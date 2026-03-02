GoStudent: Nachhilfe Online

Wir stellen Ihnen in diesem Artikel GoStudent vor und teilen unsere Erfahrungen mit diesem Anbieter von Nachhilfe Online. Wir schauen uns das Angebot genauer an und wie die Plattform funktioniert. Auch werden die Kosten des Anbieters durchleuchtet und weitere Facts betrachtet, wie die Bedienbarkeit der Sprachlern-Plattform über die App.

Wie funktioniert GoStudent?

Das Unternehmen bietet Nachhilfe Online in jeglichen Schulfächern an, darunter auch Fremdsprachen und verbindet so Schüler mit einem passenden Tutor. Für jeden Nutzer wird ein individueller Lernplan erstellt, wobei eine Unterrichtsstunde 50 Minuten dauert, die flexibel wöchentlich eingeteilt werden kann.

Unsere GoStudent Erfahrung zeigt, dass sich dieser Anbieter für alle Altersgruppen eignet und weltweit genutzt werden kann, da der Unterricht ganz bequem online von zu Hause stattfindet. Die Lehrer müssen durch ein Aufnahmeverfahren gehen und Trainings absolvieren, um den Anforderungen der Qualitätskontrolle von GoStudent in einem Test zu entsprechen. So gibt es inzwischen mehr als 23.000 qualifizierte Tutor:innen, die in den unterschiedlichen Disziplinen und Sprachen unterrichten.

Die Webseite des Anbieters

Um auf GoStudent eine Sprache lernen zu können, werden im ersten Schritt in einem Telefonat die Bedürfnisse des Nutzers ermittelt, um dann einen passenden Nachhilfelehrer auszuwählen. Der/Die Tutor:in sollte nicht nur fachlich passen, auch wird darauf geachtet, dass sich Schüler:in und Lehrer:in charakterlich gut verstehen. Unsere GoStudent Erfahrung zeigt, dass auf diese Weise Sprachen effektiver gelernt werden können.

Im Anschluss findet die erste Probestunde statt, darauf aufbauend wird ein Lernplan mit individuellen Lernzielen erstellt. Danach kanns auch schon losgehen mit der ersten richtigen Unterrichtsstunde. Die Sprachen werden auf der Plattform vermittelt, auf der auch die Lernerfolge eingesehen, sowie Einstellungen vorgenommen werden können. All diese Funktionen sind in den Kosten von GoStudent enthalten.

Was erwartet mich bei GoStudent?

Das Angebot von GoStudent umfasst eine Vielzahl an Sprachen. Die beliebtesten Sprachen sind derzeit Deutsch, Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Latein. Die Tutor:innen unterstützen Sie dabei, die unterschiedlichen Fremdsprachen nicht nur in der Theorie zu erlernen, sondern Sie auch mit anderen Kulturen vertraut zu machen. Dadurch machen Sie rundum positive GoStudent Erfahrungen und Sie werden insgesamt beim selbstsicheren Sprechen unterstützt.

Durch das virtuelle Klassenzimmer, das man auch von anderen Online-Sprachkursen kennt, können Sie auf allen Geräten lernen und Dateien leicht übertragen. Das Unternehmen bietet Ihnen zudem gratis Lernmaterial und Sie können Ihre Fragen außerdem in einer WhatsApp Gruppe stellen. Außerdem gibt es eine App, mit der Sie von überall am Unterricht teilnehmen können.

Tolle Alternativen zu GoStudent

Für wen das virtuelle Klassenzimmer zu starr im Ablauf ist und wer lieber flexibel eine neue Sprache lernen möchte (oder die gewünschte Sprache bei Go Student nicht antrifft), der findet bei folgenden Anbietern das richtige Programm für die eigenen Ziele:

Welche Kosten fallen bei GoStudent an?

Der Preis von GoStudent richtet sich ganz nach der Dauer der Nachhilfe online. Je mehr Stunden Sie lernen, umso günstiger ist der Preis pro Stunde. Intensives Lernen wird demnach sogar belohnt. Die GoStudent Kosten liegen zwischen 19,99 Euro und 34,49 Euro monatlich. Sie können aber auch erstmal vorab eine kostenlose Probestunde buchen, um sich mit dem Angebot vertraut zu machen und GoStudent zu testen. Dabei lernen Sie Ihren Nachhilfelehrer und die Lernplattform kennen.

Sagt Ihnen das Angebot zum Sprachen lernen zu, wird ein Lernplan erstellt, der auf Sie abgestimmt ist und mit dem Sie spielend leicht Ihre Lernziele erreichen und sich auf diese Weise schnell und flexibel weiterentwickeln. Mit diesem Anbieter sammeln Sie grundlegende Erfahrungen zum Sprachen lernen ab der ersten Stunde. Es gibt außerdem für jeden Nutzer einen kostenlosen Hausaufgaben-Chat, im kostenpflichtigen Premiumbereich gibt es dann für besonders intensives Lernen einen individuellen 1:1 Live-Video-Unterricht.

Zur Bezahlung stehen Ihnen alle gängigen Zahlungsmethoden zur Verfügung und es besteht die Möglichkeit der automatischen Bezahlung. Dabei können alle Transaktionen jederzeit auf dem Lernprofil eingesehen werden und ein reibungsloser und sicherer Transfer wird garantiert. Der Test von GoStudent zeigt, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt.

Kann ich bei GoStudent sparen?

Es gibt einen Bonus, wenn Sie die Sprachlern-Plattform Ihren Freund:innen weiterempfehlen. Es kann immer mal wieder zu Aktionen kommen, bei denen Geld gespart werden kann und Sie auf die GoStudent Kosten Rabatte bekommen.

Bei GoStudent kündigen: so geht’s

Möchten Sie bei GoStudent Ihre Mitgliedschaft kündigen, ist der einfachste Weg, das Muster-Widerrufsformular von der Website in den AGBs herunterzuladen. Das ausgefüllte Formular senden Sie dann einfach an die entsprechende Mail-Adresse, die Sie auf der Webseite finden. Sowohl der Nutzer als auch das Unternehmen können das Vertragsverhältnis bezüglich der Plattformnutzung jederzeit mit sofortiger Wirkung zu beenden, wodurch keine Kosten mehr anfallen.

Fazit unserer GoStudent Erfahrungen

Sie haben Lust bekommen, sofort mit einer neuen Fremdsprache zu beginnen? Dann ist dieser Anbieter eine gute Wahl, denn Sie können bereits nach einer kostenlosen Probestunde das Premiumprogramm buchen und bekommen einen auf Sie abgestimmten Lernplan mit passendem Tutor:in, der/die Ihnen die Sprache spielend leicht beibringt. Die Kosten sind transparent und vor allem die Flexibilität, die individuellen Lernziele und die zertifizierten Lehrer:innen sind Vorteile der Plattform.

Wenn Sie von überall aus Sprachen lernen möchten, empfiehlt es sich außerdem, die App zu holen. Insgesamt schneidet die Lernplattform GoStudent im Test gut ab, da die Erfahrungen durchweg positiv sind.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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