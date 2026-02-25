Dalma Tierversicherung — umfassender Schutz für Hunde und Katzen

Sie suchen nach einer Tierkrankenversicherung, die Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können? Sie sind es leid, wochenlang auf eine Rückerstattung der Tierarztkosten zu warten? Die Dalma Tierversicherung für Hunde und Katzen geht auf Ihre Anforderungen ein und bietet digitalen und flexiblen Schutz für Ihr Haustier.

Dalma stammt ursprünglich aus Frankreich und ist inzwischen auch auf dem deutschen Markt präsent. Bereits 40.000 Tiereltern haben sich für diesen Anbieter entschieden. Wir haben die Tierversicherung hinsichtlich ihrer Kosten, Leistungen und Extras einer Bewertung unterzogen.

Was steckt hinter Dalma?

Dalma ist eine digitale europäische Krankenversicherung für Katzen und Hunde. Die Versicherung wurde 2021 von Alban de Préville, Raphaël Sadaka und Harry Belinga in Frankreich gegründet und expandierte 2023 nach Europa. Mit mehr als 40.000 versicherten Tieren und 134.000 bearbeiteten Anträgen wird die Versicherung mit fast 5 Sternen bewertet.

Dalma: Die digitale Tierversicherung Bei Dalma versichern Sie Ihren Vierbeiner mit flexiblen, persönlich anpassbaren Tarifen. Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15. *Jetzt Rabatt sichern!

Zu den Grundsätzen den Unternehmens gehören eine vertrauensvolle Beziehung zu den Tiereltern, eine starke Community und Transparenz der Leistungen. Die Mission des Unternehmens ist es, Tiereltern zu helfen, das Wohlergehen ihrer Vierbeiner mit einer digitalen und transparenten Krankenversicherung zu unterstützen, die Flexibilität bietet und Tierarztkosten innerhalb von 48 Stunden erstattet.

Dalma Webseite

Welche Leistungen bietet die Dalma Tierversicherung?

Dieser Anbieter bietet allen Tiereltern einen individuell passenden Schutz. Dies spiegelt sich in der Bewertung vieler Kunden wider. Die Kostenübernahme beträgt je nach Wunsch zwischen 60 und 100 Prozent.

Die Dalma Versicherung für Tiere bietet Ihnen umfassende Leistungen. Hierzu zählen die Dalma Hundeversicherung, die Hunde OP-Versicherung, die Katzenkrankenversicherung und die Katzen OP-Versicherung. Die Tierversicherung ist für alle Hunden und Katzen konzipiert, die älter als 2 Monate und jünger als 9 Jahre sind. Sämtliche Hunde- und Katzenrassen sind dabei integriert. Ausgenommen sind lediglich solche Tiere, die für eine gewerblichen Tätigkeit eingesetzt werden oder Bestandteil einer professionellen Zucht sind.

Dalma: Die digitale Tierversicherung Bei Dalma versichern Sie Ihren Vierbeiner mit flexiblen, persönlich anpassbaren Tarifen. Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15. *Jetzt Rabatt sichern!

Was übernimmt die Dalma Tierversicherung bei Krankheit oder Unfall?

Die Hunde- und Katzenkrankenversicherung erstattet Ihnen die Ausgaben für chirurgische Eingriffe, Heilbehandlungen und Vorsorge. Dazu zählen unter anderem Klinikaufenthalte, Betäubung, Impfungen, Zeckenschutz, therapeutische Nahrung, Medikamente, Verbände, Heil- und Hilfsmittel, Akupunktur, Homöopathie, zahnmedizinische Behandlung, Zahnreinigung sowie Verhaltenstherapie.

Wellnessleistungen werden nicht übernommen. Auch angeborene oder vererbte Krankheiten, Gebrechen und Missbildung sind nicht abgedeckt.

Neue Vorteile und Verbesserungen des Versicherungsschutzes:

Kein Kündigungsrecht nach Schadensfall : Dalma verzichtet auf das marktübliche Kündigungsrecht nach einem Schadensfall. Das bedeutet für Sie maximale Sicherheit und Schutz ohne unangenehme Überraschungen.

: Dalma verzichtet auf das marktübliche Kündigungsrecht nach einem Schadensfall. Das bedeutet für Sie maximale Sicherheit und Schutz ohne unangenehme Überraschungen. Abdeckung von Insektenstichen und deren Folgekosten : Neu hinzugekommen ist die Übernahme von Behandlungskosten bei Insektenstichen und daraus resultierenden Folgeerkrankungen.

: Neu hinzugekommen ist die Übernahme von Behandlungskosten bei Insektenstichen und daraus resultierenden Folgeerkrankungen. Versicherung von Patellaluxation : Nach einer Wartezeit von 18 Monaten sind die Behandlungskosten für diese Kniegelenkerkrankung abgedeckt – besonders vorteilhaft für aktive Hunde und Katzen.

: Nach einer Wartezeit von 18 Monaten sind die Behandlungskosten für diese Kniegelenkerkrankung abgedeckt – besonders vorteilhaft für aktive Hunde und Katzen. 12-monatige Wartezeit für bestimmte Zahnerkrankungen: Für Zahnerkrankungen wie FORL, Gingivitis und Parodontitis gilt eine Wartezeit von 12 Monaten. Nach Ablauf dieser Frist werden die Behandlungskosten vollständig übernommen. Regelmäßige Zahnpflege kann helfen, diese Erkrankungen vorzubeugen.

Diese Erweiterungen machen die Dalma Tierversicherung zu einer der kundenfreundlichsten Optionen auf dem Markt und bieten optimalen Schutz für Ihr Tier.

Tarife der Dalma Versicherung

Bei Dalma haben Sie die Wahl zwischen zwei Tarifen: der OP-Versicherung und der Krankenvollversicherung. Beim Tarif OP-Versicherung werden alle Kosten für Operationen erstattet, die in Folge eines Unfalls oder einer Krankheit erforderlich sind. Beim Tarif Krankenversicherung sind zusätzlich die Kosten für Heilbehandlungen bei Krankheit abgedeckt. Somit erhalten Sie einen Rundum-Schutz für Ihren Hund oder Ihre Katze. Im Folgenden haben wir die Leistungen im Detail aufgeführt.

Die OP-Versicherung deckt Kosten für:

Diagnose und Behandlung

medizinisch nötige OPs

Unterbringung in der Tierklinik

Medikamente, Verbände, Heil- und Hilfsmittel

Physiotherapie

Zahnextraktion/Wurzelbehandlung

Kastration und Sterilisation

Die Krankenvollversicherung deckt zusätzlich die Kosten für:

Diagnostik und Untersuchungen

medizinisch notwendige Behandlungen

Arzneimittel und Medikamente

Physiotherapie

alternative Heilmethoden

Verhaltenstherapie

Diese Leistungen sind in beiden Tarifen enthalten:

Identifikation und Kennzeichnung

Prothese/Implantate

Euthanasie

Notfall-Unterbringung

Telemedizin

Dalma: Die digitale Tierversicherung Bei Dalma versichern Sie Ihren Vierbeiner mit flexiblen, persönlich anpassbaren Tarifen. Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15. *Jetzt Rabatt sichern!

Mit Wartezeiten garantieren Anbieter Ihren Kunden faire Preise. Bei der Dalma Tierversicherung beträgt die Wartezeit für chirurgische Eingriffe 14 Tage und für Heilbehandlungen 30 Tage. Im Falle eines Unfalls sind es jeweils nur 2 Tage. Für die Behandlung von rassespezifische Erkrankungen (HD/ED) beläuft sich die Wartezeit auf 12 Monate.

Schützt mich Dalma vor hohen Behandlungskosten beim Tierarzt?

Die Behandlung durch den Tierarzt kann erhebliche Ausgaben verursachen. Manche Tiereltern mussten mit ihrer bisherigen Versicherung für Tiere schlechte Erfahrungen machen. Dalma schützt vor hohen Behandlungskosten beim Tierarzt. Das Verhältnis zwischen Kosten und Leistungen ist stimmig.

Wie sind die Preise für eine Versicherung von Dalma im Durchschnitt?

Die Höhe der Prämie hängt von der Tierrasse, dem Alter und dem gewählten Schutzpaket ab. Beim günstigsten Tarif der OP-Versicherung beträgt die monatliche Prämie 7,99 Euro, den Vollschutz gibt es ab 15,99 Euro monatlich.

Tarife der Dalma Versicherung

Sie erhalten Sie 15 Prozent Rabatt, wenn Sie mehrere Tiere versichern. Lassen Sie ein Angebot für mehr als ein Haustier erstellen, dann wird dieser Rudel-Rabatt automatisch auf den für Sie kostengünstigsten Versicherungstarif angerechnet. Sichern Sie sich jetzt Exklusiv: 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15!

Dalma: Die digitale Tierversicherung Bei Dalma versichern Sie Ihren Vierbeiner mit flexiblen, persönlich anpassbaren Tarifen. Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15. *Jetzt Rabatt sichern!

Ein Plus: Der monatliche Beitrag wird nicht entsprechend der im letzten Jahr geleisteten Rückzahlungen angepasst. Allein die Änderung des Alters der Tiere hat Auswirkungen auf den Beitrag.

Welche Besonderheiten bietet die Dalma Tierversicherung?

Individualität und Wahlmöglichkeiten sind bei der Dalma Versicherung gegeben. Sie wählen den Tierarzt bzw. die Tierärztin oder die Klinik für Ihren Hund oder Ihre Katze aus.

Tiereltern legen Wert auf einen einwandfreien Service. Daher erstattet diese Tierversicherung Ihnen die Kosten innerhalb von 48 Stunden. Das Expertenteam ist für die Tiereltern bei Fragen stets erreichbar.



Bei beiden angebotenen Tarifen erhalten Sie zusätzliche Leistungen. Hierzu gehören die Identifikation und die Kennzeichnung (z. B. Chippen) Ihres Haustieres, ein Zuschuss für Prothesen bzw. Implantate, 12-monatiger Auslands-Versicherungsschutz, die Euthanasie aus medizinischen Gründen, die

Notfall-Unterbringung (z. B. in einer Tierpension mit bis zu 250 Euro im Jahr) sowie Telemedizin.

Dalma: Die digitale Tierversicherung Bei Dalma versichern Sie Ihren Vierbeiner mit flexiblen, persönlich anpassbaren Tarifen. Tierarztkosten werden innerhalb von 48 Stunden erstattet. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15. *Jetzt Rabatt sichern!

Eine weitere Besonderheit: Die Katzen- und Hundekrankenversicherung ist vollständig digital organisiert. Über die Website oder die Dalma App können Sie ein persönliches Angebot erstellen lassen und den Tarif gegebenenfalls direkt abschließen. Auch die Übermittlung von Schadensfällen und Rechnungen ist über die App möglich.

Dalma App

Fazit unseres Tests der Dalma Versicherung für Hund und Katze

Unser Test hat gezeigt: Die Dalma Tierversicherung bietet Ihnen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Individuelle Tarife gewährleisten eine bedarfsgerechte Absicherung. Tiereltern werden somit vor hohen Behandlungskosten geschützt. Wenn Sie Ihren Hund oder Ihre Katze transparent, flexibel und digital versichern wollen, dann ist die Dalma Versicherung eine gute Wahl. Überzeugen Sie sich selbst durch einen Test!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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