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Erwachsene Sprache lernen

Wie Erwachsene Sprachen lernen: 7 Tipps und Lernmethoden

Ist man jemals zu alt, um eine neue Sprache zu lernen? Wir glauben, mit den richtigen Methoden kann jeder in jedem Alter eine Zweitsprache erlernen. Vokabelheft, Sprachlern-App oder Tandem-Partner — was sind die besten Lernmethoden für Erwachsene?

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Kinder lernen neue Sprachen im Handumdrehen — doch für Erwachsene ist das Lernen einer zusätzlichen Sprache oft eine größere Herausforderung. Doch das muss nicht sein! Mit unseren 7 Tipps können Sie in jedem Alter Ihre Wunschsprache lernen.

1. Klassische Lernmethoden

Die Frage um die richtige Lernmethode für Erwachsene entzweit Sprachforscher bis heute. Auf der einen Seite steht die sogenannte Grammatik-Übersetzungsmethode, die aus Zeiten stammt, in denen überwiegend lateinische und altgriechische Klassiker übersetzt wurden. Dieses explizites Lernen durch Grammatik und Vokabeln üben wird noch heute in vielen traditionellen Lehrbüchern und Unterrichtsformen angewandt.

Im Gegensatz steht das implizierte Lernen, bei dem Wissen unbewusst und meist spielerisch angeeignet wird. Dazu zählt auch die audio-linguale Methode, bei der durch Hören und Nachsprechen gelernt wird. Der berühmteste Vertreter ist Paul Pimsleur. Shadowing, bei dem durch Wiederholung und Nachahmung gelernt wird, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip.

Doch US-Linguist Stephen Krashen ist anderer Meinung. Er hat die beiden Methoden bereits in den Achtzigerjahren verglichen und keine großen Unterschiede festgestellt. Krashen sagt, dass beiden Methoden vor allem verständlicher und interessanter Input fehlt. Er hat die sogenannte “natürliche Methode” entwickelt, bei der die neue Sprache auf die gleiche Art und Weise gelernt werden soll, wie die Muttersprache erlernt wurde.

Erwachsene Sprachen Lernen im Unterricht

2. TPR-Methode: Sprechen und Handeln

Ein anderer Lernansatz, den Erwachsene ausprobieren können, ist die “total physical response (TPR)”, zu Deutsch “ganzkörperliche Reaktion”, bei der Handeln und Sprechen miteinander verknüpft werden. Auf verbale Äußerungen wird also mit körperlicher Bewegung reagiert, z. B. wenn der Lehrer beim Sprechen auf den Mund deutet, um zu zeigen, dass Sie gut zuhören sollen. Eine Weiterentwicklung dieser Methode ist “TPR Storytelling”, bei dem Lehrer und Schüler gemeinsam Geschichten mit neuen Vokabeln entwickeln.

3. Lernen Sie wie US-Diplomaten

Sie möchten in nur wenigen Monaten eine Sprache fließend sprechen? Im Foreign Service Institute (FSI), der wahrscheinlich härtesten Sprachschule der Welt, lernen US-Diplomaten seit über 70 Jahren neue Sprachen um Handumdrehen. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt, Einzelunterricht wird nur bei Bedarf gegeben. Die überwiegende Mehrheit der Lehrkräfte sind Muttersprachler und in der Lage, neben der Sprache auch die Kultur ihres Heimatlandes zu vermitteln.

Fast der gesamte Unterricht wird in der Fremdsprache abgehalten, die Schüler erhalten täglich Hausaufgaben und haben Zugang zu zahlreichen Sprachlabors, in denen sie multimediale Hilfsmittel wie Vokabelprogramme, Videos und Aufnahmestudios nutzen können.

Erwachsene Sprache lernen Gruppe

4. Die passende Sprachlektüre

Die richtigen Lernmaterialien können Ihnen einen immensen Vorteil beim lernen schaffen. Langweilige Grammatikbücher sind von gestern — mit Büchern, Filmen oder Serien, Hörbüchern oder -spielen lernen Sie als Erwachsener nachweislich besser.

Suchen Sie die passende Lektüre nach folgenden Kriterien aus:

  • 95 Prozent des Wortschatzes sollte bereits bekannt sein
  • die Grammatik sollte nicht zu schwer sein, jedoch Ihre Aufmerksamkeit erfordern
  • Texte sollten ein wenig über Ihrem aktuellen Niveau liegen 
  • freiwillige, selbst gewählte Lektüre ist besser als Pflichtlektüre
  • Buchreihen können hilfreich sein, da sich das Vokabular wiederholt

Experten empfehlen, nicht jedes Wort nachzuschlagen, welches Sie nicht verstehen. Besser ist, sich die Bedeutung aus dem Zusammenhang herzuleiten. Dabei sollte Ihnen ein unbekanntes Wort ca. 6 Mal begegnen. Ein weiterer Tipp ist, gleichzeitig zu hören und zu lesen, um das Verständnis verbessern und die Aussprache zu lernen. Sie lernen eine Sprache also schneller und verbessern Ihre Lesekompetenz, wenn Sie Ihr Lieblingsbuch gleichzeitig als Hörbuch hören.

5. Nutzen Sie Sprachlern-Apps

Sprachlern-Apps und -Programme sind eine interaktive, dynamische und unterhaltsame Möglichkeit für Erwachsene, eine neue Sprache zu erlernen. Apps sind besonders praktisch, da Sie von überall genutzt werden können und spielerisch Ihr Sprachniveau verbessern. Die besten Anbieter auf dem Markt sind:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
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EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
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Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
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Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
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Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
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Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
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Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

6. Das richtige Vokabellernen

Um als Erwachsener effektiv und langfristig neue Vokabeln zu lernen, empfehlen Fachleute, neue Wörter im Satzzusammenhang zu lernen. Die Methode, sich jedes Wort einzeln zu merken, hat ausgedient. Auch Vokabelhefte seien weniger sinnvoll, denn die Reihenfolge und Lernsituation sollte variiert werden. Noch besser: Wenn Sie dem Wort eine persönliche Bedeutung zuteilen oder Sätze nutzen, die sich auf Ihre eigene Person beziehen.

Auch das Timing ist wichtig beim Vokabellernen. Studien zeigen, dass Wiederholung einer Vokabel mit zeitlichem Abstand effektiver ist, als die direkte Wiederholung hintereinander. Bei der sogenannten “spaced repetition” liegen die Intervalle zu Beginn des Lernprozesses eng beieinander (z. B. eine Stunde; vier Stunden; ein Tag). Mit zunehmender Wiederholung der Vokabeln werden die Abstände systematisch größer (vier Tage; eine Woche; zwei Wochen).

Das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig hat außerdem festgestellt, dass die Kombination von Bildern und Gesten das Gedächtnis besonders stärkt.

7. Kultivieren Sie Kontakte zu Muttersprachlern

Besonders bei schwierigen Sprachen führen länger andauernde Aufenthalte im fremdsprachigen Umfeld schneller zum Erfolg. Wenn es Ihnen Ihre Zeit erlaubt, können Sie natürlich eine Weile im Ausland verbringen, für diejenigen, die jedoch weniger Zeit haben, sind sogenannte Immersion-Camps für Erwachsene eine gute Alternative. Diese Camps werden von vielen Sprachschulen angeboten und beinhalten neben dem Sprachunterricht oft kulturelle Präsentationen, praktische Aktivitäten (Spiele, Sport, Kochen, Musik usw.) sowie authentische hausgemachte Mahlzeiten aus den Ländern, in denen die Zielsprache gesprochen wird.

Eine zweite Möglichkeit sind Sprach-Tandems, bei dem Sie ein Treffen mit einem Muttersprachler arrangieren, der Ihre Sprache lernen möchte. Die 2 Sprachen werden dann abwechselnd gesprochen. Sie können sich persönlich oder via Video-Chat verabreden.

Erwachsene Sprache lernen Muttersprachler

Unser Fazit

Das Erlernen einer neuen Sprache ist für Erwachsene zwar nicht so einfach wie für Kinder, aber Fakt ist: Man ist nie zu alt, um eine neue Sprache zu lernen. Es gibt viele verschiedene Methoden, mit denen Erwachsene erfolgreich eine neue Sprache lernen können. Wählen Sie einfach die Methode aus, die am besten zu Ihrer Persönlichkeit und Ihren Bedürfnissen passt. Noch besser: Kombinieren Sie unterschiedliche Lernmethoden, um Abwechslung und Spaß zu garantieren. Und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, denn eine Sprache zu lernen sollte keinesfalls ein Marathon sein, sondern vielmehr ein schöner Spaziergang.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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