studien die Anwesenheit von Haustieren noch viel mehr bewirken kann? In dieser Rubrik erfahren Sie mehr über die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft und lernst, wie Haustiere unser Leben bereichern können. Von der positiven Wirkung auf unser allgemeines Wohlbefinden bis zu älteren Menschen, die sich besser fühlen — es gibt so viele Vorteile der tierischen Begleiter.
Haustiere sind nicht nur für Kinder ein Quell der Freude. Auch Erwachsene profitieren von den Gefühlen, die sie mit ihren Tieren verbinden. Für viele Menschen ist es ein Trost, einen Hund oder eine Katze auf dem Schoß zu haben, während sie lesen oder fernsehen. In einer Studie der University of California San Diego School of Medicine wurde herausgefunden, dass Menschen mit Haustieren weniger oft an Depressionen leiden als solche ohne. Das liegt laut den Forschern daran, dass die meisten Menschen ihre Tiere als Familienmitglieder betrachten und deshalb besonders stark an sie gebunden sind.
Gesundheits- und psychologische Vorteile durch Haustiere
Haustiere bieten nicht nur Freude, sondern sie können auch viele gesundheitliche und psychologische Vorteile mit sich bringen. Laut einer Studie der American Heart Association haben Menschen, die ein Haustier besitzen, ein geringeres Risiko an Herzkrankheiten zu erkranken als Menschen, die kein Tier besitzen. Eine andere Studie hat gezeigt, dass Menschen, die ein Haustier besitzen, wahrscheinlich länger leben als Menschen ohne.
Haustiere können auch helfen, Stress abzubauen und Angstzustände zu lindern. Eine Studie der University of Virginia belegt, dass Menschen mit Haustieren weniger Stresshormone ausschütten als Menschen ohne. Auch für Kinder kann es hilfreich sein, ein Haustier zu haben. Laut einer Studie der University of Cambridge können Kinder mit Tieren mehr soziale Fähigkeiten entwickeln und Ängste abbauen.
Tiere können uns auch dabei helfen, uns selbst besser kennenzulernen. Eine Studie von Psychology Today zeigte, dass viele Tierbesitzer in ihrem Leben mehr Sinn finden als jene ohne Tier. Die Forscher argumentierten weiterhin, dass Tiere uns helfen können, Selbstvertrauen zu entwickeln und unser Bewusstsein für andere zu stärken – Dinge, die wir sonst nicht leicht erreichen könnten.
Es ist offensichtlich: Die Vorteile des Besitzes eines Haustiers sind enorm! Es gibt viele Möglichkeiten für uns alle, von den positiven Auswirkungen des Umgangs mit Tieren zu profitieren.
Besser Vorsorgen als hohe Kosten riskieren
Wenn Sie ein Haustier besitzen, ist es wahrscheinlich, dass Sie sich schon einmal Gedanken über die Kosten für seine Pflege gemacht haben. Die monatlichen Kosten für Futter, Medikamente und evtl. notwendige Operationen können sich schnell summieren und eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen. Sie denken, Tierversicherungen sind eine reine Geldmacherei? Dann werden Sie jetzt eines Besseren belehrt! Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Tierhalter, die ihre Tiere versichern, seltener zum Tierarzt gehen und weniger für Tierarztkosten ausgeben.
Die meisten Menschen denken bei Versicherungen sofort an ihre Auto– oder Hausratversicherung. Aber auch Haustiere benötigen eine Versicherung, um in Notfällen abgesichert zu sein. Die meisten Versicherungsgesellschaften bieten mittlerweile Versicherungen für Tiere an. Durch eine solche Versicherung können Sie sich und Ihrem Tier die notwendige Sicherheit geben.
In Deutschland leben rund 9 Millionen Haustiere. Jedes von ihnen kann eine hohe finanzielle Belastung darstellen, wenn es krank oder verletzt wird. Eine Tierversicherung ist eine gute Möglichkeit, um diese finanzielle Belastung zu reduzieren oder sogar ganz zu eliminieren. In unseren Artikeln und Vergleich erklären wir Ihnen, worauf Sie bei der Wahl der richtigen Tierversicherung achten sollten und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Versicherungstypen haben.
Die besten Anbieter von Versicherungen für Haustiere
Lassie ist die erste Haustierversicherung, die nicht nur kompletten Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall bietet, sondern zusätzlich spielerisch zur Vorsorge beiträgt. In der App erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Haustieres. Sichern Sie sich jetzt 10 € Rabatt mit dem Code: 10MAI.
Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15.
Barkibu ist die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot und erstattet Ihnen bis zu 100 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Sichern Sie sich 25 € Rabatt mit dem Code: HAUSTIER25.
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kastrationen und Sterilisationen wahrnehmen.
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Die meisten Haushalte in Deutschland haben mindestens ein Haustier. Laut einer Studie des statistischen Bundesamtes leben in etwa 60 Prozent aller deutschen Haushalte Tiere. Die meisten dieser Tiere sind Hunde und Katzen, gefolgt von Kleintieren wie Kaninchen und Meerschweinchen.
Die Studie ergab auch, dass die Zahl der Haushalte mit Haustieren in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Dies ist vor allem auf die verstärkte Nachfrage nach Tieren im Allgemeinen und Hunden und Katzen im Besonderen zurückzuführen.
Der Grund für die steigende Nachfrage nach animalischen Hausgenossen ist unter anderem die wachsende Anerkennung ihrer positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. So haben zahlreiche Studien gezeigt, dass regelmäßiger Kontakt mit Tieren zu einer verbesserten körperlichen und mentalen Gesundheit führt.
Tiere können Stress reduzieren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und sogar bei der Behandlung von Depressionen und Angstzuständen helfen. Darüber hinaus sind sie auch treue Begleiter und Freunde, was besonders für Menschen wichtig ist, die alleine leben.
Durch die ständige Verbreitung von Nachrichten und Studien über Haustiere sind die meisten Menschen heute besser informiert als noch vor einigen Jahren. Dies ist eine großartige Errungenschaft, denn es bedeutet, dass wir unsere Lieblingstiere noch besser pflegen können.
Wenn Sie sich für die Thematik interessieren, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig bei uns nach neuen Studie und News zu schauen. Dies kann Sie nicht nur bei der Pflege Ihres tierischen Familienmitglieds unterstützen, sondern auch dabei helfen, ein besserer Tierfreund zu werden.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
Welche Tierversicherung eignet sich für mich und mein Haustier? Welche Leistungen werden angeboten? Gibt es Wartezeiten bis der Versicherungsschutz greift? Wir haben die bekanntesten Anbieter im Test für Sie verglichen.
Mit der Dalma Tierversicherung schützen Sie Ihren Hund oder Ihre Katze vor Unfällen und Krankheiten und vermeiden hohe Tierarztrechnungen. Tarife sind flexibel anpassbar und Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet.
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Haustiere beeinflussen können. In diesem Artikel finden Sie einige wichtige Wellness-Tipps und Ratschläge, die Ihnen dabei helfen, das Leben Ihres Haustieres noch besser zu gestalten.
Die Allianz steht seit Jahrzehnten für optimalen Versicherungsschutz rund um die Familie. Im Test untersuchen wir ob auch die Krankenversicherung für Tiere überzeugen kann und welche Leistungen Tierhalter erwarten können.
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können bei Figo auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
Sie selbst sind versichert — und Ihr Haustier? Die Bayerische Tierversicherung schützt Sie bei Unfall oder Krankheit vor hohen Kosten und hilft sogar bei der Gesundheitsvorsorge Ihres Lieblings. Hier sind Hund, Katze und Pferd bestens versichert und versorgt.
Haustiere fördern emotionales Wohlbefinden, reduzieren Stress und tragen zu einem gesünderen Lebensstil bei. Aktuelle Studien zeigen, dass Haustiere das Familienglück steigern und eine zentrale Rolle im familiären Zusammenleben spielen. Hier erfahren Sie mehr.
Die jüngere Generation zeigt eine ungewöhnliche Vorliebe für ihre Haustiere. Und: Sie möchten lieber ein Haustier als eigene Kinder. Mehr als die Hälfte der jungen Menschen setzt auf tierische Gefährten. Das zeigte jetzt eine amerikanische Studie.
Deutschland ist ein Heimtierland. In jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Tier. Doch worauf wird bei der Pflege und Haltung von Haustieren Wert gelegt? Wie stehen Tierhalter zu Umweltschutz? Eine aktuelle Studie zum Thema verrät es!
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen und Medikamente abgedeckt.
Haustiere machen glücklich — und sogar gesund? Kann Ihr geliebter Vierbeiner Ihr Kind vor Lebensmittelallergien schützen? Eine neue japanische Studie zeigt, dass Hunde und Katzen das Risiko von Lebensmittelallergien bei Kindern reduzieren könnten.
Wahrscheinlich ist jedes (menschliche) Mitglied Ihrer Familie krankenversichert, aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine Haustierversicherung abzuschließen? Wir geben Ihnen 10 gute Gründe für einen Abschluss.
Denken Sie darüber nach, sich ein Haustier anzuschaffen? Tiere bringen so viel Liebe und Freude in unseren Alltag. Doch bevor Sie Ihr Herz an einen neuen flauschigen Freund verlieren, sollten Sie die folgenden wichtigen Fragen beantworten.
Wussten Sie, dass Katzen keine Milch trinken sollten? Oder dass Hunde von Weintrauben schwer krank werden? Erfahren Sie mehr über diese 13 giftige Lebensmittel für Hunde und Katzen sowie die Anzeichen und Symptome beim Verzehr.
Ihr geliebter Vierbeiner ist krank und Sie wissen nicht, worauf Sie achten müssen? Lesen Sie weiter und finden Sie heraus, welche Hundekrankheiten am häufigsten vorkommen und wie Sie diesen vorbeugen können.
Was bedeutet GOT? Welche Kosten können Sie als Haustierbesitzer beim Tierarzt erwarten? Und wie können Sie die Kosten verringern? Das alles und viel mehr zum Thema Tierarztgebühren und GOT verraten wir Ihnen hier.
Sind Sie ein Hundemensch oder ein Katzenmensch? Diese Frage mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, doch Forschungen haben gezeigt, dass Ihre Antwort tatsächlich viel über Ihre Persönlichkeit aussagen kann.
Um Ihre Katze gesund und glücklich zu halten, bedarf es einiger einfacher Maßnahmen. Machen Sie Ihren Vierbeiner glücklich — mit diesen tierärztlich geprüften Empfehlungen für eine optimale Katzengesundheit.
Was sind die Hauptgefahren für Haustiere im Haushalt? Viele Tierhalter kennen die häufigsten Gefahren für Haustiere, es gibt jedoch viele unerwartete alltägliche Haushaltsgegenstände, die eine große Gefahr für Ihren Vierbeiner darstellen.
Einer Studie zufolge legen immer mehr Tierhalter Wert darauf, dass ihre tierischen Gefährten gut versichert sind. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland schlecht ab. Ist Ihr Haustier versichert?
Viele Hundebesitzer wissen nicht, wie man sich bei kaltem Wetter um seinen pelzigen Freund kümmert. Hier finden Sie hilfreiche 9 Tipps, mit denen Ihr Hund in der kalten Jahreszeit glücklich, gesund und warm bleibt.
Wahrscheinlich ist jedes (menschliche) Mitglied Ihrer Familie krankenversichert, aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine Haustierversicherung abzuschließen? Wir geben Ihnen 10 gute Gründe für einen Abschluss.
Genau wie Menschen können auch Hunde unerwartet krank werden oder einen Unfall haben. Die bestmögliche Pflege für Ihren Hund kann Ihren Geldbeutel ordentlich strapazieren. Wie sinnvoll ist eine Tierversicherung wirklich?
Ihr geliebter Vierbeiner ist bereits in die Jahre gekommen? Regelmäßige Tierarztbesuche sind für ältere Haustiere ein wichtiger Bestandteil der Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Hier erfahren Sie mehr.
Sie suchen nach einem vollem Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner? Barkibu ist die Nr. 1 auf dem Bewertungsportal Trustpilot. Warum genau Tierhalter auf die Krankenversicherung für Hunde und Katzen schwören, erfahren Sie hier.
Manche Katzen haben noch nie das Freie gesehen und leben glücklich in ihrem Zuhause, während andere Katzen die meiste Zeit draußen verbringen. Wir klären für allemal die Frage: Ist es besser, eine Katze drinnen oder draußen zu halten?
Der Traum von einem Haustier klingt so verlockend! Doch haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es wirklich bedeutet, ein Haustier zu haben – nicht nur emotional, sondern auch finanziell? Haustiere sind eine Bereicherung, aber sie bringen auch Kosten mit sich.
Ein glücklicher Hund wedelt mit dem Schwanz, spielt und genießt das Leben – doch was, wenn er plötzlich ängstlich oder angespannt wirkt? Stress bei Hunden bleibt oft unbemerkt, kann aber langfristig das Wohlbefinden und die Gesundheit beeinträchtigen.
Die EU plant eine weitreichende Änderung für alle Haustierbesitzer: Was kostet das Chippen? Welche Fristen gelten? Wir klären alle Fragen rund um die neue EU-Verordnung und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Haustier optimal schützen können.