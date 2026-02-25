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Petprotect Tierversicherung

PETPROTECT Tierversicherung: Der beste Schutz für Hund & Katze

Der Schutz und die Gesundheit der tierischen Familienmitglieder liegt jedem am Herzen. Mit einer Tierversicherung hat man bei Krankheit oder Schadensfall der Fellnase nicht direkt ein großes Loch in der Geldbörse.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Mit einem Haustier übernimmt man die Verantwortung für ein anderes Wesen. Und das mit allen Höhen und Tiefen. Ob regelmäßige Wurmkur, komplizierte Operation oder ein Unfall, mit einer Tierversicherung können Sie auf unterschiedliche Situationen reagieren ohne finanzielle Sorgen zu haben. Mittlerweile gibt es einige Anbieter, die sich auf Hunde- und Katzenversicherungen spezialisiert haben. PETPROTECT ist einer davon und diesen Versicherer schauen wir uns mal genauer an.

Was bietet Ihnen & Ihrem Haustier die PETPROTECT Tierversicherung?

Bei diesem Anbieter können Sie Tierversicherungen für Ihren Hund oder Ihre Katze abschließen. So erhalten diese bereits ab dem Tag des Abschlusses der Versicherung OP-Schutz. Welche Leistungen Sie bei den einzelnen Versicherungen erwartet, zeigen wir Ihnen jetzt.

Petprotect Website
PETPROTECT Website

PETPROTECT für Hunde

Hundekrankenversicherung mit OP-Schutz

Mit der PETPROTECT Hundekrankenversicherung ist Ihr Hund gleich ab dem ersten Tag nach Abschluss der Versicherung bis zur Obergrenze, welche sich je nach Tarif unterscheidet, gegen Behandlungskosten abgesichert.

Vor hohen Kosten wie sie bei Operationen, MRT-Untersuchungen, Nachbehandlungen oder jährlichen Impfungen und Untersuchungen anfallen, sind Sie mit dieser Hundekrankenversicherung vollkommen abgesichert und profitierten zusätzlich von den kurzen Wartezeiten bei der Kostenabwicklung.

Versichern können Sie Ihren Hund schon ab der 8. Lebenswoche sowie auch einen älteren Hund. Das Alter spielt bei der Hundekrankenversicherung bei diesem Versicherer keine Rolle, wodurch Sie auch problemlos ihren schon alten Hund versichern können.

PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

Bei diesem Anbieter ist jede Hunderasse herzlich willkommen. Hierbei wird kein Unterschied zwischen großen und kleinen Hunden sowie Listenhunden und nicht gelisteten Hunden gemacht.

Da es auch im Urlaub zu unglücklichen Unfällen und Verletzungen kommen kann, ist Ihr Hund mit diesem Anbieter auch im Ausland mit einem Aufenthalt bis zu 6 Monaten mit dem inkludierten Auslandsschutz gegen hohe Behandlungskosten versichert.

Der Test und die PETPROTECT Erfahrungen von Kunden zeigen eine hohe Zufriedenheit durch die gegebenen Leistungen und kurzen Wartezeiten bei der Kostenabwicklung.

PETPROTECT Hundehaftplichtschutz

Schadenfälle durch den eigenen Hund passieren leider häufiger als angenommen und können schnell zu hohen Kosten führen. Die PETPROTECT Hundehaftplicht Versicherung deckt die Kosten für Personenschäden, Mietschäden und Unfällen, welche durch Ihren Hund verursacht wurden, schnellstmöglich und verlässlich ab.

Mit der hohen Deckungssumme von bis zu 50 Mio.€ im Top-Schutz und Premium-Schutz sind Sie mit der PETPROTECT Hundehaftpflichtversicherung bestens versichert. Wurde ihr Hund von einem anderen Hund verletzt, doch der fremde Hundehalter ist zahlungsunfähig oder besitzt selbst keine Hundehaftplicht Versicherung? So werden die Kosten in solchen Fällen trotzdem von diesem Anbieter übernommen.
Die Leistungen der Hundehaftpflichtversicherung gelten sowohl im Inland als auch im Ausland.

In der Gegenüberstellung zu anderen Hundehaftpflicht Versicherungen wird diese im PETPROTECT Test als ausgezeichnet bewertet.

PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

PETPROTECT Hunde OP-Versicherung

Die Hunde OP-Versicherung ist in jedem der 3 Tarife der PETPROTECT Hundekrankenversicherung inkludiert. Operationen können öfter unerwartet und mit sehr hohen Kosten eintreffen, oft auch im 4-stelligen Bereich, wodurch eine OP-Kostenschutzversicherung für Ihren Hund unumgänglich ist.

PETPROTECT für Katzen

Katzenkrankenversicherung

Mit der PETPROTECT Katzenkrankenversicherung versichern Sie ihre Katze für Unfälle, Operationen und auch jährlichen Impfungen und Untersuchungen.

Berichte über die PETPROTECT Erfahrungen im Test weisen eine hohe Zufriedenheitsrate von Katzenbesitzern auf.

PetProtect: Katzen-OP-Versicherung

PETPROTECT Katzen OP-Versicherung

Katzen haben durch ihre Freude zum Klettern und vor allem ihren Ausgängen bei Nacht ein stark erhöhtes Verletzungsrisiko.

Nicht selten kommt es auch zu Verkehrsunfällen mit Folgen von starken Verletzungen, welche durch eine sofortige Notoperation behandelt werden müssen.

In solchen Fällen werden die hohen anfallenden Kosten schnellstmöglich von der PETPROTECT Katzenversicherung mit OP-Schutz abgedeckt. Auch die weiteren anfallenden Kosten für die Medikamente und Nachbehandlungen werden von der PETPROTECT Katzenkrankenversicherung gedeckelt.

PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

NEU: PETPROTECT für Pferde

Seit Kurzem bietet der Versicherer eine Pferde-OP-Versicherung an. OP-Kosten werden unbegrenzt übernommen, inklusive Nachsorge und Unterbringung, bildgebende Verfahren, Gelenkchip-OP und Auslandsschutz.

Welche Kosten übernimmt die PETPROTECT Tierversicherung?

Dieser Versicherer bietet Ihnen und Ihrem Haustier eine Tierkrankenversicherung mit inkludiertem Auslandsschutz und OP-Kostenschutz.

Kriterien für den Abschluss einer Versicherung bei diesem Anbieter

Für den Abschluss dieser Versicherung für Ihren Hund oder Ihre Katze müssen Sie lediglich eine Frage zu der Gesundheit Ihres Tieres beantworten, ohne dabei einen langwierigen Gesundheitscheck bei einem Tierarzt zu machen.

Leistungsobergrenze der PETPROTECT Tierversicherung

Vor den ersten 24 Monaten nach Abschluss einer Versicherung bei diesem Anbieter sind die Leistungen, auf die je nach Tarif vereinbarten Höchstbeträge begrenzt.

Nach den 24 Monaten werden je nach Tarif die vollen Kosten der Tierarztbehandlungen bis zu 100 % rückerstattet.

OP-Wartezeiten mit der PETPROTECT Tierkrankenversicherung

Mit der PETPROTECT Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen haben Sie sofort ab dem ersten Tag nach Abschluss der Versicherung, Anspruch auf die Kostenübernahme für die Operation und Nachbehandlung Ihres Haustieres.

PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

PETPROTECT Tierversicherung schützt Sie vor hohen Tierarztkosten

Mit dem Abschluss einer Tierkrankenversicherung bei diesem Anbieter erhalten Sie durch die hohen Leistungen, die Behandlungskosten ihres Tieres von kleinen jährlichen Impfungen bis hin zu großen Operationen mit stationärem Aufenthalt in deiner Tierklinik, je nach Tarif zu 100 % zurückerstattet.

Auch im Schadenfalls greift die PETPROTECT Hundehaftplichtversicherung und kommt für die anfallenden Kosten bis zu 100 %, je nach gewähltem Tarif, ohne lange Wartezeiten auf.

Preise der verschiedenen PETPROTECT Tierversicherungen

Wir zeigen Ihnen nachstehend die Preise und Tarife, die wir während unseres PETPROTECT Tests gefunden haben.

PETPROTECT Preise: Hundekrankenversicherung

KOMFORT EXKLUSIVEXKLUSIV+
Tarif ab (pro Monat)40,89 €72,45 €82,23 €
Übernahme von Tierarztgebühren (GOT)4-facher4-facher4-facher
Kostenerstattung für Behandlungen 500 €UnbegrenztUnbegrenzt
SelbstbeteiligungWählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)Wählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)Wählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)
Wartezeit30 Tage30 Tage30 Tage
Schutz im Ausland (Weltweit)12 Monate12 MonateUnbegrenzt
Kostenerstattung für Behandlungen500 € pro JahrUnbegrenztUnbegrenzt
Erstattung auf OpsUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenzt
PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

PETPROTECT Preise: Hunde OP-Versicherung

UNFALLEXKLUSIVEXKLUSIV PLUS
Tarif ab (pro Monat)16,02 €18,75 €23,45 €
GOT-Satz4-facher4-facher4-facher
SelbstbeteiligungWählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)Wählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)
Wartezeitentfällt30 Tage30 Tage
Nachsorge nach der OP30 Tage30 Tage90 Tage
Jahres-Höchst-ersatzleistung gesamtunbegrenztunbegrenztunbegrenzt

PETPROTECT Preise: Hundehaftpflichtversicherung

BASISTOPPREMIUM
Tarif ab (pro Monat)3,14 €3,32 €4,52 €
Versicherungssumme (pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden)5 Mio. €10 Mio. €
oder
50 Mio. € (Höherer Tarif)		20 Mio. €
oder
50 Mio. € (Höherer Tarif)
Selbstbeiteiligung (wählbar)0 € / 150 €0 € / 150 €0 € / 150 €
Vertragslaufzeit1 Jahr1 Jahr1 Jahr

PETPROTECT Preise: Katzenkrankenversicherung

KOMFORT EXKLUSIVEXKLUSIV+
Tarif ab (pro Monat)25,24 €46,45 €55,80 €
Übernahme von Tierarztgebühren (GOT)4-facher4-facher4-facher
Kostenerstattung für Behandlungen 500 €UnbegrenztUnbegrenzt
Gesundheitspauschale  50 €  50 €  50 €
SelbstbeteiligungWählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)Wählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)Wählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)
Wartezeit30 Tage30 Tage30 Tage
Schutz im Ausland (Weltweit)12 Monate12 MonateUnbegrenzt
Kostenerstattung für Behandlungen500 € pro JahrUnbegrenztUnbegrenzt
Erstattung auf OpsUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenzt
PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

PETPROTECT Preise: Katzen OP-Versicherung

EXKLUSIVEXKLUSIV PLUS
Tarif ab (pro Monat)14,84 €19,12 €
GOT-Satz4-facher4-facher
SelbstbeteiligungWählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)Wählbar: 0 % oder 20 % (max. 250 €)
Wartezeit30 Tage30 Tage
Nachsorge nach der OP30 Tage90 Tage
Jahres-Höchst-ersatzleistung gesamtunbegrenztunbegrenzt

PETPROTECT Preise: Pferde OP-Versicherung

TOPPREMIUM
Tarif ab (pro Monat)27,87 €45,54 €
GOT-Satz2-facher4-facher
Tagespauschale für Unterbringungskostenmax. 30 €unbegrenzt
Bildgebende Verfahreninklusiveinklusive
Gelenkchip-OPbis 1.500 €unbegrenzt
Nachsorge und Unterbringung10 Tage14 Tage
Jahres-Höchst-ersatzleistung gesamtunbegrenztunbegrenzt

PETPROTECT Preise: Pferdehaftpflichtversicherung

BASISTOPPREMIUM
Tarif ab (pro Monat)6,60 €8,19 €9,68 €
Versicherungssumme (pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden)5 Mio. €10 Mio. €20 Mio. €
Selbstbeiteiligung (wählbar)0 € / 150 €0 € / 150 €0 € / 150 €
Vertragslaufzeit1 Jahre1 Jahre1 Jahre

Welche Aspekte machen PETPROTECT so einzigartig und besonders?

Dieser Versicherer bietet Ihnen und Ihrem Haustier einen umfassenden Schutz vor hohen Tierarztkosten. Diese Krankenversicherung für Hunde und Katzen erstattet Ihnen, je nach gewähltem Tarif bis zu 100 % der tiermedizinisch notwendigen Kosten ohne Leistungshöchstgrenze.

Im PETPROTECT Test, im Vergleich mit anderen Tierkrankenversicherungen, bietet diese Versicherung Ihnen und Ihrem Hund oder Ihrer Katze einen sofortigen Beginn der Versicherung noch am selben Tag der Vertragsabschließung.

Auch die PETPROTECT Erfahrungen zeigen ausschließlich zufriedene und von der Tierkrankenversicherung begeisterte Kunden.

PETPROTECT Notfall-Fürsorge

Da jeder Gang zum Tierarzt für den Hund und die Katze zusätzlichen Stress bedeutet, können Sie sich kostenlos von zuhause mit dem Tierarzt per Telefon, Nachrichten und Videotelefonaten austauschen und weitere nötige Behandlungsmethoden besprechen.

Als Kunde von PETPROTECT können Sie den Service von FirstVet oder Pfotendoctor jederzeit 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr kostenlos nutzen.

Viele Kunden konnten schon mit PETPROTECT Erfahrungen mit dem Angebot von der Online-Tierarzt Notfall-Fürsorge sammeln und sind positiv begeistert über diese Leistungen.

PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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