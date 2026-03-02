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sprache lernen über 50

5 kreative Tipps zum Erlernen einer Fremdsprache über 50

Sie sind über 50 und haben das Erlernen einer neuen Sprache aufgegeben? Überdenken Sie Ihre Entscheidung noch einmal, denn mit diesen Strategien können Sie in jedem Alter erfolgreich eine neue Sprache lernen!

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Es ist unmöglich, mit über 50 Jahren noch eine Fremdsprache zu lernen. Völliger Quatsch! Wer Ihnen weismachen will, dass das Erlernen einer Sprache über 50 entweder unmöglich oder einfach zu anstrengend ist, hat noch nie etwas von den unterhaltsamen und innovativen Möglichkeiten gehört, mit denen man in jedem Alter eine Sprache lernen kann.

Obwohl das Erlernen einer Sprache in jedem Alter nachweislich das Gehirn stimuliert, ist es nicht einfach, eine zweite Sprache zu erlernen, wenn man älter ist. Aber es ist nicht unmöglich. Für diejenigen unter uns, die schon älter sind, ist es wie beim Jonglieren.

Jonglieren erscheint sehr beeindruckend, wenn man nicht jonglieren kann. Aber es stellt sich heraus, dass es fast jeder in relativ kurzer Zeit erlernen kann, vorausgesetzt, man kennt die Technik und übt regelmäßig. Hier sind 5 effektive Strategien, um eine neue Sprache mit 50+ zu lernen:

1. Starten Sie mit Small Talk

Arbeiten Sie mit einem Tutor und konzentrieren Sie sich zunächst auf Smalltalk
Wenn Sie in Ihren 50ern sind, sind Sie bereits ein ziemlich weltgewandter und kenntnisreicher Mensch, und Sie wissen wahrscheinlich, wie man eine anständige Unterhaltung führt. Wenn das der Fall ist, dann ist eine gute Möglichkeit für den Einstieg in eine neue Sprache, sich auf diese Konversation zu konzentrieren! Genauer gesagt, arbeiten Sie mit einem Tutor zusammen, um Ihren Small Talk in einer neuen Sprache zu verbessern. Bitten Sie ihn, Ihnen beizubringen, wie Sie über die Dinge sprechen, über die die Menschen in Ihrer Zielsprache sprechen.

Wenn Sie z. B. Englisch lernen wollen, wie die Briten es sprechen, könnten Sie mit einem Gespräch über das Wetter beginnen — kein Land kann das besser als das Vereinigte Königreich. Dann könnten Sie mit Ihrem britischen Tutor über Sport sprechen und darüber, wie man mit Freunden im Pub Smalltalk hält. Oder nehmen wir an, Sie wollen Chinesisch lernen. Der Smalltalk in China dreht sich oft um Essen, Gesundheit und Wohlbefinden.

Warum konzentrieren wir uns auf Smalltalk? Es geht vor allem um Selbstvertrauen.

sprache lernen über 50: Small Talk

Wenn Sie den Smalltalk richtig hinbekommen, gibt Ihnen das die nötige Portion Selbstvertrauen, weiterzulernen. Junge Lernende brauchen das nicht immer, weil sie weniger Angst haben, Fehler zu machen, aber ab 50 wird das schwieriger. Wenn Sie Smalltalk beherrschen, kommt der Rest von selbst.

2. Gehen Sie das Sprachenlernen langsam an

Wie schnell eine neue Sprache erlernt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber: Mit 50+ sollte niemand Sie dazu zwingen, schneller zu lernen, als Sie sich wohl fühlen. Daher ist die beste Strategie, in dem Tempo zu arbeiten, in dem sie sich am wohlsten fühlen, selbst wenn das bedeutet, dass sie nur 30 Minuten oder weniger pro Tag lernen, oder nur ein neues Idiom oder drei neue einzelne Vokabeln pro Tag lernen. Wenn das für Sie angenehm ist, dann tun Sie es.

Vergessen Sie nicht, dass selbst bei langsamen Lernen aus 1 Tag 7 werden, aus denen dann schnell 31 werden, und schon bald sind Sie bei 365. Selbst bei dem langsamen Tempo, sind das potentiell 365 Redewendungen und mehr als 1000+ Vokabeln in Ihrem ersten Jahr. Daran ist nichts auszusetzen, und ein langsameres Tempo bedeutet wahrscheinlich, dass Sie sich dieses Wissen besser merken werden.

3. Probieren Sie Sprachlernapps aus

Das Erlernen einer Fremdsprache im fortgeschrittenen Alter ist jetzt noch einfacher, da so viele nützliche Technologien zur Verfügung stehen. Die besten Sprachlern-Apps können Ihnen dabei helfen, ein Vokabular aufzubauen, eine korrekte Grammatik zu entwickeln und schließlich fließend zu sprechen — durch Lektionen, die leicht zu verdauen sind. Und das Beste: Die Programme und Apps machen das Sprachenlernen mit Hilfe von interaktiven Übungen und Spracherkennung sehr unterhaltsam. Probieren Sie es selbst aus:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
Preply: Sprache lernen 1:1
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

4. Nutzen Sie Multimedia-Kanäle

Wenn Sie nicht mit Ihrer Lehrerin oder Ihrem Lehrer arbeiten, nutzen Sie in Ihrer Freizeit alle möglichen Medienkanäle, um Ihr Lernen zu ergänzen. Das kann das Lesen einer ausländischen Zeitung oder Zeitschrift sein, das Hören eines Podcasts (hier eine Liste der besten englischen Podcasts) oder einer Radiosendung oder das Ansehen einer Fernsehserie. Das Schöne an diesen Methoden ist, dass sie gut zu unserem vorherigen Punkt passen, nämlich dass Sie die Dinge in Ihrem eigenen Tempo angehen.

Wenn Sie die Freiheit haben, im Internet, in den Nachrichten oder in anderen Medien zu stöbern, können Sie sich in aller Ruhe das heraussuchen, was Sie interessiert und von dem Sie glauben, dass es einen Mehrwert für Ihre gesamte Lernreise darstellt. Sie müssen sich nicht auf ein Lehrbuch oder anderes festes Kursmaterial beschränken.

sprache lernen über 50: Multimedia-Kanäle

Schauen Sie stattdessen einfach, wohin Sie Ihre Suche führt. Selbst wenn Sie 10 bis 20 Minuten pro Tag mit dem Lesen oder Hören dieser Materialien verbringen, ist das bereits sehr hilfreich.

5. Suchen Sie sich einen Übungspartner

Egal wie alt Sie sind, es immer von Vorteil, sich einen Sprachlernpartner zuzulegen. Das kann jemand in Ihrer Nachbarschaft sein, von dem Sie wissen, dass er Ihre Zielsprache spricht, oder jemand, mit dem Sie sich online austauschen. Das Ausprobieren von Dingen, die Sie im Unterricht gelernt haben, wird Ihnen helfen, das Wissen zu behalten, aber Sie werden mit Sicherheit auch neue Dinge lernen, mit denen Sie Ihren Tutor beeindrucken können.

Es ist verständlich, dass Sie vielleicht nicht immer jedem, den sie kennen, mitteilen wollen, dass sie eine neue Sprache lernen. Nicht jeder hat das gleiche Bedürfnis wie die Millennials und die Gen Z, der Welt alles zu erzählen, was sie tun, essen und denken. Ein diskreter und vertrauenswürdiger Freund, der Ihnen beim Üben hilft, wird Ihnen helfen, Ihr neues Hobby für sich zu behalten, und Ihnen den Raum und die Zeit geben, daran zu arbeiten, ohne dass Sie sich verlegen fühlen müssen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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