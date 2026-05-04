Wie Ihr Hund im Herbst und Winter gesund und glücklich bleibt
Wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, ist der Winter nicht mehr weit entfernt. Das sollten Sie bedenken, um Ihrem geliebten Vierbeiner zu helfen, mit dem kalten, frostigen Wetter umzugehen.
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Es wird kalt! Nicht nur wir Menschen wollen gesund und fit bleiben, wenn das Wetter ungemütlich wird, auch unsere geliebten Vierbeiner brauchen besondere Pflege. Viele Hundebesitzer wissen, wie sie ihren Hund im Sommer versorgen müssen — im Schatten halten, reichlich Wasser bereitstellen usw. Aber wenn die Temperaturen sinken, ist weniger bekannt, wie man sich um seinen pelzigen Freund kümmert. Hier finden Sie 9 Tipps, mit denen Ihr Hund im Herbst und Winter glücklich, gesund und warm bleibt.
1. Packen Sie Ihren Hund bei Winterspaziergängen warm ein
Auch wenn draußen Minusgrade herrschen, muss sich Ihr Hund regelmäßig bewegen, damit er gesund und glücklich bleibt. Genau wie wir spürt auch Ihr Hund die Kälte und es ist wichtig, dass Sie ihm einen Pullover oder Jacke anziehen — vor allem, wenn er ein feines Fell hat (wie Bulldoggen und Windhunde). So hat Ihr Vierbeiner es kuscheliger und kann seine Winterspaziergänge genießen, ohne dass ihm bei eisigem Wind zu kalt und ungemütlich wird.
2. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund gut sichtbar ist
Die kälteren Monate bringen dunkle Morgen- und Abendstunden mit sich — die Zeiten, in denen Sie tagsüber am ehesten mit Ihrem pelzigen Freund spazieren gehen! Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Hund von Autofahrern und anderen Spaziergängern gesehen wird, um Unfälle zu vermeiden. Entscheiden Sie sich für einen reflektierenden Wintermantel oder eine leuchtende Hundemarke, damit Ihr Hund auch in den dunkelsten Morgen- und Abendstunden gut sichtbar ist!
3. Lassen Sie Ihren Hund nicht allein im Auto
Autofahrt mit Hund? Wir alle wissen, dass dies im Sommer der Fall ist, aber auch im Winter sollten Sie Ihre Fellnase nicht im Auto lassen. Wie oft sind Sie in den Wintermonaten schon in Ihr Auto gestiegen und haben festgestellt, dass es noch kälter ist als die Außentemperatur? Das liegt daran, dass Ihr Auto in den Wintermonaten extrem herunterkühlt, und wenn Sie Ihren Hund im Auto lassen, wird es für ihn extrem kalt, ungemütlich und unsicher.
Sie sollten Ihren Hund immer mitnehmen, wenn Sie Ihr Auto verlassen. Wenn Sie also an einen Ort fahren, der nicht hundefreundlich ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, ihn zu Hause oder bei einer anderen Person zu lassen, die sich um ihn kümmern kann.
4. Kontrollieren Sie die Pfoten
Die Pfoten Ihres Hundes sind anfällig für Steine, Splitt, Schnee und andere kleine Gegenstände, die zwischen ihnen stecken bleiben. Wie Sie sich vorstellen können, kann dies für Ihren Hund äußerst unangenehm und schmerzhaft sein und sogar zu einer bösen Infektion führen.
Obwohl dies auch in den Sommermonaten passieren kann (daher sollten Sie die Pfoten Ihres Hundes bei jedem Wetter regelmäßig kontrollieren), ist es in den kälteren Monaten wahrscheinlicher, dass dies passiert. Das liegt an Schnee, Steinen, Sand und Blättern auf dem Boden, die die perfekte Größe haben, um sich in den Pfoten zu verfangen und Ihrem Hund Schmerzen und Unbehagen zu bereiten.
5. Bereiten Sie ein warmes und kuscheliges Hundebett vor
Wenn Ihnen nachts kälter wird, geht es Ihrem Hund wahrscheinlich genauso. Legen Sie alle Decken und Überwürfe, die Sie besitzen, in das Bett Ihres Hundes, damit er sich darin einkuscheln kann, wenn ihm kalt wird. Die zusätzlichen Decken sorgen dafür, dass sich das Bett Ihres Hundes viel wärmer anfühlt, und das ist genau das, was er braucht, wenn die Temperaturen in den Winternächten sinken.
6. Gehen Sie regelmäßig zum Tierarzt
Besonders im Winter neigen Hunde — genau wie Menschen — eher dazu, sich ein Virus oder eine Erkältung einzufangen. Der regelmäßige Gang zum Tierarzt hilft sowohl zur Vorbeugung (Ihr Tierarzt kann Ihnen auch Nahrungsergänzungsmittel für Ihren Vierbeiner empfehlen), als auch zur vorzeitigen Erkennung einer Hundekrankheit. Eine Hundekrankenversicherung unterstützt Sie finanziell bei der Vorsorge und im Falle von Krankheit. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den besten Anbietern auf dem Markt:
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Obwohl Sie versuchen sollten, dass sich Ihr Hund so viel wie möglich bewegt, ist es keine Überraschung, dass viele Hunde im Sommer viel mehr Gassi gehen. Wenn die Abende dunkel werden und die Temperaturen sinken, ist ein langer Spaziergang für Sie und Ihren Hund nicht mehr so attraktiv! Dies könnte bedeuten, dass die Portionen angepasst werden müssen, da sie sich weniger bewegen, um eine ungesunde Gewichtszunahme zu verhindern.
Auf der anderen Seite verbrennen manche Hunde im Winter mehr Kalorien! Viele Hunde müssen im Winter mehr gefüttert werden, weil sie herumlaufen, um sich warm zu halten, oder im Garten im Schnee spielen.
8. Pflegen Sie Ihren Hund
Ihr Hund kann sich nicht richtig warm halten und isolieren, wenn sein Fell nicht sauber und glatt ist. Durch die Verwendung eines feuchtigkeitsspendenden Shampoos und regelmäßiges Bürsten des Fells können Sie sicherstellen, dass das Fell Ihren Hund so warm wie möglich hält.
Genau wie wir neigt auch die Haut Ihres Hundes dazu, in den kälteren Monaten rissig und trocken zu werden. Deshalb müssen Sie die Pfoten, den Schwanz und die Ohren Ihres Hundes regelmäßig mit Feuchtigkeit versorgen, damit sie nicht schmerzhaft und wund werden. Kokosnussöl ist ein wunderbarer natürlicher Feuchtigkeitsspender, der die Haut Ihres Hundes tiefgehend mit Feuchtigkeit versorgt — ohne Chemikalien, die für Ihren Hund schädlich sein könnten!
9. Finger weg von Frostschutzmitteln und Enteisern
Für uns können diese Produkte in den Wintermonaten lebensrettend sein, für Ihren pelzigen Freund können sie jedoch eine echte Gefahr im Haushalt sei . Der süße Geschmack des Produkts ist dafür bekannt, dass er Haustiere anlockt. Deshalb sollten Sie immer darauf achten, dass Ihr Hund nicht in der Nähe ist, wenn Sie das Produkt auftragen, und dass Sie es nicht an einem Ort aufbewahren, an den er leicht herankommt.
Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.
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