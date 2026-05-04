6 Fragen, die Sie sich als zukünftige/r Tierbesitzer/in stellen müssen
Denken Sie darüber nach, sich ein Haustier anzuschaffen? Tiere bringen so viel Liebe und Freude in unseren Alltag. Doch bevor Sie Ihr Herz an einen neuen flauschigen Freund verlieren, sollten Sie einige wichtige Fragen beantworten.
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Geht Ihnen auch das Herz auf, wenn Sie einen flauschigen Welpen oder ein süßes Katzenbaby sehen? Doch so verlockend es auch sein mag, das Tier sofort mit nach Hause zu nehmen, ist es wichtig, die Adoption eines Haustiers nicht zu überstürzen. Bevor Sie sich einen neuen Gefährten anschaffen, sollten Sie sich als zukünftige/r Tierbesitzer/in die folgenden Fragen stellen, um sicherzugehen, dass Sie das Richtige tun.
1. Ist Ihre Wohnsituation auf Dauer stabil?
Wissen Sie, wo Sie in einem Jahr wohnen werden? Wie sieht es in fünf Jahren aus? Ist es einfach, in Ihrer Gegend eine haustierfreundliche Wohnung zu finden? Wenn Sie ein Haustier adoptieren, nehmen Sie ein neues Familienmitglied auf – eines, das vielleicht noch 10 oder 15 Jahre leben wird. Ihr pelziger neuer Freund hält Sie vielleicht davon ab, sechs Monate lang mit dem Rucksack durch Südamerika zu reisen oder in eine besonders günstige Wohnung zu ziehen, in der keine Haustiere erlaubt sind.
Ihre Verantwortung als Tierbesitzer/in muss an erster Stelle stehen, und es ist wichtig, dass Sie sich über Ihre Prioritäten im Klaren sind, bevor Sie versuchen, Ihre Katze zu verschenken.
2. Können Sie sich ein Haustier leisten?
Adoptionsgebühren sind oft billig, aber die Pflege eines Tieres für sein ganzes Leben ist es nicht. Auch das gesündeste Haustier muss fressen. Katzen brauchen Streu. Die meisten Hunde brauchen Floh- und Zeckenmittel und vielleicht einen Dogwalker, während Sie bei der Arbeit sind. Alle Tiere brauchen Halsbänder, Transportboxen, Bürsten und Spielzeug. Diese Kosten summieren sich im Laufe der Zeit, und das ist noch vor der jährlichen tierärztlichen Untersuchung.
Wenn Ihr Haustier älter wird, benötigt es möglicherweise Medikamente oder grundlegende tierärztliche Behandlungen, die sehr teuer werden können. Selbst eine scheinbar einfache Behandlung, wie die Entfernung von Karies, kann Hunderte von Euros kosten. Und Sie als Tierbesitzer/in müssen die Kosten in voller Höhe selber tragen. Deshalb kann es sinnvoll sein, eine Tierversicherung abzuschließen. Die besten Anbieter auf dem Markt sind:
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Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kastrationen und Sterilisationen wahrnehmen.
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Tierbesitzer/in zu sein bedeutet mehr, als nur gelegentlich mit dem Tier zu spielen. Jemand muss es täglich oder sogar mehrmals am Tag füttern. Hunde brauchen ein gesundes Maß an Bewegung im Freien, und Katzen brauchen häufige Katzenstreuwechsel und genügend Spielmöglichkeiten, damit sie sich nicht langweilen.
Die Anschaffung eines Hundes bringt Kindern zwar Verantwortung bei, aber sie können auch schnell das Interesse verlieren. Wenn Sie Mitbewohnern haben, sind Sie dann darauf angewiesen, dass diese Ihnen bei der Haustierpflege helfen? Bevor Sie ein Tier mit nach Hause nehmen, sollten Sie sich vergewissern, dass immer jemand da ist, um es zu füttern, auch wenn Sie erst spät nach Hause kommen.
3. Haben Sie genug Platz für ein Haustier?
Haustiere brauchen viel Bewegung. Wenn sie sich langweilen, können sie Möbel und Co. zerstören. Wenn Sie keinen Garten haben, in dem Ihr Hund frei herumlaufen kann, sollten Sie dafür sorgen, dass Sie mit ihm ausgiebig spazieren gehen. Um ein freilaufendes Haustier nicht aus den Augen zu verlieren, empfehlen sich GPS-Tracker.
Sogar kleine Tiere brauchen mehr Bewegung, als Sie vermuten: Kaninchen sollten laut Experten bis zu sechs Stunden am Tag frei herumlaufen können.
4. Passt das Haustier zu Ihrem Lebensstil?
Ein Chihuahua ist vielleicht nicht dafür geeignet, Ihnen auf anstrengenden Wanderungen zu folgen oder Sie beim Joggen zu begleiten, und ein Border Collie hat vielleicht mehr Energie, als Sie in Ihrer winzigen Stadtwohnung unterbringen können. Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Haustier finden, das zu Ihrem derzeitigen Lebensstil passt.
Eine allein lebende Katze wird vielleicht eher akzeptieren, dass Sie jedes zweite Wochenende verreisen, als ein Welpe, der unter Trennungsangst leidet. Wenn Sie als Tierbesitzer/in von Zeit zu Zeit verreisen — egal, ob in den Urlaub oder geschäftlich, müssen Sie sicherstellen, dass jemand für Ihr Tier sorgt, sei es ein zuverlässiger Tiersitter oder ein großzügiger Freund.
5. Haben Sie andere Haustiere?
Viele Tiere profitieren davon, einen Spielkameraden zu haben, mit dem sie sich austoben können — aber das bedeutet nicht, dass alle Haustiere miteinander auskommen. Sollten Sie bereits Tierbesitzer/in sein — wird Ihre ältere Katze einen Neuankömmling akzeptieren, der in ihr Revier eindringt? Wird Ihr Hund Ihr neues Kaninchen jagen?
Nur weil wir alle unsere Tiere lieben, heißt das noch lange nicht, dass alle unsere Tiere sich auch untereinander mögen. Manche Tiere wiederum (z. B. Kleintiere wie Chinchillas oder Mäuse) sollten nicht alleine gehalten werden und brauchen Artgenossen um sich.
6. Wie werden Sie mit Verhaltensproblemen umgehen?
Kein Haustier ist perfekt, und es ist wichtig, dass Sie sich als Tierbesitzer/in überlegen, wie Sie bei Verhaltensproblemen vorgehen. Vor allem Hunde brauchen ein klares Training und Verstärkung, aber auch Katzen können sich daneben benehmen, indem sie Ihre Couch in Stücke reißen oder außerhalb des Katzenklos urinieren. Sind Sie bereit, einen Trainer zu engagieren, wenn Ihr Haustier anfängt, sich danebenzubenehmen? Oder werden Sie einen Kurs besuchen oder ein Buch kaufen und versuchen, Ihren Vierbeiner zu erziehen?
Viele Tierbesitzer fühlen sich von einem verhaltensauffälligen Haustier überfordert, und es ist wichtig, dass Sie sich selbst gegenüber ehrlich sind, ob Sie mit solchen Situationen umgehen können, bevor Sie sich ein Haustier anschaffen, das Sie nicht mehr kontrollieren können.
Fazit
Bevor Sie sich die Frage “Hund oder Katze?” stellen, ist das Wichtigste, wenn Sie sich ein Haustier anschaffen, ist, dass Sie nicht aus der Emotion heraus handeln und die Entscheidung gründlich durchdenken. Ein Haustier ist ein Lebewesen und erfordert Verantwortungsbewusstsein. Wenn Sie alle Fragen als zukünftige/r Tierbesitzer/in mit Sicherheit beantworten können, dann steht Ihnen und Ihrem neuen Gefährten nichts im Wege!
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
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