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EF English Live

EF English Live: Die größte Online-Englischschule weltweit im Test

EF English Live: Die weltweit größte Online-Englischschule revolutioniert seit über 59 Jahren das Sprachenlernen – flexibel, interaktiv und maßgeschneidert für Ihre Ziele.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Englischkenntnisse jederzeit und überall verbessern – mit der Unterstützung von erfahrenen Lehrkräften und modernster KI-Technologie. Genau das bietet EF English Live, die erste und größte Online-Englischschule der Welt. Seit über fünf Jahrzehnten und mit mehr als 20 Millionen Lernenden weltweit hat EF English Live den Weg zum erfolgreichen Sprachenlernen neu definiert. Von Business-Englisch bis hin zu Alltagsgesprächen – hier steht Ihre persönliche Entwicklung im Fokus. Erfahren Sie, wie EF English Live Sie Schritt für Schritt begleitet und Ihre Sprachziele in greifbare Nähe rückt.

Wie funktioniert EF English Live?

EF English Live ist die weltweit erste und größte Online-Englischschule mit mehr als 59 Jahren Lehrerfahrung und 20 Millionen unterrichteten Sprachschüler. Der Anbieter ist Teil von EF Education First, einem Unternehmen, das seit 1965 internationale Sprachreiseprogramme anbietet.

Weltweit führende Online-Englischkurse
Weltweit führende Online-Englischkurse
English Live ist die Nummer 1 der zertifizierten Englischkurse. Die muttersprachlichen Lehrkräfte lehren mit interaktive Szenarien aus dem wirklichen Leben. Wenn Sie sich heute anmelden, bekommen Sie 12 Privatstunden geschenkt!

EF English Live wurde 1996 in Zusammenarbeit mit Apple und der Cambridge University ins Leben gerufen und unterstützt seitdem Schülerauf der ganzen Welt dabei, ihre Englischkenntnisse zu verbessern.

EF English Live Webseite
EF English Live Webseite

Mit Hilfe der Efekta-Methode konzentriert sich die Online-Sprachschule nicht nur auf Vokabeln, sondern auch auf die Kommunikation. Sicherheit und Selbstbewusstsein stehen bei EF English Live im Mittelpunkt.

Die Lernmethode kombiniert muttersprachliche Lehrermit KI-Technologie und wird von mehr als 130 Forscherstetig weiterentwickelt.

„Nichts ist wichtiger als das Lernen. Bei EF Education First spornt uns der Lernerfolg unserer Lernenden dazu an, noch mehr zu tun, uns noch mehr anzustrengen und unser Verständnis dafür, wie Menschen lernen, weiterzuentwickeln. Wir möchten herausfinden, wie wir das Lernerlebnis noch reicher, besser und lohnenswerter gestalten können.“ – Dr Enio Ohmaye, Chief Experience Officer

Angebot: Was erwartet Sie bei EF English Live?

Bevor Sie bei EF English Live mit dem Lernen beginnen, absolvieren Sie den standardisierten Online-Englischtest EF SET, der Ihr Englischniveau genau bestimmt. In diesem Test werden Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Lesen und Hören bewertet.

EF English Live Sprachtest
EF English Live Sprachtest

Am Ende des Tests erhalten Sie eine detaillierte Analyse Ihrer Englischkenntnisse und können ein Gespräch mit einem Berater buchen.

EF English Live Sprachtest Ergebnis
EF English Live Sprachtest Ergebnis

Es stehen verschiedene Englischkurse zur Auswahl, die Sie je nach Ziel und Niveau wählen können – egal ob Business-Englisch (für Meetings, Präsentationen und Vorstellungsgespräche) oder Allgemeines Englisch (A1-C2 mit Fokus auf selbstbewusstes Sprechen).

Weltweit führende Online-Englischkurse
Weltweit führende Online-Englischkurse
Mit mehr als 59 Jahren Lehrerfahrung und 20 Millionen unterrichteten Sprachschüler:innen ist English Live die Nummer 1 der zertifizierten Englischkurse. Die muttersprachlichen Lehrkräfte lehren mit interaktive Szenarien aus dem wirklichen Leben. Wenn Sie sich heute anmelden, bekommen Sie 12 Privatstunden geschenkt!

Ihr Englischkurs umfasst einen individuellen Lernplan, Privatunterricht, interaktiven Gruppenunterricht sowie Übungen zum Selbststudium. Sie können Ihre Unterrichtstermine und -zeiten flexibel gestalten und den Lehrplan an Ihr Budget und Ihre Ziele anpassen.

Die Lehrerbei EF English Live werden nach der Efekta-Methode ausgebildet und sind dreifach zertifiziert, um Ihnen den bestmöglichen Unterricht zu bieten. Das Netzwerk von mehr als 3.000 erfahrenen Lehrkräften steht Ihnen in allen Zeitzonen zur Verfügung.

EF English Live Lehrkräfte

EF English Live Preise im Überblick

Neukunden können die Preise für EF English Live über ein Online-Formular direkt anfordern. Nachdem Sie den Sprachtest absolviert haben, werden Sie mit einem Kursberater in Kontakt gebracht, der Ihnen einen persönlichen Plan und die dazugehörigen Preise vorstellt. Die Kosten hängen von Ihrem Niveau, Ihrem Zeitplan und Ihren individuellen Zielen ab.

Weltweit führende Online-Englischkurse
Weltweit führende Online-Englischkurse
Mit mehr als 59 Jahren Lehrerfahrung und 20 Millionen unterrichteten Sprachschüler:innen ist English Live die Nummer 1 der zertifizierten Englischkurse. Die muttersprachlichen Lehrkräfte lehren mit interaktive Szenarien aus dem wirklichen Leben. Wenn Sie sich heute anmelden, bekommen Sie 12 Privatstunden geschenkt!

Zusätzlich zum normalen Plan wird auch ein Premium-Plan angeboten. Außerdem können Sie jederzeit zusätzliche Unterrichtsstunden buchen.

Können Sie bei EF English Live sparen?

Wenn Sie jede Woche mindestens eine Unterrichtseinheit und eine Einheit im Selbststudium absolvieren und nach 12 Wochen mit dem Angebot nicht zufrieden sind, bekommen Sie Ihr Geld zurückerstattet. Nutzen Sie unseren EF English Live Rabatt, um 12 Privatstunden gratis zu erhalten.:

Weltweit führende Online-Englischkurse
Weltweit führende Online-Englischkurse
Mit mehr als 59 Jahren Lehrerfahrung und 20 Millionen unterrichteten Sprachschüler:innen ist English Live die Nummer 1 der zertifizierten Englischkurse. Die muttersprachlichen Lehrkräfte lehren mit interaktive Szenarien aus dem wirklichen Leben. Wenn Sie sich heute anmelden, bekommen Sie 12 Privatstunden geschenkt!

Bei EF English kündigen: so geht’s

Sollten Sie Ihre Mitgliedschaft beenden wollen, bietet Ihnen EF English Live die Möglichkeit, Ihr Abo für eine begrenzte Zeit zu pausieren. Wenn Sie dennoch kündigen möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: +44 (0)203 322 8963.

Fazit und Erfahrungen beim EF English Live Test

Wenn Sie Ihre Englischkenntnisse verbessern möchten – oder Englisch von Grund auf lernen wollen –, ist EF English Live einer der besten Englischkurse auf dem Markt. Das breite Angebot an professionellen Lehrkräften, die zertifizierte Lernmethode und die individuelle Beratung machen den Anbieter einzigartig.

Weltweit führende Online-Englischkurse
Weltweit führende Online-Englischkurse
Mit mehr als 59 Jahren Lehrerfahrung und 20 Millionen unterrichteten Sprachschüler:innen ist English Live die Nummer 1 der zertifizierten Englischkurse. Die muttersprachlichen Lehrkräfte lehren mit interaktive Szenarien aus dem wirklichen Leben. Wenn Sie sich heute anmelden, bekommen Sie 12 Privatstunden geschenkt!

Egal, ob Sie Englisch für Reisen, Hobbys, Studium oder Arbeit lernen möchten, mit EF English Live schließen Sie sich mehr als 20 Millionen Sprachschülern an, die ihr Englisch bereits erfolgreich verbessert haben. Die durchweg positiven Erfahrungsberichte sprechen für sich – machen Sie noch heute den Sprachtest und probieren Sie das Englischlernen online mit EF English Live selbst aus!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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