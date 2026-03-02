Duolingo Sprachlern-App im Test!

Eine neue Sprache zu lernen, lohnt sich nicht nur für den nächsten Urlaub. Auch für die berufliche Weiterentwicklung sind Fremdsprachen hilfreich. Wir haben uns die Duolingo App genauer angesehen und wollten herausfinden, ob eine kostenlose Sprachlern-App im Vergleich mit anderen Angeboten mithalten kann.

Duolingo im Test: Unsere Erfahrungen mit der App

Im Folgenden werden für alle, die daran interessiert sind, neue Sprachen zu lernen, erst die kostenlose Sprachlern-App Duolingo im Test vorgestellt, dann auf Angebote, Vorteile sowie unseren Erfahrungen mit der Duolingo App eingegangen und erklärt, wie Sie Kosten sparen oder Duolingo kostenlos nutzen können.

Was ist Duolingo?

Duolingo ist eine Sprachlern-App für unterwegs und zuhause, bei der mittels vielfältiger Übungen fast spielerisch eine neue Sprache auf dem B2-Niveau erlernt werden kann. Die Duolingo App ist kostenlos, nur für Premium-Nutzer ist die Sprachlernapp mit minimalen Kosten verbunden.

Die Erfahrungen mit dem Lernen neuer Sprachen mit Duolingo fallen recht positiv aus. Es sind Millionen begeisterter Kundenrezensionen auf verschiedenen Plattformen zu lesen, die zeigen, dass die Erfahrungen mit Duolingo sehr gut sind. Insbesondere die geringen Duolingo Kosten stimmen die Nutzer positiv.

Was bietet Duolingo im Test?

Unser Duolingo Test zeigt, dass die Sprachlern-App seinen Nutzern umfassende Lektionen zum Lernen der Rechtschreibung, sowie Sprech- und Hörübungen kostenlos bereitstellen. Dabei kommt die Lerntechnik des Shadowing zum Einsatz. Der Test bestätigt, dass die Übungen spielartig mit motivierendem Level- und Punkte-System vermittelt werden. Außerdem zeigt der Test, dass die spielerischen Wiederholungen einen effektiven und nachhaltigen Lernerfolg garantieren — ganz ohne Kosten! Also eigentlich ideal, wenn Sie bei den Tarifen für eine Tierversicherung nur Spanisch verstehen. 😉

Duolingo Webseite

Duolingo kostenlos testen

Um seine eigenen Erfahrungen machen zu können, ob das Lernen mit der Duolingo App effektiv ist, muss man es selbst ausprobieren und es seinem eigenen Test unterziehen! Nach einem kurzen Test zum Einstieg, passt die künstliche Intelligenz das Niveau und die Geschwindigkeit der Lektionen für Sie nach den neusten Erfahrungen der Sprachforschung an.

Diese Sprachlern-App ist für User geeignet, die sowohl Kosten als auch Zeit beim Erlernen einer neuen Sprache sparen wollen. Sie können von überall und jederzeit, plattformübergreifend auf allen Android, iOS oder Windows-Endgeräten Duolingo kostenlos nutzen.

Diese Sprachen kann man mit der Duolingo App lernen

Gegenwärtig sind in der deutschen App die Sprachkurse für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch und Portugiesisch auf der Duolingo App kostenlos abrufbar. In anderen Ländern werden außerdem Niederländisch, Türkisch, Arabisch, Schwedisch, Polnisch, Ukrainisch und mehr angeboten. Doch das Duolingo Angebot für Deutschland reicht bei weitem nicht an das Angebot von Babbel heran!

Super Duolingo und Duolingo Max

Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein Premium-Abonnement an. Als Super Nutzer lassen sich Lektionen auch offline durcharbeiten und die Werbeeinblendungen entfernen, die nach unseren Erfahrungen im Test sonst nach einer Lektion für nur wenige Momente erscheinen. Zusätzlich wird ein Super-Familienabo angeboten, bei dem bis zu 6 Konten angelegt werden können.

Super Duolingo

Das neueste Abo von Duolingo ist Duolingo Max, bei dem Sie alle Vorteile von Super erhalten und zusätzlich neue KI-gestützte Features nutzen können.

Duolingo Extra Features

Der Anbieter hat einige Extras im Angebot. So schafft das Unternehmen personalisierte Lernerlebnisse für Schulen und Business. Für Podcast-Fans gibt es mehr als 300 Episoden für Englisch-, Spanisch- und Portugiesisch-Sprecher. Als Letztes können Sie Ihre Englischkenntnisse mit dem Duolingo Englischtest offiziell verifizieren lassen.

Alternative Anbieter zu Duolingo

Wenn Sie an mehr Sprachauswahl und zusätzlichen Online-Unterrichtsstunden interessiert sind, dann empfehlen wir die folgenden Anbieter:

Wie hoch sind die Duolingo Kosten?

Der Dienst des Anbieters ist für jeden User von Duolingo kostenlos. Auf diese Weise ermöglicht das Unternehmen vorwiegend unterstützungsbedürftigen Menschen in Entwicklungsländern die Chance sich ganz ohne Kosten weiterbilden zu können. Dafür bezahlt man – wie bei allen kostenfreien Sachen im Internet – mit seinen Daten und mit seiner Zeit, die man mit Werbe-Einblendungen verbringt.

Super Duolingo kostet 14,99 Euro im Monatsabo und 5,91 Euro monatlich im Jahresabo. Das Familienabo ist nur als Jahresabo verfügbar und kostet 119,99 Euro insgesamt (9,99 Euro im Monat). Wenn sechs Personen mitmachen, liegt der Preis pro Teilnehmendem bei nur 1,67 Euro im Monat.

Man kann die Duolingo Kosten seiner Mitgliedschaft auf der Webseite entweder per Kreditkarte zahlen, oder auch die Kosten für das Super Duolingo Abonnement über den Apple App Store oder den Google Play Store, über die dort hinterlegte Zahlungsmethode entrichten.

Duolingo Kosten sparen und Rabatte erhalten

Entscheidet man sich nach der Test-Phase für den Kauf von Super Duolingo, empfiehlt es sich dies unmittelbar über die Website zu tun, da man auf diese Weise Kosten spart, die der Play Store bzw. App Store, beim Kauf über diese Dritt-Plattformen vom Endnutzer erhebt.

Schließt man ein Jahresabonnement ab, kann man im Vergleich zum monatlich kündbaren Abonnement fast 70 % sparen. So würde der Preis statt monatlich 14,99 Euro, nur 5,91 Euro im Monat kosten. Natürlich gibt es auch Duolingo Promo Codes.

Kündigung bei Duolingo in wenigen Schritten

Das Super Duolingo Abo lässt sich jederzeit sofort kündigen, ohne dass der erreichte Lernfortschritt verloren geht. Man kann Super Duolingo die restlichen Tage, für die man die Kosten bezahlt hat, weiterhin benutzen. Wie genau die Kündigung abläuft, ist abhängig davon auf welcher Plattform man das Abo abgeschlossen hat.

Für die Kündigung auf Play- bzw. App Store geht man oben rechts auf „Einstellungen“, dann „Abo verwalten“ und schließlich auf „Abo kündigen“ und bestätigt dies. So vermeidet man weitere Duolingo Kosten und kann weiterhin auf die kostenlosen Lerninhalte zugreifen.

Für die Kündigung via Webbrowser, meldet man sich auf seinem Konto an, klickt oben rechts auf seinen Nutzernamen und wählt dann der Reihe nach: „Einstellungen“, dann „Super Duolingo“ und schließlich „Abo kündigen“ aus und bestätigt dieses. Nun entstehen keine weiteren Duolingo Kosten mehr.

Unsere Erfahrungen im Duolingo-Test

Unsere Erfahrungen mit Duolingo sind erstmal positiv. Bereits nach nur wenigen Minuten Lernen mit der Duolingo App, kann man seine ersten Lernerfolge erzielen und kommt so bereits auf seine Kosten. Möchte man jedoch andere Sprachen lernen als das Standard-Angebot und dies vor allem schnell, effektiv und mit “menschlicher” Korrektur, sollten Sie sich bei einem anderen Sprachlern-Anbieter umschauen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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