Rosetta Stone: Intuitiv lernen wie eine Muttersprache

Mit Rosetta Stone Sprachen zu lernen, bringt Ihnen die Freude an Fremdsprachen zurück. In diesem Artikel erfahren Sie, was Rosetta Stone Ihnen bieten kann, wie sie funktioniert, wie viel die Sprachlern App für zuhause kostet und was andere im Rosetta Stone Test für Rosetta Stone Erfahrungen gemacht haben.

Was ist Rosetta Stone?

Rosetta Stone wurde 1992 in den USA geboren, als der Gründer in Deutschland war und Deutsch wie ein Muttersprachler lernte. Daraufhin entwickelte er mit seinem Bruder und seinem Schwager ein Programm, dass es jedem Menschen ermöglichen sollte, eine Sprache so einfach und intuitiv wie eine Muttersprache zu lernen.

Wie funktioniert Rosetta Stone?

Mit dieser App lernen Sie die gewünschte Sprache durch Dynamic Immersion. Das bedeutet, dass Sie sie so intuitiv und einfach lernen wie Sie Ihre Muttersprache gelernt haben. Sie müssen also keine Vokabeln pauken und ewig in Grammatikbüchern blättern.

Rosetta Stone Webseite

In Alltagssituationen lernen Sie die Sprache, die Sie sich ausgesucht haben, kennen und auch gleich die Wörter, die Sie benötigen, um sich ausdrücken zu können. Und das Beste ist: Sie können von überall auf der Welt aus Sprachen lernen mit Rosetta Stone. Das Prinzip wurde im Rosetta Stone Test als positiv bewertet.

Was erwartet mich bei Rosetta Stone?

Nachdem Sie die App installiert haben, können Sie auf der Startseite aussuchen, ob Sie nur eine Sprache und wenn ja,welche Sie lernen möchten, oder Sie entscheiden sich gleich für alle 25 Sprachen. Sie können wählen zwischen

Englisch (Britisch), Englisch (Amerikanisch) Französisch, Japanisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Italienisch, Deutsch, Arabisch, Chinesisch (Mandarin), Griechisch, Hebräisch, Hindi, Irisch, Koreanisch, Niederländisch, Persisch (Farsi), Philippinisch (Tagalog), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Schwedisch, Latein, Türkisch und Vietnamesisch.

Die Auswahl der Sprachen wurde von den Usern im Rosetta Stone Test als vollkommen ausreichend bewertet. Neben Privatkunden können auch Unternehmen und Schulen mit Rosetta Stone lernen.

Rosetta Stone Angebot

Der Aufbau der Sprach App

Nachdem Sie sich Ihre Wunschsprache ausgesucht haben, können Sie zwischen den Kategorien Sprechen, Schreiben, Lesen und Hörverstehen wählen.

Es gibt die “Startseite”, auf welcher sich der aktuelle Lernplan von Rosetta Stone befindet. Dann gibt es die Sektion “Lernen”, in welcher man seine Lektionen selbst aussuchen kann (Klick auf das kleine Symbol rechts in der Ecke. Dies hat sechs kleine Kästchen. Dort können Sie ein Kapitel Ihrer Wahl aussuchen.) Der dritte Menüpunkt sind die “Erweiterten Lerninhalte”, wo man Geschichten und Audiodateien zum Herunterladen finden kann.

Am Ende gibt es noch das “Live-Tutoring”, wobei man mit einem Muttersprachler live sprechen kann.

Jede Einheit hat mehrere Lektionen (Schwierigkeitsgrade), in welchen einzelne Abschnitte enthalten sind: Es gibt die Hauptlektion (meistens 30 Minuten), in welche lesen, schreiben, sprechen und hören geübt wird und unterstützende Lektionen, die sich auf ein Gebiet fokussiert.

Es gibt manchmal noch eine Meilenstein-Lektion (das ist eine Art Test) und ein Übersichtskapitel, das Ihnen schnell einen Eindruck von der Lektion verschafft.

Wie funktioniert Sprachen lernen mit Rosetta Stone?

Hier wird Ihnen ein entspanntes Lernklima geboten, in dem Sie durch kleine Erfolge motiviert werden weiter zu machen. Die Ziele sind einfach zu erreichen und gut lösbar und bilden Sie zugleich weiter. Das sagten auch viele Befragte im Rosetta Stone Test. Im Internet werden viele Rosetta Stone Erfahrungen als angenehm bewertet.

Sie können Geschichten lesen, Audios anhören und sich Ihren Weg selbst gestalten. Gleichzeitig gibt es Lernpläne, wenn Sie lieber mit Struktur lernen möchten.

Sie lernen mit Bildern und kommen bei dieser Lernmethode auch mit dem Ausschlussverfahren gut voran. Das ist auch der Sinn hinter den Aufgaben, damit Sie durch die Übung gut durchkommen und trotzdem etwas lernen. Die Aufgaben sind sauber nach Kategorie sortiert.

Oder aber Sie hören einen Text und müssen diesen dem passenden Bild zuordnen oder Sie bekommen eine Lücke und müssen diese mit einem Wort ausfüllen. Es gibt auch Aufgaben, bei welchen Sie nachsprechen müssen und andere Aufgaben, bei denen Sie einfach etwas richtig zuordnen müssen. Alle Aufgaben sind mit Bildern bestückt. In einem Rosetta Stone Test gaben viele Nutzer an, positive Rosetta Stone Erfahrungen gerade durch diese Lernmethode gemacht zu haben.

Rosetta Stone Kosten im Überblick

Bei dem Anbieter gibt es sechs verschiedene Abo-Optionen: für drei Monate, ein Jahr oder auf Lebenszeit. Diese gibt es jeweils in zwei Arten: den Kurs als Selbststudium oder zusätzlich das Online-Coaching.

Für Privatkunden fallen folgende Kosten bei Rosetta Stone an:

für 3 Monate: 14,95 € pro Monat (1 Sprache)

für 12 Monate: 9,17 € pro Monat (1 Sprache)

Rosetta Stone Lifetime: 194,99 € Einmalzahlung (alle Sprachen)

Sie können auf drei verschiedene Möglichkeiten ein Abonnement kaufen: Per Kreditkarte, Lastschrift oder PayPal. Dazu müssen Sie nur Ihre Zahlungsdaten und Ihre E-Mail-Adresse angeben, damit Sie Ihr Konto erstellen können. Sie können auch über den App- bzw. Playstore Ihr Abo abschließen.

Kann ich bei Rosetta Stone Kosten sparen?

Sie sehen: Das Rosetta Stone Lifetime Abo Lebenszeit lohnt sich besonders. Wenn Sie die App mehr als nur ein Jahr nutzen, hat es sich bereits für Sie richtig gelohnt. Und Sie sind mit 25 Sprachen Ihr Leben lang beschäftigt. Es sei denn, Sie sind ein Genie.

Monatlich Rosetta Stone Kosten sparen können Sie, wenn Sie direkt ein Jahres-Abo abschließen. Dann sinkt der Monatspreis um ca. fünf Euro.

Wollen Sie den Anbieter erst testen? Dafür haben Sie drei Tage Zeit, die Sprach-App zu testen. Klingt wenig, aber wenn Sie diese drei Tage nutzen, können Sie sehr gute Rosetta Stone Erfahrungen machen, um zu entscheiden, ob Sie sie haben möchten. Dazu müssen Sie sich vorab für eine der 25 Lernsprachen entscheiden und haben anschließend in diesem Zeitraum Zugriff auf die gesamte Lernsuite.

Sprachen lernen mit Rosetta Stone können Sie übrigens auch verschenken. Der oder die Beschenkte können sich dann die Sprache nach der Aktivierung aussuchen. Oder Sie verschenken gleich alle 25 Sprachen. Im Rosetta Stone Test stuften die Befragten die Kosten als vollkommen angemessen ein.

So können Sie kündigen

Sie können dazu ganz einfach den automatischen Verlängerungsservice jederzeit durch einen Anruf beim Kundenservice unter der Telefonnummer +49 (0)221 13975710, durch eine E‐Mail oder per Post nutzen. Sie müssen sich also keine Gedanken darüber machen, wann Sie Ihr Abo kündigen müssen, um rechtzeitig aus dem Vertrag zu kommen.

Rosetta Stone im Test: Unser Fazit

Wenn Sie intuitiv und einfach eine neue Sprache lernen möchten, ist diese Sprachlern-App genau das Richtige für Sie. Sie bekommen für einen guten Preis eine hochqualitative Lernapp und können innerhalb mehrerer Monate eine Sprache mit Bildern erlernen.

Die Qualität der Bilder ist von höchster Qualität. Dadurch können Sie schon anhand des passenden Bildes sehr gut Dinge verstehen und haben ein tolles Erfolgserlebnis. Sie können tolle Ergebnisse erzielen, was auch viele Nutzer über ihre Rosetta Stone Erfahrungen im Internet bestätigen. Die Übungen sind umfangreich und Sie müssen sich nicht mit langen Erklärungen abgeben.

Das Coaching ist eine 25 minütige Sitzungen mit einem Muttersprachler passend zum aktuellen Thema oder zu einem Thema der Wahl. Sie werden sofort korrigiert, wenn Sie etwas Falsches gesagt haben. Das war im Rosetta Stone Test vielen Usern wichtig.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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