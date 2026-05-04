Heimtierstudie offenbart: So steht es um Haustiere in Deutschland

Zeiten haben sich geändert — früher wurden Hunde, Katzen und Co. als Nutz- und Arbeitstiere eingesetzt, heute sind sie Freizeitbegleiter, Sozialpartner und Familienmitglied in einem. Kein Wunder also, dass Tierbesitzer immer mehr Geld in Ihre geliebten Vierbeiner stecken. Eine Studie der Universität Göttingen hat sich den Haustiermarkt etwas genauer angeschaut.

Die Heimtierstudie wurde 2019 von der Universität Göttingen an mehr als 5.000 Haustierbesitzern durchgeführt. Die Online-Tierhalterbefragung untersuchte die ökonomische und soziale Bedeutung der Heimtierhaltung in Deutschland. Neben der Heimtierstudie haben wir uns außerdem den Bericht zum deutschen Heimtiermarkt 2022 des IVV (Industrieverband Heimtierbedarf) angeschaut.

Das beliebteste Haustier der Deutschen

Die Anzahl der Haustiere in Deutschland beträgt laut IVV rund 34,4 Mio. Fast die Hälfte aller Haushalte (46 %) hält ein Haustier. Das beliebteste Haustier der Deutschen ist und bleibt die Katze. Im letzten Jahr wurden 15,2 Mio. Katzen in deutschen Haushalten verzeichnet. Europaweit liegt Deutschland damit auf Platz 1. Das zweitbeliebteste Haustier in Deutschland ist mit 10,6 Mio. der Hund, gefolgt von Kleintieren wie Hasen, Meerschweine, Hamster und Co. mit 4,9 Mio.

Kinder und Haustiere

Familien lieben tierische Begleiter — laut Heimtierstudie ist die Haushaltsgröße in Tierhalter-Haushalten ist im Durchschnitt höher als in Haushalten ohne Tiere. Eine Mehrheit von 67 % aller Familien mit Kindern haben mindestens ein Haustier. Hier liegen Hunde und Katzen fast gleich auf. Katzenbesitzer sind im Durchschnitt etwas jünger als Hundebesitzer.

Kosten für Haustierbesitzer

Heimtierhaltung ist nicht günstig. Der Markt für Heimtierbedarf hat lauf Heimtierstudie im Jahr 2022 mehr als 6.400 Mio. Euro Umsatz verzeichnet. Dabei kosten Katzen im Durchschnitt am meisten, da neben Futter auch Ausgaben für Katzenstreu dazu kommen.

Neben Tiernahrung und Zubehör sind Tierarztkosten eine nicht zu unterschätzende finanzielle Belastung. Laut Uni Göttingen besuchen Haustierbesitzer durchschnittlich einmal im Jahr den Tierarzt, vorwiegend für Impfungen. Bei Hunden sind auch 2 bis 3 oder mehr Tierarztgänge pro Jahr nicht unüblich. Es ergeben sich pro Hund ca. 227 € und pro Katze ca. 121 € jährliche Tierarztkosten.

Insgesamt werden jährlich rund 2,6 Mrd. Euro für die Heimtiergesundheit ausgegeben. Das beinhaltet Besuche beim Tierarzt, Tierheilpraktiker oder Tierphysiotherapeuten.

Deutsche Haustiere sind nicht versichert

Hohe Tierarztkosten können mit Tierkrankenversicherungen gemildert werden. Dennoch sind laut Heimtierstudie lediglich rund 8 % der Hunde und weniger als 1 % der Katzen krankenversichert. Eine umfassende Versicherung nimmt Ihnen einen Großteil der Tierarztkosten ab und lohnt sich besonders bei Unfällen und unerwarteten Krankheiten. Die besten Tierkrankenversicherungen auf dem deutschen Markt sind:

Die Bedeutung von Heimtieren für die deutsche Wirtschaft

Der Heimtiermarkt ist von großer Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Schätzungsweise sind mehr als 200.000 Vollarbeitsplätze an die Heimtierhaltung gekoppelt. Diese Arbeitsplätze werden laut Heimtierstudie in folgenden Bereichen geschaffen:

Tierversicherung

Tierärzte

Tierheime

Tierfriseure

Hundeschulen

Tierbestattungen

Tierbetreuung

Rassenzucht

Sonstiges (Reisen, Tierliteratur, Stromkosten, Reinigung und Renovation, Kleidung)

Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Tierbesitzer

Die Heimtierstudie hat des Weiteren die Auswirkungen von Haustieren auf das physische und psychische Wohlbefinden untersucht. 68 % der Hundehalter und 61 % der Katzenhalter gaben an, dass Ihr gesundheitlicher Zustand sich dank Ihres Haustieres verbessert habe. Einige positive Auswirkungen von Haustieren auf Menschen sind:

niedrigerer Blutdruck

weniger Stress

reduzierte Angst und Furcht

reduzierte depressive Verstimmungen

höhere Überlebensrate nach einem Herzinfarkt

weniger Arztbesuche

höhere Zufriedenheit

verringerte Einsamkeit

mehr Interaktion und soziale Kontakten mit anderen

höheres Aktivitätsniveau

geringere Gefahr von Übergewicht

Fazit und Ausblick

Die Heimtierstudie zeigt: Die Anzahl der Haustiere hat sich in Deutschland in den letzten Jahren deutlich erhöht. Damit sind die Umsätze für Heimtierbedarf ebenfalls gestiegen. Besonders im Bereich Heimtiermedizin und Gesundheit gibt es starke Zuwächse und das Angebot wird auch in Zukunft stetig steigen. Je größer die Behandlungsmöglichkeiten, desto höher werden die Tierarztkosten. Tierhalter zeigen sich jedoch immer verständnisvoller für die hohen Kosten beim Tierarzt, besonders im Ernstfall. Aus diesem Grund steigt die Beliebtheit von Tierversicherungen, die hohe Kosten abdecken. Schließlich ist die Gesundheit unserer geliebten Haustiere genauso wichtig, wie unsere eigene.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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