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Englisch Zuhause lernen

Englisch lernen von Zuhause: 11 Methoden für schnelles und effektives Lernen

Wenn Sie Englisch lernen wollen, müssen Sie in keine Sprachschule, Uni, Institut oder Sprachzentrum gehen. Hier erfahren Sie, wie Sie schnell und effektiv von Zuhause aus Englisch lernen.

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Wie lernt man am besten Englisch? Die meisten Sprachschüler nehmen an, dass Sie nur dann Englisch lernen können, wenn Sie in ein englischsprachiges Land ziehen. Falsch. Sie brauchen kein teures Ticket nach London, New York, Toronto, Melbourne, Kapstadt oder Wellington. Sie können in die englische Sprache eintauchen und zu einem kompetenten Sprecher werden, ohne jemals ein englischsprachiges Land zu besuchen. Hier erfahren Sie, wie Sie in Ihrem Heimatland Englisch lernen können — und zwar bequem von Zuhause aus.

1. Lesen

Lesen ist eine der besten Methoden, um Zuhause Englisch zu lernen. Lesen hilft Ihnen:

  • Grammatik zu festigen
  • Ihren Wortschatz zu erweitern
  • Strukturen und Muster zu festigen, die Sie bereits gelernt haben
  • viele Sprachen im Zusammenhang zu sehen

Lesen ist eine großartige Quelle für sprachlichen Input und gleichzeitig ein mentales Training für das Gehirn. Kein Wunder also, dass Lesen eine der besten Möglichkeiten ist, Zuhause Englisch zu lernen.

Aber was sollten Sie lesen?

Es gibt eine Vielzahl von guten Büchern, die Sie sich zu Gemüte führen können. Das Wichtigste ist, dass Sie das, was Sie lesen, verstehen und Freude daran haben. Wenn ein Buch zu schwer für Sie ist, wird es Ihnen keinen Spaß machen. Und wenn Sie keinen Spaß an dem haben, was Sie tun, werden Sie wahrscheinlich nicht viel lernen. Stellen Sie also sicher, dass Sie Dinge lesen, die Sie interessieren und die Ihrem aktuellen Sprachniveau entsprechen. So verbessern Sie im handumdrehen Ihre Lesekompetenz.

Englisch Zuhause lernen: Lesen

Neben Büchern können Sie außerdem lesen:

  • Online-Artikel
  • Zeitschriften
  • Blogs
  • Podcast-Abschriften
  • Comics
  • Beiträge in sozialen Medien
  • Website-Seiten
  • Online-Zeitungen
  • Kurzgeschichten

Die Möglichkeiten sind endlos.

2. Filme und Serien

Es gibt unzählige Streaming-Plattformen, auf denen Filme und Serien nur einen Klick entfernt sind. Hier sind 8 Tipps, wie Sie Zuhause mit Filmen und Serien Englisch lernen können:

  1. Sehen Sie sich die Filme mit und ohne englische Untertitel an.
  2. Erwarten Sie nicht, dass Sie 100 % von dem verstehen, was Sie sehen. Seien Sie realistisch.
  3. Sehen Sie sich Filme an, die Sie bereits in Ihrer Muttersprache gesehen haben.
  4. Treten Sie Online-Filmclubs bei. Das hilft Ihnen, Filme durch Diskussionen besser zu verstehen, und es ist ideal, um Ihre Sprechfertigkeit zu verbessern.
  5. Lesen Sie, worum es in dem Film oder der Fernsehsendung geht, bevor Sie diese ansehen. So können Sie besser verstehen, was Sie sich ansehen werden.
  6. Schauen Sie sich dieselben Episoden mehr als einmal an.
  7. Sehen Sie sich nur eine Minute der Sendung an und versuchen Sie, so viel wie möglich zu verstehen.
  8. Haben Sie Spaß! Wenn Sie keinen Spaß haben, sehen Sie sich etwas anderes an.

Hier ist eine Liste mit den 10 besten Filmen zum Englischlernen.

3. Podcasts und Hörbücher

Sie können sich einen Podcast oder ein englisches Hörbuch anhören, während Sie:

  • den Abwasch machen
  • das Haus putzen
  • den Müll rausbringen
  • joggen
  • spazieren gehen
  • zur Arbeit fahren
  • mit Ihrem Hund Gassi gehen

Mit einem englischen Podcast sparen Sie Zeit, da Sie zwei Dinge gleichzeitig tun können: Ihr Englisch verbessern und Dinge erledigen.

Englisch Zuhause lernen: Hörbuch

Auch hier sollten Sie darauf achten, dass Sie sich Podcasts oder Hörbücher anhören, die Sie interessant finden. Hören Sie sich nicht nur Irgendetwas auf Englisch an, sondern wählen Sie mit Bedacht.

4. Sprach-Tagebuch

Hier geht es weniger um Tagebucheinträge wie „Liebes Tagebuch, heute fühle ich mich großartig, weil…“ oder „Heute hat mir mein Partner gesagt, dass…“. Natürlich können Sie diese Art von Tagebuch auf Englisch führen, um Ihre Schreibfähigkeiten zu üben.

Das Führen eines Lerntagebuchs kann Sie jedoch auf Ihrer Sprachreise unterstützen, in dem Sie folgendes aufschreiben:

  • Ihre wöchentlichen Lernziele
  • wie Sie diese erreichen wollen
  • welche Überlegungen Sie über Ihre Lernerfolge anstellen

Das ist nicht nur eine Möglichkeit, sich selbst zu motivieren, sondern hilft zudem, sich selbst zur Verantwortung zu ziehen.

5. Sprachlern-Apps

Sprachlern-Apps und -Programme sind eine sehr praktische und unterhaltsame Möglichkeit, Englisch zu lernen. Mit Apps können Sie von überall aus spielerisch Ihr Sprachniveau verbessern. Wählen Sie Ihren Favoriten aus den aktuell Top-Anbietern auf dem Markt:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
Preply: Sprache lernen 1:1
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

6. Blog erstellen

Sie lesen gerade einen Blog. Warum nicht auch einen schreiben?

Es ist eine gute Möglichkeit, das Schreiben zu üben und durch Ihre Geschichten mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Sie können über alles bloggen, was Sie wollen. Hier sind ein paar Ideen:

  • Ihr Leben
  • Gerichte, die Sie zubereiten können
  • Reisen, die Sie unternommen haben
  • etwas, in dem Sie Experte sind
  • Bücher, die Sie lesen
  • Filme, die Sie lieben
  • Videospiele, die Sie spielen
  • Ihr Land
  • Englisch lernen
  • Sport

Das Tolle am Bloggen ist, dass Sie kein erfahrener Webentwickler sein müssen, um Ihren eigenen Blog zu starten. Sie können Homepage-Baukästen nutzen, um einfach und schnell Ihren eigenen Blog ins Leben zu rufen. So können Sie buchstäblich heute mit dem Bloggen beginnen.

7. Wörterbücher

Die Handhabung eines Wörterbuchs zu lernen — und es dann auch zu benutzen — ist zweifellos eine der besten Möglichkeiten, seinen Wortschatz zu erweitern.

In einem guten Wörterbuch finden Sie in der Regel:

  • klare Definitionen
  • Angabe der Wortart
  • Anleitung zur Aussprache
  • Beispielsätze
  • Synonyme und Antonyme
  • Wortformen
  • Verwendungshinweise und Tipps
  • Kollokationen und idiomatische Ausdrücke
Englisch Zuhause lernen: Wörterbuch

Hier sind einige erstklassige Wörterbücher, die Sie sich ansehen sollten:

  • Oxford Advanced Learner’s Dictionary
  • Longman Wörterbuch
  • Collins Wörterbuch
  • Cambridge Wörterbuch

Mit diesen Wörterbüchern können Sie Ihren Wortschatz noch heute auf Ihrem Sofa verbessern. Sie brauchen kein Ticket nach England.

8. Vorlesen

Lautes Vorlesen ist besonders nützlich, um die Aussprache zu üben und zu verbessern. Wenn Sie laut lesen, müssen Sie sich auf die Aussprache der Wörter und Laute konzentrieren.

Wenn Sie sich selbst aufnehmen und die Aufnahme abhören, können Sie eventuell Aussprachefehler erkennen und korrigieren. Diese wenig bekannte Lerntechnik wird Shadowing genannt.

Sie können z. B. einen Abschnitt eines Buches laut vorlesen und dann das Hörbuch anhören und Ihre Aussprache mit der des Sprechers vergleichen. Das Gleiche können Sie auch mit Abschriften von Videos, Podcasts und Filmen machen. Natürlich können Sie sich auch eine andere Person zu Hilfe holen.

9. Webseiten

Wussten Sie, dass Englisch nicht nur die meistgesprochene, sondern auch die meiststudierte Sprache der Welt ist? Wussten Sie, dass Englisch die am häufigsten verwendete Sprache im Internet ist?

Das Internet ist eine wahre Goldgrube.

Es gibt einige wirklich hilfreiche Websites, die Sie nutzen können, um Ihre Englischkenntnisse zu verbessern, und einige davon sind speziell für Englischlerner konzipiert. Hier sind einige praktische Webseiten zum Englischlernen:

  • Engvid.com: Kostenlose Englisch-Videokurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Alle Lektionen werden von erfahrenen Englischlehrern unterrichtet und behandeln verschiedene Themen wie Grammatik, Wortschatz, Aussprache, Redewendungen, Wirtschaftsenglisch, Prüfungsvorbereitung und mehr.
  • BBC Learning English: ein Muss für Englischlernende. Hier finden Sie Aussprachekurse, Podcast-Serien, Vokabelquizze, Grammatikkurse und vieles mehr.
  • British Council: British Council ist eine international tätige Organisation, die kulturelle Beziehungen und Bildungsmöglichkeiten fördert. Dazu gehört auch das Unterrichten der englischen Sprache. Auf der Website des British Council finden Sie sehr gute, kostenlose Lernmaterialien.

10. Privatlehrer

Warum suchen Sie sich nicht einen Privatlehrer, der Ihnen beim Lernen hilft? Wenn Sie sich für diese Methode entscheiden, sollten Sie eine wichtige Sache bedenken:

Eine Woche hat 168 Stunden. Wenn Sie 1 Stunde pro Woche mit einem Nachhilfelehrer lernen und in den restlichen 167 Stunden nichts tun, um Ihr Englisch zu verbessern, werden Sie keine wirklichen Fortschritte machen.

Englisch Zuhause lernen: Tutor

Viele nehmen an, dass Sie Ihre Sprachkenntnisse mit einem Privatlehrer schneller verbessern. Aber das wird nicht passieren, wenn Sie nicht auch zwischen den Unterrichtsstunden an Ihren Englischkenntnissen arbeiten. Lehrer sind keine Zauberer. Auch wenn Sie mit einem Tutor lernen, müssen Sie den Großteil der Arbeit selbst erledigen.

Wie Sie sehen können, gibt es viele Möglichkeiten, Ihr Englisch zu verbessern, ohne Ihr Land zu verlassen. Für die meisten davon brauchen Sie nur eine Internetverbindung und etwas Motivation. Denken Sie daran, dass Sie eine Sprache von überall aus lernen können — auch von Ihrer eigenen Couch aus.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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