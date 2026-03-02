Lerntechnik Shadowing: In 7 Schritten eine neue Sprache lernen

Sie wissen, wofür Papageien berühmt sind: Sie wiederholen alles — das Gute wie das Schlechte. Mit einer Technik namens Shadowing verhalten Sie sich wie ein Papagei — Sie wiederholen, was Sie in einer Fremdsprache hören, auch wenn Sie es nicht sofort verstehen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie durch diese Wiederholung und Nachahmung im Laufe der Zeit tatsächlich beginnen, die Sprache zu lernen. Wir zeigen Ihnen, wie diese unkonventionelle Lernmethode funktioniert und wie Sie in sieben Schritten erfolgreich mit dem Shadowing beginnen können.

Was ist Shadowing?

“Shadow” ist English und bedeutet “Schatten” — im Spachenlernen heißt das, dass Sie einen Text “beschatten”, also in Echtzeit mit- bzw. nachsprechen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Sprachschatten, das Gehörte laut zu wiederholen, Wort für Wort, mit möglichst geringer Verzögerung. Der Linguist und Polyglott Alexander Arguelles gilt als der Erfinder des Language Shadowing. Er hat eine Reihe von Videos erstellt, in denen er diese Technik lehrt und demonstriert.

Beim Shadowing hören Sie eine Audioaufnahme der Zielsprache und ahmen gleichzeitig nach, was Sie hören. Das Shadowing soll Sie dazu zwingen, sich auf die Laute der Zielsprache zu konzentrieren und eine Aussprache zu entwickeln, die die eines Muttersprachlers nachahmt. Im Idealfall nehmen Sie dabei auch Vokabeln, Grammatikregeln und natürliche Satzstrukturen auf.

Arguelles empfiehlt, während des Shadowings drei Dinge zu tun, um Ihre Konzentration und Ihr Gedächtnis zu verbessern:

Zügiges Gehen im Freien

Eine gute Körperhaltung beibehalten

Lautes, artikuliertes Wiederholen

Auch wenn Arguelles die Shadowing-Technik zu einer konkreten Lernmethode entwickelt hat, gibt es Menschen, die das Shadowing schon vor diesem Namen angewendet haben.

Vorteile des Shadowing für das Erlernen einer Sprache

Bevor wir Ihnen erklären, wie genau Sie Shadowing praktizieren, möchten wir die wichtigsten Vorteile dieser Methode mit Ihnen teilen:

Shadowing hilft Ihnen, die Aussprache einzelner Wörter und Sätze zu üben. Beim Shadowing werden die Mundmuskeln in Bewegung gesetzt, während man die korrekte Aussprache übt. Zum Üben der Aussprache gehört auch das zusammenhängende Sprechen. So werden — im Fluss der Sprache — einzelne Wörter komprimiert oder gehen in Wörter über, die davor oder danach kommen.

Zweitens soll das Shadowing bei der Melodie von Sätzen helfen. So sprechen Sie nicht nur die Wörter richtig aus, sondern verwenden auch die muttersprachliche Intonation, um Ihre Rede mit der richtigen Emotion zu versehen. Das ist wichtig, weil die Intonationsmuster in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich sind.

Ein weiterer Vorteil des Shadowing ist, dass es Ihnen helfen kann, Vokabeln, Kollokationen und Strukturen, die Sie bereits kennen, zu festigen, wenn Sie es als Teil einer umfassenderen Lernroutine einsetzen.

Es kann Ihnen außerdem helfen, neue Dinge zu lernen, da es Sie auf neue Wörter, Sätze oder Strukturen aufmerksam macht, die Sie noch nicht kennen.

Für wen eignet sich Shadowing?

Die Shadowing-Technik eignet sich am besten für bestimmte Personengruppen:

Auditive Lerntypen

Schüler, die am besten mit strukturierten Lernplänen lernen

Polyglotte (wenn Sie bereits eine Fremdsprache gelernt haben, ist das Sprechen mit ungewohnten Lauten nicht so beängstigend)

Auch wenn Sie nicht in eine dieser Gruppen fallen, kann diese unkonventionelle Lernmethode dazu beitragen, Ihren Lernplan aufzufrischen. Außerdem ist das gezielte Üben der Aussprache sehr wertvoll, vor allem, wenn Sie nicht viele andere Gelegenheiten zum Üben des Sprechens in der Zielsprache haben.

Außerdem entwickeln Sie Ihre zielsprachliche Intonation, die natürliche “Melodie” oder das Muster der Sprache. Je nachdem, welche Betonung Sie beim Sprechen bewusst oder unbewusst auf bestimmte Silben oder Wörter legen, kann ein Satz eine etwas andere Bedeutung haben. Die Intonation entwickelt sich mit der Zeit und wird davon beeinflusst, wie wir andere sprechen hören.

Beim Sprach-Shadowing entwickelt sich unsere Intonation also durch Zuhören und Wiederholen, genau wie bei unserer Muttersprache. Sowohl der Akzent als auch der Tonfall sind entscheidend für das Erreichen eines flüssigen Sprachgebrauchs, so dass Sie beim Sprechen viel natürlicher klingen, als wenn Sie aus einem Lehrbuch ablesen würden.

Natürlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, eine neue Sprache zu lernen, und Shadowing ist nicht für jeden geeignet. Wie bei jeder anderen Methode auch, hängt Ihr individueller Erfolg davon ab, wie viel Zeit, Mühe und Engagement Sie investieren.

Hilfreiche Hinweise bevor Sie mit dem Shadowing beginnen

Hier ist der Haken: Wenn Sie nicht aufpassen, vor allem wenn Sie Anfänger in einer Sprache sind, können sich beim Shadowing Fehler in der Aussprache einschleichen. Das Risiko besteht darin, dass Sie Laute falsch hören und den nächstgelegenen vertrauten Laut aus Ihrer eigenen Sprache wiedergeben.

Beim Shadowing arbeiten Sie in der Regel sowohl mit einem Text als auch mit Audio. Wenn Ihre Zielsprache also im lateinischen Alphabet geschrieben ist, könnten Sie den Fehler verdoppeln, indem Sie den Klangwert, den das Englische einem Buchstaben gibt, diesem Buchstaben in Ihrer Zielsprache auferlegen. Denken Sie also daran, dass das Shadowing eine Ergänzung zu der eher grundlegenden Arbeit an Aussprache und Akzent ist.

Wenn Sie mit einer neuen Sprache beginnen, müssen Sie sich auf einzelne Laute, Silben und Wörter konzentrieren, ohne den Tempodruck, den das Shadowing mit sich bringt. Im Idealfall erhalten Sie von einem Muttersprachler ein korrigierendes Feedback und können in verschiedenen Stadien des Sprachenlernens an den Lauten arbeiten, die Sie noch nicht richtig beherrschen.

Solange Sie wirklich den richtigen Ton treffen, bietet Ihnen das Shadowing die Möglichkeit, das physische Gefühl für die Artikulation Ihrer Zielsprache zu üben. Und es kann Ihnen helfen, neue Mundbewegungen zu trainieren.

Lernen Sie Sprach-Shadowing

Shadowing ist eine sehr erfolgreiche und nützliche Sprachlernmethode, wenn sie richtig angewendet wird. Der folgende Leitfaden basiert auf der Struktur, die in Arguelles’ Video “Shadowing Step by Step” beschrieben wird.

1. Wählen Sie Ihre Audio-Ressource

Bevor Sie eine Audioquelle auswählen, sollten Sie eine Reihe von Faktoren berücksichtigen:

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Sprachniveau berücksichtigen. Wenn Ihre Quelle zu fortgeschritten oder zu einfach ist, kann die Shadowing-Technik weniger effektiv sein. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Ihre Audioquelle eine Textkomponente mit englischer Übersetzung enthält (z. B. eine E-Book-Version des Hörbuchs in beiden Sprachen). Warum das so ist, erfahren Sie in den folgenden Schritten.

Aber welche Art von Audio sollten Sie sich anhören? Hörbücher, die von einem Muttersprachler in Ihrer Zielsprache gelesen werden, sind eine gute Option. Für kürzere, leichter verdauliche Hörtexte können Sie auch zu Podcasts greifen. Videos mit Muttersprachlern sind ebenfalls sehr nützlich für das Shadowing, da Sie die Sprache im Kontext sehen, was Ihnen hilft, sich die Bedeutungen schneller zu merken.

Sie können außerdem mit einem Sprachlernprogramm, das Audiokomponenten enthält, Material zum Üben erhalten. Sprach-Websites und -Apps präsentieren die Informationen meist in mehreren Formaten, anstatt sich nur auf Audio zu konzentrieren. Sie können die Lernmaterialien wie Videos, Audios und Texte nutzen, um Shadowing zu praktizieren. Die aktuell besten Sprachlern-Apps und -Programme auf dem Markt sind:

2. Üben Sie zuerst in Ihrer Muttersprache

Um sich an die Methode zu gewöhnen, probieren Sie es mit einer Audio-Aufnahme von sich selbst in Englisch oder Ihrer Muttersprache.

Lesen Sie einen Text zwei oder drei Minuten lang laut und etwas langsamer als normal. Dann spielen Sie die Aufnahme ab und versuchen, diese nachzusprechen. Sie sollten nicht warten, bis ein Satz oder gar ein Wort zu Ende ist, bevor Sie es wiederholen — Ihre Wiederholungen sollten so nah wie möglich an der Aufnahme liegen.

So gewöhnen Sie sich an das etwas ungewohnte Gefühl, gleichzeitig zu sprechen und zu hören. Jetzt sind Sie bereit, es mit einer Fremdsprache zu versuchen.

3. Hören Sie zu und konzentrieren Sie sich auf die Klänge

Hören Sie sich den Dialog in Ihrer Zielsprache ein paar Mal mit Kopfhörern oder Ohrstöpseln an, ohne eine Abschrift zu lesen oder laut zu sprechen. Konzentrieren Sie sich auf die Geräusche und spüren Sie die Worte in Ihrem Kopf, auch wenn Sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich bedeuten.

Das Wichtigste an diesem Schritt ist, dass Sie sich and die Zielsprache gewöhnen und sich auf sie konzentrieren, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.

4. Hören Sie zu, sprechen Sie nach und laufen Sie herum

Ein unkonventioneller, aber wichtiger Teil des Sprachschattens ist das Herumlaufen, während Sie Ihre Audioquelle anhören und wiederholen.

Als Nicht-Muttersprachler ist es anfangs schwierig, in einer fremden Sprache zu sprechen, während man etwas anderes tut, selbst wenn es sich nur um einen Spaziergang handelt. Diese Übung soll Sie dazu bringen, Ihre Komfortzone zu verlassen und sich aktiv auf das zu konzentrieren, was Sie hören.

Während des Shadowings zu laufen oder zu gehen, wird Ihnen zunächst unangenehm erscheinen, zumal viele von uns dazu neigen, sich beim Lernen hinzusetzen. Aber mit der Zeit wird es immer einfacher und natürlicher. Führen Sie diesen Schritt mehrmals durch, bis Sie sich sicher fühlen.

5. Hören Sie zu und wiederholen Sie, während Sie die Übersetzung Lesen

Jetzt können Sie anfangen zu lernen, was Sie eigentlich die ganze Zeit über gesagt haben!

Gehen Sie an den Anfang Ihrer Audiopassage zurück und lesen Sie die englische Übersetzung Ihres Buches oder Ihrer Abschrift. Wie Arguelles es ausdrückt, erhalten Sie dadurch ein “globales” Verständnis dessen, was Sie hören und sagen. Sie werden beginnen, die Bedeutung mit den Klängen der Zielsprache auf natürliche Weise zu verbinden.

Wiederholen Sie diese Phase mehrere Male. Auch wenn Sie nicht mehr herumlaufen sollten, empfiehlt Arguelles, den Text vor sich zu halten und eine aufrechte Haltung einzunehmen.

6. Hören Sie zu und wiederholen Sie, während Sie das Transkript in Originalsprache lesen

In dieser Phase lesen Sie die Wörter der Zielsprache, während Sie sie sprechen. Wenn der Ton langsam genug ist, können Sie Ihre Augen aktiv zwischen dem zielsprachlichen Text und der Übersetzung hin- und herbewegen, um die einzelnen Wörter und ihre Bedeutungen zu vergleichen.

Schließlich sollten Sie das Shadowing in der Zielsprache praktizieren und nur die Zielsprache lesen, aber gleichzeitig verstehen, was Sie hören und sagen.

Der Grundgedanke dabei ist, dass Sie mit der Zeit, wenn Sie immer mehr Material mithilfe des Shadowings wiederholen, lernen, wie Sie Wörter und Sätze in Ihrer Zielsprache auf natürliche Weise sprechen und verstehen können. Das bedeutet, dass Sie schneller flüssig sprechen können.

7. Wiederholen Sie täglich

Language Shadowing erfordert tägliche Übung und Hingabe. Es mag sich anfangs mühsam anfühlen, aber die Befürworter des Shadowing sagen, dass das Erlernen einer Sprache mit dieser Methode insgesamt viel schneller vonstatten geht.

Und warum? Abgesehen von den oben genannten Vorteilen sagen Arguelles und seine Schüler, dass es an der Disziplin liegt, die erforderlich ist, sowie an der immersiven Natur dieser Methode. Viel Spaß beim Shadowing!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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