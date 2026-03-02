Tipps zur Verbesserung der Lesekompetenz in einer Fremdsprache

Wenn Sie einen Großteil Ihrer Zeit darauf verwenden, Vokabeln zu lernen und sich im Sprechen und Hören zu üben, kann es leicht passieren, dass Ihre Lesekompetenz auf der Strecke bleibt. Auch wenn Sie derzeit denken, dass Sie die Lesefähigkeit in einer anderen Sprache nicht wirklich brauchen, kann die Verbesserung Ihrer Lesekompetenz fantastische Vorteile für Ihre allgemeinen sprachlichen Fähigkeiten haben.

Tipp 1: Lesen Sie mehr in Ihrer Muttersprache

Es gibt zahlreiche Forschungsergebnisse, die ganz klar zeigen, dass die Fähigkeiten, die man beim Lesen in der Muttersprache entwickelt, sehr gut auf das Erlernen einer Fremdsprache übertragbar sind. Wenn Sie also in Ihrer Muttersprache an Ihrer Lesekompetenz arbeiten, wird sich dies auch auf das Lesen in der zweiten oder dritten Zielsprache positiv auswirken.

Das Lesen im Französischen und im Deutschen ist in vielerlei Hinsicht ähnlich wie das Lesen im Chinesischen oder Koreanischen. Natürlich gibt es große Unterschiede — diese sind aber nicht so groß, wie Sie vielleicht denken. Von der Fähigkeit, das Wesentliche eines Textes zu verstehen, bis hin zur Fähigkeit, Details zu erkennen und aufzunehmen — wenn Sie diese Fähigkeiten in Ihrer eigenen Sprache schnell verbessern, wird sich das positiv auf das Erlernen einer neuen Sprache auswirken.

Tipp 2: Lesen Sie Informelles

Das Problem mit akademischer Lektüre ist, dass der Inhalt so trocken ist und nichts mit unserem täglichen Leben zu tun hat. Es spricht nichts dagegen, dass Sie Ihre Lesekompetenz entwickeln und üben, indem Sie etwas Zwangloseres, Humorvolleres oder Informelleres lesen.

Versuchen Sie zum Beispiel, Feeds in sozialen Medien oder Foren in Ihrer Zielsprache zu lesen. Allein das Lesen der Kommentare zu einem Video oder einem anderen Social-Media-Beitrag kann Ihnen eine Menge beibringen und gleichzeitig viel Spaß machen.

Ein Kommentarbereich oder ein Forumsthread bietet Ihnen Dutzende von “Mini-Artikeln”, die alle in unterschiedlichen Stilen und mit unterschiedlichem Vokabular verfasst sind und Ihre sprachlichen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Sie werden zweifellos Fehler in der Rechtschreibung, Grammatik oder im Sprachgebrauch entdecken, und auch das ist nützlich. Vielleicht beginnen Sie sogar, die “Insider-Witze” und “Running Gags” der Populärkultur in Ihrer Zielsprache zu verstehen.

Das soll nicht heißen, dass Ihre eher formale und akademische Lektüre nicht von Nutzen ist. Sie sollten auch diese Lektüre beibehalten, aber scheuen Sie sich nicht, sie ab und zu mit weniger formellen Inhalten aufzulockern.

Tipp 3: Lesen Sie einen Text mehrmals

Manche Menschen lesen einen Text, verstehen nicht wirklich, worum es geht, und geben nach einem Versuch auf. Es ist eigentlich ganz normal, dass Leserinnen und Leser auf jedem Niveau einen Text beim ersten Lesen nicht ganz verstehen. Denken Sie an einige der Romane, die Sie in Ihrer eigenen Sprache gelesen haben, und sogar an einige der Filme, die Sie gesehen haben. Haben Sie jedes Kapitel verstanden? Haben Sie jedes Detail im Film verstanden? Oder haben Sie sie ein zweites oder drittes Mal gelesen/gesehen, um alles zu begreifen?

Das Gleiche gilt für Ihre fremdsprachliche Lektüre. Die Strategie der “Vier Lesungen” kann Ihnen dabei helfen:

1. Mal Lesen : Beim ersten Lesen geht es nur darum, das Wesentliche zu erfassen und die wichtigsten Themen und Punkte des Textes zu verstehen.

: Beim ersten Lesen geht es nur darum, das Wesentliche zu erfassen und die wichtigsten Themen und Punkte des Textes zu verstehen. 2. Mal Lesen: Hier geht es darum, das Wesentliche zu verstehen und interessante und neue Vokabeln aufzugreifen, die Ihnen helfen, Ihr Sprachniveau zu verbessern.

Hier geht es darum, das Wesentliche zu verstehen und interessante und neue Vokabeln aufzugreifen, die Ihnen helfen, Ihr Sprachniveau zu verbessern. 3. Mal Lesen: Beim dritten Durchgang beginnen Sie, interessante Details zu sammeln. Das sind subtile Informationen wie Humor und Kunstfertigkeit, die Sie zuvor übersehen haben.

Beim dritten Durchgang beginnen Sie, interessante Details zu sammeln. Das sind subtile Informationen wie Humor und Kunstfertigkeit, die Sie zuvor übersehen haben. 4. Mal Lesen: Bei der letzten Lektüre sollten Sie versuchen, den nun verstandenen Text in höherem Tempo zu lesen.

Tipp 4: Nutzen Sie Sprachlern-Apps

Sprachlern-Apps und -Programme sind eine interaktive, dynamische und unterhaltsame Möglichkeit, eine neue Sprache zu erlernen. Sie bekommen verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt, um Ihre Lesekompetenz zu verbessern und können dank der praktischen Apps von überall aus Fremdsprachen üben. Die besten Anbieter auf dem Markt sind:

Tipp 5: Lesen Sie laut

Das ist wohl die einfachste Strategie, um Ihre Lesekompetenz zu verbessern. Das laute Lesen gibt Ihnen die Möglichkeit, sowohl Ihre Sprech- als auch Ihre Lesekompetenz zu trainieren. Durch das laute Lesen von fremdsprachigem Material verbessern Sie Ihre Aussprache und Ihre Ausdrucksweise. Darüber hinaus lernen Sie auch besser zu verstehen, wie Wörter und Sätze in Ihrer Zielsprache in größeren Textabschnitten zusammengehören.

Tipp 6: Verstehen Sie Wörter im Kontext

Um Ihre Lesekompetenz zu verbessern, sollten Sie das Wörterbuch zumindest zeitweise zur Hand haben — dieses aber nicht für jedes Wort aufschlagen, das Sie nicht kennen. Versuchen Sie, sich auf maximal 3 Wörterbuchnachschläge zu beschränken (5, wenn es sich um einen langen Text oder ein Kapitel eines Buches handelt), und nutzen Sie für den Rest den Kontext.

Wörter aus dem Kontext zu erschließen, in dem sie verwendet werden, ist eine der besten Sprachfertigkeiten, die man sich aneignen kann. Auch dies können Sie grundsätzlich in Ihrer eigenen Sprache üben. Um den Kontext besser zu verstehen, versuchen Sie Folgendes:

Schritt 1: Lesen Sie den Satz mit dem unbekannten Wort mehrmals.

Lesen Sie den Satz mit dem unbekannten Wort mehrmals. Schritt 2: Lesen Sie ein oder zwei Sätze vor und nach dem Satz mit dem Zielwort noch einmal.

Lesen Sie ein oder zwei Sätze vor und nach dem Satz mit dem Zielwort noch einmal. Schritt 3: Versuchen Sie, das Wort durch bekannte Vokabeln zu ersetzen, um zu sehen, ob es Sinn ergibt.

Versuchen Sie, das Wort durch bekannte Vokabeln zu ersetzen, um zu sehen, ob es Sinn ergibt. Schritt 4: Wenn Sie den Tonfall und den Zusammenhang zum Thema verstehen, sollten Sie in der Lage sein, mit erstaunlicher Genauigkeit die Bedeutung des Wortes zu bestimmen.

Wenn Sie den Tonfall und den Zusammenhang zum Thema verstehen, sollten Sie in der Lage sein, mit erstaunlicher Genauigkeit die Bedeutung des Wortes zu bestimmen. Schritt 5: Schauen Sie nach der Lektüre noch einmal im Wörterbuch nach, ob Sie richtig lagen.

Man könnte meinen, dass man eine neue Sprache nur lernt, um sie sprechen zu können, und daher Lesekompetenz als unwichtig einstuft. Im Zeitalter der schriftlichen Online-Kommunikation könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Verbessern Sie Ihre Lesekompetenz und erschließen Sie sich eine völlig neue Ebene des Verständnisses für eine Fremdsprache.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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