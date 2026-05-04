Die 10 häufigsten Hundekrankheiten und wie Sie diese behandeln

Ohrenentzündungen, Zwingerhusten und Ringelflechte gehören zu den häufigsten Krankheiten, die Hunde bekommen können. Welpen jeden Alters können an einer Reihe von medizinischen Problemen leiden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie als Besitzer die häufigsten Hundekrankheiten kennen, wissen, wie sie diese erkennen und behandelt können.

1. Zwingerhusten

Zwingerhusten ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten bei Hunden, die durch eine Kombination von Viren und Bakterien verursacht wird. Eines der offensichtlichsten Symptome des Zwingerhustens ist ein heftiger, hackender Husten, der sich oft so anhört, als ob Ihr Welpe etwas im Hals stecken hätte. Unser Tipp: Machen Sie Ihr Haus welpensicher!

Behandlung: Betroffene Hunde sollten in einer warmen Umgebung gehalten werden, sich wenig bewegen und von anderen Tieren ferngehalten werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Eine Behandlung ist nicht erforderlich, da der Husten nach 2-3 Wochen allmählich abklingt. Wenn sich die Infektion jedoch auf den Brustkorb ausbreitet, können Antibiotika verabreicht werden.

2. Flöhe

Hundeflöhe — kleine Insekten, die ihre Eier im Fell ablegen — sind eine weitere häufige Hundekrankheit, mit der viele Tierhalter konfrontiert werden. Sie sind sich nicht sicher, auf welche Anzeichen Sie achten sollten? Hunde, die Flöhe haben, kratzen, beißen und lecken sich, um den Juckreiz zu lindern. Vielleicht bemerken Sie auch, dass Ihr Hund unter verkrustetem Ausschlag oder Haarausfall leidet — das ist insbesondere bei Hunden der Fall, die allergisch auf Flöhe reagieren.

Behandlung: Um einem Flohbefall vorzubeugen, müssen Sie Ihren Hund und Ihre Wohnung regelmäßig behandeln. Es gibt Tabletten, Puder, Sprays, Spot-ons und Shampoos, die erwachsene und unreife Flöhe abtöten. Sie müssen das Bettzeug Ihres Hundes waschen und den Boden staubsaugen, um die Eier zu entfernen.

3. Bauchspeicheldrüsenentzündung

Die Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis) ist eine entzündliche Hundekrankheit, die bei Hunden und Katzen häufig auftritt und dazu führt, dass Verdauungsenzyme in die Bauchspeicheldrüse austreten und sich selbst verdauen. Zu den Anzeichen, auf die Sie achten sollten, gehören: Ihr Hund verweigert das Fressen, fühlt sich traurig und hat Bauchschmerzen.

Behandlung: Wenn Sie sich Sorgen um die Gesundheit Ihres Hundes machen, gehen Sie immer zu Ihrem Tierarzt.

4. Ringelflechte

Ringelflechte kann bei Hunden auf unterschiedliche Weise auftreten, wobei das wichtigste Anzeichen der Haarausfall mit einem krustigen Belag ist. Diese weit verbreitete Pilzinfektion ist hochgradig ansteckend und kann von Hunden auf andere Tiere oder Menschen übertragen werden, weshalb sie sofort behandelt werden muss.

Behandlung: Hier hilft nur der Gang zum Tierarzt. Vergessen Sie nach dem Tierarztbesuch nicht, die Umgebung Ihres Hundes gründlich zu reinigen, um das Auftreten von Ringelflechte zu beseitigen. Reinigen Sie Einstreu, Spielzeug, Bett und Futternapf gründlich.

5. Durchfall

Es gibt viele Ursachen für Durchfall, z. B. eine veränderte Ernährung, bakterielle Infektionen, giftige Chemikalien oder eine Schädigung des Verdauungssystems. Er tritt auf, wenn die normale Funktion des Dickdarms gestört ist. Hunde, die an Durchfall leiden, müssen ihren Darm unter Umständen häufiger entleeren und haben einen weicheren Stuhlgang als normal.

Behandlung: Füttern Sie Ihren Hund mit einfachem Hühnerfleisch und Reis, dann sollten sich die Anzeichen der Hundekrankheit innerhalb von 1-2 Tagen bessern. Wenn Ihr Hund sich bis dahin nicht gebessert hat, sollten Sie Ihren Tierarzt aufsuchen und um Rat fragen. Welpen mit Durchfall dehydrieren schnell und sollten daher zum Tierarzt gebracht werden.

Unser Tipp: Vorsorge statt Nachsorge

Die meisten dieser Hundekrankheiten können nur vom Profi behandelt werden. Der Gang zum Tierarzt bleibt Ihnen und Ihrem flauschigen Freund also nicht erspart. Die Kosten der Behandlung müssen Sie jedoch in voller Höhe selber tragen. Das ist ein guter Grund für den Abschluss einer Tierversicherung. Diese übernimmt nicht nur bis zu 100 % der Tierarztkosten, sondern deckt auch Kosten für Vorsorgeuntersuchungen ab. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den besten Anbietern auf dem Markt:

6. Ohrinfektionen

Ohrinfektionen werden oft durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht, die schmerzhaft sein kann, juckt und einen schlechten Geruch verursacht. Wenn Ihr Hund an einer Ohrinfektion leidet, bemerken Sie vielleicht, dass er anfängt zu stöhnen, zu weinen, die Ohren und den Kopf zu schütteln oder sich am Boden zu reiben, um den Schmerz zu lindern.

Behandlung: Die meisten Ohrinfektionen können mit Ohrentropfen und regelmäßigem Reinigen der Ohren behandelt werden. Aber auch die zugrundelegende Hundekrankheit muss behandelt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Achten Sie besonders in der kalten Jahreszeit auf die Pflege Ihres Hundes.

7. Bindehautentzündung

Ähnlich wie beim Menschen ist die Bindehautentzündung eine unangenehme Hundekrankheit, die dazu führen kann, dass Ihr Hund am Auge herumkrazt, blinzelt oder schielt.

Behandlung: In den meisten Fällen kann Ihr Tierarzt vor Ort die Hundekrankheit mit Augentropfen oder -salbe behandeln, bei manchen Welpen ist jedoch eine Antibiotikabehandlung erforderlich, wenn es sich um ein grundlegendes Problem handelt.

8. Schuppenflechte

Die Schuppenflechte wird durch einen Befall von winzigen Milben auf der Haut des Hundes verursacht, was zu Haarausfall und Juckreiz führt. Hunde kratzen und kauen, um den Juckreiz zu lindern, was zu Schäden an der Haut führt. Sie sind hoch ansteckend und können leicht auf andere Hunde übertragen werden. In der Regel werden sie nur über den Maulkorb von der Mutter auf den Welpen übertragen.

Behandlung: Für Hunde ist dies zwar eine unangenehme Erfahrung, aber die gute Nachricht ist, dass die Hundekrankheit mit Medikamenten, antiparasitären Shampoos, Dips und Spot-Ons leicht behandelt werden kann.

9. Vergiftung

Von gefährlichen Frühjahrspflanzen bis hin zu toxischen Lebensmitteln: Vergiftungen bei Hunden treten auf, wenn sie etwas Gefährliches verschlucken oder essen. Häufige Anzeichen sind:

Schläfrigkeit

Erbrechen oder Durchfall

Speichelfluss oder Sabbern

Atembeschwerden

Krampfanfälle

Halluzinationen

Behandlung: Wenn Sie glauben, dass Ihr Hund vergiftet wurde, müssen Sie ihn sofort zum Tierarzt bringen und behandeln lassen, um seine Überlebenschancen zu erhöhen. Tierhalter sollten außerdem alle giftigen Substanzen, Reinigungsmittel und giftigen Lebensmittel außerhalb ihrer Reichweite aufbewahren.

10. Verstopfung

Verstopfte Analdrüsen treten auf, wenn sich die Säcke nicht entleeren, meist aufgrund von losem Kot oder wenn die Drüsengänge des Hundes zu eng sind. Hunde, die von dieser Hundekrankheit betroffen sind, lecken übermäßig an der Stelle, schleifen mit dem Hintern über den Boden und setzen sich abrupt hin.

Behandlung: Ein Tierarzt oder der Besitzer kann die Analdrüsen manuell entleeren. Chronische Verstopfungen müssen jedoch entleert, gespült und mit Antibiotika behandelt werden. Die Aufnahme von mehr Ballaststoffen in die Ernährung kann helfen, ein erneutes Auftreten zu verhindern.

Wenn Sie neben Hundeeltern auch Katzeneltern sind, dann informieren Sie sich zusätzlich über die häufigsten Katzenkrankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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