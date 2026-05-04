Medienkooperation

Umzug mit Haustier

So gelingt der Umzug mit Haustier: 11 Tipps für weniger Stress

Ein Umzug ist für viele Menschen schon Herausforderung genug – doch mit einem Haustier an Ihrer Seite wird die Organisation noch komplexer.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Haustiere lieben Routine. Sie orientieren sich an gewohnten Abläufen, vertrauten Gerüchen und bekannten Rückzugsorten. Ein Umzug wirbelt all das durcheinander. Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihrem tierischen Begleiter helfen, sich in der neuen Umgebung wohlzufühlen – und dabei selbst einen kühlen Kopf bewahren. Wir geben Ihnen 11 erprobte Tipps an die Hand, mit denen Sie den Wohnungswechsel für Ihr Tier so stressfrei wie möglich gestalten – ob Hund, Katze oder Kaninchen.

1. Frühzeitig an Kartons und Kisten gewöhnen

Tiere reagieren empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Das plötzliche Auftauchen von Kartons kann Unsicherheit auslösen. Fangen Sie daher früh mit dem Packen an – am besten zwei bis drei Wochen vor dem Umzug.

  • Lassen Sie Kartons offen stehen, sodass Ihr Haustier sie erkunden kann.
  • Legen Sie vertraute Decken oder Spielzeuge hinein, um positive Assoziationen zu schaffen.
  • Nutzen Sie diese Zeit, um Kisten spielerisch in den Alltag zu integrieren.

Beispiel: Ein Kater, der sich mehrere Tage an das neue „Karton-Chaos“ gewöhnen durfte, zeigte am Umzugstag deutlich weniger Stress als seine Schwester, die zu spät konfrontiert wurde.

Umzug mit Haustier: Katze in Kartons

2. Die tägliche Routine beibehalten

Tiere lieben Gewohnheiten. Umso wichtiger ist es, dass Sie den Tagesablauf Ihres Haustiers in den Wochen vor dem Umzug möglichst konstant halten. Dazu gehört:

  • Fütterungszeiten einhalten
  • Spaziergänge oder Spielzeiten nicht ausfallen lassen
  • Kuscheleinheiten trotz Zeitdruck nicht vernachlässigen

Haustiere spüren Ihren Stress – und reagieren oft mit Unruhe oder Verhaltensänderungen. Wenn Sie trotz Umzugsstress für Stabilität im Alltag sorgen, geben Sie Ihrem Tier Sicherheit.

3. Für körperliche und geistige Auslastung sorgen

Ein ausgelastetes Haustier ist meist ein ruhigeres Haustier. Besonders bei Hunden lohnt es sich, bewusst Zeit für zusätzliche Bewegung einzuplanen.

  • Gehen Sie eine Runde mehr spazieren oder planen Sie Spielzeit ein
  • Nutzen Sie Intelligenzspielzeuge, um den Geist zu fordern
  • Bitten Sie Freunde oder Nachbarn, auszuhelfen, wenn Sie selbst keine Zeit haben

4. Einen Rückzugsort schaffen

Während Möbel verrückt und Kartons gestapelt werden, verwandelt sich das gewohnte Zuhause schnell in eine Baustelle. Für viele Tiere ist das purer Stress. Sorgen Sie deshalb für einen geschützten Ort, an dem sich Ihr Haustier zurückziehen kann:

  • Ein ruhiges Zimmer oder eine abgelegene Ecke mit Decke, Körbchen und Spielzeug
  • Kein Durchgangsverkehr und möglichst wenig Lärm
  • Tür geschlossen halten, um Fluchtversuche zu vermeiden
Umzug mit Haustier: Hund im Bett

Am besten funktioniert dieser Rückzugsort, wenn das Tier diesen bereits vor dem Umzug kennt. Auch am neuen Wohnort sollte sofort ein ähnlicher Platz eingerichtet werden, bevor die eigentliche Umzugsarbeit beginnt.

5. Tierarzt frühzeitig einbeziehen

Ein Termin bei Ihrem Tierarzt des Vertrauens ist besonders dann empfehlenswert, wenn Sie in eine andere Region ziehen oder Ihr Haustier gesundheitlich vorbelastet ist. Klären Sie dabei:

  • Sind alle Impfungen aktuell?
  • Benötigt Ihr Tier Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel gegen Stress?
  • Gibt es Empfehlungen für Tierärzte am neuen Wohnort?

Zudem sollten Sie sich eine Kopie der medizinischen Unterlagen aushändigen lassen – so sind Sie für alle Eventualitäten gewappnet.

6. Haustier-Versicherung prüfen und ggf. abschließen

Gerade während eines Umzugs kann viel passieren: Eine Katze entwischt beim Tragen der Kartons, ein Hund verletzt sich an einer offenen Tür. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig eine passende Haustier-Versicherung abzuschließen oder den bestehenden Vertrag zu prüfen.

  • Eine Haftpflichtversicherung ist für Hunde vielerorts Pflicht – prüfen Sie, ob sie Umzüge abdeckt.
  • Tierkrankenversicherungen übernehmen oft auch Vorsorge und Notfälle.
  • Manche Policen bieten Schutz bei Transport und Reise.

Vergleichen Sie die Angebote – und achten Sie auf Deckungssummen, Selbstbehalt und Gültigkeit bei Adressänderung.

Die aktuell besten Tierkranken- und Haftpflichtversicherungen:

Unsere Nummer 1 im Vergleich: Lassie Tierversicherung
Unsere Nummer 1 im Vergleich: Lassie Tierversicherung
Lassie ist die erste Haustierversicherung, die nicht nur kompletten Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall bietet, sondern zusätzlich spielerisch zur Vorsorge beiträgt. In der App erhalten Sie wertvolle Tipps zur Haltung und Pflege Ihres Haustieres. Sichern Sie sich jetzt 10 € Rabatt mit dem Code: 10MAI.
Dalma Tierversicherung
Dalma Tierversicherung
Die Dalma Tierversicherung bietet digitalen Versicherungsschutz mit flexiblen Tarifen und einer schnellen Kostenerstattung innerhalb von 48 Stunden. Schließen Sie sich mehr als 40.000 zufriedenen Tiereltern an und stellen auch Sie die ideale Versicherung für Ihr Haustier zusammen. Exklusiv: Als Neukunde erhalten Sie jetzt 15 € Rabatt mit dem Code: TOP15.
Barkibu Tierversicherung
Barkibu Tierversicherung
Barkibu ist die am besten bewertete Tierversicherung auf Trustpilot und erstattet Ihnen bis zu 100 % der OP- und Behandlungskosten für Hund und Katze — ganz ohne Vorkasse. Mit Barkibu sind Sie deutschlandweit und lebenslang geschützt. Exklusiv: Sichern Sie sich 25 € Rabatt mit dem Code: HAUSTIER25.
SantéVet Tierversicherung
SantéVet Tierversicherung
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen abgedeckt.
PETPROTECT Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von PETPROTECT schützen Sie Ihren Vierbeiner auf Wunsch mit einer Sorglos-Rundum-Absicherung. Egal ob Hund oder Katze – im Krankheitsfall hilft PETPROTECT Ihnen weiter. Natürlich können Sie auch eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.
HanseMerkur Tierversicherung
HanseMerkur Tierversicherung
Mit der Tierversicherung von HanseMerkur sind Hund und Katze in guten Händen. Im Rundum Schutz sind Diagnostik, Vor- und Nachsorge enthalten – und Sie können bis zu 5 Tiere gleichzeitig versichern.
Figo Tierversicherung
Figo Tierversicherung
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
DA direkt Tierversicherung
DA direkt Tierversicherung
Die Tierversicherung von DA direkt beinhaltet u.a. kostenlose Erstberatung per Videosprechstunde und jährliches Gesundheitsbudget für Vorsorgeuntersuchungen. Auch dieser Anbieter hat eine Tierhalter-Haftplichtversicherung im Angebot.
Gothaer Tierversicherung
Gothaer Tierversicherung
Die Tierversicherung der Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde (auch für die Jagd) und Katzen. Enthalten sind neben den klassischen Leistungen einer Tierkrankenversicherung auch die Organisation der Unterbringung von Hunden und Katzen im Notfall.
Deutsche Familienversicherung
Deutsche Familienversicherung
Die Tierversicherung der Deutschen Familienversicherung bietet ein Rundum-Paket für Hunde und Katzen. Mit der Gesundheitspauschale können Sie Vorsorge­maßnahmen wie Impfun­gen, Wurmkur, Zahnprophylaxe sowie Kas­tra­tionen und Sterilisationen wahrnehmen.
Die Bayerische Tierversicherung
Die Bayerische Tierversicherung
Mit der Bayerischen Tierversicherung sichern Sie Behandlungs- und OP-Kosten für Hund, Katze oder Pferd umfassend und flexibel ab. Es gibt keine Wartezeit bei Unfällen und es werden alternative Heilmethoden angeboten.
Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen
Getsafe: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Tierversicherungen
Die Getsafe Tierversicherung bietet personalisierten Schutz für Hund und Katze und garantiert bis zu 100 % Kostenübernahme. Zusätzlich profitieren Sie von 24/7 tiermedizinischer Beratung im Notfall.

7. Lokale Haustierregelungen prüfen

Nicht alle Städte und Gemeinden haben dieselben Vorschriften, wenn es um Tiere geht. Erkundigen Sie sich vorab über:

  • Leinenpflicht oder Maulkorbregelungen
  • Vorschriften für gefährliche Hunderassen
  • Anmeldungspflichten beim Ordnungsamt
  • Hausordnung oder Mietverträge in der neuen Wohnung

Auch die Haustierkennzeichnung sollte aktualisiert werden. Das heißt: neue Adressanhänger am Halsband, geänderte Daten beim Mikrochip-Anbieter.

8. Haustierfreundliche Unterkünfte bei Zwischenstopps

Falls Sie auf dem Weg ins neue Zuhause Zwischenstopps planen (z. B. in Hotels oder Ferienwohnungen), stellen Sie sicher, dass Haustiere dort willkommen sind. Achten Sie dabei auf folgende Punkte:

  • Erlaubt sind oft nur bestimmte Tierarten oder -größen
  • Manche Unterkünfte verlangen eine Gebühr oder Kaution
  • Informieren Sie sich über Einschränkungen bei der Tierhaltung im Zimmer
Umzug mit Haustier: Katze in Airbnb

Tipp: Plattformen wie „booking.com“ oder „Airbnb“ bieten spezielle Filter für haustierfreundliche Optionen.

9. Ausreißschutz am Umzugstag

Am Umzugstag selbst herrscht Hochbetrieb: Türen stehen offen, fremde Menschen laufen ein und aus – ideale Bedingungen für panische Ausreißer.

So schützen Sie Ihr Haustier:

  • Sicherung im Transportkäfig oder abgeschlossenen Raum
  • Aktuelle Fotos des Tieres bereithalten
  • Identifikationsmarken gut sichtbar am Halsband anbringen
  • GPS-Tracker nutzen
  • Mikrochip-Daten auf dem neuesten Stand halten

Lassen Sie Ihr Haustier – insbesondere Hunde – nicht unbeaufsichtigt im Garten oder auf dem Balkon des neuen Zuhauses.

10. Eigene Umzugstasche für das Haustier packen

Inmitten des Kartonchaos schnell das Lieblingsspielzeug oder das Spezialfutter zu finden, kann zur Geduldsprobe werden. Besser: Packen Sie eine eigene Tasche nur für Ihr Haustier. Enthalten sein sollten:

  • Futter und Wasser
  • Leckerlis
  • Näpfe
  • Spielzeug
  • Lieblingsdecke oder -kissen
  • ggf. Medikamente
  • Katzenstreu bzw. Hundekotbeutel

Auch ein Erste-Hilfe-Set speziell für Tiere kann sinnvoll sein – insbesondere bei längeren Fahrten.

Umzug mit Haustier: Tasche

11. Sicherer Transport im Auto

Auch die Fahrt ins neue Zuhause will gut vorbereitet sein – besonders, wenn Sie mehrere Stunden unterwegs sind. Achten Sie auf:

  • Eine stabile Transportbox, gesichert mit dem Sicherheitsgurt
  • Ausreichende Belüftung
  • Keine losen Gepäckstücke, die bei einer Vollbremsung gefährlich werden können
  • Regelmäßige Pausen (bei Hunden)

Tiere sollten nie ungesichert im Auto mitfahren – das kann nicht nur gefährlich, sondern auch teuer werden.

Fazit: Gute Planung sorgt für weniger Stress bei Tier und Mensch

Ein Umzug ist für Haustiere oft eine große Umstellung – doch mit ein wenig Vorbereitung, Empathie und Organisation gelingt der Ortswechsel reibungsloser. Von der frühzeitigen Gewöhnung an Kartons bis zur sicheren Ankunft im neuen Heim: Mit diesen 11 Tipps schaffen Sie die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Start.

Denken Sie daran: Ihr Haustier vertraut Ihnen – seien Sie auch in stressigen Zeiten sein sicherer Hafen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

Weitere Artikel und im Tests

Tierkrankenversicherung Vergleich
Tierversicherungen im Vergleich
Welche Tierversicherung eignet sich für mich und mein Haustier? Welche Leistungen werden angeboten? Gibt es Wartezeiten bis der Versicherungsschutz greift? Wir haben die bekanntesten Anbieter im Test für Sie verglichen.
Petprotect Tierversicherung
PETPROTECT Tierversicherung im Test
PETPROTECT bietet Ihnen Kostenübernahme für tiermedizinische Heilbehandlungen, ambulante sowie stationäre Behandlungen, OP-Kosten, und vieles mehr. Angeboten werden Versicherungen für Hunde und Katzen.
tierversicherung
Umfassender Schutz für Ihre Haustiere
Sie sind Tierhalter oder planen ein neues tierisches Familienmitglied aufzunehmen? Wir informieren Sie über die unterschiedlichen Arten von Tierversicherungen, warum diese sinnvoll sind und worauf Sie bei der Wahl besonders Acht geben sollten.
Tierversicherung Getsafe
Getsafe Versicherung im Test
Tierarztbehandlungen und Operationen können sehr teuer sein, deswegen lohnt sich eine Tierversicherung. Getsafe ist Preis-Leistungs-Sieger unter den Versicherungen für Hunde und Katzen. Wir haben den Test gemacht und informieren über Leistungen und Kosten.
Haustiere-Wellness
Haustier Wellness Tipps
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität unserer Haustiere beeinflussen können. In diesem Artikel finden Sie einige wichtige Wellness-Tipps und Ratschläge, die Ihnen dabei helfen, das Leben Ihres Haustieres noch besser zu gestalten.
Tierversicherung Figo
Figo Tierversicherung im Test
Die Figo Tierversicherung bietet flexible Beitragsgestaltung, Kostenübernahme zum Höchstsatz und freie Tierarztwahl. Neben Katzen und Hunden können bei Figo auch Papageien und Kaninchen versichert werden.
Katzenkrankenversicherung
Katzenkrankenversicherungen
Sie möchten die Gesundheit Ihrer Katze absichern, und gleichzeitig Ihren Geldbeutel schonen? Im Dschungel der Tierversicherungen kann man sich leicht verirren. Wir haben für Sie alles Wissenswerte über Katzenkrankenversicherungen zusammengestellt.
barkibu
Barkibu Versicherung im Test
Sie suchen nach einem vollem Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner? Barkibu ist die Nr. 1 auf dem Bewertungsportal Trustpilot. Warum genau Tierhalter auf die Krankenversicherung für Hunde und Katzen schwören, erfahren Sie hier.
Santevet Tierversicherung
SantéVet Tierversicherung im Test
Die Tierkrankenversicherung von SantéVet stellt einen Komplettschutz für Ihren Hund oder Ihre Katze bei Unfällen, Krankheiten sowie Operationen dar. Mit der Vorsorgepauschale sind ebenso bestimmte Präventivmaßnahmen und Medikamente abgedeckt.
Haustiere gegen Kinderallergien
Katzen und Hunde gegen Kinderallergien
Haustiere machen glücklich — und sogar gesund? Kann Ihr geliebter Vierbeiner Ihr Kind vor Lebensmittelallergien schützen? Eine neue japanische Studie zeigt, dass Hunde und Katzen das Risiko von Lebensmittelallergien bei Kindern reduzieren könnten.
Spaß mit Haustieren draußen
Haustiere fördern Familienglück
Haustiere fördern emotionales Wohlbefinden, reduzieren Stress und tragen zu einem gesünderen Lebensstil bei. Aktuelle Studien zeigen, dass Haustiere das Familienglück steigern und eine zentrale Rolle im familiären Zusammenleben spielen. Hier erfahren Sie mehr.
gothaer Tierversicherung
Gothaer Tierversicherung im Test
Die Gothaer eignet sich für privat gehaltene Hunde und Katzen im Alter von acht Wochen bis acht Jahren. Profitieren Sie von Röntgen und Diagnostik im Rahmen einer OP, Zuschuss zur Kastration/Sterilisation und Todesfall-Leistung bei Unfall.
GOT für Tierärzte
Alles Wissenswerte zur Gebührenordnung (GOT) für Tierärzte
Was bedeutet GOT? Welche Kosten können Sie als Haustierbesitzer beim Tierarzt erwarten? Und wie können Sie die Kosten verringern? Das alles und viel mehr zum Thema Tierarztgebühren und GOT verraten wir Ihnen hier.
ältere Haustiere
Warum ältere Haustiere regelmäßig zum Tierarzt gehen sollten
Ihr geliebter Vierbeiner ist bereits in die Jahre gekommen? Regelmäßige Tierarztbesuche sind für ältere Haustiere ein wichtiger Bestandteil der Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Hier erfahren Sie mehr.
Wohnungskatze oder Freigänger
Wohnungskatze oder Freigänger?
Manche Katzen haben noch nie das Freie gesehen und leben glücklich in ihrem Zuhause, während andere Katzen die meiste Zeit draußen verbringen. Wir klären für allemal die Frage: Ist es besser, eine Katze drinnen oder draußen zu halten?
Hundeerkältung
Kriegen Hunde Erkältungen?
Im Winter treten Erkältungen bei Menschen oft auf, aber können sich auch Hunde eine Grippe einfangen? Wir zeigen Ihnen, welche Symptome auf eine Erkältung bei Hunden hindeuten, und geben Ihnen Tipps zur Vorbeugung und Behandlung.
Hundekörpersprache
Hundekörpersprache verstehen
Ihr Hund kann zwar nicht sprechen, doch mit seinem ganzen Körper teilt er Ihnen mit, wie er sich fühlt – Sie müssen nur lernen, seine Signale richtig zu deuten. Wir helfen Ihnen dabei, die Körpersprache Ihres Hundes besser zu verstehen!
Kinder und Haustiere
Kinder und Haustiere: sicheres Zusammenleben
Die meisten Kinder träumen früher oder später von einem eigenen Haustier – doch wie gelingt das Zusammenleben sicher und harmonisch? Tipps für Sicherheit, Vorteile für die Entwicklung & wichtige Regeln. Hunde, Katzen & Co. im Familienalltag.