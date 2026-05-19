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News, Studien zu Haustieren

News & Studien zu Haustieren

Wir lieben unsere Haustiere. Ob Hund, Katze oder Kaninchen – sie sind für viele von uns wie Familienmitglieder. Doch was ist eigentlich bei der Auswahl und dem Umgang mit Haustieren zu beachten? In dieser Rubrik finden Sie interessante Artikel und Studien rund um das Thema Haustiere.

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Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Anwesenheit von Haustieren den Menschen dabei helfen kann, Stress abzubauen und ihre Emotionen zu regulieren. Doch wussten Sie schon, dass laut News und Studien die Anwesenheit von Haustieren noch viel mehr bewirken kann? In dieser Rubrik erfahren Sie mehr über die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft und lernst, wie Haustiere unser Leben bereichern können. Von der positiven Wirkung auf unser allgemeines Wohlbefinden bis zu älteren Menschen, die sich besser fühlen — es gibt so viele Vorteile der tierischen Begleiter.

Haustiere sind nicht nur für Kinder ein Quell der Freude. Auch Erwachsene profitieren von den Gefühlen, die sie mit ihren Tieren verbinden. Für viele Menschen ist es ein Trost, einen Hund oder eine Katze auf dem Schoß zu haben, während sie lesen oder fernsehen. In einer Studie der University of California San Diego School of Medicine wurde herausgefunden, dass Menschen mit Haustieren weniger oft an Depressionen leiden als solche ohne. Das liegt laut den Forschern daran, dass die meisten Menschen ihre Tiere als Familienmitglieder betrachten und deshalb besonders stark an sie gebunden sind.

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Gesundheits- und psychologische Vorteile durch Haustiere

Haustiere bieten nicht nur Freude, sondern sie können auch viele gesundheitliche und psychologische Vorteile mit sich bringen. Laut einer Studie der American Heart Association haben Menschen, die ein Haustier besitzen, ein geringeres Risiko an Herzkrankheiten zu erkranken als Menschen, die kein Tier besitzen. Eine andere Studie hat gezeigt, dass Menschen, die ein Haustier besitzen, wahrscheinlich länger leben als Menschen ohne.

Haustiere können auch helfen, Stress abzubauen und Angstzustände zu lindern. Eine Studie der University of Virginia belegt, dass Menschen mit Haustieren weniger Stresshormone ausschütten als Menschen ohne. Auch für Kinder kann es hilfreich sein, ein Haustier zu haben. Laut einer Studie der University of Cambridge können Kinder mit Tieren mehr soziale Fähigkeiten entwickeln und Ängste abbauen.

Haustiere unterstützen die Entwicklung von Kindern

Tiere können uns auch dabei helfen, uns selbst besser kennenzulernen. Eine Studie von Psychology Today zeigte, dass viele Tierbesitzer in ihrem Leben mehr Sinn finden als jene ohne Tier. Die Forscher argumentierten weiterhin, dass Tiere uns helfen können, Selbstvertrauen zu entwickeln und unser Bewusstsein für andere zu stärken – Dinge, die wir sonst nicht leicht erreichen könnten. 

Es ist offensichtlich: Die Vorteile des Besitzes eines Haustiers sind enorm! Es gibt viele Möglichkeiten für uns alle, von den positiven Auswirkungen des Umgangs mit Tieren zu profitieren.

Besser Vorsorgen als hohe Kosten riskieren

Wenn Sie ein Haustier besitzen, ist es wahrscheinlich, dass Sie sich schon einmal Gedanken über die Kosten für seine Pflege gemacht haben. Die monatlichen Kosten für Futter, Medikamente und evtl. notwendige Operationen können sich schnell summieren und eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen. Sie denken, Tierversicherungen sind eine reine Geldmacherei? Dann werden Sie jetzt eines Besseren belehrt! Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Tierhalter, die ihre Tiere versichern, seltener zum Tierarzt gehen und weniger für Tierarztkosten ausgeben.

Die meisten Menschen denken bei Versicherungen sofort an ihre Auto– oder Hausratversicherung. Aber auch Haustiere benötigen eine Versicherung, um in Notfällen abgesichert zu sein. Die meisten Versicherungsgesellschaften bieten mittlerweile Versicherungen für Tiere an. Durch eine solche Versicherung können Sie sich und Ihrem Tier die notwendige Sicherheit geben.

In Deutschland leben rund 9 Millionen Haustiere. Jedes von ihnen kann eine hohe finanzielle Belastung darstellen, wenn es krank oder verletzt wird. Eine Tierversicherung ist eine gute Möglichkeit, um diese finanzielle Belastung zu reduzieren oder sogar ganz zu eliminieren. In unseren Artikeln und Vergleich erklären wir Ihnen, worauf Sie bei der Wahl der richtigen Tierversicherung achten sollten und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Versicherungstypen haben.

Die besten Anbieter von Versicherungen für Haustiere

Unsere Nummer 1 im Vergleich: Lassie Tierversicherung
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Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
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Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
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Mit der Tierversicherung von HanseMerkur sind Hund und Katze in guten Händen. Im Rundum Schutz sind Diagnostik, Vor- und Nachsorge enthalten – und Sie können bis zu 5 Tiere gleichzeitig versichern.
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Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
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Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
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Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
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Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorge­maßnahmen wie Impfun­gen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kas­tra­tionen und Sterilisationen wahrnehmen.
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Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen
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Studie: Welche Tiere sind die beliebtesten?

Die meisten Haushalte in Deutschland haben mindestens ein Haustier. Laut einer Studie des statistischen Bundesamtes leben in etwa 60 Prozent aller deutschen Haushalte Tiere. Die meisten dieser Tiere sind Hunde und Katzen, gefolgt von Kleintieren wie Kaninchen und Meerschweinchen.

Die Studie ergab auch, dass die Zahl der Haushalte mit Haustieren in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Dies ist vor allem auf die verstärkte Nachfrage nach Tieren im Allgemeinen und Hunden und Katzen im Besonderen zurückzuführen.

Der Grund für die steigende Nachfrage nach animalischen Hausgenossen ist unter anderem die wachsende Anerkennung ihrer positiven Auswirkungen auf die Gesundheit. So haben zahlreiche Studien gezeigt, dass regelmäßiger Kontakt mit Tieren zu einer verbesserten körperlichen und mentalen Gesundheit führt.

Haustiere sind Familie

Tiere können Stress reduzieren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und sogar bei der Behandlung von Depressionen und Angstzuständen helfen. Darüber hinaus sind sie auch treue Begleiter und Freunde, was besonders für Menschen wichtig ist, die alleine leben.

Durch die ständige Verbreitung von Nachrichten und Studien über Haustiere sind die meisten Menschen heute besser informiert als noch vor einigen Jahren. Dies ist eine großartige Errungenschaft, denn es bedeutet, dass wir unsere Lieblingstiere noch besser pflegen können.

Wenn Sie sich für die Thematik interessieren, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig bei uns nach neuen Studie und News zu schauen. Dies kann Sie nicht nur bei der Pflege Ihres tierischen Familienmitglieds unterstützen, sondern auch dabei helfen, ein besserer Tierfreund zu werden.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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