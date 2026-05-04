Medienkooperation

Katzenkrankheiten

Die 10 häufigsten Katzenkrankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten

Wenn eine oder mehrere Samtpfoten in Ihrem Haushalt wohnen, möchten Sie sicherstellen, dass sie so gesund wie möglich sind. Aber jedes Haustier wird manchmal krank — deshalb sollten Sie jetzt vorbeugen.

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Wenn Sie über einige häufige Katzenkrankheiten Bescheid wissen, können Sie die Anzeichen einer Krankheit frühzeitig erkennen. Das ist wichtig, denn je eher Sie bemerken, dass es Ihrer Katze nicht gut geht, desto eher können Sie einen Tierarzt aufsuchen und die Behandlung einleiten. Die häufigsten Katzenkrankheiten hängen von Faktoren wie der Region, Alter, Geschlecht und Rasse Ihrer Katze ab. Die folgenden sind die Krankheiten, die bei unseren Katzenfreunden häufig vorkommen.

1. Allergische Dermatitis

Wenn Sie stolze Katzeneltern sind, dann behandeln Sie Ihren Vierbeiner hoffentlich regelmäßig gegen Flöhe. Flöhe verursachen bei Katzen, Hunden und Menschen stark juckende und irritierende Bisse. Ein hoher Flohbefall kann außerdem dazu führen, dass Ihre Katze durch das Blutsaugen anämisch wird! Flöhe verursachen jedoch noch ein anderes Problem, das häufiger vorkommt, als Sie vielleicht denken — die Flohallergie (FAD). FAD führt zu Haarausfall und Kratzen, und es können rote Beulen oder Schorf auf der Haut auftreten.

Behandlung: Obwohl es frustrierend und zeitaufwändig sein kann, Flöhe loszuwerden, wenn sie erst einmal im Haus sind, kann man diesen lästigen Parasiten zum Glück vorbeugen. Regelmäßige Flohprävention ist der Schlüssel zur Behandlung von Flohallergien bei Katzen.

2. Katzengrippe

Die Katzengrippe wird durch verschiedene Viren und Bakterien verursacht, darunter Herpesvirus, Calicivirus und Bordetella bronchiseptica. Sie tritt sehr häufig bei jungen Kätzchen auf, kann aber Katzen jeden Alters befallen. Sie verursacht wunde Augen, Niesen und Nasenausfluss. Sehr junge Kätzchen mit Katzengrippe stellen oft das Fressen ein und werden schwach und dehydriert. Leider verläuft die Krankheit in diesen Fällen manchmal tödlich.

Behandlung: Katzen, die an Grippe erkrankt sind, können mit Antibiotika unterstützt werden und brauchen manchmal Flüssigkeit über einen Tropf, aber es gibt keine spezifische Behandlung. Wenn eine Katze einmal an Katzenschnupfen erkrankt ist, kann es im Laufe ihres Lebens immer wieder zu Ausbrüchen kommen, insbesondere in Stresssituationen. Der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihre Katze die Katzengrippe bekommt, ist eine Impfung.

Unser Tipp: Besonders im Winter sollten Sie Ihrer Katze mehr Aufmerksamkeit schenken, um Erkältungen und Unterkühlungen zu vermeiden. Probieren Sie unsere Tipps zur Winterpflege aus!

Katzenkrankheiten: Grippe

3. Hyperthyreose

Eine Schilddrüsenüberfunktion ist eine Krankheit, die Katzen im mittleren oder höheren Alter betrifft. Bei dieser Erkrankung produziert die Schilddrüse zu viele Schilddrüsenhormone, was in der Regel auf einen Kropf (Schilddrüsenvergrößerung oder -knoten) zurückzuführen ist. Ein hoher Schilddrüsenhormonspiegel beschleunigt den Stoffwechsel Ihrer Katze und führt zu Herzrasen, hohem Blutdruck und Gewichtsverlust. Wenn Ihre Katze also in letzter Zeit etwas an Gewicht verloren hat oder Heißhunger verspürt, könnte sie an einer Schilddrüsenüberfunktion leiden. Im fortgeschrittenen Stadium kann eine Schilddrüsenüberfunktion das Herz zusätzlich belasten und zu Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge führen, die Atembeschwerden verursachen.

Behandlung: Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten, darunter Tabletten, flüssige Medikamente, ein medizinisches Gel und eine verschreibungspflichtige Diät. Wenn Sie jedoch eine lebenslange Behandlung Ihres Vierbeiners vermeiden möchten, sollten Sie mit Ihrem Tierarzt über eine chirurgische Entfernung der Drüse oder eine Therapie mit radioaktivem Jod sprechen.

4. Nierenkrankheit

Wenn Ihre Katze älter wird, beginnt auch ihr Körper zu altern. In einigen Bereichen ist dieser Alterungsprozess sichtbar — vielleicht verändert sich die Farbe des Fells, die Muskeln werden weniger, oder die Gesichtsform verändert sich ein wenig. Manche altersbedingten Veränderungen sind jedoch unsichtbar. Ein Beispiel dafür sind die Nieren. Die Nierenfunktion nimmt mit dem Alter oft ab, aber das bedeutet nicht, dass Ihre Katze sofort an Nierenversagen erkrankt. Solange die Hälfte des Nierengewebes noch richtig funktioniert, können die Nieren den Ausfall auffangen. Wenn jedoch Nierengewebe vermehrt nicht mehr funktioniert, treten Anzeichen von Nierenversagen auf.

Behandlung: Zu den Symptomen eines Nierenversagens bei Katzen gehören vermehrter Durst, häufigerer Urinabgang, Gewichtsverlust und Erbrechen. Vielleicht bemerken Sie auch, dass Ihr Kater nicht mehr viel Appetit hat. Leider kann man nichts tun, um die Nieren zu reparieren, wenn sie einmal versagen. Dennoch können eine verschreibungspflichtige Diät und unterstützende Pflege Ihrer kranken Katze helfen, so lange wie möglich durchzuhalten.

Katzenkrankheiten: Diät

5. Würmer

Ihre Katze kann von verschiedenen Arten von Würmern befallen werden, darunter Bandwürmer und Spulwürmer. Diese Würmer leben im Darm Ihrer Katze und können Durchfall, Erbrechen und Gewichtsverlust verursachen. Sie treten besonders häufig bei Katzen auf, die viel jagen. Wenn Ihr pelziger Freund viele dieser „Besucher“ hat, können Sie sie in seinem Kot oder Erbrochenem entdecken.

Behandlung: Sie können Ihre Katze frei von Würmern halten, indem Sie regelmäßig ein vom Tierarzt zugelassenes Wurmmittel verwenden.

Unser Tipp: Vorsorge statt Nachsorge 

Die meisten dieser Katzenkrankheiten können nur vom Profi behandelt werden. Der Gang zum Tierarzt bleibt Ihnen und Ihrem flauschigen Freund also nicht erspart. Die Kosten der Behandlung müssen Sie jedoch in voller Höhe selbst tragen. Das ist ein guter Grund für den Abschluss einer Tierversicherung. Diese übernimmt nicht nur bis zu 100 % der Tierarztkosten, sondern deckt auch Kosten für Vorsorgeuntersuchungen ab. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den besten Versicherungen auf dem Markt:

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6. Krebs

Genau wie Menschen sind auch Katzen von Krebs betroffen. Krebs entsteht, wenn sich Zellen im Körper unkontrolliert vermehren, was häufig zu Tumoren führt. Die verschiedenen Krebsarten betreffen unterschiedliche Teile des Körpers. Daher können die Symptome sehr unterschiedlich ausfallen, von einem sichtbaren Knoten bis hin zu Gewichtsverlust, Schwäche, Husten, Erbrechen, Durchfall und vielem mehr.

Behandlung: Wenn Sie einen Knoten entdecken oder die oben-genannten Symptome beobachten, sollten Sie Ihre Katze zu einem Check-up beim Tierarzt anmelden.

7. Diabetes

Diabetes kommt nicht nur bei Menschen vor — auch Katzen und Hunde können daran erkranken! Wenn Ihre Katze an Diabetes leidet, produziert ihre Bauchspeicheldrüse nicht genug Insulin, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Sie bemerken vielleicht, dass sie übermäßig durstig ist und viel uriniert, und sie kann auch an Gewicht verlieren. Wenn der Blutzucker dauerhaft hoch ist, kann dies zu einer Ketoazidose führen, die Erbrechen, Schwäche und Dehydrierung verursacht und lebensbedrohlich ist.

Behandlung: Einer der Hauptrisikofaktoren für Diabetes ist Fettleibigkeit. Wenn Sie also darauf achten, dass Ihre Katze schön schlank ist, können Sie diese Krankheit vermeiden. Diabetes wird in der Regel mit Insulininjektionen und einer strikten Ernährungsumstellung behandelt. Manchmal können jedoch auch Tabletten zur Senkung des Blutzuckerspiegels wirksam sein.

Katzenkrankheiten: Tabletten

8. Fettleibigkeit

Vielleicht ist es Ihnen nicht bewusst, aber eine der häufigsten Katzenkrankheiten ist Fettleibigkeit. Wenn Sie ein pummeliges Haustier haben, belasten die zusätzlichen Pfunde sein Herz und seine Gelenke und können ihm manchmal das Atmen erschweren. Außerdem besteht ein höheres Risiko, dass Ihre Katze an Diabetes erkrankt.

Behandlung: Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Katze abnehmen muss, sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt darüber.

9. Zahnerkrankung

Zahnerkrankungen sind bei weitem die häufigste Katzenkrankheit. Die meisten Katzen mittleren oder höheren Alters haben zumindest etwas Plaque oder Zahnstein auf ihren Zähnen, und viele ältere Katzen verlieren ihre Zähne aufgrund von Karies.

Neben Plaque und Zahnstein, die Bakterienablagerungen und Zahnverlust verursachen, sind Katzen auch von einer Krankheit namens Feline Odontoklastische Resorptive Läsionen (FORL) betroffen. Dabei wird die äußere Schicht der Zahnwurzel resorbiert, was zu schmerzhaften Löchern im Zahn führt, in denen der Zahnnerv freiliegt.

Behandlung: Ihr Tierarzt wird die Zähne Ihrer Katze regelmäßig untersuchen, um festzustellen, ob sie abgeschliffen und poliert werden müssen oder ob eine Zahnextraktion erforderlich ist. Die beste Methode, um die Zähne Ihrer Katze in Topform zu halten, ist regelmäßiges Zähneputzen. Es gibt jedoch auch andere hilfreiche Produkte wie antibakterielle Gele und Spülungen sowie spezielle Zahnpflegemittel.

Katzenkrankheiten: Zähneputzen

10. Blasenentzündung

Wenn Ihr Haustier alle paar Minuten zur Katzentoilette rennt, der Stuhlgang antrengend ist oder Blut im Urin auftritt, leidet Ihr Vierbeiner wahrscheinlich an einer Harnwegserkrankung. Blasenentzündungen, d. h. Entzündungen der Blasenschleimhaut, sind bei Katzen sehr häufig und können durch Stress verursacht werden. Kater sind besonders anfällig für eine verstopfte Blase, bei der die Harnröhre durch einen kleinen Blasenstein blockiert wird.

Behandlung: Eine verstopfte Blase ist ein Notfall, da sie zu dauerhaften Nierenschäden, Blasenrupturen und sogar zum Tod führen kann. Viele Katzen, die zu Problemen beim Urinieren neigen, können die Symptome durch Nahrungsergänzungsmittel und Maßnahmen zur Stressreduzierung verbessern. Wie immer sollten Sie mit Ihrem Tierarzt sprechen.

Jetzt kennen Sie einige der häufigsten Katzenkrankheiten und wie Sie diesen vorbeugen. Natürlich sind einige Krankheiten unvermeidbar. Aber: Wenn Sie die Symptome kennen, können Sie sofort handeln, wenn es Ihrer Katze nicht gut geht und alles tun, damit sie wieder gesund wird!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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