Ergo Tierkrankenversicherung: Ein kurzer Überblick

In diesem Test der Ergo Katzen- und Hundekrankenversicherung zeigen wir Ihnen die Versicherungen, die für Ihre Fellnase angeboten werden. Wir klären die Fragen: Was wird alles übernommen? Welche Behandlungen sind abgedeckt und natürlich, was kostet das Ganze. Andere Tierhalter lassen Sie an ihren jahrelangen Erfahrungen mit der Ergo Tierkrankenversicherung teilhaben.

Welche Versicherungen werden bei Ergo angeboten?

Die Ergo Direkt Versicherung bietet verschiedene Tierversicherungen für Hunde, Katzen und Pferde an. Wir gehen in diesem Test der Ergo Tierkrankenversicherung genau darauf ein und geben Ihnen Informationen darüber, was generell übernommen wird und was die Kosten sind.

Es gibt 3 große Tierversicherungen für Hunde, Katzen und Pferde bei diesem Versicherer, die wir uns genauer anschauen werden:

Tierkranken­versicherungen mit Sofortschutz

OP-Versicherungen

Haftpflichtversicherungen

In diesem Test beschränken wir uns hauptsächlich auf die Ergo Hundekranken­versicherung.

Ergo Hundekranken­versicherung mit Sofortschutz

Alle Hunde- und Katzenhalter möchten natürlich das Beste für ihren Vierbeiner, aber ein Besuch beim Tierarzt kann zügig richtig teuer werden. In unserem Ergo Tierversicherungs Test schauen wir uns zuerst die Ergo Hundekranken­versicherung mit Sofortschutz an.

Welche Kosten übernimmt die Ergo Hundekrankenversicherung?

Zu dieser Frage muss unterschieden werden, ob es sich um Behandlung von Krankheiten, Operationen oder generelle Vorsorgeleistung wie Impfungen handelt.

Behandlung von Krankheiten

Ambulant und stationär

Diagnostik

Verordnete Arzneimittel und Verbandsmaterialien

Unfallbedingte Zahnbehandlung

Vergütung des Tierarztes

Im Test der Ergo Hundekrankenversicherung haben wir erfahren, dass diese Arten der Behandlungen mit bis zu 3.000 € jährlich übernommen werden.

Es gilt zu erwähnen, dass bei dieser Variante im ersten Versicherungsjahr bei Behandlungen von Krankheiten und Operationen eine Selbstbeteiligung von 20 % zu tragen ist. Ab dem 2. Versicherungsjahr wird die Summe bei diesen Untersuchungen und Behandlungen zu 100 % übernommen.

Bei Operationen gilt das Gleiche bei der Kostenübernahme dieser Tierversicherung.

Operationen Ihrer Fellnase

Chirurgische Eingriffe

Untersuchung zur Vorbereitung von Operationen

Nachbehandlung

Teil- und Vollnarkose

Notwendige Unterbringung in einer Tierklinik bis zu 14 Tage

Verordnete Arzneimittel und Verbandsmaterialien

Vergütung des Tierarztes

Bei Operationen, die innerhalb von 2 Monaten vor Beginn des Abschlusses einer Ergo Tierversicherung durch einen Tierarzt angeraten wurden, die Behandlung aber noch nicht begonnen hat, ist es bei der Übernahme der Gebühren etwas unterschiedlich. Hier muss durch den Tierarzt die medizinische Notwendigkeit dieser Operation bestätigt werden und es darf sich nicht um eine Not-OP zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr handeln.

Die liebste Fellnase bestens versorgt.

Diese Art von OP wird dann in Höhe von 1.000 € bei der Ergo Tierversicherung mitversichert, wobei wir in unserem Hundeversicherung-Test erfahren haben, dass es über die gesamte Versicherungslaufzeit eine Selbstbeteiligung von 20 % gibt. Es gibt nur eine geringe Wartezeit bei dieser Tierversicherung.

Dann wäre da noch das Gesundheitsbudget für Vorsorgeleistungen wie Impfungen, Zahnbehandlungen, Physiotherapie oder homöopathische Behandlungen zu erwähnen. Aus Erfahrungen andere Kunden mit der Ergo Hundekrankenversicherung können wir bestätigen, dass sich die Höhe der Übernahmepauschale wie folgt zusammensetzt:

Gesundheitsbudget bei der Ergo Hundekrankenversicherung

Vorsorgeleistungen, wie Impfungen, Prophylaxe

Zahnprophylaxe: Reinigung, Behandlung von Zahnstein

Physiotherapie

Zahnextraktion/ Wurzelbehandlung

Physiotherapie (ohne Operation)

Homöopathie und Akupunktur

Zahnspange für Zahnfehlstellungen

Dentalröntgen

Das Gesundheitsbudget wird bei der Ergo Tierversicherung für Hunde mit max. 75 € pro Versicherungsjahr berechnet.

Die besten Alternativen zur Ergo

Was wird zusätzlich an Kosten bei der Ergo Hundekrankenversicherung übernommen?

Zu den genannten Kosten konnten wir in unserem Ergo Hundekrankenversicherungs-Test evaluieren, dass noch folgende Zusatzleistungen gezahlt werden:

Tierarztkosten bis zum 4-fachen GOT-Satz (Gebührenordnung für Tierärzte) infolge eines Unfalls

Tierarztkosten bis zum 3-fachen GOT-Satz

Diät-Futterkosten für 6 Monate werden nach unseren Erfahrungen mit der Hundeversicherung zu 25 % übernommen

Kastration/ Sterilisation einmalig bis zu 75 €

Werden noch Zusatzleistungen erbracht?

Ja, Sie haben die Möglichkeit über die FirstVet-App eine kostenlose Videosprechstunde mit erfahrenen Tierärzten zu buchen.

Dazu muss einfach nur die App aus dem entsprechenden Store (Android/IOS) auf ihr Smartphone heruntergeladen werden, Sie geben die Daten ihres Hundes ein und wählen einen der verfügbaren Termine aus.

Nach dem Termin reichen Sie bequem die Rechnung bei Ihrem Versicherer ein und die Kosten werden zeitnah erstattet. Unsere Recherche im großen Hundeversicherung-Test ergab also eine Jahreshöchstentschädigung von 3.000 €.

Wie hoch sind die Kosten der Hundeversicherung?

Diese Frage ist pauschal nach unserem Ergo Hundeversicherung-Test leider nicht zu beantworten. Beim Vergleich der Tierversicherungen kann man sagen, dass sich die Kosten der Ergo Tierkrankenversicherung je nach Alter, Größe des Tieres und der Rasse unterscheiden. Als Richtwert ist in etwa eine Preisspanne bei den Preisen für eine Hundeversicherung von 14 €-18 € im Monat zu nennen. Jährlich kommen je nach Tierart die folgenden Kosten auf Sie zu:

Hunde: ca. 180–2.700 € pro Jahr

Katzen: ca. 120–1.300 € pro Jahr

Pferde: ca. 840–4.000 € pro Jahr

ERGO Hundehalter-Haftpflichtversicherung

Schnell ist der Hund mal gegen den Tisch gestoßen und hat die gute Vase abgeräumt. Für die und andere Fälle lohnt sich eine Hundehaftpflichtversicherung, damit diese Debakel auch abgedeckt sind, da sie auch schnell ins Geld gehen können. Achtung: Katzen brauchen keine eigene Haftpflichtversicherung, da die Privathaftpflicht Schäden übernimmt.

Wir haben bei der Recherche für unseren Ergo Hundekrankenversicherungs Test herausgefunden, dass die Haftpflichtversicherung für Hunde in einigen Bundesländern sogar gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Preise der Ergo Hundehaftpflicht variieren je nach Fall. Diese Bundesländer möchten wir hier einmal kurz aufzählen:

Berlin

Hamburg

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Was wir aus unseren Erfahrungen mit Ergo Tierkrankenversicherung wissen ist, dass in allen Bundesländern, die Haftpflichtversicherung für Listenhunde Pflicht ist.

In der Ergo Tierversicherung ist nicht festgelegt, dass Sie Ihren Vierbeiner immer an der Leine führen müssen, daraus folgt, dass der Leinenzwang keine Grundlage dafür ist, Versicherungsleistungen zu erhalten. Trotzdem raten wir, dass Sie sich in Gegenden, in denen generell Leinenzwang herrscht, auch daran halten.

Wie hoch sollte die Versicherungssumme angesetzt sein?

Hier kann man sagen, dass Schäden von mindestens 5 Mio. € Höhe abgedeckt sein sollten. Sie halten das für übertrieben? Denken Sie bitte nur, wenn ihr Hund einmal auf die Straße läuft und ein Auto muss eine Vollbremsung machen. Andere Verkehrsteilnehmer fahren auf dieses Auto auf. Diese hohen Summen kommen leider schneller zustande als man denkt.

Sie können zwischen 3 Versicherungssummen wählen:

5 Mio. €

10 Mio. €

50 Mio. €

Mit der Höhe der abgedeckten Schadensumme errechnen sich dann auch die Ergo Hundekrankenversicherungs Kosten pro Monat. Tierhaftpflichtversicherungen kosten meist zwischen 40 und 110 € pro Jahr für Hunde. Auch hier haben Sie nur eine minimale Wartezeit der Ergo, bis der Schaden reguliert ist.

Was ist in der Hundehaftpflichtversicherung alles versichert?

Nach unseren Erfahrungen mit der Ergo Hundehaftpflichtversicherung haben wir in unseren Hundeversicherungstest erfahren, dass folgende Kategorien abgedeckt werden:

Personenschäden

Sachschäden

Vermögensschäden

Des Weiteren wird bei diesem Versicherer geprüft, ob Sie einer dritten Partei gegenüber schadensersatzpflichtig sind. Wenn die Ansprüche berechtigt sind, übernimmt der Versicherer diese und trägt außerdem eventuelle Anwaltskosten.

Bei einem Personenschaden sind Schmerzentgeltzahlungen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme abgedeckt.

Sollte es bei einem Spaziergang mit dem geliebten Vierbeiner einmal zu einem ungewollten Deckungsakt kommen, übernimmt das Unternehmen auch diese Ansprüche gegen Sie. Sie sehen also, mit der Hundehaftpflichtversicherung dieses Anbieters sind Sie rundum geschützt. Das bestätigten in unserem Ergo Hundeversicherungstest viele zufriedene Kunden aus eigener Erfahrung.

Nicht in der Ergo Haftpflicht für den Hund versichert sind:

Vorsätzlich von Ihnen verursachte Schäden

Schäden, die Sie selbst erleiden

Schäden, die Ihr Hund Ihren mitversicherten Angehörigen zufügt

Kann ich die Haftpflichtversicherung noch erweitern?

Wenn Sie komplett auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie Ihre Hundehaftpflichtversicherung mit dem „Haus&Gassi“ Baustein erweitern.

Damit ist dann auch der Aufenthalt im Hotel, auf Schiffen und in Ferienwohnungen abgedeckt und Sie können in aller Ruhe Ihren Urlaub mit dem treuen Familienmitglied genießen. Natürlich zu bewährt günstigen Ergo Tierkrankenversicherungs Kosten. Weiterhin zählt hinzu, dass, wenn Ihr Hund durch einen anderen verletzt wird und der Halter des zweiten Tieres unbekannt ist oder nicht zahlen kann, dass die tierärztlichen Kosten auch hier übernommen werden. Auch wenn es zum schlimmsten Fall kommt, dann übernimmt der Versicherer die Bestattung Ihres Tieres.

Gibt es bei der Ergo Tierhaftpflichtversicherung eine Selbstbeteiligung?

Ja, bei diesem Versicherer können Sie 150 € Sachbeteiligung vereinbaren, die bei Sachschäden greifen. Dadurch können Hundeversicherung-Kosten und Preise niedrig gehalten werden.

Es handelt sich hierbei also um eine weitere Win-win-Situation, die aus Erfahrungen mit der Ergo Hundekrankenversicherung sehr gerne von Hundehaltern angenommen wird.

Gibt es bei zwei Hunden einen Rabatt?

Wie in unserem Ergo Hundekrankenversicherungs Test zu erfahren war, profitieren Sie ab dem zweiten Haustier, indem Sie 25 % des Preises bei der Ergo Tierkrankenversicherung einsparen. Und das Beste ist, je mehr Tiere Sie versichern, desto höher wird der Rabatt. Wenn es sich zum Beispiel bei dem 2. Hund auch noch um einen Welpen des ersten Hundes handelt, dann ist dieser im ersten Jahr mitversichert – völlig kostenlos!

Was kostet die Ergo Tierkrankenversicherung?

Dass die Kosten der Ergo Katzenversicherung und Hundeversicherung von vielen Faktoren abhängen, versuchen wir es mit einem kleinen Rechenbeispiel zu den monatlichen Kosten zu erklären:

Haftpflichtversicherung für Hundehalter 8,07 € Zusatzbaustein „Haus & Gassi“ +1,25 € Nachlässe: Selbstbeteiligung für Sachschäden mit 150 € – 1,86€ Vertragsdauer 5 Jahre – 0,75 € Monatsbeitrag ohne Versicherungssteuer 6,71 € Monatlicher Gesamtbeitrag: 7,98 €

Das Beispiel berechnet sich mit einer Versicherungssumme von 10 Mio. €, 150 € Selbstbeteiligung bei Sachschäden und bei einer Vertragsdauer von 5 Jahren. Der Baustein „Haus&Gassi“ ist hier eingerechnet.

Was passiert, wenn mein Haustier verstirbt?

In dem schlimmen Fall, dass Ihr Vierbeiner verstirbt, können Sie die Ergo Tierversicherung natürlich sofort kündigen.

Falls Sie die Versicherung aus einem anderen Grund kündigen möchten, werfen Sie bitte einen Blick in den entsprechenden Versicherungsschein. Dort finden Sie die abgemachte Laufzeit, zu der Sie innerhalb von 3 Monaten kündigen können.

Wann sollte ich eine Ergo Tierversicherung abschließen?

Aus der Erfahrung vieler Ergo Kunden ist zweifellos zu entnehmen, dass es sich lohnt, sich bereits ab dem ersten Tag an dem das Haustier bei Ihnen lebt, eine Versicherung abzuschließen.

Nur so können Sie sicher sein, dass, selbst wenn ihr geliebter Freund etwas anstellt, sie bestens versorgt sind. Wir hoffen, Ihnen so einen guten Einblick in unsere Erfahrungen mit diesen Ergo Tierkrankenversicherung Test gegeben zu haben.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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