Ist Körpersprache eine richtige Sprache? Nonverbale Kommunikation weltweit

Es gibt eine Sprache, die oft übersehen wird, die aber für die Kommunikation entscheidend ist: Körpersprache. Und die Tatsache, dass nonverbale Kommunikation überall auf der Welt verwendet wird, bedeutet nicht, dass sie überall gleich ist. Genau wie die traditionellen Sprachen unterscheidet sich auch die Körpersprache von Land zu Land enorm. Wir erforschen das Phänomen Körpersprache!

Was ist Körpersprache?

Körpersprache — nicht zu verwechseln mit Gebärdensprachen — bezieht sich auf die nonverbalen Signale und Hinweise, die wir, bewusst oder unbewusst, durch unsere Gestik, Mimik, Körperhaltung und Bewegungen ausdrücken.

Sie verleiht unseren Worten Tiefe, zeigt Emotionen und Absichten. Sie überbrückt Lücken in der kulturübergreifenden Kommunikation und verbessert die Beziehung zu anderen. Nonverbale Kommunikation umfasst Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt und Berührung.

Sie wird mit Hilfe von Kinesik, Proxemik, Haptik, Chronemik und Okulik untersucht. Die Körpersprache kann Worte unterstützen oder ihnen widersprechen, und manchmal dringen unsere wahren Gefühle ungewollt nach außen. Und natürlich ist der Kontext für die Interpretation der Körpersprache wichtig.

Warum ist Körpersprache so wichtig?

Übermittlung von Emotionen, Absichten und Haltungen

Während die gesprochene Sprache den Inhalt dessen wiedergibt, was wir sagen, verleiht die Körpersprache der Botschaft eine Tiefe und einen Kontext, die mit Worten allein nicht erfasst werden können.

Sie hilft uns, die wahre Bedeutung hinter den Worten einer Person zu verstehen, und ermöglicht es uns, einzuschätzen, ob sie aufrichtig, aufgeregt, nervös oder gleichgültig ist.

Überbrückung kultureller und sprachlicher Differenzen

Manche sagen, die Körpersprache sei eine universelle Form der Sprache, aber manche Gesten und Ausdrücke werden je nach Land oder Kultur unterschiedlich interpretiert. Einige Gesten und Ausdrücke sind jedoch so gut wie universell, zum Beispiel das Lächeln.

Verbessert Kommunikationsfähigkeiten

Mit Hilfe der Körpersprache können Sie besser mit anderen in Kontakt treten, eine Beziehung aufbauen und Missverständnisse in verschiedenen Situationen vermeiden — sei es bei einem Vorstellungsgespräch, einer Verhandlung, einer lockeren Unterhaltung oder einem romantischen Date.

Ist Körpersprache eine Sprache?

Sprache im herkömmlichen Sinne ist ein strukturiertes Kommunikationssystem, das bestimmte Regeln, Grammatik und Vokabular verwendet, um komplexe Ideen und Gedanken zu vermitteln. Gesprochene, geschriebene und gebärdete Sprachen passen zu dieser Beschreibung, da sie eine symbolische Darstellung von Ideen durch Worte und Syntax beinhalten.

Die Körpersprache ist zwar ein integraler Bestandteil der Kommunikation und vermittelt oft neben dem gesprochenen oder geschriebenen Wort eine Bedeutung, doch verfügt sie nicht über das gleiche Maß an strukturierter Grammatik und Vokabular, das für traditionelle Sprachen charakteristisch ist.

Einige Linguisten und Kommunikationswissenschaftler argumentieren, dass die Körpersprache nicht alle Kriterien erfüllt, um als vollwertige Sprache eingestuft zu werden, insbesondere weil ihr eine einheitliche Syntax und universelle Symbole fehlen.

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Körpersprache in verschiedenen Kulturen der Welt

Die Kultur hat einen erheblichen Einfluss auf die nonverbale Kommunikation. Manchmal ist die nonverbale Kommunikation von einem Land zum anderen sogar widersprüchlich. Manche Gesten werden sogar als beleidigend angesehen und können zu einem peinlichen Fauxpas führen.

Daher ist es wichtig, dass Sie sich mit der Kultur auseinandersetzen, wenn Sie mit Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammenarbeiten.

Machen Sie in einem französischen Restaurant niemals das OK-Zeichen mit Ihrem Zeigefinger und Ihrem Daumen, oder noch schlimmer — halten Sie in China, Südkorea oder Japan Ihre Essstäbchen aufrecht!

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die kulturellen Unterschiede in der Körpersprache.

1. Mimik

Nordamerika

Lächeln: Fröhlichkeit, Freundlichkeit, Zustimmung.

Augenkontakt: Ein Zeichen von Aufmerksamkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit.

Nicken: Zustimmung oder Verständnis.

Hochgezogene Augenbrauen: Überraschung oder Neugierde.

Stirnrunzeln: Unzufriedenheit oder Traurigkeit.

Lachen: Freude und Belustigung.

Europa

Lächeln: Ähnlich wie in Nordamerika, auch wenn in manchen Ländern weniger gelächelt wird als in Amerika — vor allem in einigen nordischen Ländern und in Russland, wo das Lächeln gegenüber Fremden begrenzt ist.

Augenkontakt: Wird im Allgemeinen als Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit interpretiert. Ungewöhnlich in Russland.

Nicken: Zustimmung oder Würdigung.

Stirnrunzeln: Unzufriedenheit oder Besorgnis.

Asien

Japan: Kontrolliertes Lächeln, Erröten kann Verlegenheit oder Schüchternheit ausdrücken.

China: Lächeln kann Höflichkeit, Respekt oder Unbehagen ausdrücken.

Südkorea: Minimales Lächeln, Nicken, um Verständnis zu zeigen.

Indien: Nicken kann eher Anerkennung als Zustimmung bedeuten, und das berühmte Kopfwackeln kann viele verschiedene Bedeutungen haben.

Thailand: Häufiges Lächeln, auch in unangenehmen Situationen.

Länder des Nahen Ostens: Begrenztes Lächeln bei Fremden, Augenkontakt variiert.

Mittlerer Osten

Lächeln: Reserviert für enge Beziehungen, weniger häufig bei Fremden.

Blickkontakt: Variiert von Kultur zu Kultur, kann Respekt oder Herausforderung ausdrücken.

Nicken: Oft langsamer und bedächtiger, um Zustimmung zu signalisieren.

Stirnrunzeln: Dient eher dazu, Aufmerksamkeit als Unmut zu zeigen.

Lateinamerika

Lächeln: Herzlichkeit, Freundlichkeit und Gastfreundschaft.

Augenkontakt: Im Allgemeinen angenehm und freundlich.

Nicken: Zustimmung oder Verständnis.

Afrika

Lächeln: Herzlichkeit und Gastfreundschaft.

Augenkontakt: Variiert von Kultur zu Kultur, kann Respekt oder Demut ausdrücken.

Nicken: Zustimmung oder Verständnis.

Australien und Ozeanien

Lächeln: Ähnlich wie in Nordamerika.

Augenkontakt: Im Allgemeinen angenehm und freundlich.

Nicken: Zustimmung oder Verständnis.

2. Gesten

Nord-Amerika

Daumen hoch: Zustimmung, Einverständnis oder Positivität.

Friedenszeichen (V für Victory): Bedeutet im Allgemeinen Frieden oder Sieg.

Europa

OK-Zeichen (Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis): In einigen Ländern bedeutet es „okay“ oder „gut“, kann aber in anderen Ländern beleidigend sein. In Frankreich kann es „Null“ bedeuten.

Gekreuzte Finger: Symbolisiert Glück oder den Wunsch nach Glück.

Asien

China: Winkende Geste (Handfläche nach unten und zur Seite, Finger bewegen sich zu Ihnen hin): Wird verwendet, um jemanden herbeizurufen.

Südkorea: Die gleiche Geste kann als unhöflich angesehen werden.

Mittlerer Osten

Hand auf dem Herzen: Wird verwendet, um Aufrichtigkeit zu zeigen oder eine Aussage zu unterstreichen.

Hand zum Mund: Kann Überraschung oder Unglauben ausdrücken.

Lateinamerika

Geste der Hörner (ausgestreckter Zeige- und kleiner Finger): In einigen Ländern wird sie verwendet, um den bösen Blick abzuwehren.

Afrika

Mit der Hand zum Mund führen: Wird verwendet, um jemanden lautlos zu rufen.

Geste der offenen Hand (gespreizte Finger): Eine Geste des Teilens oder Gebens.

Australien und Ozeanien

Daumen hoch: Ähnlich wie in Nordamerika.

Winken: Eine übliche Geste, um Aufmerksamkeit zu erregen oder Hallo zu sagen.

3. Begrüßung

Nord-Amerika

Händedruck: Übliche Begrüßung im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld.

Umarmung: Üblich unter Freunden und in der Familie.

Europa

Wangenküsse: In vielen europäischen Ländern üblich, besonders in Frankreich. Die Anzahl der Küsse variiert.

Händeschütteln: Üblich, unterschiedlich stark.

Asien

Japan: Verbeugung ist zur Begrüßung üblich.

Indien: „Namaste“ (Hände auf Brusthöhe zusammengedrückt) ist ein üblicher Gruß.

Mittlerer Osten

Händeschütteln: Üblich, aber aufgrund kultureller Normen unterschiedlich zwischen Männern und Frauen.

Wangenküsse: In einigen Ländern des Nahen Ostens üblich, je nach Region unterschiedlich.

Lateinamerika

Küsse auf die Wange: Übliche Begrüßung, unterschiedliche Anzahl von Küssen.

Händeschütteln: Üblich, kann lockerer sein als in einigen anderen Kulturen.

Afrika

Händedruck: Üblich, oft begleitet von einem warmen Griff und Schulterklopfen.

Umarmungen: Üblich unter Freunden und in der Familie.

Australien und Ozeanien

Händedruck: Ähnlich wie in Nordamerika und Europa eine normale Begrüßung.

Umarmung: Üblich unter Freunden und in der Familie.

Fazit

In der Welt der Kommunikation sind Worte nur die Spitze des Eisbergs. Unter der Oberfläche haben sich die nonverbalen Signale als die globalen Emojis erwiesen. Schließlich kann eine einfache Geste die Welt bedeuten — oder einen Konflikt auslösen!

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wird die Körpersprache auf der ganzen Welt verstanden, insbesondere Mimik und Emotionen.

Wenn Sie also das nächste Mal in einem Land sind, dessen Sprache Sie nicht verstehen, entspannen Sie sich und denken Sie daran: Ein Lächeln kann viel bewirken.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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