Urlaub mit Katze: 8 Tipps für das Reisen mit Ihrem Stubentiger

Wenn Sie das Glück haben, mit einer Katze zusammenzuleben, kennen Sie wahrscheinlich ihren Wunsch nach Routine und möglichst wenig Überraschungen. Katzen sind im Allgemeinen an ihre häusliche Umgebung gebunden, in der sie sich sicher und geborgen fühlen. Es kann jedoch notwendig sein, mit Ihrer Katze zu verreisen. Es gibt viele Dinge, die Sie tun können, um sicherzustellen, dass die Reise für beide so angenehm wie möglich ist.

Vorbereitung ist das A und O

Es gibt viele verschiedene Arten von Katzentransportboxen, aber die ideale Box hat eine Öffnung an der Vorderseite und an der Oberseite. Außerdem ist es aus mehreren Gründen sinnvoll, dass der Deckel abnehmbar ist:

So können Sie Ihre Katze stressfrei aus der Transportbox nehmen.

Sie können eine kuschelige Decke auf den Boden des Transportbehälters legen und die Box mit abgenommenem Deckel an einem ruhigen Ort in Ihrer Wohnung aufstellen.

Erlauben Sie Ihrer Katze, die Transportbox auszuprobieren, bevor Sie verreisen; so wird das Einsteigen in die Transportbox zu einem Teil der normalen Routine.

Besorgen Sie eine Transportbox, die groß genug ist, damit Ihre Katze darin aufstehen und sich umdrehen kann. Wenn Ihre Katze zu einer größeren Rasse gehört, wie z. B. eine Maine Coon, müssen Sie möglicherweise eine Transportbox für Hunde verwenden. Viele Katzen mögen es auch, wenn man eine Decke über die Transportbox legt, um stressauslösende visuelle Reize während der Reise auszublenden.

Sicherer Transport im Auto

Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, sollten Sie darauf achten, dass die Transportbox im Fahrzeug waagerecht steht, denn so fühlt sich Ihre Katze sicherer. Es ist außerdem eine gute Idee, die Transportbox im Auto mit einem Sicherheitsgurt zu befestigen, wenn möglich. Einige Transportboxen werden mit kleinen Näpfen für Futter und Wasser geliefert. Wenn die Fahrt mehrere Stunden dauert, ist es ratsam, kleine Mengen an Futter und Wasser in der Transportbox bereitzustellen.

Sicherer Transport im Flugzeug

Wenn Sie und Ihre Katze mit dem Flugzeug reisen, ist ein weicher Transportbehälter mit wasserdichtem Boden zu bevorzugen, aber es sollte mehr als eine Ein- und Ausstiegsmöglichkeit vorhanden sein.

Bei der Sicherheitskontrolle müssen Sie Ihre Katze aus der Transportbox nehmen. Achten Sie daher darauf, dass Ihre Katze ein Geschirr trägt, an dem Sie eine Leine befestigen können, damit Sie sie während dieser Zeit sicher festhalten können. Flughäfen können laute, unheimliche Orte sein, und Sie möchten nicht, dass sich Ihre Katze erschreckt und wegläuft.

Der Transportbehälter sollte nicht größer sein als ein typisches Handgepäckstück. Erkundigen Sie sich vor Ihrem Urlaub mit Katze bei Ihrer Fluggesellschaft nach den Anforderungen.

Was tun bei ängstlichen Katzen

Wenn Sie wissen oder vermuten, dass Ihre Katze während der Reise Angst haben wird, vereinbaren Sie rechtzeitig vor dem Urlaub mit Katze einen Termin mit Ihrem Tierarzt, um Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung von Ängsten zu besprechen. Wenn Ihre Katze nicht ängstlich zu sein scheint, können Sie trotzdem den Rat Ihres Tierarztes einholen, ob er ein Medikament oder ein Ergänzungsmittel empfiehlt. Ihr Tierarzt wird das Alter, die Körpersprache und den allgemeinen Gesundheitszustand Ihrer Katze berücksichtigen, wenn er solche Empfehlungen ausspricht.

Wenn Medikamente verschrieben werden, ist es ratsam, sie vor der Reise zu Hause auszuprobieren, um sicherzustellen, dass Ihre Katze sie verträgt und keine unerwünschten Nebenwirkungen hat.

Beispiele für Ergänzungsmittel und Medikamente, die bei Reiseangst eingesetzt werden, sind:

Solliquin

Feliway-Spray

Alprazolam

Zylkene

Telizen

Entspannungsspray

Bachblüten Globuli

Rescura Tropfen

Cannabis Pets Tropfen

GPS-Tracker

Sicherheit geht vor — deshalb empfiehlt sich beim Reisen mit dem Stubentiger auf jeden Fall ein GPS-Tracker. Es kann schnell passieren, dass Ihre Katze sich erschreckt oder einem Vogel hinterherrennt — und plötzlich ist sie fort. Das ist wahrscheinlich der Alptraum aller Katzeneltern, genau deshalb sollte dem vorgebeugt werden. GPS-Tracker werden am Halsband Ihrer Katze angebracht und Sie können den Standort Ihres Lieblings stets auf Ihrem Handy nachverfolgen. Zu den besten Anbietern von Katzentrackern gehören:

Sauberkeit geht vor

Auch wenn Sie sich bemühen, können auf Reisen mit Ihrer Katze Unannehmlichkeiten passieren. Packen Sie ein paar zusätzliche Decken oder Handtücher ein, für den Fall, dass eines verschmutzt wird. Es kann auch hilfreich sein, eine saugfähige Einwegunterlage in den Boden der Transportbox zu legen.

Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, nehmen Sie einige Papiertücher und einen Reiniger mit, falls Sie Urin, Kot oder Erbrochenes entfernen müssen. Wenn Sie mit Ihrer Katze fliegen, helfen unparfümierte Babytücher oder für Katzen geeignete Tücher mit der Reinigung.

Extra Tipp: Wenn Sie auf eine Reise gehen, ist es hilfreich, eine vertraute Katzentoilette und Streu von zu Hause mitzunehmen, wenn Sie können. Katzen reagieren sehr empfindlich auf Gerüche. Wenn Sie Ihre Katze bitten, eine andere Art von Streu oder ein anderes Katzenklo zu benutzen, kann es unterwegs oder am Zielort zu Unannehmlichkeiten kommen.

Katzen lieben Vertrautes

Genau wie Sie wird auch Ihre Katze es zu schätzen wissen, einige ihrer Lieblingsgegenstände von zu Hause mit auf die Reise zu nehmen. Eine Lieblingsdecke oder ein Lieblingsbett, vertraute Spielsachen sowie ihr eigenes Futter und Leckerlis machen die Reise angenehmer und weniger stressig für Sie beide.

Ausweis, ID und Co.

Erkundigen Sie sich vor dem Urlaub mit Katze bei Ihrem Tierarzt, ob Ihre Katze Impfungen, Blutuntersuchungen oder spezielle Unterlagen benötigt. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie eine Reise außerhalb von Europa planen. Die Anforderungen einiger ausländischer Länder können eine mehrmonatige Vorlaufzeit erfordern, recherchieren Sie also gründlich.

Egal, ob Sie mit dem Auto oder dem Flugzeug reisen, nehmen Sie einen Nachweis über die Impfungen mit und fragen Sie die Fluggesellschaft oder den Staat/das Land des Reiseziels, welche weiteren Unterlagen erforderlich sind, z. B. ein Gesundheitszeugnis oder eine Bescheinigung über eine tierärztliche Untersuchung.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Katze immer einen Ausweis bei sich trägt, falls Sie getrennt werden. Ein Mikrochip und ein Halsband mit einem Identitätskennzeichen, das Ihre Kontaktdaten enthält, helfen Ihnen, Ihre Katze wiederzufinden, falls Sie getrennt werden. Die oben-genannten GPS-Tracker sind in diesem Falle besonders hilfreich.

Denken Sie daran, dass ein Urlaub mit Katze für Sie beide sehr angenehm sein kann, wenn Sie sich richtig vorbereiten. Aber vergessen Sie nicht, Geduld einzupacken. Manche Katzen lieben es zu reisen, aber viele finden es beängstigend. Ihre Katze kann Ihren Stresspegel spüren, also atmen Sie tief durch und finden Sie Ihre innere Ruhe.

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