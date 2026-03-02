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Vokabeln lernen

Vokabeln lernen: Warum Sie nach 3 Tagen 80% vergessen – und wie Sie es ändern

Vergessen Sie ständig neue Wörter, obwohl Sie fleißig lernen? Mit den richtigen Strategien wird Vokabellernen zum Kinderspiel – und bleibt dauerhaft im Gedächtnis.

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Das Erlernen neuer Vokabeln gleicht oft einem Kampf gegen Windmühlen: Kaum hat man sich mühsam eine Liste neuer Wörter eingeprägt, sind sie bereits wenige Tage später wieder verschwunden. Dieses frustrierende Phänomen kennen sowohl Sprachanfänger als auch fortgeschrittene Lerner. Doch es gibt wissenschaftlich fundierte Methoden, die das Vokabellernen nicht nur effektiver, sondern auch nachhaltiger gestalten. Der Schlüssel liegt darin, die richtigen Techniken zu finden und systematisch anzuwenden.

Die Wissenschaft hinter dem Vergessen: Warum Vokabeln verschwinden

Die Vergessenskurve nach Ebbinghaus

Der deutsche Psychologe Hermann Ebbinghaus entdeckte bereits im 19. Jahrhundert ein faszinierendes Phänomen: Ohne Wiederholung verlieren wir Informationen in vorhersagbaren Zeitabständen. Seine Forschungen zeigen, dass wir bereits 20 Minuten nach dem Lernen nur noch 60% der neuen Informationen behalten. Nach einer Stunde sind es weniger als 50%, und nach drei Tagen bleiben lediglich 20% im Gedächtnis.

Diese Erkenntnisse erklären, warum traditionelles “Pauken” oft erfolglos bleibt. Das menschliche Gehirn unterscheidet zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Informationen, die als unwichtig eingestuft werden, landen im Kurzzeitgedächtnis und verschwinden schnell wieder.

Vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis: Der Schlüssel liegt in der Wiederholung

Um Vokabeln dauerhaft zu speichern, müssen sie den Weg ins Langzeitgedächtnis finden. Dies geschieht durch gezielte Wiederholung nach wissenschaftlich ermittelten Intervallen:

  • 10-15 Minuten nach dem ersten Lernen
  • 50-60 Minuten später
  • Am nächsten Tag
  • Nach zwei Tagen
  • Nach drei Tagen

Folgt man diesem Schema, bleiben die meisten Informationen dauerhaft im Gedächtnis gespeichert.

Motivation finden: Warum lernen Sie überhaupt?

Vokabeln lernen: Motivation

Persönliche Relevanz schaffen

Einer der häufigsten Gründe für erfolglose Vokabellernversuche ist fehlende Motivation. Abstrakte Wortlisten aus Lehrbüchern wirken oft langweilig und irrelevant. Als erwachsener Lerner haben Sie jedoch den Vorteil, selbst bestimmen zu können, was Sie lernen möchten.

Beispiel aus der Praxis: Ein Geschäftsreisender in Kasachstan und Russland lernte zunächst nur den Ausdruck “tri sti” (300) für Taxiverhandlungen. Obwohl er dadurch oft zu viel bezahlte, war seine Motivation groß genug, um systematisch weitere Zahlen zu lernen – denn er konnte den direkten Nutzen erleben.

Persönliche Vokabellisten erstellen

Anstatt vorgefertigte Listen zu verwenden, sollten Sie eigene Wortsammlungen zu Themen erstellen, die Sie wirklich interessieren:

  • Hobbys und Interessen: Welche Aktivitäten bereiten Ihnen Freude?
  • Berufliche Themen: Welche Fachbegriffe benötigen Sie im Arbeitsalltag?
  • Alltägliche Situationen: Über welche Themen sprechen Sie häufig?

Praktisches Vorgehen:

  1. Wählen Sie ein Thema aus
  2. Erstellen Sie eine Mindmap mit relevanten Begriffen
  3. Übersetzen Sie die Wörter in Ihre Zielsprache
  4. Erweitern Sie die Liste durch Recherche in sozialen Medien oder Fachliteratur

Effektive Lernmethoden: Vier bewährte Strategien

1. Die Post-it-Methode: Visuelle Verknüpfungen schaffen

Für konkrete Begriffe: Kleben Sie Post-it-Zettel mit der fremdsprachigen Bezeichnung direkt auf die entsprechenden Gegenstände. So lernen Sie “Tür”, “Kaffeetasse” oder “Computer” ganz nebenbei im Alltag.

Für abstrakte Begriffe: Werden Sie kreativ bei der Platzierung. Das Wort für “wach” könnte beispielsweise auf Ihrer Kaffeemaschine stehen, “müde” am Kopfkissen. Diese ungewöhnlichen Verknüpfungen prägen sich besonders gut ein.

Vokabeln lernen: Post-it

2. Die Sprachspiel-Methode: Etymologie und Wortspiele nutzen

Erforschen Sie die Herkunft neuer Wörter, indem Sie den Begriff zusammen mit “Etymologie” googeln. Suchen Sie nach:

  • Ähnlichen Klängen in Ihrer Muttersprache
  • Gemeinsamen Wortstämmen mit bekannten Begriffen
  • Reimen oder Wortspielen

Diese Methode funktioniert besonders gut bei Sprachen mit gemeinsamen Wurzeln.

3. Chunking: Wörter in Zusammenhängen lernen

Anstatt einzelne Vokabeln zu pauken, lernen Sie ganze Phrasen oder kurze Sätze:

  • “Ich habe solchen Hunger” statt nur “Hunger”
  • “Wo ist die Toilette?” statt nur “Toilette”
  • “Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag” statt nur “Glückwunsch”

Diese Methode ist besonders effektiv für abstrakte Begriffe, da sie automatisch einen Verwendungskontext mitliefert.

4. Multimedia-Lernen: Musik, Filme und Medien nutzen

Neue Wörter prägen sich besser ein, wenn Sie sie in verschiedenen Kontexten begegnen. Suchen Sie gezielt nach:

  • Liedern mit Ihren Lernvokabeln
  • Filmszenen oder Serien mit relevanten Begriffen
  • Werbung oder Nachrichtenbeiträgen zu Ihren Themen

Dieser Effekt erklärt auch, warum Sie neu gelernte Wörter plötzlich überall wahrnehmen – Ihr Gehirn ist bereits sensibilisiert.

Tipp: Schauen Sie sich die besten Filme und Serien zum Englischlernen an!

Moderne Technologie: Sprachlern-Apps und -Programme als Unterstützung

Digitale Helfer für systematisches Vokabeltraining

Sprachlern-Apps haben das Vokabellernen revolutioniert und bieten wissenschaftlich fundierte Methoden in benutzerfreundlicher Form. Besonders wertvoll sind Programme, die das Prinzip der gestaffelten Wiederholung (Spaced Repetition) automatisch anwenden.

Vorteile digitaler Lernhilfen:

  • Automatische Wiederholungszyklen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
  • Individuelles Anpassung an Ihr Lerntempo
  • Multimediale Inhalte mit Audio, Bildern und Kontexten
  • Gamification-Elemente für zusätzliche Motivation
  • Flexibilität: Lernen jederzeit und überall möglich
Vokabeln lernen: digital

Besonders empfehlenswerte Funktionen:

  • Spaced-Repetition-Algorithmen für optimale Wiederholungsintervalle
  • Kontextbasiertes Lernen mit Beispielsätzen
  • Aussprachetraining mit Spracherkennung
  • Offline-Funktionen für unterwegs
  • Fortschrittsverfolgung zur Motivation

Viele Programme bieten auch spezialisierte Vokabeltrainer, die sich perfekt in Ihren Alltag integrieren lassen und das systematische Wiederholen automatisieren.

Die aktuell beliebtesten Apps und Programme zum Vokabellernen sind:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
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Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

Wissenschaftlich fundierte Lernstrategien

Kontextbezogenes Lernen

Neue Vokabeln sollten nie isoliert gelernt werden. Lesen Sie Bücher, Artikel oder andere Materialien zu Themen, die Sie interessieren. Dadurch verstehen Sie nicht nur die Bedeutung, sondern auch die praktische Anwendung der Wörter.

Praktische Umsetzung:

  • Wählen Sie Texte leicht unter Ihrem aktuellen Sprachniveau
  • Markieren Sie unbekannte Wörter beim ersten Lesen
  • Versuchen Sie zunächst, die Bedeutung aus dem Kontext zu erschließen
  • Schlagen Sie erst danach die genaue Übersetzung nach

Aktiver Abruf statt passives Wiederholen

Statt Vokabellisten wieder und wieder zu lesen, sollten Sie aktiv versuchen, sich an die Wörter zu erinnern. Diese Methode ist anstrengender, aber deutlich effektiver.

Techniken für aktiven Abruf:

  • Karteikarten (digital oder analog) mit der Muttersprache auf einer Seite
  • Selbsttests ohne Hilfsmittel
  • Aktive Verwendung in Gesprächen oder beim Schreiben
  • Übersetzungsübungen in beide Richtungen

Mnemotechniken: Gedächtnisstützen entwickeln

Vokabeln lernen: Gedächtnisstütze

Erstellen Sie persönliche Eselsbrücken für schwierige Vokabeln:

  • Geschichten erfinden mit mehreren neuen Wörtern
  • Visuelle Verknüpfungen zwischen Wort und Bedeutung
  • Akronyme für Wortgruppen
  • Reimschemas für ähnliche Begriffe

Die richtige Dosierung: Wie viele Vokabeln pro Tag?

Realistische Ziele setzen

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass bereits 2.000 Wörter ausreichen, um 80% einer Fremdsprache zu verstehen. Weitere 1.000 Wörter bringen nur noch 3-4% zusätzliches Verständnis. Diese Erkenntnis sollte Sie motivieren: Sie müssen nicht perfekt sein, um erfolgreich zu kommunizieren.

Empfohlene Tagesziele:

  • Anfänger: 5-10 neue Vokabeln
  • Fortgeschrittene: 10-15 neue Vokabeln
  • Intensive Lernphasen: maximal 20-25 neue Vokabeln

Wichtiger als die Anzahl ist die Regelmäßigkeit. Täglich 5 Vokabeln sind effektiver als einmal wöchentlich 35 Wörter.

Das Muskelgedächtnis trainieren

Sprechen Sie neue Vokabeln laut aus, während Sie sie lernen. Ihre Sprechorgane entwickeln ein “Muskelgedächtnis”, das Ihnen später beim flüssigen Sprechen hilft. Visualisieren Sie dabei gleichzeitig die Bedeutung des Wortes.

Häufige Fehler vermeiden

Sich selbst unter Druck setzen

Fehler: Sich Vorwürfe machen, wenn man etwas vergessen hat. Lösung: Vergessen ist normal und Teil des Lernprozesses. Selbst Muttersprachler vergessen gelegentlich Wörter.

Zu viele Methoden gleichzeitig

Fehler: Ständig zwischen verschiedenen Lernmethoden wechseln. Lösung: Finden Sie 2-3 Methoden, die zu Ihnen passen, und bleiben Sie dabei.

Mangelnde Anwendung

Fehler: Vokabeln nur beim Lernen verwenden. Lösung: Integrieren Sie neue Wörter aktiv in Gespräche, Social Media oder persönliche Notizen.

Langfristige Strategien für nachhaltigen Erfolg

Regelmäßige Überprüfung der Lernziele

Überarbeiten Sie Ihre Vokabellisten regelmäßig:

  • Welche Wörter bereiten noch Schwierigkeiten?
  • Welche Begriffe haben sich als weniger wichtig erwiesen?
  • Welche neuen Themenbereiche sind relevant geworden?

Verschiedene Sinne einbeziehen

Je mehr Sinne beim Lernen beteiligt sind, desto besser die Merkfähigkeit:

  • Sehen: Bilder und Visualisierungen
  • Hören: Aussprache und Audio-Dateien
  • Sprechen: Laut aussprechen und verwenden
  • Schreiben: Notizen und Übungen
  • Bewegung: Gesten und körperliche Aktivität
Vokabeln lernen: Sinne

Soziales Lernen nutzen

Vokabeln in sozialen Situationen zu verwenden, erhöht die Merkfähigkeit erheblich:

  • Tandempartner finden
  • Sprachcafés besuchen
  • Online-Communities beitreten
  • Sprachreisen unternehmen

Fazit: Der Weg zu dauerhaftem Vokabelerfolg

Erfolgreiches Vokabellernen ist keine Frage der Begabung, sondern der richtigen Strategie. Die Kombination aus wissenschaftlich fundierten Wiederholungsintervallen, persönlicher Motivation und abwechslungsreichen Lernmethoden führt zu nachhaltigem Erfolg. Wichtig ist, dass Sie realistische Ziele setzen, regelmäßig üben und die gelernten Wörter aktiv anwenden.

Vergessen Sie nicht: Perfektion ist nicht das Ziel. Bereits mit 2.000 Wörtern können Sie 80% einer Fremdsprache verstehen. Konzentrieren Sie sich auf Qualität statt Quantität, bleiben Sie geduldig mit sich selbst und feiern Sie kleine Erfolge. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Vokabellernen nicht nur effektiver wird, sondern auch Spaß macht.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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