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Haustier verloren

Haustier vermisst! 7 Tipps um zu verhindern, dass Ihr Vierbeiner verloren geht

Es wird oft gesagt, dass Vorbeugung die beste Medizin ist, wenn es um unsere Gesundheit geht, und das Gleiche gilt für die Sicherheit unserer Haustiere. Wir geben Ihnen 7 Tipps, damit Ihr Haustier nie vermisst gemeldet wird.

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Manche Haustiere sind von Natur aus Ausreißer. Im Durchschnitt geht eines von drei Haustieren im Laufe seines Lebens verloren. Die meisten Tiereltern sagen: “Das wird mir nie passieren”, aber wenn das der Fall wäre, wären die Tierheime leer. Wenn Sie ein Haustier haben, das gerne umherstreift oder sich von Zeit zu Zeit verirrt, sollten Sie versuchen, seinen Fluchtweg zu bestimmen und zu sichern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie verhindern, dass Ihr Haustier verloren geht.

Wie kann ich verhindern, dass sich mein Hund oder meine Katze verirrt?
Werfen Sie zunächst einen Blick auf Ihre Umgebung. Gibt es in Ihrem eingezäunten Garten eine Stelle, an der ein Haustier herausschlüpfen kann? Versuchen Sie, auch Ihr Haustier im Auge zu behalten — es könnte Sie zu seinem geheimen Fluchtweg führen. Hier sind 7 Tipps, um zu vermeiden, dass Ihr Haustier verloren geht:

1. Professionelles Training

Wenn Ihr Hund oder Ihre Katze zum Flüchten neigt, können Sie mit einem professionellen Tiertrainer zusammenarbeiten und lernen, diesen Instinkt zu zügeln. Außerdem erfahren Sie, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um Ihr Zuhause sicherer zu machen. Über den Grundgehorsam hinaus kann regelmäßiges Training dazu beitragen, dass Ihr Haustier zu Hause beschäftigt und stimuliert wird. Es ist wichtig, dass die ganze Familie, einschließlich der Kinder, in den Trainingsprozess einbezogen wird, um den geliebten Vierbeiner sicher zu Hause zu wissen.

Haustier verloren: Training

2. Die richtigen Accessoires

Manche Hunde können ihren Kopf aus einer herkömmlichen Leine und einem Halsband herausziehen, was sie in Gefahr bringen kann. Versuchen Sie es mit einem Martingalen Halsband, um Ausbrecher an der Leine zu stoppen. Um Katzen bei Abenteuern im Freien zu schützen, sollten Sie sie mit einer Leine und einem Geschirr ausführen. Achten Sie darauf, dass die Leine gut sitzt und Ihre Katze sich nicht herauswinden kann. 

Sobald Sie ein geeignetes Halsband oder Geschirr für Ihr Haustier ausgewählt haben, sollten Sie es mit einer Marke ausstatten. Es ist wahrscheinlicher, dass Tiere mit Markierung nach Hause zurückkehren, ohne jemals ein Tierheim aufsuchen zu müssen.

3. Wohnungskatzen bleiben im Haus

Ja, Katzen haben einen ausgeprägten Orientierungssinn, aber Vorsicht: Wenn sie kein Geschirr tragen und nicht bereit sind, mit Ihnen auf Entdeckungstour zu gehen, müssen Sie unbedingt dafür sorgen, dass reine Wohnungskatzen im Haus bzw. in der Mietwohnung bleiben. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fenstergitter sicher sind und halten Sie die Türen zum Außenbereich geschlossen. Wenn Sie Ihren Katzen einen Hauch von Natur bieten möchten, sollten Sie in ein paar Katzenbäume und -möbel für drinnen investieren, um sie zum Erkunden ihres Zuhauses zu animieren.

Haustier verloren: Wohnungskatze

4. Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine

Sie sollten Ihren Hund immer an der Leine führen, wenn Sie sich außerhalb Ihres Hauses oder eines umzäunten Bereichs aufhalten. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Hund ein Rückrufkommando beibringen. Aber selbst der gehorsamste Hund kann in Versuchung geraten, einem Tier hinterherzujagen, wenn er ohne Leine auf Entdeckungstour geht.

5. Nutzen Sie GPS-Tracker

Wenn Sie Ihren geliebten Vierbeiner nicht immer an der Leine führen möchten, dann sind GPS-Tracker eine exzellente Möglichkeit, genau zu wissen, wo sich Ihr Haustier gerade befindet. Sie befestigen den Tracker am Halsband und können per App den Live-Standort Ihres Hundes oder Ihrer Katze jederzeit nachverfolgen. Sollte Ihr geliebter Vierbeiner doch einmal verloren gehen, dann können Sie ihn schnell und effizient wieder finden. Die derzeit führenden GPS-Tracker für Hund und Katze sind:

Tractive: Das führende GPS für Hunde
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Der weltkleinste GPS Tracker für Haustiere
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6. Lassen Sie Ihr Haustier mikrochippen

Neben den GPS-Trackern sind Mikrochips eine gute Möglichkeit zu verhindern, dass Ihr Tier verloren geht. Ein Mikrochip kann zwar nicht verhindern, dass Ihr Haustier verloren geht, aber er kann ihm helfen, schnell wieder nach Hause zu kommen, wenn es vermisst wird. Lassen Sie Ihr Haustier nicht nur mikrochippen, sondern halten Sie auch die Chipregistrierung Ihres Haustiers auf dem neuesten Stand, wenn Sie umziehen oder Ihre Telefonnummer ändern. 

Wenn Ihr entlaufener Hund oder Ihre entlaufene Katze in einem Tierheim landet, können Sie durch das Einscannen des Mikrochips nur einen Telefonanruf davon entfernt sein, Ihre Katze oder Ihren Hund wiederzufinden.

7. Sicherheit für Haustiere bei Veranstaltungen

Abgesehen von den alltäglichen Sicherheitsmaßnahmen für Haustiere sollten Sie daran denken, dass bedeutende Ereignisse — ob eine Feier (wie ein Geburtstag oder Hochzeit), ein Feiertag oder ein Unwetter — für Ihr Haustier problematisch sein können. Zum Beispiel gehen viele Haustiere an Silvester verloren, weil sie Angst vor einem lauten Feuerwerk haben oder weil Gäste während einer Veranstaltung versehentlich ein Tor oder eine Tür offen lassen.

Haustier verloren: Veranstaltung

Viele Haustiere gehen allerdings nicht wegen lauter Geräusche verloren, sondern wegen des versehentlichen Verhaltens von Partygästen. Um zu verhindern, dass Ihr Haustier bei einem Grillfest oder einer Feier verloren geht, sollten Sie zu Hause einen sicheren, ruhigen Ort für Ihr Haustier schaffen und sicherstellen, dass es dort für die Dauer der Veranstaltung bleibt.

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