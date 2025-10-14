Joggen mit Hund: So wird Ihr Hund zum besten Laufpartner der Welt

Wenn Sie mit Ihrem Hund joggen, können Sie von den vielen Vorteile für die körperliche als auch für die geistige Gesundheit profitieren. Laufen hilft nicht nur bei der Gewichtsabnahme, sondern kann auch Wunder für das Wohlbefinden Ihres Hundes bewirken. Die aufregenden Anblicke, Geräusche und Gerüche, die er beim Laufen entdeckt, sowie die Abwechslung in der Landschaft tragen dazu bei, ihn geistig zu bereichern und zu stimulieren, Ängste abzubauen und die Langeweile zu vertreiben. Hier erfahren Sie, warum und wie Sie mit Ihrem Hund gemeinsam joggen.

Warum Hunde die perfekten Laufbegleiter sind

Es gibt eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen, die uns zeigen, wie gut Joggen für die Gesundheit ist. Es beugt Fettleibigkeit vor, hilft Ihnen, fit zu bleiben, und kann Ihre Ausdauer steigern. Es ist sogar erwiesen, dass es die Stimmung hebt. Und eine teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist dafür auch nicht nötig.

Was gut für Sie ist, ist auch gut für Ihren Hund: Es kann von großem Vorteil für ihn sein, Gewicht zu verlieren, Muskeln aufzubauen und damit gesund und munter zu bleiben. Wenn Sie Ihren Hund fit und gesund halten, können Sie teure Tierarztrechnungen in Zukunft vermeiden (in diesem Fall helfen übrigens Hundekrankenversicherungen weiter). Außerdem wirkt sich Joggen positiv auf die Stimmung Ihres Hundes aus: Die meisten Hunde sind zum Laufen geboren (wenn auch einige Rassen mehr als andere). Sie alle genießen den Anblick, die Geräusche und die Gerüche der freien Natur, und die Zeit, die sie mit Ihnen auf der Straße verbringen, ist in den Augen Ihres Hundes immer eine gut verbrachte Zeit.

Wenn Sie festgestellt haben, dass sich destruktives Verhalten einschleicht, könnte Joggen mit Ihrem Hund eine Lösung sein. Aktive Rassen, die lange Zeit im Haus gehalten werden, können sich langweilen, was zu schlechtem Verhalten führen kann. Wenn Sie Körper und Geist Ihres Hundes aktiv halten, können Sie nicht nur die aufgestaute Energie abbauen, sondern auch eine Bindung zwischen Ihnen und Ihrer Pelznase aufbauen.

Wie Sie Ihren Hund zum Joggen trainieren

Es gibt keinen einheitlichen Zeitplan für das Laufen mit Hunden: Passen Sie das Training an die anfänglichen Fähigkeiten von Ihnen und Ihrem Haustier an und steigern Sie sich langsam. Außerdem sollten Sie mit Ihrem Tierarzt sprechen, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen.

Bevor Sie mit dem Joggen mit Hund beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Vierbeiner die Übungen bewältigen kann, dass er keine gesundheitlichen Probleme hat, die sich durch das Laufen verschlimmern könnten, und dass er nur so lange läuft, wie es seine natürliche Ausdauer zulässt. Folgen Sie diesen Schritten:

Beginnen Sie mit einem kurzen, 10-minütigen Lauf an einem für Ihren Hund vertrauten Ort.

Steigern Sie die Distanz über mehrere Wochen hinweg allmählich.

Ihr Hund sollte während der Läufe hecheln, aber nicht außer Atem sein.

Seien Sie nicht so sehr außer Atem, dass Sie ihm keine Kommandos mehr geben können!

Joggen mit Leine

Wenn Sie Ihren Hund beim Laufen an der Leine führen, ist das die beste Art, mit dem Training zu beginnen, denn so bleibt er sicher und nah bei Ihnen. Am Anfang kann es vorkommen, dass Ihr Hund entweder vor Ihnen herzieht oder hinter Ihnen zurückbleibt, was sich negativ auf Ihr Tempo auswirkt. Mit der Zeit und etwas Übung werden Sie und Ihr Hund sich jedoch an das Laufverhalten des anderen gewöhnen.

Bevor Sie mit einem Hund joggen gehen, sollten Sie sich vergewissern, dass er an der Leine bei Fuß gehen kann. Am besten vermeiden Sie einziehbare Leinen, da eine zu große Entfernung zu Komplikationen führen kann. Wenn Sie mit einer Leine von etwa drei bis sechs Metern Länge beginnen, hat Ihr Hund genügend Platz.

Wie Alter und Rasse das Joggen beeinflussen

Bestimmte Hunde sind von Natur aus für unterschiedliche Bedingungen konzipiert, und ihre Fähigkeit zu laufen hängt nicht unbedingt mit ihrer Größe zusammen. Sie werden vielleicht überrascht sein, dass der relativ kleine Parson Russell Terrier ein ausdauernder Läufer ist, der kilometerweit laufen kann, während der langbeinige Windhund einen kurzen, scharfen Sprint einem langen Lauf jederzeit vorzieht. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Hund sind, der Ihr Laufpartner werden soll, sollten Sie sich gut informieren und eine Rasse wählen, die die gleiche Art von Bewegung mag wie Sie.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit jungen Hunden laufen: Welpen sind möglicherweise noch nicht so weit, dass sie laufen können, bevor sie ausgewachsen sind. Auch bei älteren Hunden ist Vorsicht geboten: Sie haben zwar immer noch Spaß an der Bewegung, ermüden aber möglicherweise schneller als ein jüngerer Hund.

Die besten Tipps für das Joggen mit Hund

Bleiben Sie aufmerksam: Ihr Hund kann Ihnen nicht sagen, ob er müde ist oder sich unwohl fühlt. Achten Sie auf unausgesprochene Anzeichen, während Sie mit ihm laufen. Trinken Sie viel: Es ist sowohl für Sie als auch für Ihren Hund wichtig, während des Trainings ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, also nehmen Sie bei langen Läufen immer Wasser mit. Hunde leiden beim Sport schneller an Dehydrierung als an Erschöpfung. Nutzen Sie einen GPS-Tracker: Wenn Sie ohne Leine mit Ihrem Hund joggen, kann dieser schnell mal abgelenkt werden oder mit Absicht ausreißen — und manchmal sogar verloren gehen. GPS-Tracker zeigen Ihnen in Echtzeit den genauen Standpunkt Ihres Laufpartners und geben Ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Die besten Hundetracker auf dem Markt sind:

Seien Sie vorsichtig: Reinigen Sie die Pfoten Ihres Hundes nach dem Laufen, und achten Sie auf Schnitt- und Schürfwunden. Unbehandelte Verletzungen können zu Infektionen führen. Wählen Sie sorgfältig: Wählen Sie Strecken und Umgebungen, die Ihnen beiden Spaß machen. Das Laufen über Gras ist sowohl für Sie als auch für die Gelenke Ihres Hundes besser, aber achten Sie auf unsichtbare Gefahren wie Kaninchenlöcher. Achten Sie auf Sauberkeit: Auch wenn Sie im Schritttempo laufen, müssen Sie die Hinterlassenschaften Ihres Tieres beseitigen!

Geben Sie sich einen Ruck und joggen Sie gemeinsam mit Ihrem geliebten Vierbeiner. Das bringt viel Spaß, hält gesund und stärkt Ihre Bindung!

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