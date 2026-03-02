Preply im Test: Sprachen lernen mit Coach

Für viele eignen sich reine Apps nicht zum effektiven Lernen einer neuen Sprache. Dann sind Anbieter wie Preply, die einen direkten Kontakt mit Sprachlehrern bieten, eine tolle Alternative. Wir geben Ihnen eine Übersicht der spannenden Funktionen von Preply im Test und erklären, was Sie im Unterricht mit der Preply App erwartet. Auch informieren wir über die Preply Kosten, mit denen zu rechnen ist und teilen unsere Erfahrungen mit Preply.

Wie funktioniert Preply?

Preply ist ein Onlineanbieter zum Sprachen lernen. Mit unzähligen Lehrenden in verschiedensten Sprach finden Sie auf der Plattform den richtigen Lehrer, mit dem Sie gemeinsam Unterrichtsstunden ausmachen können. Die Buchung geschieht problemlos über eine Auswahl der zu Verfügung stehenden Lehrer inklusive eines Terminkalenders, wo Sie einfach die gewünschte Zeit auswählen können.

Bei Preply können Sie sowohl in der Preply App, als auch über die Websiteplattform lernen. Im Preply Test haben uns beide Arten überzeugt – ideal ist die Verwendung der App über einen Laptop oder PC mit Webcam. So können Sie nicht nur die Kamera für den Videochat nutzen, sondern auch noch effizient Vokabel mitschreiben und Notizen machen.

Der Anbieter ist ideal für Personen, die zum Sprachen lernen gerne persönlichen Kontakt und einen echten Lehrer haben wollen – im Unterschied zu anderen Sprachlern-Apps werden bei diesem Anbieter nicht nur rein digitale, technische Kurse angeboten. Mit der Preply App funktioniert das Lernen über online Videokonferenzen – einer Art digitalem Klassenzimmer, wo Sie neben Ihrem Lehrer auch Ihre Vokabel, Hausübungen und mehr an einem Platz haben.

Im Preply Test gefällt uns dieses Konzept vor allem auch im Vergleich zu anderen Sprachlern-Apps wie Babbel oder Duolingo. Durch die realen und kompetenten Lehrer, im Zusammenspiel mit den vielen Funktionen der Plattform, können Sie nicht nur Grammatik oder Vokabel wie bei anderen Apps üben, sondern auch Erfahrung in echten Konversationen und Situationen sammeln.

So läuft die erste Stunde ab

Nach der Registrierung auf der Website oder in der App wählen Sie aus enorm vielen Sprachen zu lernen. Danach finden Sie einen passenden Lehrer für eine Probestunde – meistens kosten diese zwischen 10 und 20 Euro pro Stunde. Die Preply Kosten bestimmen Sie also selbst, je nachdem wie intensiv Sie lernen möchten.

Die erste Lernstunde bei jedem Lehrer muss zwar bezahlt werden, wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie mit einem Klick den Lehrer wechseln und bekommen diese Stunde gutgeschrieben. Das können Sie bis zu zweimal machen – insgesamt also drei Lehrer ausprobieren, ohne dass Ihnen Preply Kosten entstehen.

Angebot: Was erwartet mich bei Preply?

Im Preply Test fanden wir eine große Auswahl an Sprachen und unzählige Lehrer. So gibt es neben den häufigen Sprachen Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch oder Französisch auch Tutoren für Chinesisch, Arabisch, Japanisch und weitere, bei uns nicht zu häufig vorkommende Sprachen zu lernen. Mit den Filterfunktionen zum Finden eines Tutors können Sie auch Ihren persönlichen Schwerpunkt wählen, also zum Beispiel Business English oder auch zur Vorbereitung für einen Test.

Sprachen lernen geht ganz leicht.

Neue Lehrer können zu geringen Preply Kosten ganz einfach getestet werden: Sie buchen eine Probestunde in der Preply App und testen, ob der Lehrer gut zu Ihnen passt und Sie auf Ihrem Sprachniveau abholt. Wenn Ihnen der Lehrer nicht zusagt, können Sie eine Rückerstattung beantragen und ganz einfach einen neuen Lehrer ausprobieren – es entstehen Ihnen dafür keine zusätzlichen Preply Kosten.

In unserer Erfahrungen mit Preply fallen durchwegs die kompetenten Tutoren auf. So sind die allermeisten als Sprachlehrer zertifiziert und können so garantieren, dass sie Ihnen die Sprache kompetent vermitteln können. Im Test überzeugen auch die Sprachzertifikate, die ein Lehrer ausstellen kann, sobald ein gewisses Sprachniveau erreicht wurde.

Wichtig bei der Buchung ist es nach unserer Erfahrung mit Preply, Unterrichtseinheiten meist einige Tage im Vorhinein zu buchen. Taggleich ist dies meist nicht schwierig, weil auch die Lehrer oftmals Zeit zur Vorbereitung benötigen.

Spannend ist auch die Möglichkeit, nicht nur ganze Stunden buchen zu können, sondern Einheiten von 30 Minuten bis 3,5 Stunden. Je nach Motivation, Ausdauer und Zielen kann so jeder das Tempo und die Intensität finden, die er braucht. Die meisten Kunden schätzen laut ihrer Erfahrung mit diesem Anbieter Einheiten von maximal 1,5 Stunden, um durchgängig konzentriert zu sein.

Zum Testen können Sie nach Ihrer Probestunde außerdem einen Einstufungstest absolvieren. Dadurch bekommen Sie einen besseren Überblick, auf welchem Niveau Sie bei Ihrer Lieblingssprache gerade sind. Im Preply Test war dies eine interessante Möglichkeit, um gleich im passenden Schwierigkeitsgrad zu starten.

Preply Kosten im Blick

Bei diesem Anbieter hängen die Kosten von Ihrem Tutor ab. Die meisten Tutoren kosten zwischen 10 und 20 Euro pro Stunde, einige bis zu 35 Euro pro Stunde. Um Ihre Preply Kosten niedrig zu halten, können Sie jederzeit frei auswählen, welchen Tutor Sie nehmen. Das kann sich unter anderem nach Ihrem Lernziel richten: So hat ein Lehrer für Kinder meist andere Anforderungen als ein Sprachtrainer fürs Business.

Haben Sie nach Ihrem persönlichen Preply Test Ihren idealen Lehrer gefunden und sind nach der Probestunde zufrieden mit ihm, gibt es zwei Arten die Preply App zu nutzen. Die praktikabelste ist laut unserer Preply Erfahrung, die Nutzung des Abomodells, bei der Sie eine fixe Stundenanzahl pro Woche lernen und Stunden bei Ihrem Tutor buchen können.

Dieses Lernabo wird alle 4 Wochen erneuert und ist in Größen zwischen einer und 5 Stunden pro Woche verfügbar. Je nachdem, wie motiviert Sie sind und wie nachhaltig Sie die Sprache lernen wollen, können Sie sich eine passende Paketgröße auswählen.

Im Test überzeugt das mittlere Paket mit 3 Stunden pro Woche, bei dem ein nachhaltiger Lernerfolg garantiert ist – nach Preply Erfahrungen sollte eine Sprache regelmäßig und mehrmals pro Woche geübt werden, um effizient lernen zu können.

Die zweite Methode die Sprachlern-App zu nutzen ist als Stundenpaket. Bei Ihrem Tutor können fixe Pakete in Größen von 6, 12 und 20 Stunden gebucht werden. Diese können Sie einlösen, wann Sie wollen, und dabei freie Einheiten zwischen 30 Minuten und 3,5 Stunden bei Ihrem Lehrer buchen.

Ein großer Vorteil dieser Möglichkeit ist die Flexibilität. Aus unserer Preply Erfahrung eignen sich Stundenpakete auch ideal als einmalige Vorbereitung auf Prüfungen Tests.

Bezahlt werden kann in der Preply App mit allen gängigen Kreditkarten und Paypal, in der App bei unterstützten Geräten darüber hinaus auch mittels Apple Pay. Mit unserer Preply Erfahrung ist eine Abrechnung über Paypal ist wahrscheinlich die bequemste und sicherste Variante.

Kann ich bei Preply sparen?

Im Preply Test überzeugen nicht nur die regelmäßigen Rabatte für Neukunden via Preply Promo Codes, sondern auch die generell für Sprachlehrer günstigen Preise. Idealerweise findet Sie einen Lehrer, der passend zum aktuellen und zukünftigen Niveau ist und halten so die Preply Kosten niedrig.

Aber auch sonst gibt es verschiedenste Vergünstigungen: So gibt es aus unserer Preply Erfahrung meist einen Neukundenbonus von 30 Prozent auf die erste Unterrichtsstunde wenn Sie neu dabei sind. Dieser Bonus ist leider nicht immer verfügbar – wenn, wird es auf der Website und in der App aber auf jeden Fall prominent angezeigt.

Sparen können Sie darüber hinaus, wenn Sie größere Stundenpakete buchen. So gibt es gestaffelte Rabatte auf die Pakete mit 12 und 20 Stunden, bei denen dann mehrere Prozent Vergünstigung pro Unterrichtsstunde möglich sind. Natürlich können Sie auch unseren Preply Promo Code nutzen:

Für Studenten bietet die Preply App außerdem dauerhafte Reduktionen. So können Stundenpakete zu vergünstigten Konditionen erworben werden. Nach Registrierung mit der Studenten E-Mail Adresse und Absolvierung der ersten Unterrichtsstunde können Pakete im Ausmaß von 6 bis 20 Stunden gekauft werden. Diese bieten einen Rabatt zwischen 5 und 15 Prozent und sind dauerhaft verfügbar.

Bei Preply kündigen: So geht’s

Durch die flexiblen Modelle des Anbieters können Sie Ihre Mitgliedschaft jederzeit beenden. Nach Ihrem Preply Test mit einer Probestunde haben Sie vorerst noch kein Abo oder Paket gebucht – wenn Sie zufrieden mit Ihrem Tutor sind, können Sie Stundenpakete oder Abomodelle buchen.

Stundenpakete sind einmalige Zahlungen und können nur retourniert werden, wenn Sie absolut unzufrieden mit Ihrem Tutor sind. Im Normalfall muss das Paket fertig genutzt werden – dabei ist es aber keineswegs so, dass für alle Stunden derselbe Lehrer gebucht werden muss. Nach Verbrauch Ihrer Stunden aus dem Paket können Sie Ihr Konto jederzeit schließen.

Nach unserer Preply Erfahrung ist deswegen die Buchung von Stundenpaketen die ideale Möglichkeit, um die Preply App auszuprobieren – ohne das Risiko, ein Abo zu vergessen.

Beim Abomodell, wo mehrere Stunden Unterricht pro Woche Unterricht gebucht sind, ist die Kündigung auch jederzeit möglich. Unter dem Verrechnungszeitraum verfallen leider die nicht genutzten Stunden.

Fazit und Erfahrungen beim Preply-Test

Im Test überrascht der Anbieter mit seiner ausgereiften App und den guten Lernergebnissen. Mit dem digitalen Klassenzimmer und erstklassigen Tutoren ist die Plattform ideal für Leute, die effizient Sprachen lernen wollen. Laut unseren Preply Erfahrungen begeistert vor allem die Qualität der Kursmaterialien und der Aufbau der Kurse.

Auch die flexiblen Möglichkeiten Kurse zu buchen sind gut durchdacht. Dies fängt an bei der Auswahl der Sprache, über die vielen verschiedenen Lehrer bis hin zum Terminkalender, in dem die Stunden frei nach Lust und Laune eingeteilt werden können.

Darüber hinaus gibt der Lehrer Feedback zu seinen Erfahrungen, in der App können diese Bewertungen als Übersichten jederzeit eingesehen werden. Das steigert die Motivation und man bekommt einen guten Überblick sowohl darüber, was schon gelernt wurde, als auch was noch zu tun ist.

Auch die gute Suchfunktion im Preply Test überzeugt, womit Lehrer effizient gefunden werden können. So können Sie fein abstimmen, welchen Preis Sie bereit sind zu zahlen, welchen Schwerpunkt Sie setzen wollen und wann Sie Zeit zum Lernen haben. Sogar für Kinder und Jugendliche gibt es Sprachkurse, genauso wie für Anfänger einer Sprache.

Im Test von Preply fallen besonders die durchwegs kompetenten und qualifizierten Lehrer auf. Eine große Mehrheit ist als Sprachlehrer zertifiziert. Das sorgt dafür, dass Ihre Preply Erfahrungen auf jeden Fall positiv sind.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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