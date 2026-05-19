Hund im Auto transportieren: 10 Regeln für eine sichere Autofahrt mit Hund
Autofahrt mit Hund? Wenn Sie vorhaben, mit Ihrem Haustier zu verreisen, sei es zum Vergnügen oder aus Notwendigkeit, sollten Sie die folgenden Vorkehrungen treffen — für Ihre Sicherheit, und die Ihres Hundes.
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Eine Autofahrt mit Ihrem Hund kann eine spaßige und bereichernde Erfahrung für Sie beide sein. Achten Sie auf die Wetterbedingungen und stellen Sie sicher, dass Ihr Hund sich wohlfühlt. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Hund im Auto transportieren.
Warum ist es wichtig, meinen Hund im Auto zu sichern?
Die Sicherheit Ihres Hundes im Auto ist sowohl für Sie als auch für Ihren Hund wichtig, da nicht angeschnallte Haustiere schwere Unfälle verursachen können.
Wenn Ihr Hund auf dem Vordersitz sitzt und Sie in einen Unfall verwickelt werden, könnte er gegen das Armaturenbrett oder die Windschutzscheibe prallen oder, wenn der Airbag ausgelöst wird, zerdrückt werden. Ein nicht angeschnallter Hund auf dem Rücksitz ist ebenfalls riskant. Wenn Sie auf die Bremse treten, könnte der Hund nach vorne gegen den Fahrer oder die Windschutzscheibe fliegen und schwere Verletzungen erleiden oder einen Unfall verursachen.
Wie kann ich meinen Hund im Auto sichern?
Um mögliche Unfälle zu vermeiden, wenn Sie Ihren Hund im Auto transportieren, sollten Sie Vorkehrungen treffen und in eine der folgenden Sicherheitsmaßnahmen investieren:
1. Sicherheitsgeschirr und Sicherheitsgurt
Die beste Möglichkeit, Ihren Hund im Auto zu transportieren, ist mit einem Sicherheitsgurt. Ein Sicherheitsgeschirr ist ideal für gut erzogene Hunde — dieser fixiert Ihren Hund mithilfe eines Hundegurts, der in den Sicherheitsgurt eingesteckt wird.
Profi-Tipp: Behalten Sie Ihren Hund im Auge, um sicherzustellen, dass er das Geschirr nicht während der Fahrt durchkaut.
So schnallen Sie Ihren Hund richtig an:
Führen Sie den Sicherheitsgurt des Autos durch die Schlaufe des Hunde-Sicherheitsgurts und schnallen Sie Ihren Hund an.
Setzen Sie Ihren Hund auf den Autositz und verbinden Sie die silberne Schließe mit dem Hundegeschirr.
Stellen Sie den Sicherheitsgurt Ihres Hundes so ein, dass er sicher und bequem sitzt.
2. Transportbox
Diese hochgelegte Box ist ideal für kleine, ängstliche Hunde und ermöglicht ihrem Hund einen guten Blick auf Sie und ihre Umgebung. Verwenden Sie die Box am besten in Verbindung mit einem Hundegeschirr.
Und so funktioniert’s:
Stellen Sie die gefütterte Transportbox auf den Rücksitz.
Legen Sie Ihrem Hund das Geschirr an und befestigen Sie es an der Tragebox.
3. Gitterbox
Eine Gitterbox ist ideal für selbstbewusste und entspannte Hunde und sorgt dafür, dass Ihr Hund sicher, bequem und geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Box groß genug ist, damit Ihr Hund darin aufstehen und sich umdrehen kann.
4. Hundegitter
Das Schutzgitter ist ideal für Hunde, die Sie im Auge behalten wollen und sich gerne bewegen. Es verhindert, dass Ihr Hund bei einem Unfall nach vorne geschleudert wird. Achten Sie darauf, dass Sie ein Schutzgitter kaufen, das am Boden und auf dem Dach Ihres Autos befestigt werden kann.
Folgen Sie diesen Schritten:
Suchen Sie ein Hundegitter, das für Ihr Auto geeignet ist.
Befestigen Sie das Schutzgitter hinter den Rücksitzen des Autos.
Verriegeln Sie das Schutzgitter an der Innenseite des Daches.
5. Auto-Hängematte
Die Hängematte ist ideal für ältere Hunde, die sich vielleicht hinlegen möchten. Sie schützt sie davor, vom Sitz zu fallen, und verhindert, dass sie nach vorne klettern. Achten Sie auf einen rutschfesten Bezug, damit die Hängematte nicht vom Sitz rutscht.
Folgen Sie diesen Schritten:
Legen Sie die gesteppte Seite auf den Rücksitz und stecken Sie die Verankerungen zwischen Rückenlehne und Unterseite des Sitzes.
Befestigen Sie die Verschlüsse an den hinteren und vorderen Kopfstützen.
6. Rücksitzsperre
Die Sperre ist ideal für größere Hunde, die sich nicht entspannen können, wenn sie angeleint sind. Sie hält Ihren Hund auf dem Rücksitz, wenn Sie plötzlich bremsen. Vergewissern Sie sich, dass die Sperre sicher befestigt ist, bevor Sie losfahren.
So installieren Sie die Rücksitzsperre:
Entfernen Sie die Kopfstützen des Autos.
Schieben Sie den Kopfstützenpfosten durch die D-Ringe und bringen Sie die Kopfstützen wieder an.
Befestigen Sie die unteren Ecken der Barriere mit den mitgelieferten Haken oder Clips am Sitz.
Was sind die häufigsten Gefahren für Hunde im Auto?
Das häufigste Problem für einen Hund im Auto ist die Reisekrankheit. Das gilt vor allem für Welpen, deren Innenohren noch nicht voll entwickelt sind. Aber auch erwachsene Hunde können im Auto krank werden. Das Gefühl, sich im Auto zu bewegen und so viele ungewohnte Reize zu sehen, kann Hunde stressen und ihnen Angst machen, was zu Erbrechen und Durchfall führen kann.
Sicher ist sicher
Um unschönen Überraschungen vorzubeugen, wenn Sie Ihren Hund im Auto transportieren, empfiehlt sich eine Tierversicherung. Eine Tierkrankenversicherung kann Sie im Ernstfall vor hohen Tierarztkosten schützen, sollten Sie doch einmal etwas abrupter bremsen müssen — oder falls Ihrer Fellnase übel wird. Darüber hinaus können Sie von zahlreichen präventiven Maßnahmen profitieren, um die Gesundheit Ihres Hundes zu gewährleisten. Schauen Sie sich die besten Anbieter auf dem Markt noch heute unverbindlich an:
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Wie bereite ich meinen Hund auf die Fahrt im Auto vor?
Die Vorbereitung Ihres Hundes auf Autofahrten beginnt damit, dass Sie ihn auf kurze Probefahrten mitnehmen, damit er sich an das Auto gewöhnen kann. Wenn Sie vorhaben, Ihren Hund während der Autofahrt in der Transportbox zu halten, sollten Sie sicherstellen, dass er sich zu Hause in der Transportbox wohl fühlt: Lassen Sie ihn darin herumtollen und füttern Sie ihn darin, um eine positive Assoziation zu schaffen. Füttern Sie Ihren Hund am Reisetag einige Stunden vor der Abfahrt oder lassen Sie das Frühstück ausfallen, damit er sich im Auto nicht übergibt.
8 Sicherheitstipps für Autofahrten mit Ihrem Hund
Planen Sie viele Pausen ein: Lassen Sie Ihren Hund sich die Beine vertreten, auf die Toilette gehen und Energie verbrennen.
Achten Sie auf Ihre Umgebung: Achten Sie auf alles, was Ihren Hund reizen könnte, z. B. Haustiere in anderen Autos oder Menschen auf der Straße.
Beginnen Sie mit kürzeren Fahrten: Manche Hunde leiden unter Reisekrankheit, daher ist es am besten, sich langsam an längere Fahrten heranzutasten.
Füttern Sie nicht während der Fahrt: Füttern Sie Ihren Hund stattdessen mindestens drei Stunden vor der Fahrt.
Lassen Sie Ihren Hund niemals unbeaufsichtigt im Auto: Der Innenraum Ihres Autos kann sich sehr schnell gefährlich aufheizen, was zu einem Hitzschlag führen kann. Lassen Sie Ihren Hund daher niemals allein im Auto.
Lassen Sie Ihren Hund nicht aus dem Fenster lehnen: Das ist im Allgemeinen nicht sicher und nicht gut für die Augen. Diese können austrocknen und umherfliegenden Fremdkörpern ausgesetzt werden. Im schlimmsten Fall entsteht eine Bindehautentzündung.
Geben Sie Ihrem Hund während der Fahrt keine Leckerlis: Es ist bekannt, dass sich Hunde beim Fahren verschlucken können.
Lassen Sie immer die Klimaanlage laufen: Autos können für Hunde sehr heiß werden; sorgen Sie für eine gute Belüftung des Fahrzeugs.
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