Forsa-Studie: So wichtig ist eine Hundeversicherung im Ernstfall wirklich

Ihr Hund ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens. Sie lieben und pflegen ihn wie ein Kind, und sein Wohlergehen hat für Sie Priorität. Doch was passiert, wenn Ihr geliebter Vierbeiner einmal krank wird? Sie möchten Ihrem Hund die bestmögliche Versorgung garantieren, aber der Gedanke an die Tierarztrechnung macht Ihnen Sorgen. Schließlich können Tierärzte sehr teuer sein. Hundeversicherungen versprechen hier Abhilfe. Die forsa-Studie hat sich angeschaut, wie teuer ein Unfall Ihres Vierbeiners für Sie wirklich sein kann.

Die Studie der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH wurde im Auftrag der Gothaer Versicherung an 1.012 zufällig ausgewählten Hundebesitzern durchgeführt.

Der kostspielige Gang zum Tierarzt

Haustiere sind nicht billig — doch besonders der Besuch beim Tierarzt kann den Geldbeutel belasten. Der forsa-Studie zufolge gibt jeder zweite Hundebesitzer jährlich 100 Euro bis 500 Euro beim Tierarzt aus. Doch nicht einmal die Hälfte aller befragten Hundebesitzer (48 %) geht überhaupt regelmäßig zum Tierarzt. Und wenn, dann findet der Ausflug zum Hundedoktor im Durchschnitt 2- bis 3-mal im Jahr statt.

Hohe Operationskosten im Ernstfall

Doch die mit Abstand höchsten Ausgaben kommen im Falle eines Unfalles auf Hundebesitzer zu. Sollte Ihr geliebter Vierbeiner eine Operation benötigen, schießen die Kosten weit über den Tierarztbesuch hinaus. Die Studie hat gezeigt, dass fast die Hälfte aller Hunde bereits operiert wurde (42 %). Die Operationskosten liegen im Durchschnitt nicht weit unter 500 Euro. Für 6 % der Befragten lagen die Operationskosten sogar über 2.000 Euro — und mit Nachsorge kann eine OP bis zu 5.000 Euro kosten.

Operationskosten im Ernstfall

Der beste Schutz für Ihren Hund

Tierarzt- und OP-Kosten können eine Belastung für Hundebesitzer darstellen. Tierversicherungen können den Geldbeutel entlasten, denn sie nehmen Ihnen einen Großteil der Tierarztkosten ab. Doch trotz der vielen Vorteile eines Versicherungsschutzes hat der Großteil (83 %) der befragten Hundebesitzer der forsa-Studie noch keine Tierversicherung abgeschlossen. Für sie kann es im Ernstfall richtig teuer werden. Eine Hundeversicherung ist lohnenswert, wenn Sie die Gesundheit Ihres Hundes absichern wollen.

Gute Gründe für eine Tierversicherung

Jeder Anbieter bietet verschiedene Versicherungsleistungen an, jedoch haben die meisten Tierversicherungen folgende Leistungen gemeinsam:

Übernahme von Operationskosten

Absicherung von Heilbehandlungen

Freie Tierarztwahl

Röntgen und Laboruntersuchungen abgedeckt

Präventivmaßnahmen inklusive

Stationäre Unterbringung und Nachsorge bei Notfall

Telefonische Beratung

Auslandsschutz

Fazit

Die forsa-Studie hat gezeigt: Tierarztbesuche sind teuer — vor allem bei ernsthaften Unfällen können sehr hohe Tierarztrechnungen auf Hundebesitzer zukommen. Die meisten Hundebesitzer haben jedoch keinerlei Versicherungsschutz für Ihren geliebten Vierbeiner. Eine Hundeversicherung ist sinnvoll, um im Krankheitsfall Kosten für Tierarzt, Vorsorge, OP und Nachsorge erstattet zu bekommen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Tierversicherungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps rund um Haustiergesundheit und -absicherung.

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